Pro Kabaddi League Auction 2018: Full list of players bought by each PKL franchise

The two-day auction witnessed a total of 148 players being bought.

31 May 2018

The Patna Pirates are the defending champions of the league.

The mega-auction leading to the sixth season of the Pro Kabaddi League came to a close with a total of 422 players going under the hammer including 58 overseas players and 87 players from the Future Heroes Kabaddi programme.

After Monu Goyat's record contract of Rs 151 lakh grabbed the headlines on the opening day which topped the likes of Rahul Chaudhari and Nitin Tomar, the second day was all about filling the gaps for the teams with the required purchases across the B, C and D categories that saw a total of 148 players being procured across the twelve franchises for a cumulative amount of over Rs 32 crore over the two days.

Here is the full list of players of each team, inclusive of retentions made by the teams ahead of the auctions and the purchases made on both the days.

Bengal Warriors

Raiders:

Maninder Singh [Retained] - ₹56.8 lakh

Jang Kun Lee - ₹33 lakh

Mahesh Goud - ₹12 lakh

Amit Kumar - ₹8 lakh

Amit Nagar - ₹8 lakh

Rakesh Narwal - ₹8 lakh

Ashish Chhokar - ₹8 lakh

Mithin Kumar [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Surjeet Singh [Retained] - ₹80.3 lakh

Ziaur Rehman - ₹33.25 lakh

Vijin Thagadurai - ₹8.4 lakh

Manoj Dhull - ₹12 lakh

Ameares Mondal [NYP] - ₹6.6 lakh

Baldev Singh - ₹12 lakh

All-rounders:

Ran Singh - ₹43 lakh

Shrikant Tewathia - ₹25 lakh

Vittal Meti - ₹8 lakh

Bhupender Singh - ₹8 lakh

Ravinder Ramesh Kumavat [NYP] - ₹6.6 lakh

Bengaluru Bulls

Raiders:

Rohit Kumar [Retained] - ₹89.1 lakh

Kashiling Adake - ₹32 lakh

Pawan Kumar Sehrawat - ₹52.8 lakh

Harish Naik [NYP] - ₹10 lakh

Sumit Singh [NYP] - ₹10 lakh

Rohit - ₹8 lakh

Anand V - ₹8 lakh

Defenders:

Mahender Singh - ₹40 lakh

Raju Lal Choudhary - ₹8.8 lakh

Jawahar Vivek K - ₹8 lakh

Sandeep - ₹8 lakh

Mahendra Dhaka - ₹8 lakh

Nitesh B R - ₹8 lakh

Amit Sheoran [NYP] - ₹6.6 lakh

All-rounders:

Ashish Kumar Sangwan - ₹23.5 lakh

Mahesh Maruti Magdum - ₹8 lakh

Jasmer Gulia - ₹8 lakh

Dong Ju Hong - ₹8 lakh

Gyung Tae Kim -₹8 lakh

Dabang Delhi KC

Raiders:

Chandran Ranjith - ₹61.25 lakh

Pawan Kumar Kadian - ₹20 lakh

Shabeer Bapu - ₹15.5 lakh

Khomsan Thongkham - ₹8 lakh

Kamal Kishore Jat - ₹8 lakh

Naveen Kumar [NYP]- ₹6.6 lakh

Defenders:

Ravinder Pahal - ₹20 lakh

Tushar Bhoir [NYP] - ₹6.6 lakh

Vishal Mane - ₹45 lakh

Satpal Narwal - ₹12 lakh

Viraj Vishnu Landge - ₹25 lakh

Anil Kumar - ₹8 lakh

Yogesh Hooda - ₹8 lakh

All-rounders:

Joginder Narwal - ₹33 lakh

Meraj Sheykh [Retained] - ₹65.55 lakh

Rajesh Narwal - ₹16 lakh

Sidharth - ₹12 lakh

Tapas Pal [NYP]- ₹6.6 lakh

Vishal [NYP] - ₹6.6 lakh

Gujarat Fortunegiants

Raiders:

