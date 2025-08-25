  • home icon
  Zurich Diamond League Final 2025: Full schedule, order of events, complete list of athletes competing

Zurich Diamond League Final 2025: Full schedule, order of events, complete list of athletes competing

By Abhiruchi Rout
Modified Aug 25, 2025 20:46 GMT
Noah Lyles (L), Letsile Tebogo (C) and Femke Bol (R) will compete at Zurich Diamond League Final 2025. PHOTO: Getty Images
Noah Lyles (L), Letsile Tebogo (C) and Femke Bol (R) will compete at Zurich Diamond League Final 2025. PHOTO: Getty Images

The Zurich Diamond League Final is set to take center stage on August 27 and 28 at Letzigrund Stadium. A total of 32 Diamond League champions will be crowned across the two days, with five titles decided on Wednesday and the remaining 27 on Thursday.

While the Zurich Diamond League Final will miss several top athletes, including Kishane Thompson, Shericka Jackson, Melissa Jefferson-Wooden and Nikki Hiltz who have opted out to focus solely on World Championships, the event will still feature prominent names such as Noah Lyles, Letsile Tebogo, Karsten Warholm, Femke Bol, Marileidy Paulino, Julian Weber, Neeraj Chopra, Joe Kovacs, Hamish Kerr, Valarie Allman, Kristjan Čeh, Mykolas Alekna and Miltiadis Tentoglou.

On that note, let's take a look at the schedule, order of events and complete list of athletes competing at Zurich Diamond League Final -

Schedule and order of events for Zurich Diamond League Final (timings in CEST, EST is 6 hours behind CEST)

August 27, Wednesday

5:05 PM - Shot Put Men

5:05 PM - Shot Put Women

5:15 PM - High Jump Women

5:43 PM - Pole Vault Men

6:35 PM - Long Jump Men

August 28, Thursday

5:30 PM - Discus Men

5:30 PM - Discus Women

5:53 PM - High Jump Men

6:19 PM - Triple Jump Men

6:19 PM - Triple Jump Women

6:34 PM - 400m Women

6:42 PM - 400m Men

6:49 PM - 3000m Women

7:08 PM - 100mH Women

7:17 PM - 3000m SC Men

7:34 PM - 110mH Men

7:40 PM - 1500m Women

7:45 PM - Javelin Men

7:45 PM - Javelin Women

7:50 PM - 1500m Men

7:50 PM - Pole Vault Women

8:02 PM - 100m Women

8:09 PM - 3000m SC Women

8:27 PM - 100m Men

8:35 PM - 400mH Women

8:40 PM - Long Jump Women

8:44 PM - 400mH Men

8:52 PM - 3000m Men

9:09 PM - 800m Women

9:20 PM - 800m Men

9:30 PM - 200m Women

9:39 PM - 200m Men

Complete list of competing athletes at Zurich Diamond League Final

Men’s events at Zurich Diamond League Final

400mh

  • Berke Akcam
  • CJ Allen
  • Trevor Bassitt
  • Julien Bonvin
  • Matheus Lima
  • Ezekiel Nathaniel
  • Abderrahman Samba
  • Karsten Warholm
100m

  • Jeremiah Azu
  • Ackeem Blake
  • Trayvon Bromell
  • Christian Coleman
  • Brandon Hicklin
  • Shaun Maswanganyi
  • Akani Simbine
  • Bayanda Walaza

3000m at Zurich Diamond League

  • Mohammed Abdilaahi
  • Wegene Adisu
  • Andreas Almgren
  • Graham Blanks
  • Grant Fisher
  • Kuma Girma
  • Jimmy Gressier
  • Dominic Lokinyomo Lobalu
  • Biniam Mehary
  • Jonas Raess
  • Samuel Tefera

800m

  • Marco Arop
  • Mohamed Attaoui
  • Max Burgin
  • Josh Hoey
  • Bryce Hoppel
  • Tshepiso Masalela
  • Djamel Sedjati
  • Patryk Sieradzki
  • Emmanuel Wanyonyi

