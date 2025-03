Who is leading the 2025 Puerto Rico Open after round 1? Leaderboard explored

Round 1 of the 2025 Puerto Rico Open was suspended due to rain on Thursday. This happened around 12:27 pm local time. Kevin Roy appeared to be the star of the 2025 Puerto Rico Open, as he is currently leading the suspended Round 1 standings.

Ad

The 34-year-old carded a total score of 10-under 62 at the Grand Reserve Golf Club. Chris Gotterup is trailing him on the second position with a nine-under.

2025 Puerto Rico Open Round 1 leaderboard explored

2025 Puerto Rico Open - Round One (Source: Getty)

Here is the Round 1 leaderboard of the 2025 Puerto Rico Open:

Ad

Trending

(Only top 73 spots included)

1 Kevin Roy -10

2 Chris Gotterup -9

T3 Rasmus Neergaard-Petersen -8

T3 Davis Riley -8

5 Karl Vilips -7

T6 Garrick Higgo -6

T6 Chan Kim -6

T6 Matteo Manassero -6

T6 Noah Goodwin -6

T6 Tyler Duncan -6

T6 Austin Cook -6

T6 Nick Hardy -6

T6 Matti Schmid -6

T6 Pierceson Coody -6

T6 Danny Walker -6

T6 Jeremy Paul -6

T6 Thriston Lawrence -6

T6 William Mouw -6

T6 Kieron Van Wyk(a) -6

T20 Joseph Bramlett -5

T20 James Hahn -5

T20 Matt Wallace -5

T20 Chad Ramey -5

T20 David Lipsky -5

T20 Ryan Gerard -5

T20 Steven Fisk -5

T20 Max Kennedy -5

T20 Adrien Dumont de Chassart -5

T20 Niklas Norgaard -5

T20 Lanto Griffin -5

T20 Rico Hoey -5

T20 Patrick Fishburn -5

T20 Cristobal Del Solar -5

T20 Paul Peterson -5

T20 Mason Andersen -5

T20 Norman Xiong -5

T37 Nick Watney -4

T37 Brandt Snedeker -4

T37 Vince Whaley -4

T37 Hayden Springer -4

T37 Hayden Buckley -4

T37 Antoine Rozner -4

T37 Harry Higgs -4

T37 Cameron Champ -4

T37 Carson Young -4

T37 Trevor Cone -4

T37 Trace Crowe -4

T37 Ricky Castillo -4

T37 Angel Ayora -4

T37 Connor Williams(a) -4

T51 Richy Werenski -3

T51 Chesson Hadley -3

T51 William McGirt -3

T51 Adam Schenk -3

T51 Robby Shelton -3

T51 Ben Kohles -3

T51 Vince Covello -3

T51 Kaito Onishi -3

T51 Cody Gribble -3

T51 Sean O'Hair -3

T51 Adam Svensson -3

T51 Jonathan Byrd -3

T51 Carl Yuan -3

T51 Kevin Velo -3

T51 Chris Korte -3

T51 Quade Cummins -3

T51 Philip Knowles -3

T51 Takumi Kanaya -3

T51 Thomas Rosenmueller -3

T51 Justin Hastings(a) -3

T51 Matthew Riedel -3

T51 George McNeill -3

T73 Bill Haas -2

T73 Trey Mullinax -2

T73 Jason Dufner -2

T73 Wesley Bryan -2

T73 Zac Blair -2

T73 Brice Garnett -2

T73 K.H. Lee -2

T73 Braden Thornberry -2

T73 Dylan Wu -2

T73 Chris Nido -2

T73 Rikuya Hoshino -2

T73 Will Chandler -2

T73 Michael Thorbjornsen -2

T73 Matthew Jordan -2

T73 Anders Albertson -2

T73 Bud Cauley -2

T73 Ryan Palmer -2

T73 Chez Reavie -2

T73 Danny Willett -2

T73 Scott Piercy -2

T73 Gustavo Rangel(a) -2

T73 David Hearn -2

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback