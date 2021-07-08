Tokyo Olympics 2020 Team Roster: US Athletes who have qualified

Tokyo Olympics 2020 will see 629 American athletes compete for medal glory. Team USA's largest contingent was at the Atlanta Games, where more than 640 American athletes participated.
READ: With restrictions on fans, Tokyo Olympics could end up being a TV-only event
Tokyo Olympics 2020: When and where to watch in US, TV and live streaming details
USA'S TOKYO OLYMPICS 2020 TEAM ROSTER: 629 ATHLETES WHO HAVE QUALIFIED
US Tokyo Olympics 2020 Archery Team: Mackenzie Brown, Casey Kaufhold, Jennifer Mucino-Fernandez, Brady Ellison, Jack Williams, Jacob Wukie.
US Tokyo Olympics 2020 Artistic Swimming Team: Anita Alvarez, Lindi Schroeder.
US Tokyo Olympics 2020 Badminton Team: Beiwen Zhang, Phillip Chew, Ryan Chew, Timothy Lam.
US Tokyo Olympics 2020 Baseball Team: Nick Allen, Eddy Alvarez, Tyler Austin, Shane Baz, Anthony Carter, Triston Casas, Brandon Dickson, Tim Federowicz, Eric Filia, Todd Frazier, Anthony Gose, Edwin Jackson, Scott Kazmir, Patrick Kivlehan, Mark Kolozsvary, Jack Lopez, Nick Martinez, Scott McGough, David Robertson, Joe Ryan, Ryder Ryan, Bubba Starling, Jamie Westbrook and Simeon Woods-Richardson.
US Tokyo Olympics 2020 Basketball Team: Ariel Atkins, Sue Bird, Tina Charles, Napheesa Collier, Stefanie Dolson, Skylar Diggins-Smith, Sylvia Fowles, Allisha Gray, Chelsea Gray, Brittney Griner, Jewell Loyd, Kelsey Plum, Katie Lou Samuelson, Breanna Stewart, Diana Taurasi, A’ja Wilson, Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Jrue Holiday, Zach LaVine, Damian Lillard, Kevin Love, Khris Middleton, Jayson Tatum.
Team USA Men's Olympic Basketball: Complete schedule, dates, times, and matchups
US Tokyo Olympics 2020 Beach Volleyball Team: Alix Klineman, April Ross, Kelly Claes, Sarah Sponcil, Taylor Crabb, Jake Gibb, Phil Dalhausser, Nick Lucena.
US Tokyo Olympics 2020 Boxing Team: Rashida Ellis, Ginny Fuchs, Naomi Graham, Oshae Jones, Keyshawn Davis, Troy Isley, Delante Johnson, Duke Ragan, Richard Torrez Jr.
Also Read: Tokyo Olympic Athletic Schedule 2021
US Tokyo Olympics 2020 Canoe-Kayak Team: Nevin Harrison, Evy Leibfarth, Michal Smolen, Zachary Lokken.
US Tokyo Olympics 2020 Cycling Team: Haley Batten, Perris Benegas, Kate Courtney, Chloé Dygert, Maddie Godby, Erin Huck, Megan Jastrab, Amber Neben, Payton Ridenour, Coryn Rivera, Hannah Roberts, Felicia Stancil, Leah Thomas, Jennifer Valente, Emma White, Lily Williams, Alise Willoughby, Ruth Winder, Christopher Blevins, Nick Bruce, Lawson Craddock, Justin Dowell, Connor Fields, Adrian Hegyvary, Gavin Hoover, Brandon McNulty, Corben Sharrah.
US Tokyo Olympics 2020 Diving Team: Alison Gibson, Hailey Hernandez, Krysta Palmer, Jessica Parratto, Delaney Schnell, Katrina Young, Andrew Capobianco, Tyler Downs, Michael Hixon, Brandon Loschiavo, Jordan Windle.
US Tokyo Olympics 2020 Equestrian Team: Liz Halliday-Sharp, Laura Kraut, Adrienne Lyle, Sabine Schut-Kery, Jessica Springsteen, Phillip Dutton, Kent Farrington, Boyd Martin, Doug Payne, Steffen Peters, McLain Ward.