Sachin Tanwar [Retained] - ₹56.87 lakh

Mahendra Ganesh Rajput [Retained] - ₹24.55 lakh

K Prapanjan - ₹38 lakh

Ajay Kumar - ₹25 lakh

Dong Geon Lee - ₹17.2 lakh

Shubham Ashok Palkar - ₹8 lakh

Lalit Chaudhary [NYP] - ₹6.6 lakh

Vikram Khandola [NYP] - ₹6.6 lakh

Lalit Chaudhary [NYP] - ₹6.6 lakh

Anil [NYP] - ₹6.6 lakh

Yashwant Bishnoi - ₹5 lakh

Dharmender - ₹5 lakh

Defenders:

Sunil Kumar [Retained] - ₹49.10 lakh

Parvesh Bhainswal - ₹35 lakh

Ruturaj Shivaji Koravi - ₹30.4 lakh

Sachin Vittala - ₹20 lakh

Amit Sharma - ₹8 lakh

C Kalai Arasan [NYP] - ₹6.6 lakh

Amit [NYP] - ₹6.6 lakh

All-rounders:

Hadi Oshtarak - ₹12 lakh

Rohit Gulia [NYP] - ₹6.6 lakh

Haryana Steelers

Raiders:

Monu Goyat - ₹151 lakh

Vikash Khandola - ₹47 lakh

Wazir Singh - ₹20 lakh

Md. Zakir Hossain - ₹8.4 lakh

Arun Kumar HN [NYP] - ₹6.6 lakh

Anand Tomar - ₹5 lakh

Bhuvneshwar Gaur - ₹5 lakh

Defenders:

Surender Nada - ₹75 lakh

Sachin Shingade - ₹20 lakh

Vikash [NYP]- ₹6.6 lakh

Neeraj Kumar [NYP] - ₹6.6 lakh

Amit Singh - ₹5 lak

All-rounders:

Kuldeep Singh [Retained] - ₹10.34 lakh

Patrick Nzau Muvai - ₹8 lakh

Mayur Shivthakar [NYP] - ₹6.6 lakh

Prateek - ₹5 lakh

Jaipur Pink Panthers

Raiders:

Anup Kumar - ₹30 lakh

Selvamani K - ₹15 lakh

David Mosambayi - ₹10.2 lakh

Gangadhari Mallesh - ₹8 lakh

Sunil Siddhgavali - ₹8 lakh

Anand Patil - ₹8 lakh

Lokesh Kaushik NYP - ₹6.6 lakh

Ajit Singh [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Mohit Chhillar - ₹58 lakh

Sandeep Kumar Dhull - ₹66 lakh

Bajirao Hodage - ₹14.6 lakh

Young Chang Ko - ₹11.4 lakh

Shiva Ramakrishna - ₹8 lakh

All-rounders:

Deepak Niwas Hooda - ₹115 lakh

Nitin Rawal [NYP] - ₹6.6 lakh

Brijendra Singh Choudary - ₹5.6 lakh

Patna Pirates

Raiders:

Pardeep Narwal [Retained] - ₹60.5 lakh

Deepak Narwal - ₹57 lakh

Manjeet - ₹20.4 lakh

Tushar Patil - ₹20 lakh

Jawahar [Retained] - ₹13.2 lakh

Surender Singh - ₹12.25 lakh

Vikas Jaglan - ₹8 lakh

Defenders:

Jaideep [Retained] - ₹55 lakh

Manish [Retained] - ₹29.05 lakh

Vikas Kale - ₹27.4 lakhs

Vijay Kumar - ₹8 lakh

Ravinder Kumar - ₹8 lakh

All-rounders:

Kuldeep Singh [Retained] - ₹22 lakh

Vijay [NYP] - ₹6.6 lakh

Taedok Eom - ₹11.4 lakh

Hyunil Park - ₹8 lakh

Arvind Kumar [NYP] - ₹6.6 lakh

Parveen Birwal [NYP] - ₹6.6 lakh

Puneri Paltan

Raiders:

Rajesh Mondal [Retained] - ₹24.55 lakh

More GB [Retained] - ₹13.57 lakh

Nitin Tomar - ₹115 lakh

Deepak Kumar Dahiya - ₹12 lakh

Parvesh - ₹8 lakh

Akshay Jadhav - ₹8 lakh

Monu [NYP] - ₹6.6 lakh

Vikash Khatri [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Girish Maruti Ernak [Retained] - ₹49.10 lakh

Vinod Kumar - ₹20.2 lakh

Ravi Kumar - ₹16 lakh

Rinku Narwal [NYP] - ₹6.6 lakh

Bajrang - ₹5 lakh

All-rounders:

