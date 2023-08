CS:GO ESL Pro League Season 18: Teams, schedule, live results, and more

The 18th season of CS:GO ESL Pro League is set to start on August 30, 2023. Thirty teams from different regions will convene in Malta for the tournament that spans over a month. It has historically been criticized for its incredibly lengthy schedule but has been one of the most prestigious events in CS:GO esports.

As always, plenty of heavy hitters, along with underdogs and rookie teams from regional leagues, will be participating in CS:GO ESL Pro League Season 18.

This article will cover everything you need to know ahead of CS:GO ESL Pro League Season 18.

CS:GO ESL Pro League Season 18: Format, venue, and prize pool

Expand Tweet

Format

CS:GO ESL Pro League Season 18 has two different formats for the group stage and the Playoffs stage. The group stage consists of four groups with eight teams each. Every single matchup will be a best-of-three, and a triple-elimination bracket will be in effect.

The winners of each group directly advance to the quarterfinals, and the runner-up will get a slot in the Round of 12 of CS:GO ESL Pro League Season 18. The third and fourth-placed teams will move to the Playoffs stage as the high and low seeds respectively.

The playoffs stage is simpler and is a single-elimination bracket. Every match in this stage will be a best-of-three except for the Grand Finals of CS:GO ESL Pro League Season 18, which will feature a best-of-five series.

Here are the 32 teams participating in CS:GO ESL Pro League Season 18:

Astralis BIG Complexity Gaming ENCE Evil Geniuses FaZe Clan Fnatic FURIA G2 Esports Heroic MOUZ Natus Vincere Ninjas in Pyjamas Team Liquid Team Vitality Movistar Riders Virtus.pro Cloud9 GamerLegion 9INE Monte MIBR Lynn Vision Gaming Apeks M80 5yclone Eternal Fire ORKS Imperial Esports Grayhound Gaming 9z Team Rooster

Venue

All games of CS:GO ESL Pro League Season 18 will be held at InterContinental Malta, a luxurious hotel in the port city of Saint Julian's.

Prize pool

CS:GO ESL Pro League Season 18 will feature a prize pool of $850,000, with the winning team receiving $200,000.

Place $USD Qualifies To Blast Premier Points Participant 1st $200,000 IEM Katowice 2024Blast World Final 2023 3000 2nd $90,000 2000 3rd-4th $50,000 1200 5th-8th $35,000 500 9th-12th $25,000 13th-16th $20,000 17th-20th $15,000 21st-28th $8,000 29th-32nd $4,000

CS:GO ESL Pro League Season 18 Groups Stage: Schedule and results

Expand Tweet

The complete schedule for the CS:GO ESL Pro League Season 18 has been revealed. The schedule for the group stage is as follows:

Group A

Day 1 - August 30, 2023

FURIA vs Movistar Riders - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST Grayhound Gaming vs GamerLegion - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST Astralis vs Ninjas in Pyjamas - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST Team Vitality vs ORKS - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 2 - August 31, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 3 - September 1, 2023

TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 4 - September 2, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 5 - September 3, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Group B

Day 6 - September 6, 2023

BIG vs Monte - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST Heroic vs Rooster - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST Evil Geniuses vs ENCE - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST MOUZ vs MIBR - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 7 - September 7, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 8 - September 8, 2023

TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 9 - September 9, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 10 - September 10, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Group C

Day 11 - September 13, 2023

Natus Vincere vs 5yclone - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST Apeks vs M80 - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST FaZe Clan vs 9z Team - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST Imperial Esports vs Fnatic - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 12 - September 14, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 13 - September 15, 2023

TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 14 - September 16, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 15 - September 17, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Group D

Day 16 - September 20, 2023

Team Liquid vs Virtus.pro - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST G2 Esports vs Lynn Vision Gaming - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST Complexity Gaming vs 9INE - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST Cloud9 vs Eternal Fire - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 17 - September 21, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 18 - September 22, 2023

TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 19 - September 23, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

Day 20 - September 24, 2023

TBD vs TBD - 3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST

3:30 am PDT / 12:30 pm CEST / 4:00 pm IST TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST TBD vs TBD - 10:30 am PDT / 7:30 pm CEST / 11:00pm IST

CS:GO ESL Pro League Season 18 Playoffs: Schedule and results

Expand Tweet

The schedule for the Playoffs stage of CS:GO ESL Pro League Season 18 is as follows:

Day 21 - September 26, 2023

TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

Day 22 - September 27, 2023

TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

Day 23 - September 28, 2023

TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

Day 24 - September 29, 2023

TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

Day 25 - September 30, 2023

TBD vs TBD - 6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST

6:30 am PDT / 3:30 pm CEST / 7:00 pm IST TBD vs TBD - 10:00 am PDT / 7:00 pm CEST / 10:30 pm IST

Day 26 - October 1, 2023

TBD vs TBD - 7:00 am PDT / 4:00 pm CEST / 7:30 pm IST

CS:GO ESL Pro League Season 18 livestream details

CS:GO esports enthusiasts can watch the matches of CS:GO ESL Pro League Season 18 live on the official ESL Twitch and YouTube channels. There will also be a secondary stream on days when there are multiple matches at the same time.

ESL Twitch streams : A and B

: A and B ESL YouTube streams: Watch here