LPGA Tour’s Kroger Queen City Championship 2023 Round 1 tee times and pairings explored

The excitement is building up as the LPGA Tour's Kroger Queen City Championship 2023 gets ready to tee off. This event, in its second edition, is set to take place at the Kenwood Country Club, a 6,515-yard, par-72 course nestled in the heart of Cincinnati, Ohio.

The tournament kicks off with the first round on Thursday, September 7, and promises a thrilling week of world-class golf, culminating in the grand finale on Sunday, September 10. With a field that includes major champions and 2023 LPGA Tour winners, the Kroger Queen City Championship has become one of the most anticipated events on the tour.

The stakes are even higher this year as the Kroger Queen City Championship's prize money has been increased from $1.7 million to a whopping $2 million.

Kroger Queen City Championship 2023 Round 1 tee times and pairings

Lauren Hartlage at CPKC Women's Open - Round One (Image via Getty)

7:30 AM ET - Hole 1:

Lauren Hartlage

Polly Mack

Bianca Pagdanganan

7:30 AM ET - Hole 10:

Lucy Li

Sophia Schubert

Lauren Stephenson

7:41 AM ET - Hole 1:

Maddie Szeryk

Kelly Tan

Pavarisa Yoktuan

7:41 AM ET - Hole 10:

Caroline Inglis

Alicia Joo

Bailey Tardy

7:52 AM ET - Hole 1:

Amanda Doherty

Dani Holmqvist

Emma Talley

7:52 AM ET - Hole 10:

Hyo Joon Jang

Ines Laklalech

Morgane Metraux

8:03 AM ET - Hole 1:

Karis Davidson

Brianna Do

Frida Kinhult

8:03 AM ET - Hole 10:

Aline Krauter

Annie Park

Dewi Weber

8:14 AM ET - Hole 1:

Andrea Lee

Minjee Lee

Linnea Strom

8:14 AM ET - Hole 10:

Grace Kim

Cheyenne Knight

Chanettee Wannasaen

8:25 AM ET - Hole 1:

Pajaree Anannarukarn

Ariya Jutanugarn

Jenny Shin

8:25 AM ET - Hole 10:

Marina Alex

Perrine Delacour

Albane Valenzuela

8:36 AM ET - Hole 1:

Stephanie Kyriacou

Gaby Lopez

Alexa Pano

8:36 AM ET - Hole 10:

Linn Grant

Charley Hull

Hae-Ran Ryu

8:47 AM ET - Hole 1:

Nasa Hataoka

Angel Yin

Ruoning Yin

8:47 AM ET - Hole 10:

Brooke Henderson

Lydia Ko

Amy Yang

8:58 AM ET - Hole 1:

Lauren Coughlin

Ruixin Liu

Jasmine Suwannapura

8:58 AM ET - Hole 10:

Maria Fassi

Emily Pedersen

Arpichaya Yubol

9:09 AM ET - Hole 1:

Pernilla Lindberg

Azahara Munoz

Pauline Roussin-Bouchard

9:09 AM ET - Hole 10:

Jennifer Chang

Moriya Jutanugarn

Brittany Lincicome

9:20 AM ET - Hole 1:

Mia Hammond

Celine Herbin

Kiira Riihijarvi

9:20 AM ET - Hole 10:

Sofia Garcia

Luna Sobron

Ellinor Sudow

9:31 AM ET - Hole 1:

Allison Emrey

Wenbo Liu

Riley Rennel

9:31 AM ET - Hole 10:

Yealimi Noh

Maggie Simmermacher

Samantha Wagner

12:30 PM ET - Hole 1:

Dottie Ardina

Jaravee Boonchant

Sarah Kemp

12:30 PM ET - Hole 10:

Jeong Eun Lee

Mel Reid

Xiaowen Yin

12:41 PM ET - Hole 1:

Yan Liu

Mariajo Uribe

Jing Yan

12:41 PM ET - Hole 10:

Pornanong Phatlum

Marissa Steen

Gabriella Then

12:52 PM ET - Hole 1:

Sung Hyun Park

Sarah Schmelzel

Jennifer Song

12:52 PM ET - Hole 10:

Yuna Nishimura

Haru Nomura

Su-Hyun Oh

1:03 PM ET - Hole 1:

Jeongeun Lee

Amelia Lewis

Wichanee Meechai

1:03 PM ET - Hole 10:

Bronte Law

Mi Hyang Lee

Min Lee

1:14 PM ET - Hole 1:

Na Rin An

Paula Creamer

Jodi Ewart Shadoff

1:14 PM ET - Hole 10:

Matilda Castren

Paula Reto

Yuka Saso

1:25 PM ET - Hole 1:

Esther Henseleit

Xiyu Lin

Yu Liu

1:25 PM ET - Hole 10:

Stephanie Meadow

Madelene Sagstrom

Elizabeth Szokol

1:36 PM ET - Hole 1:

Hyejin Choi

Lexi Thompson

Rose Zhang

1:36 PM ET - Hole 10:

A Lim Kim

Sei Young Kim

Nanna Koerstz Madsen

1:47 PM ET - Hole 1:

Allisen Corpuz

Ally Ewing

Jennifer Kupcho

1:47 PM ET - Hole 10:

Celine Borge

Ashleigh Buhai

Peiyun Chien

1:58 PM ET - Hole 1:

Minami Katsu

Gina Kim

Hinako Shibuno

1:58 PM ET - Hole 10:

Muni He

Yu-Sang Hou

Wei-Ling Hsu

2:09 PM ET - Hole 1:

Dana Finkelstein

Mina Harigae

Weiwei Zhang

2:09 PM ET - Hole 10:

Ana Belac

Olivia Cowan

Lindy Duncan

2:20 PM ET - Hole 1:

Brittany Altomare

Cydney Clanton

Maria Torres

2:20 PM ET - Hole 10:

Faith Kilgore

Christina Kim

Sydnee Michaels

2:31 PM ET - Hole 1:

Yae Eun Hong

Gabriela Ruffels

Mariah Stackhouse

2:31 PM ET - Hole 10:

Linnea Johansson

Ilhee Lee

Valery Plata