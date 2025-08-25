Abhiruchi is a US Olympics journalist at Sportskeeda, specializing in Athletics, Swimming, Gymnastics, and Wrestling among other sports. She holds a Bachelor’s degree in Journalism and Mass Communication and has over 2 years of prior experience in the sports journalism sector.



Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy are Abhiruchi’s favorite Olympians. She began following them in 2018, and seeing their transformation from initially not wanting to play together to becoming the world's top-ranked men's doubles pair inspires her.



Track & Field excites Abhiruchi the most because of the diverse range of events involved in it. Neeraj Chopra's historic performance at the 2020 Tokyo Olympics stands as her favorite Olympic moment as it was India’s first gold in track and field events. She feels that focus should be placed on up-and-coming athletes to increase the coverage of Olympic sports during the off-season.



Abhiruchi applies journalistic principles learnt while pursuing her Bachelor’s degree by prioritizing first-hand information, cross-checking via multiple reliable sources, and fact-checking for accuracy. She follows reputed sources and numerous established athletes on social media platforms to remain updated.



When not reporting, Abhiruchi enjoys traveling and spending time with her family and friends.