US Tokyo Olympics 2020 Fencing Team: Jackie Dubrovich, Kat Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley, Lee Kiefer, Sabrina Massialas, Nicole Ross, Francesca Russo, Eliza Stone, Anna van Brummen, Dagmara Wozniak, Mariel Zagunis, Eli Dershwitz, Alen Hadzic, Daryl Homer, Jake Hoyle, Race Imboden, Nick Itkin, Andrew Mackiewicz, Alexander Massialas, Curtis McDowald, Gerek Meinhardt, Yeisser Ramirez, Khalil Thompson.
US Tokyo Olympics 2020 Golf Team: Danielle Kang, Jessica Korda, Nelly Korda, Lexi Thompson, Bryson DeChambeau, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Justin Thomas.
US Tokyo Olympics 2020 Gymnastics Team: Nicole Ahsinger, Simone Biles, Jade Carey, Jordan Chiles, Isabelle Connor, Camilla Feeley, Evita Griskenas, Suni Lee, Grace McCallum, Lili Mizuno, Elizaveta Pletneva, MyKayla Skinner, Nicole Sladkov, Laura Zeng, Brody Malone, Sam Mikulak, Yul Moldauer, Aliaksei Shostak, Shane Wiskus, Alec Yoder.
US Tokyo Olympics 2020 Judo Team: Nina Cutro-Kelly, Angelica Delgado, Nefeli Papadakis, Colton Brown.
US Tokyo Olympics 2020 Karate Team: Sakura Kokumai, Brian Irr, Tom Scott, Ariel Torres.
US Tokyo Olympics 2020 Modern Pentathlon Team: Samantha Schultz, Amro Elgeziry.
US Tokyo Olympics 2020 Rowing Team: Charlotte Buck, Kendall Chase, Olivia Coffey, Claire Collins, Gia Doonan, Tracy Eisser, Katelin Guregian, Megan Kalmoe, Kara Kohler, Grace Luczak, Cicely Madden, Brooke Mooney, Meghan Musnicki, Kristine O’Brien, Meghan O’Leary, Molly Reckford, Alie Rusher, Regina Salmons, Michelle Sechser, Gevvie Stone, Jessica Thoennes, Ellen Tomek, Kristina Wagner, Madeleine Wanamaker, Justin Best, Liam Corrigan, Ben Davison, Clark Dean, Michael Grady, Austin Hack, Conor Harrity, Nick Mead, Alex Miklasevich, Andrew Reed, Alexander Richards, Julian Venonsky, Anders Weiss.
US Tokyo Olympics 2020 Rugby Team: Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis, Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas, Nia Toliver, Perry Baker, Danny Barrett, Maceo Brown, Madison Hughes, Martin Iosefo, Carlin Isles, Matai Leuta, Folau Niua, Ben Pinkelman, Joe Schroeder, Brett Thompson, Stephen Tomasin, Kevon Williams.
US Tokyo Olympics 2020 Sailing Team: Nikki Barnes, Lara Dallman-Weiss, Farrah Hall, Paige Railey, Stephanie Roble, Maggie Shea, Anna Weis, Charlie Buckingham, Riley Gibbs, Dave Hughes, Stu McNay, Luke Muller, Pedro Pascual.
US Tokyo Olympics 2020 Shooting Team: Madelynn Bernau, Kayle Browning, Amber English, Alexis Lagan, Sagen Maddalena, Austen Smith, Mary Tucker, Sandra Uptagrafft, Ali Weisz, Brian Burrows, James Hall, Vincent Hancock, Phillip Jungman, Lucas Kozeniesky, Henry Leverett, Jack Leverett III, Derrick Mein, Nick Mowrer, Will Shaner, Patrick Sunderman.
US Tokyo Olympics 2020 Skateboarding Team: Jordyn Barratt, Mariah Duran, Alexis Sablone, Alana Smith, Bryce Wettstein, Brighton Zeuner, Jagger Eaton, Nyjah Huston, Jake Ilardi, Cory Juneau, Heimana Reynolds, Zion Wright.