200m

  • Noah Lyles
  • Letsile Tebogo
  • Joseph Fahnbulleh
  • Kyree King
  • Reynier Mena
  • Alexander Ogando
  • Udodi Onwuzurike

400m

  • Christopher Bailey
  • Alexander Doom
  • Busang Collen Kebinatshipi
  • Bayapo Ndori
  • Vernon Norwood
  • Jacory Patterson
  • Muzala Samukonga
  • Daniel Segers

3000m Sc at Zurich Diamond League

  • Daniel Arce
  • Salaheddine Ben Yazide
  • Nicolas-Marie Daru
  • Mohamed Amin Jhinaoui
  • Wilberforce Chemiat Kones
  • Wesley Langat
  • Frederik Ruppert
  • Edmund Serem
  • Abrham Sime
  • Isaac Updike
  • Tim Van De Velde
110mh

  • Orlando Bennett
  • Jamal Britt
  • Freddie Crittenden
  • Trey Cunningham
  • Jason Joseph
  • Enrique Llopis
  • Rashid Muratake
  • Cordell Tinch

Javelin

  • Julian Weber
  • Neeraj Chopra
  • Keshorn Walcott
  • Anderson Peters
  • Simon Wieland
  • Andrian Mardare
  • Julius Yego

1500m at Zurich Diamond League

  • Reynold Cheruiyot
  • Timothy Cheruiyot
  • Anass Essayi
  • Robert Farken
  • Azeddine Habz
  • Phanuel Kipkosgei Koech
  • Niels Laros
  • Isaac Nader
  • Narve Gilje Nordås
  • Yared Nuguse
  • Filip Rak

Shot Put

  • Rajindra Campbell
  • Leonardo Fabbri
  • Joe Kovacs
  • Payton Otterdahl
  • Adrian Piperi
  • Tom Walsh
  • Stefan Wieland

High Jump

  • Romaine Beckford
  • Oleh Doroshchuk
  • Hamish Kerr
  • Juvaughn Harrison
  • Marco Fassinotti
  • Shelby McEwen

Long Jump

  • Liam Adcock
  • Simon Ehammer
  • Mattia Furlani
  • Carey Mcleod
  • Wayne Pinnock
  • Miltiadis Tentoglou

Pole Vault

  • Armand Duplantis
  • Emmanouil Karalis
  • Sam Kendricks
  • Renaud Lavillenie
  • Kurtis Marschall
  • Menno Vloon
Discus at Zurich Diamond League

  • Mykolas Alekna
  • Henrik Janssen
  • Lawrence Okoye
  • Daniel Stahl
  • Matthew Denny
  • Kristjan Čeh

Triple Jump

  • Aridy Díaz Hernández
  • Endiorass Kingley
  • Pedro Picardo
  • Jordan Scott
  • Yasser Triki
  • Hugues Fabrice Zango

Women’s events at Zurich Diamond League Final

Shot Put

  • Maggie Ewen
  • Chase Jackson
  • Miryam Mazenauer
  • Sarah Mitton
  • Fanny Roos
  • Jaida Ross
  • Jessica Schilder

High Jump

  • Christina Honsel
  • Morgan Lake
  • Yuliya Levchenko
  • Yaroslava Mahuchikh
  • Nicola Olyslagers
  • Eleanor Patterson

Discus

  • Valarie Allman
  • Sandra Elkasevic
  • Laulauga Tausaga
  • Jorinde Van Klinken
  • Yaimé Pérez
  • Cierra Jackson

Triple Jump

  • Thea Lafond
  • Jasmine Moore
  • Leyanis Pérez Hernández
  • Liadagmis Povea
  • Shanieka Ricketts
  • Davisleydi Velazco

400m

  • Amber Anning
  • Natalia Bukowiecka
  • Henriette Jaeger
  • Lieke Klaver
  • Salwa Eid Naser
  • Marileidy Paulino
  • Martina Weil
  • Isabella Whittaker

