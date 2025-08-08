EA Sports has released the EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC in Ultimate Team, allowing gamers to obtain the 98-rated version of the Argentine legend. This item was released via packs earlier in the game cycle, and he can now be obtained via an SBC.
Widely regarded as one of the best players of all time, he received a 98-rated item during the first week of the Shapeshifters event. This item transformed the playmaker into a winger on the virtual pitch, and fans can now get their hands on this version via the EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC.
All tasks and cheapest solutions of the EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC
Check out EA FC 25 review
Similar to the recently released Wayne Rooney SBC, the EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC also requires a lot of squads. These are the requirements:
Task 1: Born Legend
- Rare players: Minimum 11
- Player Quality: Bronze
Solutions:
- Ellis Chapman: 62
- Andrei Gorcea: 63
- Ben Doherty: 61
- Celestin De Schrevel: 60
- Samson Tovide: 61
- Jesper Reitan-Sunde: 61
- Taylor Luvambo: 62
- João Cipriano: 62
- Babis Drakas: 61
- Mika Schroers: 62
- Naeem Mohammed: 63
Task 2: Rising Star
- Rare players: Minimum 11
- Player quality: Silver
Solutions:
- Aapo Halme: 65
- Dave Gnaase: 68
- Donovan Pines: 68
- Iebe Swers: 66
- Iulian Cristea: 67
- Cedric Teguia: 65
- Benjamin Santelli: 68
- Harrison Delbridge: 68
- Owusu Kwabena: 66
- Ruan Teixeira: 66
- Hugo Andersson: 66
Task 3: On a Loan (EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC)
- Team overall rating: Minimum 89
Solutions:
- Pichon: 92
- Bruno Fernandes: 92
- Martin Odegaard: 89
- Ada Hegerberg: 89
- Thibaut Courtois: 89
- Robert Lewandowski: 88
- Jan Oblak: 88
- Beth Mead: 88
- Kadidiatou Diani: 88
- Marie Katoto: 88
- Bernardo Silva: 88
Task 4: El Pibe de Oro
- Argentina players: Minimum one
- Team overall rating: Minimum 89
Solutions:
- Lionel Messi: 92
- Kevin De Bruyne: 90
- Martin Odegaard: 89
- Ada Hegerberg: 89
- Thibaut Courtois: 89
- Robert Lewandowski: 88
- Jan Oblak: 88
- Beth Mead: 88
- Kadidiatou Diani: 88
- Marie Katoto: 88
- Bernardo Silva: 88
Task 5: League Finesse
- LaLiga players: Minimum one
- Any TOTS or TOTW players: Minimum one
- Team overall rating: Minimum 89
Solutions:
- Bigas (TOTS): 92
- Kevin De Bruyne: 90
- Martin Odegaard: 89
- Ada Hegerberg: 89
- Thibaut Courtois: 89
- Robert Lewandowski: 88
- Jan Oblak: 88
- Beth Mead: 88
- Kadidiatou Diani: 88
- Marie Katoto: 88
- Bernardo Silva: 88
Task 6: League Legend
- Serie A players: Minimum one
- Any TOTS or TOTW players: Minimum one
- Team overall rating: Minimum 90
Solutions:
- Bigas (TOTS): 92
- Rodri: 91
- Sam Kerr: 90
- Harry Kane: 90
- Kevin de Bruyne: 90
- Martin Odegaard: 89
- Mapi Leon: 89
- Ada Hegerberg: 89
- Gianluigi Donnarumma: 89
- Alisson: 89
- Lautaro Martinez: 89
Task 7: Top Notch
- Any TOTS or TOTW players: Minimum one
- Team overall rating: Minimum 90
Solutions:
- Bigas (TOTS): 92
- Rodri: 91
- Sam Kerr: 90
- Harry Kane: 90
- Kevin de Bruyne: 90
- Martin Odegaard: 89
- Mapi Leon: 89
- Ada Hegerberg: 89
- Gianluigi Donnarumma: 89
- Alisson: 89
- Thibaut Courtois: 89
Task 8+9: 90-rated squad
- Team overall rating: Minimum 90
Solutions:
- Pichon: 92
- Rodri: 91
- Sam Kerr: 90
- Harry Kane: 90
- Kevin de Bruyne: 90
- Martin Odegaard: 89
- Mapi Leon: 89
- Ada Hegerberg: 89
- Gianluigi Donnarumma: 89
- Alisson: 89
- Thibaut Courtois: 89
Task 10+11: 91-rated squad
- Any TOTS or TOTW players: Minimum one
- Team overall rating: Minimum 91
Solutions:
- Isco: 96
- Evander (TOTS): 96
- Groenen: 96
- Doorsoun: 96
- Sams: 96
- Nemanja Matic: 80
- Axel Witsel: 80
- Ivan Toney: 80
- Toby Alderweireld: 80
- Kepa: 79
- Aguerd: 79
Task 12+13+14: 92-rated squad
- Any TOTS or TOTW players: Minimum one
- Team overall rating: Minimum 92
Solutions:
- Isco: 96
- Evander (TOTS): 96
- Ayoze Perez: 95
- Soucek: 95
- Mayra Ramirez: 95
- Vanegas: 95
- Ever Banega: 79
- Carles Gil: 79
- Berghuis: 79
- Damnjanovic: 79
- Svitkova: 79
Task 15+16: 93-rated squad
- Team overall rating: Minimum 93
Solutions:
- Ellie Carpenter: 97
- John Arne Riise: 97
- Luis Figo: 96
- Isco: 96
- Yildiz: 96
- John Barnes: 96
- Ivan Toney: 80
- Arnold: 80
- Lo Celso: 80
- Lattwein: 80
- Axel Witsel: 80
Task 17+18: 94-rated squad
- Team overall rating: Minimum 94
Solutions:
- Flint: 96
- Bogle: 95
- Seamus Coleman: 95
- Mayra Ramirez: 95
- Sheridan: 95
- Vanegas: 95
- Jude Bellingham: 90
- Kevin De Bruyne: 90
- Martin Odegaard: 89
- Marc Andre ter-Stegen: 89
- Ada Hegerberg: 89
The EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC requires a lot of TOTS or TOTW players.
EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC: Review
The overall expected cost of the EA FC 25 Diego Maradona Shapeshifters Icon SBC is around 930,000 coins. While this is more expensive than his price in the transfer market, there are plenty of fodder players available in packs during the ongoing FUTTIES event. This will make it extremely easy to complete this SBC for an extremely low cost.