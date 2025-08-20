When is the first NHL preseason game for 2025-26 season?

The NHL has unveiled its 2025 preseason slate, featuring 104 games packed into a 15-day stretch starting Saturday, Sept. 20, with the Dallas Stars hosting the St. Louis Blues at American Airlines Center.Every team will get at least one home date, while several neutral-site contests are scheduled in cities like Abbotsford (BC), Bakersfield (CA), Boise (ID), Hershey (PA), Ontario (CA), Orlando (FL) and Quebec City (QC).The exhibition schedule wraps up on Oct. 4 with 11 games, setting the stage for the regular season opener on Oct. 7, highlighted by an ESPN tripleheader.This preseason will also mark the end of an era. 