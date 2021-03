PUBG Mobile 1.3 Update Season 18 Royale Pass: Full list of RP rewards revealed

The PUBG Mobile Season 18 Royale Pass has finally begun, bringing various new features to the game. The RP is based on the Hundred Rhythms theme and has various rewards in store for players.

The RP Season 18 will come to an end on May 15, 2021.

Players will be able to upgrade to Elite Pass for 600 UC. Meanwhile, the Elite Pass Plus will cost them 1800 UC.

This article provides a list of all the rewards in the RP Season 18.

PUBG Mobile 18 Royale Pass RP rewards

Here is a list of all the rewards in PUBG Mobile's Royale Pass Season 18:

RP 1 – 3 Supply Crate Coupon Scrap, Heavenly Cadence Set or Stomping Beat Set, Electronica Hearts - AUG

RP 2 – Points Card: 500, Season Portable Closet

– Points Card: 500, Season Portable Closet RP 3 – 5 RP Badges Voucher, 100 UC or 1460 AG

– 5 RP Badges Voucher, 100 UC or 1460 AG RP 4 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 5 – Rating Protection Card: 1-Time, Royale Pass Avatar (S18), 6 RP Badge

– Rating Protection Card: 1-Time, Royale Pass Avatar (S18), 6 RP Badge RP 6 – 2 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP

– 2 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP RP 7 – 1000 BP, 50 UC or 660 AG

– 1000 BP, 50 UC or 660 AG RP 8 – 15 Silver

– 15 Silver RP 9 – 15 Silver and 2 Motorcycle popularity

– 15 Silver and 2 Motorcycle popularity RP 10 – Mission Card, Stomping Beat Ornament

– Mission Card, Stomping Beat Ornament RP 11 – Supply Crate Coupon Scrap, Mission Card (S18)

– Supply Crate Coupon Scrap, Mission Card (S18) RP 12 – 15 Silver

– 15 Silver RP 13 – 5 RP Badges Voucher, 50 UC or 660 AG

– 5 RP Badges Voucher, 50 UC or 660 AG RP 14 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 15 – Friends Forever Emote, Royale Pass Avatar Frame (S18)

– Friends Forever Emote, Royale Pass Avatar Frame (S18) RP 16 – 2 Classic Crate Coupon Scrap, 100 BP

– 2 Classic Crate Coupon Scrap, 100 BP RP 17 – 1000 BP, 20 UC or 260 AG

– 1000 BP, 20 UC or 260 AG RP 18 – 3 “Battle” Graffiti

– 3 “Battle” Graffiti RP 19 – 15 Silver, 15 Silver

– 15 Silver, 15 Silver RP 20 – 20 Silver, Night Ensemble Backpack

– 20 Silver, Night Ensemble Backpack RP 21 – 3 Supply Crate Coupon Scrap, 4 Parachute Trail (Yellow)

– 3 Supply Crate Coupon Scrap, 4 Parachute Trail (Yellow) RP 22 – 15 Silver

– 15 Silver RP 23 – 5 RP Badges Voucher, 20 UC or 260 AG

– 5 RP Badges Voucher, 20 UC or 260 AG RP 24 – Classic Crate Coupon Scrap

– Classic Crate Coupon Scrap RP 25 – Rating Protection Card: 1-Time, Belly Drum emote

RP 26 – 3 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP

– 3 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP RP 27 – 1000 BP, 20 UC or 260 AG

– 1000 BP, 20 UC or 260 AG RP 28 – 15 Silver

– 15 Silver RP 29 – 15 Silver and 2 Motorcycle popularity

RP 30 – Electronica Hearts Parachute, Pink & Blue Harmony Finish Airplane

RP 31 – 3 Supply Crate Coupon Scrap, Mission Card

– 3 Supply Crate Coupon Scrap, Mission Card RP 32 – 15 Silver

– 15 Silver RP 33 – 2x EXP Card: 1-Hour, 20 UC or 260 AG

– 2x EXP Card: 1-Hour, 20 UC or 260 AG RP 34 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 35 – 30 Silver, 6 RP Badge

– 30 Silver, 6 RP Badge RP 36 – 3 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP

– 3 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP RP 37 – 1000 BP, 20 UC and 260 AG

– 1000 BP, 20 UC and 260 AG RP 38 – 2x BP Card: 1-Hour

– 2x BP Card: 1-Hour RP 39 – 15 Silver, 15 Silver

– 15 Silver, 15 Silver RP 40 – 3 Classic Crate Coupon Scrap, String Ensemble Avatar