Sandeep Narwal [Retained] - ₹72.60 lakh

Amit Kumar [NYP]- ₹6.6 lakh

Takamitsu Kono - ₹8 lakh

Sanjay Shreshta - ₹8 lakh

Tamil Thalaivas

Raiders:

Ajay Thakur [Retained] - ₹76.23 lakh

Sukesh Hegde - ₹28 lakh

Jasvir Singh - ₹12 lakh

Surjeet Singh - ₹12 lakh

K Jayaseelan - ₹12 lakhs

Athul MS - ₹9.2 lakh

Anil Kumar - ₹8 lakh

Abhinandan Chandel - ₹8 lakh

Anand [NYP] - ₹6.6 lakh

Rajnish [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Amit Hooda [Retained] - ₹69.30 lakh

Darshan. J - ₹28 lakh

C. Arun [Retained] - ₹36.30 lakh

Sunil Kumar - ₹12 lakh

Jae Min Lee - ₹8 lakh

All-rounders:

D Pradap [NYP] - ₹6.6 lakh

Manjeet Chhillar - ₹20 lakh

Chan Sik Park - ₹8 lakh

Vimal Raj V - ₹5 lakh

Telugu Titans

Raiders:

Nilesh Salunke [Retained] - ₹56.87 lakh

Mohsen Maghsoudloujafari [Retained] - ₹24.55 lakh

Rahul Chaudhari - ₹129 lakhs

Kamal Singh [NYP] - ₹6.6 lakhRakshith [NYP] - ₹6.6 lakh

Ankit Beniwal [NYP] - ₹6.6 lakh

Anand [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Vishal Bharadwaj [Retained] - ₹6.6 lakh

Abozar Mighani - ₹76 lakh

Farhad Milagardhan - ₹21.5 lakh

Rakesh Singh Kumar - ₹12 lakh

Sanket Chavan - ₹8 lakh

D Gopu - ₹8 lakh

C Manoj Kumar - ₹8 lakh

Anuj Kumar - ₹5 lakh

Deepak - ₹5 lakh

All-rounders:

Mahender Reddy - ₹8 lakh

Armaan - ₹5 lakh

U Mumba

Raiders:

Abhishek Singh - ₹42.8 lakh

Siddharth Sirish Desai - ₹36 lakh

Abolfazl Maghsodlou - ₹21.75 lakh

Vinodh Kumar - ₹22.5 lakh

Darshan Kadian - ₹12 lakh

Rohit Baliyan - ₹12 lakh

R Sriram - ₹12 lakh

Arjun Deshwal - ₹8 lakh

Gaurav Kumar [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Fazel Athrachali - ₹100 lakh

Dharmaraj Cheralathan - ₹46 lakh

Rajguru - ₹12 lakh

Rohit Rana - ₹12 lakh

Hadi Tajik - ₹11 lakh

Surinder Singh [NYP] - ₹6.6 lakhAdinath Gavali - ₹8 lakh

All-rounders:

E Subhash [NYP] - ₹6.6 lakh

Shiv Om [NYP] - ₹6.6 lakh

Ananth Kumar [NYP] - ₹6.6 lakh

Mohit Baliyan [NYP] - ₹6.6 lakh

U.P Yoddha

Raiders:

Rishank Devadiga - ₹111 lakh

Prashanth Kumar Rai - ₹79 lakh

Shrikant Jadhav - ₹37 lakh

Sulieman Kabir - ₹8 lakh

Rohit Kumar Choudary - ₹8 lakh

Bhanu Pratap Tomar - ₹8 lakh

Azad Singh [NYP] - ₹6.6 lakh

Defenders:

Nitesh Kumar [Retained] - ₹6.6 lakh

Jeeva Kumar - ₹45 lakh

Sachin Kumar - ₹19.2 lakh

Nitin Mavi - ₹8 lakh

Amit- ₹8 lakh

Vishav Chaudhary - ₹5 lakh

All-rounders:

Sagar Krishna - ₹14.25 lakh

Pankaj Singh [NYP] - ₹6.6 lakh

Narender - ₹8 lakh

Seong Ryeol Kim - ₹8.2 lakh

Arkam Shaikh [NYP] - ₹6.6 lakh