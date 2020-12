List of all Free Fire redeem codes released in 2020 so far

Garena Free Fire has a variety of in-game items like gun skins, outfits and more. However, not all these items are available for free.

Players generally have to spend diamonds, which is the in-game currency, to obtain them, which isn't a feasible option for everyone.

Fortunately, redeem codes provide Free Fire players with an opportunity to obtain these items for free. These codes consist of 12 characters, including alphabets and numbers. However, they have a specific usage limit.

Also Read: How to get free MP5 Cyber Bounty Hunter in Free Fire: Step-by-step guide

Free Fire redeem codes released in 2020

Here is a list of all Free Fire redeem codes released in 2020:

A3NMDVLPRFWS

A3NMD32DCH8X

A3NMD8W5F5H6

A3NMD96U4YFU

N6AQNM7RJ2CC

N6AQN9V432X8

N6AQNCNFU7C6

N6AQN3NMMX7J

WZ6DHWYHHG4H

Advertisement

MNWNA5A8BLQE

RP4TXG29EXSJ

KPHU7KHDRLKW

TPFU7QHXG1EC

4EUWRCXKPLV8

PGU6ZFXQPTLG

2VFRUBEVEDGX

6LTXXKUYR8VZ

ZVYAV7PV28T9

ZF2EGQB2QR8U

TUNDERFHK7MG

5PE5ZT3KM29X

7WJ72BQQ56SZ

HKYMVQSYGBSQ

9EASUTP7A6HY

B76KMCVCD3PY

PGU6ZFXQPTLG

LCSV8S5KKMPG

CMZAKU72DLRU

5JCQ6CB67MKV

5JCQ6CB67MKV

TLXKC6PEQH79

LTXXKUYR8VZ

QNAE4FM8X5Q2

FFIC33NTEUKA

FFICYZJZM4BZ

FFIC65E269TQ

FFICRF854MZT

FFIC34N6LLLL

FFICZTBCUR4M

FFIC9PG5J5YZ

FFICWFKZGQ6Z

SPEHGMMM2WCV

SPEHGF4X5KCR

SPEHG93UK2LW

SPEHGR4EDEVQ

SPEHG8QTJHRT

SPEHGPG93UDU

SPEHGDHDSCUQ

SPEHGGM5HB8C

SPEHGC3AR9XH

SPEHGN6XMDBY

SPEHGHU4CDCC

SPEHGQZKVXJC

SPEHG63UZRCQ

SPEHG8YJMUJ5

SPEHGNS3FV2T

SPEHGFAYUX6Z

SPEHG8QMN2BQ

SPEHGHCPWF3N

SPEHGV3UD82D

SPEHG388XLVA

SPEHGB2ANRF9

SPEHG3E8BZKR

SPEHG3MYQAPA

SPEHG5CCC779

SPEHGYKY57A7

SPEHGBZ4H4WN

SPEHGYFLSVGX

SPEHG49UUSML

SPEHGHEN2Y2W

SPEHGU44X755

SPEHG34U5EED

SPEHG7XFPRR3

SPEHGCDMR33L

SPEHGHQSHM3E

SPEHG9HU846Y

SPEHGZETZR2Q

SPEHG6VLWUXT

SPEHGCEJGY36

SPEHGYBQDUUN

SPEHG9ERE4PV

SPEHGELQ4TUE

SPEHGU5UVH8F

SPEHGEEWMZYR

SPEHGYM8SJS2

SPEHGXWSGGNZ

SPEHGBCHCC95

SPEHGFKHZL8Y

SPEHGEZM3NYA

SPEHGZCFDG57

SPEHGA9FXRA6

SPEHG9JPNAQ8

SPEHGFWRYMY4

SPEHGAUVU4RC

SPEHG3PPSGG6

SPEHGSN285DG

SPEHGGGX5FPV

SPEHG9VXGEDD

SPEHGWBNMTPR

SPEHGHMEAD6Z

SPEHGYKWC9FD

SPEHG5ARXT4K

SPEHGMDVUDJR

SPEHGHGH9S7L

SPEHGKWHGSW9

SPEHGVEABSUR

SPEHGG87W5D2

SPEHGUTT5MLU

SPEHGZZDJGVD

SPEHGB488FLB

SPEHG48AM72U

SPEHG89NJQ7P

SPEHGDE7FXT3

SPEHG944JU6T

SPEHGDUMU6Z4

