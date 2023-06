Rocket Mortgage Classic 2023 Friday Round 2 tee times explored

Day 1 of the Rocket Mortgage Classic 2023 with Peter Kuest in the lead alongside Valspar Championship winner Taylor Moore. The duo shot 8-under 64s to take the early lead. However, a long line of players, including Justin Suh, Ludvig Aberg and Sam Bennett are chasing the top two at 7 under.

Among the big names, Collin Morikawa sat T10 at 6 under alongside Adam Hadwin and a few others. Meanwhile, Rickie Fowler shot 5 under and settled for a T14 finish in round 1. Last week’s Travelers Championship winner Keegan Bradley found himself at T39 on the Rocket Mortgage Classic leaderboard.

However, the most shocking round came from defending champion Tony Finau. The World no.14 golfer only managed a forgettable T107 finish on Day 1 of the Rocket Mortgage Classic after shooting even par.

Rocket Mortgage Classic 2023 Friday tee times

Round 2 of the Rocket Mortgage Classic 2023 will tee off at 6:45 AM with Austin Eckroat, Dylan Wu and Kevin Yu on the first tee. The pairing of Harry Higgs, Justin Suh and Harrison Endycott will follow at 6:56 AM. Event co-leader Taylor Moore will tee off at 7:29 AM with Max Homa and Brian Harman, while Peter Kuest will take first tee at 2:11 PM with Carl Yuan, and Aldrich Potgieter.

Here are the complete tee times for Day 2 of the 2023 Rocket Mortgage Classic:

1st tee

6:45 AM - Austin Eckroat, Dylan Wu, Kevin Yu

6:56 AM - Harry Higgs, Justin Suh, Harrison Endycott

7:07 AM - Satoshi Kodaira, David Lingmerth, Hank Lebioda

7:18 AM - Martin Laird, Andrew Landry, Scott Stallings

7:29 AM - Matt Wallace, Chez Reavie, Brendon Todd

7:40 AM - Adam Svensson, Garrick Higgo, Troy Merritt

7:51 AM - Cody Gribble, Matt NeSmith, Will Gordon

8:02 AM - Jonathan Byrd, Alex Smalley, Greyson Sigg

8:13 AM - Ryan Palmer, Patton Kizzire, Henrik Norlander

8:24 AM - Brice Garnett, Beau Hossler, S.H. Kim

8:35 AM - Jason Dufner, Cameron Percy, MJ Daffue

8:46 AM - Scott Harrington, Augusto Núñez, Brett Stegmaier

8:57 AM - Michael Gligic, Tano Goya, Chase Johnson

12:10 PM - Kevin Tway, Sam Stevens, Kyle Reifers

12:21 PM - Brian Stuard, Aaron Rai, David Lipsky

12:32 PM - Russell Knox, Byeong Hun An, Harry Hall

12:43 PM - Nick Hardy, Chris Kirk, Webb Simpson

12:54 PM - Keegan Bradley, Tom Kim, Collin Morikawa

1:05 PM - Tony Finau, Joel Dahmen, Rickie Fowler

1:16 PM - Davis Riley, Ryan Brehm, Lucas Glover

1:27 PM - Nate Lashley, Stephan Jaeger, Austin Smotherman

1:38 PM - Danny Willett, Luke Donald, Ludvig Aberg

1:49 PM - Christiaan Bezuidenhout, Joseph Bramlett, Davis Thompson

2:00 PM - Charley Hoffman, Kelly Kraft, Tyson Alexander

2:11 PM - Trevor Werbylo, Kyle Westmoreland, Sam Bennett

2:22 PM - Brent Grant, Akshay Bhatia, Ross Steelman

10th tee

6:45 AM - Vince Whaley, Carson Young, Max McGreevy

6:56 AM - Ben Martin, Lee Hodges, Andrew Novak

7:07 AM - Austin Cook, Adam Schenk, Doc Redman

7:18 AM - Sepp Straka, Cam Davis, Adam Hadwin

7:29 AM - Taylor Moore, Max Homa, Brian Harman

7:40 AM - Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Sungjae Im

7:51 AM - Tom Hoge, Erik van Rooyen, Zach Johnson

8:02 AM - Ryan Moore, Jimmy Walker, Peter Malnati

8:13 AM - Mark Hubbard, Kramer Hickok, Ben Taylor

8:24 AM - Chesson Hadley, Ben Griffin, Justin Lower

8:35 AM - Ryan Armour, Zac Blair, Thomas Detry

8:46 AM - Matti Schmid, Brandon Matthews, Gordon Sargent

8:57 AM - Kevin Roy, Ryan Gerard, Kyle Martin

12:10 PM - Martin Trainer, James Hahn, Doug Ghim

12:21 PM - Alex Noren, Sam Ryder, Paul Haley II

12:32 PM - Robby Shelton, Matthias Schwab, Vincent Norrman

12:43 PM - J.J. Spaun, Cameron Champ, Tyler Duncan

12:54 PM - Chad Ramey, Robert Streb, Brandt Snedeker

1:05 PM - Nico Echavarria, Trey Mullinax, Lanto Griffin

1:16 PM - Luke List, Richy Werenski, Adam Long

1:27 PM - C.T. Pan, Chad Collins, Callum Tarren

1:38 PM - Scott Piercy, Sean O’Hair, Taylor Pendrith

1:49 PM - Dylan Frittelli, Aaron Baddeley, Brandon Wu

2:00 PM - Kyle Stanley, Nick Watney, Zecheng Dou

2:11 PM - Carl Yuan, Peter Kuest, Aldrich Potgieter

2:22 PM - Trevor Cone, Nicolai Hojgaard, Andy Spencer

Saturday tee times for the Rocket Mortgage Classic will be updated after Friday's play.

Poll : 0 votes