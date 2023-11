Every Set 10 champion in Teamfight Tactics (TFT)

Riot Games released the Set 10 of Teamfight Tactics (TFT) last week. The update shares some similarities with previous Sets, as it features the addition and removal of a plethora of champions. Each character has a unique Trait forged by their Origin and Classes. The former categorizes their background, while the latter defines their skill set.

Teamfight Tactics features 60 champions, and this article lists the statistics of each one.

All Teamfight Tactics Set 10 champions

1) Ahri

Traits

Origin: K/DA

Class: Spellweaver

Statistics

Cost: 4

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 40/60/90

2) Akali K/DA

Traits

Origin: K/DA

Class: Breakout, Executioner

Statistics

Cost: 4

Health: 950/1710/3078

Attack Damage: 60/90/135

3) Akali True Damage

Traits

Origin: True Damage

Class: Breakout, Executioner

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 70/105/158

4) Amumu

Traits

Origin: Emo

Class: Guardian

Statistics

Cost: 3

Health: 900/1620/2916

Attack Damage: 29/44/66

5) Annie

Traits

Origin: Emo

Class: Spellweaver

Statistics

Cost: 1

Health: 450/810/1458

Attack Damage: 40/60/90

6) Aphelios

Traits

Origin: Heartsteel

Class: Rapidfire

Statistics

Cost: 2

Health: 600/1080/1944

Attack Damage: 55/83/124

7) Bard

Traits

Origin: Jazz

Class: Dazzler

Statistics

Cost: 2

Health: 550/990/1782

Attack Damage: 40/60/90

8) Blitzcrank

Traits

Origin: Disco

Class: Sentinel

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 60/90/135

9) Caitlyn

Traits

Origin: 8-bit

Class: Rapidfire

Statistics

Cost: 4

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 70/105/158

10) Corki

Traits

Origin: 8-bit

Class: Big Shot

Statistics

Cost: 1

Health: 450/810/1458

Attack Damage: 48/72/108

11) Ekko

Traits

Origin: True Damage

Class: Sentinel, Spell Weaver

Statistics

Cost: 3

Health: 850/1530/2754

Attack Damage: 50/75/113

12) Evelynn

Traits

Origin: K/DA

Class: Crowd Diver

Statistics

Cost: 1

Health: 550/990/1782

Attack Damage: 45/68/101

13) Ezreal

Traits

Origin: Heartsteel

Class: Big Shot

Statistics

Cost: 4

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 70/105/158

14) Garen

Traits

Origin: 8-bit

Class: Sentinel

Statistics

Cost: 2

Health: 750/1350/2430

Attack Damage: 55/83/124

15) Gnar

Traits

Origin: Pentakill

Class: Mosher, Superfan

Statistics

Cost: 2

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 55/83/124

16) Gragas

Traits

Origin: Disco

Class: Bruiser, Spellweaver

Statistics

Cost: 2

Health: 750/1350/2430

Attack Damage: 50/75/113

17) Illaoi

Traits

Origin: ILLBEATS

Class: Bruiser

Statistics

Cost: 5

Health: 1050/1890/3402

Attack Damage: 70/105/158

18) Jax

Traits

Origin: EDM

Class: Mosher

Statistics

Cost: 2

Health: 750/1350/2430

Attack Damage: 55/83/124

19) Jhin

Traits

Origin: Maestro

Class: Big Shot

Statistics

Cost: 5

Health: 850/1530/2754

Attack Damage: 70/105/158

20) Jinx

Traits

Origin: Punk

Class: Rapidfire

Statistics

Cost: 1

Health: 450/810/1458

Attack Damage: 45/68/101

21) K'Sante

Traits

Origin: Heartsteel

Class: Sentinel

Statistics

Cost: 1

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 50/75/113

22) Kai'Sa

Traits

Origin: K/DA

Class: Big Shot

Statistics

Cost: 2

Health: 600/1080/1944

Attack Damage: 53/83/124

23) Karthus

Traits

Origin: Pentakill

Class: Executioner

Statistics

Cost: 4

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 40/60/90

24) Katarina

Traits

Origin: Country

Class: Crowd Diver

Statistics

Cost: 2

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 40/60/90

25) Kayle

Traits

Origin: Pentakill

Class: Edgelord

Statistics

Cost: 2

Health: 550/990/1782

Attack Damage: 35/53/79

26) Kayn

Traits

Origin: Heartsteel, Wildcard

Class: Edgelord

Statistics

Cost: 5

Health: 1200/2160/3888

Attack Damage: 75/113/169

27) Kennen

Traits

Origin: True Damage

Class: Guardian, Superfan

Statistics

Cost: 1

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 40/60/90

28) Lillia

Traits

Origin: K/DA

Class: Sentinel, Superfan

Statistics

Cost: 1

Health: 600/1080/1944

Attack Damage: 50/75/113

29) Lucian

Traits

Origin: Jazz

Class: Rapidfire

Statistics

Cost: 5

Health: 850/1530/2754

Attack Damage: 65/98/146

30) Lulu

Traits

Origin: Hyperpop

Class: Spellweaver

Statistics

Cost: 3

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 40/60/90

31) Lux

Traits

Origin: EDM

Class: Dazzler

Statistics

Cost: 3

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 40/60/90

32) Miss Fortune

Traits

Origin: Jazz

Class: Big Shot

Statistics

Cost: 3

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 55/83/124

33) Mordekaiser

Traits

Origin: Pentakill

Class: Sentinel

Statistics

Cost: 3

Health: 850/1530/2754

Attack Damage: 60/90/135

34) Nami

Traits

Origin: Disco

Class: Dazzler

Statistics

Cost: 1

Health: 450/810/1458

Attack Damage: 40/60/90

35) Neeko

Traits

Origin: K/DA

Class: Guardian, Superfan

Statistics

Cost: 3

Health: 850/1530/2754

Attack Damage: 50/75/113

36) Olaf

Traits

Origin: Pentakill

Class: Bruiser

Statistics

Cost: 1

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 50/75/113

37) Pantheon

Traits

Origin: Punk

Class: Guardian

Statistics

Cost: 2

Health: 750/1350/2430

Attack Damage: 55/83/124

38) Poppy

Traits

Origin: Emo

Class: Mosher

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 60/90/135

39) Qiyana

Traits

Origin: True Damage

Class: Crowd Diver

Statistics

Cost: 5

Health: 1050/1890/3402

Attack Damage: 75/113/169

40) Riven

Traits

Origin: 8-bit

Class: Edgelord

Statistics

Cost: 3

Health: 800/1440/2592

Attack Damage: 60/90/135

41) Samira

Traits

Origin: Country

Class: Executioner

Statistics

Cost: 3

Health: 600/1080/1944

Attack Damage: 60/90/135

42) Senna

Traits

Origin: True Damage

Class: Rapidfire

Statistics

Cost: 2

Health: 600/1080/1944

Attack Damage: 40/60/90

43) Seraphine

Traits

Origin: K/DA

Class: Spellweaver

Statistics

Cost: 2

Health: 550/990/1782

Attack Damage: 40/60/90

44) Sett

Traits

Origin: Heartsteel

Class: Bruiser, Mosher

Statistics

Cost: 3

Health: 950/1710/3078

Attack Damage: 55/83/124

45) Sona

Traits

Origin: Mixmaster

Class: Spellweaver

Statistics

Cost: 5

Health: 850/1530/2754

Attack Damage: 5/8/11

46) Tahm Kench

Traits

Origin: Country

Class: Bruiser

Statistics

Cost: 1

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 60/90/135

47) Taric

Traits

Origin: Disco

Class: Guardian

Statistics

Cost: 1

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 55/83/124

48) Thresh

Traits

Origin: Country

Class: Guardian

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 60/90/135

49) Twisted Fate

Traits

Origin: Disco

Class: Dazzler

Statistics

Cost: 4

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 45/68/101

50) Twitch

Traits

Origin: Punk

Class: Executioner

Statistics

Cost: 2

Health: 550/990/1782

Attack Damage: 45/68/101

51) Urgot

Traits

Origin: Country

Class: Mosher

Statistics

Cost: 3

Health: 750/1350/2430

Attack Damage: 60/90/135

52) Vex

Traits

Origin: Emo

Class: Executioner

Statistics

Cost: 3

Health: 700/1260/2268

Attack Damage: 40/60/90

53) Vi

Traits

Origin: Punk

Class: Mosher

Statistics

Cost: 1

Health: 650/1170/2106

Attack Damage: 55/83/124

54) Viego

Traits

Origin: Pentakill

Class: Edgelord

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 75/113/169

55) Yasuo

Traits

Origin: True Damage

Class: Edgelord

Statistics

Cost: 1

Health: 600/1080/1944

Attack Damage: 50/75/113

56) Yone

Traits

Origin: Heartsteel

Class: Crowd Diver, Edgelord

Statistics

Cost: 3

Health: 750/1350/2430

Attack Damage: 65/98/146

57) Yorick

Traits

Origin: Pentakill

Class: Guardian, Mosher

Statistics

Cost: 5

Health: 1050/1890/3402

Attack Damage: 88/132/198

58) Zac

Traits

Origin: EDM

Class: Bruiser

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 50/75/113

59) Zed

Traits

Origin: EDM

Class: Crowd Diver

Statistics

Cost: 4

Health: 1000/1800/3240

Attack Damage: 75/113/169

60) Ziggs

Traits

Origin: Hyperpop

Class: Dazzler

Statistics

Cost: 5

Health: 800/1440/2592

Attack Damage: 45/68/101

This summarizes the statistics of every Set 10 Champion in Teamfight Tactics.