SPEHGVNJGDFM

SPEHGX8D33ZL

SPEHGYG8EACT

SPEHGHSMLMCT

SPEHGRED9NU6

SPEHGACMN3WN

HRKZSNEK9NQ6

L42UMG3J3UDM

FFBBCVQZ4MWA

2C95SVXFS3JS

2C95S2C7XKHA

2C95SGGUGQQY

2C95SRUCNKT9

2C95SN8QEVF9

FF4MPCSBF7RB

FF4MD4YW8RQR

FFIM29CB5BF7

FF3WPC5BF7RB

FFIG8CP9LSF3

PHFGQ163PQAZ

PEFFIG45TY04

AP9INCSE812L

BOOYA7QXMPUI

FFESP0RTS4AR

FFIGM89MM9CR

FFSL9SP3MMC8

SPEHG6LLU4G5

SPEHGM2HCH94

SPEHGZQH27A7

SPEHG8XD458S

SPEHGR6VFSCD

SPEHG8D5H82C

SPEHGDYX7J5J

SPEHGV2PM4DZ

SPEHGZME7ZX4

SPEHG6EV4AX7

SPEHGW6CHMUS

SPEHGJR7LW5U

SPEHGYSX92HZ

SPEHGM9EHNBZ

SPEHGJCRZ4SP

SPEHGU9WQALC

SPEHGJQ6JGRC

SPEHG3D4NTQW

SPEHGMUEV944

SPEHGV4H9WSB

SPEHGVT9SZ7K

SPEHGS52UP39

SPEHG6DVNCD9

SPEHGN8X9BUK

SPEHG7PXQWLQ

SPEHG5VTZY4K

SPEHG9KJNUN8

SPEHGP2QG5UA

SPEHG5DVHASP

SPEHGZTT9MYM

SPEHGSW6PR35

SPEHGYGMYRMP

SPEHGGAENK3T

SPEHGM94YHKV

SPEHGMAS5DBJ

SPEHGE3J9MRL

SPEHGQDSJTL4

SPEHG3T5UUB7

SPEHG6UA2D7K

SPEHG373QTVG

SPEHGRVJ8EKF

SPEHG9VPNTU8

SPEHGYHDEMVZ

SPEHGHKSDZ6U

SPEHGDGKS2PY

SPEHGMQATL7V

SPEHGNJAPW4U

SPEHG5FTA9TB

SPEHGYZ7B4RL

SPEHG6RQYF79

SPEHG244QAGK

SPEHG4VYZ2XC

SPEHG56V5H25

SPEHGU5VJDNP

SPEHGW964HCS

SPEHGGHJUAR6

SPEHGYT6ZXUD

SPEHGZH6ZBFV

SPEHGWB7LE9Y

SPEHGZMA7NA2

SPEHGAVZ87J3

SPEHG34ACXXL

SPEHGMLKC7ET

SPEHGFBFH3MY

SPEHG7ZA6PB2

SPEHGVEZH9ZN

SPEHG4JC7S9W

SPEHGYHPUG7Z

SPEHGXJ99T7G

SPEHGFARXU76

SPEHG3THPU23

SPEHG6ZYDLPA

SPEHG8MTGKQ4

SPEHG5FPR6KM

SPEHGBGG7YWN

SPEHGG69MKSJ

SPEHGX6R73CF

SPEHG8C5W8MP

SPEHGXHQZD7E

SPEHG6JVX27Z

SPEHGQDAY2S2

SPEHG9VAEGYS

SPEHGMGLKXSE

SPEHGLM33WEM

SPEHGWMVAKKP

SPEHGU97R87P

SPEHGYDLYRXG

SPEHGXSWUS49

SPEHG26RYRYP

SPEHGQNRKULN

SPEHG8TPTATK

SPEHGBKXYQE5

SPEHGX4B355M

SPEHG2F9GTR9

SPEHGDL43WR2

D4G1D33SD5D4

HBVJ95G2J6Y6

FBSHARE10RBU

FF49MLIKESGV

Y7PS1HR623H4

K2FXEMXRA23S

SPEHGMGYG9FD

SPEHGAB7KFRN

SPEHG2CD3KZ9

SPEHGJHAA58F

SPEHGEDT23M6

SPEHG2LZQZM8

SPEHGFBE8F38

SPEHGESVV253

SPEHGARS35T4

SPEHGP99Q2T4

SPEHG8MR8QNR

SPEHGB9Y7VYN

SPEHGKDYMFBT

SPEHGK88M937

SPEHGBWBWZTZ

SPEHG9E9HD2A

SPEHGGZKZW4B

SPEHG8XQJWQE

SPEHGYWGMPLK

SPEHG7EJP6M8

SPEHGLSEG2WJ

SPEHG3M46JAX

SPEHG7RZWULJ

SPEHGKZ8W5MA

SPEHGFB5RV84

SPEHGJ2Z7H9F

SPEHGRVPHXEG

SPEHGM3PJYCQ

SPEHGTVQ3NK2

JAZZPKCSAGJ7

JAZZPC2PEDJH

JAZZ28PSBG5J

JAZZPPW727HC

JAZZ2F5VFTK5

JAZZ2XULRF7M

JAZZPESJR74P

JAZZPRHQEHRB

JAZZ2XSDLZ4G

JAZZ2TLJLRBG

46NUM9NRP665

46NUMB2NJDZR

46NUM8TD9USM

46NUM2TLVCP6

46NUMZKEUPKF

46NUM799LJU3

46NUMBN6NZ9V

46NUMC9NF6PR

46NUMKFDM6RP

46NUMH6PVUDJ