US Tokyo Olympics 2020 Soccer Team: Jane Campbell, Abby Dahlkemper, Tierna Davidson, Crystal Dunn, Julie Ertz, Adrianna Franch, Tobin Heath, Lindsey Horan, Casey Krueger, Rose Lavelle, Carli Lloyd, Catarina Macario, Kristie Mewis, Samantha Mewis, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelley O’Hara, Christen Press, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, Emily Sonnett, Lynn Williams.
US Tokyo Olympics 2020 Softball Team: Monica Abbott, Ali Aguilar, Valerie Arioto, Ally Carda, Amanda Chidester, Rachel Garcia, Haylie McCleney, Michelle Moultrie, Dejah Mulipola, Aubree Munro, Bubba Nickles, Cat Osterman, Janie Reed, Delaney Spaulding, Kelsey Stewart.
US Tokyo Olympics 2020 Sport Climbing Team: Kyra Condie, Brooke Raboutou, Nathaniel Coleman, Colin Duffy.
US Tokyo Olympics 2020 Surfing Team: Caroline Marks, Carissa Moore, Kolohe Andino, John John Florence.
Also Checkout: Tokyo Olympic Swimming Schedule 2021
US Tokyo Olympics 2020 Swimming Team: Haley Anderson, Phoebe Bacon, Erika Brown, Claire Curzan, Catie DeLoof, Kate Douglass, Katie Grimes, Natalie Hinds, Torri Huske, Hali Flickinger, Brooke Forde, Lydia Jacoby, Lilly King, Annie Lazor, Katie Ledecky, Paige Madden, Simone Manuel, Katie McLaughlin, Allison Schmitt, Bella Sims, Regan Smith, Olivia Smoliga, Erica Sullivan, Ashley Twichell, Alex Walsh, Abbey Weitzeil, Emma Weyant, Rhyan White, Michael Andrew, Zach Apple, Hunter Armstrong, Bowe Becker, Gunnar Bentz, Michael Brinegar, Patrick Callan, Brooks Curry, Caeleb Dressel, Nic Fink, Bobby Finke, Townley Haas, Zach Harting, Chase Kalisz, Drew Kibler, Jay Litherland, Bryce Mefford, Jake Mitchell, Ryan Murphy, Blake Pieroni, Andrew Seliskar, Tom Shields, Kieran Smith, Jordan Wilimovsky, Andrew Wilson.
US Tokyo Olympics 2020 Table Tennis Team: Juan Liu, Huijing Wang, Lily Zhang, Kanak Jha, Nikhil Kumar, Xin Zhou.
US Tokyo Olympics 2020 Taekwondo Team: Paige McPherson, Anastasija Zolotic.
US Tokyo Olympics 2020 Tennis Team: Jennifer Brady, Coco Gauff, Bethanie Mattek-Sands, Nicole Melichar, Jessica Pegula, Alison Riske, Marcos Giron, Austin Krajicek, Tommy Paul, Rajeev Ram, Tennys Sandgren, Frances Tiafoe.
