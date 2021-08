ECS T10 Capelle 2021: Full schedule, squads, match timings & live-streaming details

The European Cricket Series moves from Sweden to Capelle in the Netherlands. Five teams namely Sparta Cricket 1888, Qui Vive, Veni Vedi Vici, SV Kampong Cricket and Liege will take part in the short and entertaining competition.

Sparta Cricket 1888 topped the league stage with five victories in six contests and fittingly won last year’s tournament. They will start this year’s tournament as strong favorites.

All the games of the tournament will be played at Sportpark Bermweg, Capelle with batters enjoying conditions right from the word go. The competition starts on August 30 and ends on September 3.

ECS T10 Capelle 2021: Full schedule & match timings (All timings in IST)

August 30, Monday

Sparta Cricket 1888 vs Qui Vive, 12:30 PM

Qui Vive vs Veni Vedi Vici, 2:30 PM

Sparta Cricket 1888 vs SV Kampong Cricket, 4:30 PM

Qui Vive vs Veni Vedi Vici, 6:30 PM

Sparta Cricket 1888 vs SV Kampong Cricket, 8:30 PM

August 31, Tuesday

Sparta Cricket 1888 vs Qui Vive, 12:30 PM

Qui Vive vs SV Kampong Cricket, 2:30 PM

Sparta Cricket 1888 vs Liege, 4:30 PM

Qui Vive vs SV Kampong Cricket, 6:30 PM

Sparta Cricket 1888 vs Liege, 8:30 PM

September 1, Wednesday

SV Kampong Cricket vs Veni Vedi Vici, 12:30 PM

Liege vs SV Kampong Cricket, 2:30 PM

Veni Vedi Vici vs Liege, 4:30 PM

Sparta Cricket 1888 vs Veni Vedi Vici, 6:30 PM

Liege vs SV Kampong Cricket, 8:30 PM

September 2, Thursday

Veni Vedi Vici vs Sparta Cricket 1888, 12:30 PM

Qui Vive vs Liege, 2:30 PM

Veni Vedi Vici vs SV Kampong Cricket, 4:30 PM

Liege vs Qui Vive, 6:30 PM

Liege vs Veni Vedi Vici, 8:30 PM

September 3, Friday

Eliminator, 12:30 PM

Qualifier 1, 2:30 PM

Qualifier 2, 5:30 PM

Final, 8:30 PM

ECS T10 Capelle, 2021: Live Streaming

All matches will be streamed live on Fan Code in India.

ECS T10 Capelle, 2021: Squads

Qui Vive

Ajay Kotnala, Amit Kumar, Arnav Mishra, Ashish Arora, Bala Gurumurthy, Imran Shaik, Janapati Janapati, Jeyapaul Vasan, Keshav Ranjan, Kumaran Thirumalai, Msingh Singh, Murad Jiwa, Naveen Balaji, Palas Nuwal, Puneet Bindlish, Sabir Shaikh, Santhosh Ravi, Satyajeet Singh, Venkatachalam Balakrishnan, Vivek Babu Varnam

Sparta Cricket 1888

Ali Raza, Aryan Dutt, Asief Hoseinbaks, Danish Umar, Faisal Iqbal, Finley Bijkerk, Garnett Tarr, Imran Choudry, Ivo Hoornweg, Joost Martijn Snoep, Manin Singh, Max Hoornweg, Mudassar Bukhari, Musa Ahmad, Prithvi Balwantsingh, Randeep Deol, Salman Yaqub, Sawan Sardha, Shahzad Khan, Shariz Ahmad, Tom Hoornweg, Usman Ishfaq, Usman Saleem, Vikramjit Singh, Wahab Umar

Veni Vedi Vici

Ali Rashid, Areeb Shoaib, Arsal Rehman, Ashir Abid, Aziz Mohammad, Fahim Bhatti, Faisal Mehmood, Hadisullah Tarakhel, Heshan Wijesinghe, Khalid Ahmadi, Mahesh Hans, Mohsin Ghaznavi, Murid Ekrami, Nikhil Gangta, Noman Meraj, Omid Rahimi, Patient Charumbira, Rahil Ahmed, Rashid Ahmad, Raza Khan, Saber Zakhil, Shagharai Sefat, Shahrukh Akhtar, Sheraz Khan, Sheraz Sheikh, Suleiman Ahmad, Wajdan Alim, Zishan Akram

Liege

Adnan Razzaq, Ali Hassan, Ali Raza, Bilal Shinwari, Burhan Niaz, Deepu Sachdeva, Gagan Maan, Ghuman Ali, Harman Singh, Hussainkhel Forqanullah, Ikramullah Naseer, Manpreet Singh, Muneeb Muhammad, Param Singh, Sairab Zahid, Shafiullah Zakhel, Sohail Schaudhary, Sultan Ali, Umair Butt

SV Kampong Cricket

Abdul Waqas Qadir, Adriaan Verbeek, Akshay Kumar, Alexander Roy, Andrew File, Bhawik Nana, Bilal Saleem, Dipesh Khardia, Gert Swanepoel, Kertan Nana, Md Abdul Kader, Mees Hoffmann, Muhammad Usman Malik, Pierre Jacod, Rana Siddique, Ratha Alphonse, Ross Harmer, Roy Numair, Saqlain Raja, Saurabh Zalpuri, Shaheryar Butt, Shivdutt Jhala, Tushar Bhakre, Tushar Sharma, Vikram Chaturvedi

