50 best stylish Free Fire names that players can use in March 2021

Many Free Fire players lookout for unique, creative, and stylish names featuring symbols and fonts that'll make them stand out from the crowd.

Players can add their in-game name when initially setting up their account in Free Fire, and it can later be changed by spending diamonds.

Since a regular Android and iOS keyboard doesnโ€™t feature fonts and symbols, users often search for such fancy ones.

This article provides the users with a list of names that they can use in March 2021.

50 stylish Free Fire names in March 2021

Here is the list of names that players can use:

#1 โ˜ฌS๐šŒแตฃโ‚‘โ‚แ—ฐโ˜ฌ

#2 Mฮฑษพฦšแƒงษพ

#3 -๐•ป๐–๐–”๐–Š๐–“๐–Ž๐–-

#4 โ–€โ–„๐“š๐“˜๐“๐“–โ–€โ–„

#5 โกท๐˜Ž๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ตโขพ

#6 ~๐š๐šŽ๐šŸ๐š˜๐š•๐šž๐š๐š’๐š˜๐š—~

#7 _๐Ÿ ฑ๐Ÿ ป๐Ÿ พ๐Ÿ พ๐Ÿ ณ_

#8 -โ“‡โ“โ“–โ“”-

#9 โ˜ แ”•แ—ฐแ—แ›•แ—ดโ˜

#10 [แ—ชแ—ฉแ–‡แ›•]

#11 *๏ผฒ๏ฝ•๏ฝ“๏ฝ”*

#12 ๏ฟŒ๐’๐ก๐š๐๐จ๐ฐ๏ฟŒ

#13 +๐Ÿ„ฟ๐Ÿ ๐Ÿ„ด๐Ÿ„ณ๐Ÿ„ฐ๐Ÿ ƒ๐Ÿ„พ๐Ÿ +

#14 ็ˆชใ„–ๅ‡ ไธ‚ใ„’ไน‡ๅฐบ

#15 -แƒซเซฏเธ„เฉฎาบ-

#16 ฮžะ–ะฉHะฃZฮžD

#17 ๐ฉแ—ฉสณโ’ถฮท๐Žฮนรƒ

#18 `รŸrโŠ•ฮบฮตฮท`

#19 ^Pฮžะ”Cฮž^

#20 ฤฦ—ลžฮ”ลžลฆโ‚ฌล˜

#21 ๊‹ช๊Ÿ๊€˜๊“„

#22 ๏พแดกแด€ส€ส€ษชแดส€๏พ

#23 Hฬทaฬทuฬทnฬทtฬทiฬทnฬทgฬท

#24 ะฝฦฮ›ๅฐบลค

#25 โ€ขโŠน๐™ธ๐š—๐šŒ๐šž๐š‹๐šž๐šœโŠนโ€ข

#26 ใƒŸโ˜ ๐˜Œ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ โ˜ ๅฝก

#27 ๊งูญ๐™ต๐šŽ๐šŠ๐š›ูญ๊ง‚

#28 โ•ฐโ€ข ษงษ›ฦ–ฦ– โ€ขโ•ฏ

#29 โœต ๐”น๐•ฃ๐•–๐•’๐•ฅ๐•™๐•– โœต

#30 _๐Ÿ ถ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†ˆ_

#31 ไนƒ๏พšไน‡ไธ‚ไธ‚๏พ‰ๅˆ€ใƒ ไธ‚

#32 ๊งฦงฦคะ„ิผิผ๊ง‚

#33 ะฝร˜ๅฐบษชแบ”ร˜ะ›

#34 C๐“ฑโ‚แ—ฐ๐ฉแตขโ‚’๐š—

#35 ฤ‚ฤนฤนฤจฤžฤ‚ลคลล”

#36 ีิติพีส

#37 Fลฮ›เฏฑฦ

#38 ษ“เซจยตฦญฮฑโ„“

#39 PLะ”GะฆฮžS

#40 แปฎล‡ฦ—Vโ‚ฌล˜ลžโ‚ฌ

#41 ๐’†œฤร˜ร˜ฮœ๐’†œ

#42 ะ‘ะ”D ะคMฮžะ˜

#43 โ˜ฃ๏ธNuclearโ˜ฃ๏ธ

#44 ฤฆฮ”Vร˜าœ

#45 Sโ–‘Kโ–‘ฯˆ

#46 x.ิฒี„ีีŽ.x

#47 ฦฦ–ฦ“ำ‡ฦฌMฦ›ฦฆะ„

#48 โ˜ ๐˜š๐˜ฑ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ต โ˜

#49 ๅŒšๅฐบใ„–ใ„–าœไน‡แ—ช

#50 P๐“ฑโ‚๐š—๐šโ‚’แ—ฐ

How to change the in-game name in Free Fire

Players can follow the steps given below to change their IGN:

Step 1: First, users should open the profile section by tapping the banner on the top-left corner.

Step 2: Next, they must click the "edit" icon beside their Personal Name Badge.

Step 3: Then tap on the icon beside the existing "Nickname."

Step 4: A dialogue box will appear, prompting the users to enter the new name in the text field.

Step 5: Click on the button with the diamond symbol to change the name. If the players have a "Name change card," they will find a second button on the pop-up with the card symbol. They can press it to change their nickname using the card.

