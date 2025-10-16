How to watch the 2025 DPWT India Championship? TV, streaming, and more explored

The DP World Tour moves to India this week for the 2025 DPWT India Championship at Delhi Golf Club. Golf Channel will broadcast the event live each morning, with extra streaming coverage available on the NBC Sports App.
TV schedule for the DPWT India Championship(ET):
- Thursday, Oct. 16: 3–7:30 a.m. (Golf Channel)
- Friday, Oct. 17: 3–7:30 a.m. (Golf Channel)
- Saturday, Oct. 18: 3–7:30 a.m. (Golf Channel)
- Sunday, Oct. 19: 3–7 a.m. (Golf Channel)
Streaming of the DPWT India Championship:
Live coverage and simulcasts will stream on NBCSports.com and the NBC Sports App, with early coverage starting Thursday (1:30–3 a.m.), Friday and Saturday (2:30–3 a.m.), and Sunday (2–3 a.m.) ET.
DPWT India Championship R1 Tee times
Tee No. 1 at the DPWT India Championship
9:05 p.m. – Fabrizio Zanotti, Joel Moscatel, Jason Scrivener
9:15 p.m. – Jordan Gumberg, Jacques Kruyswijk, Jamal Hossain
9:25 p.m. – N Thangaraja, Adrian Otaegui, Ryggs Johnston
9:35 p.m. – Joe Dean, Angel Hidalgo, Matthew Jordan
9:45 p.m. – Matthias Schwab, Andy Sullivan, Andrea Pavan
9:55 p.m. – Nacho Elvira, Akshay Sharma, David Ravetto
10:05 p.m. – Jeong weon Ko, Shiv Kapur, Marcel Schneider
10:15 p.m. – Clement Sordet, Eddie Pepperell, Rafa Cabrera Bello
10:25 p.m. – Pierre Pineau, Yuvraj Sandhu, Callum Tarren
10:35 p.m. – Nathan Kimsey, Sean Crocker, Angad Cheema
10:45 p.m. – Troy Merritt, Benjamin Herbert, Shankar Das
1:40 a.m. – Jannik De Bruyn, Marcus Armitage, Rahil Gangjee
1:50 a.m. – Saptak Talwar, Julier Guerrier, Freddy Schott
2:00 a.m. – Kshitij Naveed Kaul, Darius Van Driel, Nicolas Colsaerts
2:10 a.m. – Pablo Larrazabal, Grant Forrest, Om Prakash Chouhan
2:20 a.m. – Romain Langasque, Eugenio Chacarra, Martin Couvra
2:30 a.m. – Brian Harman, John Parry, Thriston Lawrence
2:40 a.m. – Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Luke Donald
2:50 a.m. – Veer Ahlawat, Richard Mansell, Angel Ayora
3:00 a.m. – Calum Hill, Nicolai Von Dellingshausen, Yannik Paul
3:10 a.m. – Gavin Green, Casey Jarvis, Scott Jamieson
3:20 a.m. – Jens Dantorp, Conor Purcell, Ross Fisher
3:30 a.m. – Ricardo Gouveia, Jairaj Singh Sandhu, Lucas Bjerregaard
Tee No. 10 at the DPWT India Championship
9:05 p.m. – Aaron Cockerill, Hamish Brown, Richard Sterne
9:15 p.m. – Tom Vaillant, Guido Migliozzi, Joost Luiten
9:25 p.m. – Udayan Mane, Jayden Schaper, Jorge Campillo
9:35 p.m. – Marcel Siem, Daniel Hillier, Joel Girrbach
9:45 p.m. – Adrien Saddier, Jordan Smith, Shubhankar Sharma
9:55 p.m. – Rory McIlroy, Viktor Hovland, Ben Griffin
10:05 p.m. – Keita Nakajima, Anirban Lahiri, Johannes Veerman
10:15 p.m. – Michael Kim, Dylan Naidoo, Manu Gandas
10:25 p.m. – Ugo Coussaud, Thomas Aiken, Varun Parikh
10:35 p.m. – Dhruv Sheoran, Ben Schmidt, Sebastian Soderberg
10:45 p.m. – Brandon Wu, Ajeetesh Sandhu, Simon Forsstrom
1:40 a.m. – David Micheluzzi, Brandon Stone, Bjorn Akesson
1:50 a.m. – Richie Ramsay, Dale Whitnell, Alfredo Garcia-Heredia
2:00 a.m. – Maximillian Kieffer, Jack Senior, Brandon Robinson Thompson
2:10 a.m. – Alex Fitzpatrick, Robin Williams, Bernd Wiesberger
2:20 a.m. – Manuel Elvira, Abhinav Lohan, Kiradech Aphibarnrat
2:30 a.m. – Niklas Lemke, Alexander Levy, Gaurav Pratap Singh
2:40 a.m. – Chiragh Kumar, Darren Fichardt, Zander Lombard
2:50 a.m. – Frederic Lacroix, Matthew Baldwin, Tapendra Ghai
3:00 a.m. – Tapio Pulkkanen, Arjun Prasad, Jeff Winther
3:10 a.m. – Karan Pratap Singh, Shaurya Bhattacharya, Rikuya Hoshino
3:20 a.m. – Dan Bradbury, Amardeep Malik, Ryan Van Velzen
3:30 a.m. – Martin Trainer, Gregorio De Leo, Andreas Halvorsen