46NUMSU83C6K

46NUMK7QSEUN

46NUM54BF9U4

46NUM6AXZZQN

46NUMHSZUHKB

46NUMQSQAL8A

46NUMQ8XSS4N

46NUMBJ4UB62

46NUMYB3E53B

9RC24PWGJE5X

9RC24R27SYQ9

9RC24YFRZYLV

9RC24ZYBMR6P

9RC24MYPMZ7Q

9RC249DY4S9Q

9RC24RZJDK5D

WJ9BCX78ZHV5

WJ9BCCFJY3Z4

WJ9BCEJS7VQU

WJ9BCHIY27ZP

WJ9BCATE38W8

WJ9BCI8SBZ22

WJ9BCJ64UDRF

WJ9BCWCJTDTW

WJ9BCDWPSPF

WJ9BCN4LZPE

WJ9BCLXVFTQ

WJ9BCATQ3W7

WJ9BC4C3GS2

WJ9BCIATU6A

WJ9BCRW435M

WJ9BCU2D9DG

WJ9BCXMJBNV

WJ9BC5JDJ6IJ

WJ9BCDB2GNT

WJ9BCPHCIN9

WJ9BCQ5FIX6

WJ9BCW6JKYC

WJ9BCKVUSKDT

WJ9BCG7DHIGC

WJ9BCKE9C5X9

WJ9BCDW59MC6

WJ9BC2UQTF7G

WJ9BCBMSFKLD

WJ9BCGL763YJ

WJ9BCEIDVVRE

WJ9BCPLYR4V7

GQ3H7BALPQIJ

HBUZSQRL2V6G

66JYKXPPGGD3

W8TQAQ3BRWPL

W8TQA204XX3G

W8TQAHLW4X5D

W8TQAH9WK0SP

W8TQA1A2H330

W8TQAOJBH964

W8TQAXZB4BXZ

FFGAMESCELEB

TBOOYAHAGS18

PNVNZ6UKNWSH

VIVACHILEE18

VIVAMEXICO18

CONGRATZ2MIL

50WJ5FCTYHB5

8J4P35ZAVA94

66AEY4KRGJ4S

FFJIUG3N9GXB

FFJIE080LHO8

FFSLSI2H45ZV

FFSLA4AKBEKK

SCENEDEPOLLO1

DEMASIADOKUL

5MILLIONLIKE

WATZAPAWNPRO

JONDTOOPATIS

JOTAFREEALAA

SCUADADLADRS

G1SGWDW7ABA5

NU8AHJ5AOTWP

GJJWSQ9AAV7U

UBUDSG22Z67A

GRACIACLATAM

MRSIHUMLLDAD

W7MSJA4F983F

PXTLELXDOO9I

FF3MD4GW9RGR

9RC244PI8LA6

9RC247UMWYP3

9RC24XMSFYT8

9RC24U63KFW9

9RC24LDGFSOE

9RC24OB2ANN

9RC24Y3GLG0Q

9RC245JPPGI1

9RC24L51X973

9RC24RL8M19F

W8TQAYR25RNG

BOOYAHAGS18F

KL9UY924AYAW

BOOYAVMLZJ7N

JEKU2K32G6R8

JEK18G4GR7G8

78592BACSWAS

78592X97HEQ3

78592TTSU6WD

785924QRRYGN

78592C79WH2L

FHQR1RTWBP4K

FHQR1720FAPL

FHQR1R2U1I90

FHQR1S55MHJX

FHQR16P4FMUM

FHQR1A2IQYR9

FHQR1MPQSPBM

FHQR1LUNTSZH

FHQR1Z7DJ4WL

78592P8XQYMT

785923RG2C3L

78592EVE473K

78592JY4CWJY

78592UP4RDLJ

785929R73DZ3

78592XFYYAUT

78592GWDVSXG

78592K8WJK75

78592KBULBS4

78592KBO34FT

78592KKR374R

78592KI3I6OW

78592K547TTY

78592KDA78T7

Advertisement

How to use redeem codes in Free Fire

Redemption center on the official website of Free Fire

Players can follow the steps given below to use redeem codes in Free Fire:

Step 1: Visit the redemption centre on the official website of Free Fire. Players can click here to visit the website.

Step 2: Log in to the website via Google/Facebook/VK/Huawei ID.

Step 3: Enter the Redeem Code and click on the redeem button.

Step 4: After the redemption procedure is complete, players can collect the reward from the in-game mail section.

Also Read: Amitbhai (Desi Gamers) vs Sultan Proslo: Who has the better Clash Squad stats in Free Fire?