US Tokyo Olympics 2020 Track and Field Team: Valarie Allman, Brooke Andersen, Shae Anderson, Adelaide Aquilla, Anavia Battle, Gwen Berry, Erica Bougard, Quanesha Burks, Tynita Butts-Townsend, Kelsey Card, Christina Clemons, Emma Coburn, Anna Cockrell, Val Constien, Elise Cranny, Gabbi Cunningham, Vashti Cunningham, Teahna Daniels, Tara Davis, Rachel Dincoff, Kendall Ellis, Allyson Felix, Tori Franklin, Courtney Frerichs, English Gardner, Keni Harrison, Quanera Hayes, Aleia Hobbs, Ariana Ince, Lynna Irby, Wadeline Jonathas, Sally Kipyego, Annie Kunz, Morgann LeLeux, Heather MacLean, Maggie Malone, Taylor Manson, Rachel McCoy, Cory McGee, Sydney McLaughlin, Alicia Monson, Jasmine Moore, Sandi Morris, Athing Mu, Dalilah Muhammad, Katie Nageotte, Javianne Oliver, Keturah Orji, Jenna Prandini, DeAnna Price, Elle Purrier St. Pierre, Jessica Ramsey, Brittney Reese, Raevyn Rogers, Raven Saunders, Rachel Schneider, Karissa Schweizer, Molly Seidel, Emily Sisson, Robyn Stevens, Gabby Thomas, Aliphine Tuliamuk, Kaylin Whitney, Kendell Williams, Ajee’ Wilson, Kara Winger, Abdi Abdirahman, Devon Allen, Ronnie Baker, Steven Bastien, Kenny Bednarek, Chris Benard, Rai Benjamin, Hillary Bor, Trayvon Bromell, Matthew Centrowitz, Paul Chelimo, Michael Cherry, Nick Christie, Will Claye, Ryan Crouser, Bryce Deadmon, Marquis Dendy, Grant Fisher, Cravon Gillespie, Elija Godwin, Daniel Haugh, Cole Hocker, Grant Holloway, Bryce Hoppel, Mason Ferlic, Mason Finley, JuVaughn Harrison, Reggie Jagers, Isaiah Jewett, Fred Kerley, Sam Kendricks, David Kendziera, Benard Keter, Woody Kincaid, Joe Klecker, Erriyon Knighton, Joe Kovacs, KC Lightfoot, Wil London, Noah Lyles, Sam Mattis, Steffen McCarter, Shelby McEwen, Clayton Murphy, Chris Nilsen, Michael Norman, Vernon Norwood, Yared Nuguse, Payton Otterdahl, Jacob Riley, Daniel Roberts, Randolph Ross, Galen Rupp, Garrett Scantling, Donald Scott, Kenny Selmon, Michael Shuey, Trevor Stewart, Darryl Sullivan, Curtis Thompson, Micah Williams, Rudy Winkler, Alex Young, Zach Ziemek.
US Tokyo Olympics 2020 Triathlon Team: Taylor Knibb, Summer Rappaport, Katie Zaferes, Kevin McDowell, Morgan Pearson.
US Tokyo Olympics 2020 Volleyball Team: Foluke Akinradewo Gunderson, Michelle Bartsch-Hackley, Annie Drews, Micha Hancock, Kim Hill, Jordan Larson, Chiaka Ogbogu, Jordyn Poulter, Kelsey Robinson, Jordan Thompson, Haleigh Washington, Justin Wong Orantes, Matt Anderson, Micah Christenson, T.J. DeFalco, Kyle Ensing, Max Holt, Thomas Jaeschke, Garrett Muagututia, Taylor Sander, Erik Shoji, Kawika Shoji, David Smith, Mitch Stahl.
US Tokyo Olympics 2020 Water Polo Team: Rachel Fattal, Aria Fischer, Makenzie Fischer, Kaleigh Gilchrist, Stephania Haralabidis, Paige Hauschild, Ashleigh Johnson, Amanda Longan, Maddie Musselman, Jamie Neushul, Melissa Seidemann, Maggie Steffens, Alys Williams, Alex Bowen, Luca Cupido, Hannes Daube, Ben Hallock, Drew Holland, Johnny Hooper, Max Irving, Alex Obert, Jesse Smith, Ben Stevenson, Marko Vavic, Dylan Woodhead, Alex Wolf.
US Tokyo Olympics 2020 Weightlifting Team: Jourdan Delacruz, Katherine Nye, Sarah Robles, Mattie Rogers, C.J. Cummings, Wes Kitts, Harrison Maurus, Caine Wilkes.
US Tokyo Olympics 2020 Wrestling Team: Adeline Gray, Sarah Hildebrandt, Helen Maroulis, Tamyra Mensah-Stock, Kayla Miracle, Jacarra Winchester, Kyle Dake, Thomas Gilman, Ildar Hafizov, G’Angelo Hancock, Alejandro Sancho, Kyle Snyder, John Stefanowicz, Gable Steveson, David Taylor.