– 3 Classic Crate Coupon Scrap, String Ensemble Avatar RP 41 – 5 Supply Crate Coupon Scrap, 3 Rainbow Glider Trail

– 5 Supply Crate Coupon Scrap, 3 Rainbow Glider Trail RP 42 – 3 “Follow Me” Graffiti

– 3 “Follow Me” Graffiti RP 43 – 2x BP Card: 1-Hour, 20 UC or 260 AG

– 2x BP Card: 1-Hour, 20 UC or 260 AG RP 44 – Classic Crate Coupon Scrap

– Classic Crate Coupon Scrap RP 45 – Pink & Blue Harmony – VSS, 6 RP Badge

RP 46 – 4 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP

– 4 Classic Crate Coupon Scrap, 1000 BP RP 47 – 1000 BP, 20 UC or 260 AG

– 1000 BP, 20 UC or 260 AG RP 48 – 15 Silver

– 15 Silver RP 49 – 15 Silver, 2 Motorcycle popularity

RP 50 – Rating Protection Card: 1-Time, Electronic Hearts Set or Night Dancer Set

RP 51 – Supply Crate Coupon Scrap and Mission Card

– Supply Crate Coupon Scrap and Mission Card RP 52 – 1000 BP

– 1000 BP RP 53 – 2x EXP Card: 1-Hour, 20 UC or 260 AG

– 2x EXP Card: 1-Hour, 20 UC or 260 AG RP 54 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 55 – 5 Classic Crate Coupon Scrap and 6 RP Badge

– 5 Classic Crate Coupon Scrap and 6 RP Badge RP 56 – 1000 BP

– 1000 BP RP 57 – 1000 BP, 20 UC or 260 AG

– 1000 BP, 20 UC or 260 AG RP 58 – 2x BP Card: 1-Hour

– 2x BP Card: 1-Hour RP 59 – 15 Silver, 15 Silver

– 15 Silver, 15 Silver RP 60 – 10 Classic Crate Coupon Scrap, Night Ensemble Helmet

RP 61 – Mission Card

– Mission Card RP 62 – 1000 BP

– 1000 BP RP 63 – 20 UC or 260 AG

– 20 UC or 260 AG RP 64 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 65 – 6 RP Badges

– 6 RP Badges RP 66 – 4 Parachute Trail (Yellow)

– 4 Parachute Trail (Yellow) RP 67 – 20 UC or 260 AG

– 20 UC or 260 AG RP 68 – 15 Silver

– 15 Silver RP 69 – 3 “Wanted Order” Graffiti

– 3 “Wanted Order” Graffiti RP 70 – Heavenly Cadence Smoke Grenade

RP 71 – Mission Card

– Mission Card RP 72 – 1000 BP

– 1000 BP RP 73 – 20 UC or 260 AG

– 20 UC or 260 AG RP 74 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 75 – 6 RP Badge

– 6 RP Badge RP 76 – 1000 BP

– 1000 BP RP 77 – 20 UC or 260 AG

– 20 UC or 260 AG RP 78 – 2x BP Card: 1- Hour

– 2x BP Card: 1- Hour RP 79 – 15 Silver

– 15 Silver RP 80 – Heavenly Cadence – Kar98K

RP 81 – 3 Rainbow Glider Trail

– 3 Rainbow Glider Trail RP 82 – 15 Silver

– 15 Silver RP 83 – 20 UC or 260 AG

– 20 UC or 260 AG RP 84 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 85 – String Ensemble emote, 6 RP Badge

RP 86 – 1000 BP

– 1000 BP RP 87 – 20 UC or 260 AG

– 20 UC or 260 AG RP 88 – 15 Silver

– 15 Silver RP 89 – 2 Motorcycle popularity

– 2 Motorcycle popularity RP 90 – String Ensemble Headpiece

RP 91 – Room Card: 7-Day

– Room Card: 7-Day RP 92 – 15 Silver

– 15 Silver RP 93 – 50 UC or 660 AG

– 50 UC or 660 AG RP 94 – 1 Classic Crate Coupon Scrap

– 1 Classic Crate Coupon Scrap RP 95 – String Ensemble Googles

– String Ensemble Googles RP 96 – 1000 BP

– 1000 BP RP 97 – 50 UC or 660 AG

– 50 UC or 660 AG RP 98 – Rainbow Glider Trail

– Rainbow Glider Trail RP 99 – 15 Silver

– 15 Silver RP 100 – String Ensemble Set