3000m at Zurich Diamond League

  • Salomé Afonso
  • Likina Amebaw
  • Josette Andrews
  • Aleshign Baweke
  • Fantaye Belayneh
  • Rose Davies
  • Marta Garcia
  • Georgia Griffith
  • Hirut Meshesha
  • Hannah Nuttall
  • Caroline Nyaga

100mh

  • Tobi Amusan
  • Kendra Harrison
  • Ditaji Kambundji
  • Tonea Marshall
  • Ackera Nugent
  • Grace Stark
  • Nadine Visser
  • Danielle Williams

1500m

  • Catriona Bisset
  • Nelly Chepchirchir
  • Susan Lokayo Ejore
  • Agathe Guillemot
  • Linden Hall
  • Birke Haylom
  • Sarah Healy
  • Jessica Hull
  • Sinclaire Johnson
  • Heather Maclean
  • Jocelyn Wind
  • Marta Zenoni

Javelin at Zurich Diamond League

  • Jo-Ane Du Plessis
  • Elina Tzengko
  • Haruka Kitaguchi
  • Mackenzie Little
  • Flor Ruiz
  • Adriana Vilagoš
Pole Vault

  • Lea Bachmann
  • Roberta Bruni
  • Emily Grove
  • Katie Moon
  • Sandi Morris
  • Tina Sutej
  • Angelica Moser

100m

  • Julien Alfred
  • Dina Asher-Smith
  • Tia Clayton
  • Zoe Hobbs
  • Salomé Kora
  • Maia Mccoy
  • Jacious Sears
  • Marie-Josée Ta Lou
  • Patrizia Van Der Weken

3000m Sc

  • Marwa Bouzayani
  • Faith Cherotich
  • Rihab Dhahri
  • Gabrielle Jennings
  • Daisy Jepkemei
  • Norah Jeruto
  • Gesa Felicitas Krause
  • Kinga Królik
  • Olivia Markezich
  • Lea Meyer
  • Courtney Wayment

400mh

  • Femke Bol
  • Ayomide Folorunso
  • Amalie Iuel
  • Andrenette Knight
  • Naomi Van Den Broeck
  • Zenéy Van Der Walt
  • Gianna Woodruff
  • Emma Zapletalová

Long Jump

  • Claire Bryant
  • Larissa Iapichino
  • Annik Kälin
  • Hilary Kpatca
  • Malaika Mihambo
  • Monae' Nichols

800m at Zurich Diamond League

  • Sarah Billings
  • Anaïs Bourgoin
  • Lisanne De Witte
  • Tsige Duguma
  • Georgia Bell
  • Hailmah Nakaayi
  • Prudence Sekgodiso
  • Audrey Werro
  • Addison Wiley

200m

  • Dina Asher-Smith
  • Anavia Battle
  • Brittany Brown
  • Jessika Gbai
  • Amy Hunt
  • Mckenzie Long
  • Jenna Prandini
  • Marie-Josée Ta Lou
Abhiruchi Rout

Abhiruchi is a US Olympics journalist at Sportskeeda, specializing in Athletics, Swimming, Gymnastics, and Wrestling among other sports. She holds a Bachelor’s degree in Journalism and Mass Communication and has over 2 years of prior experience in the sports journalism sector.

Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy are Abhiruchi’s favorite Olympians. She began following them in 2018, and seeing their transformation from initially not wanting to play together to becoming the world's top-ranked men's doubles pair inspires her.

Track & Field excites Abhiruchi the most because of the diverse range of events involved in it. Neeraj Chopra's historic performance at the 2020 Tokyo Olympics stands as her favorite Olympic moment as it was India’s first gold in track and field events. She feels that focus should be placed on up-and-coming athletes to increase the coverage of Olympic sports during the off-season.

Abhiruchi applies journalistic principles learnt while pursuing her Bachelor’s degree by prioritizing first-hand information, cross-checking via multiple reliable sources, and fact-checking for accuracy. She follows reputed sources and numerous established athletes on social media platforms to remain updated.

When not reporting, Abhiruchi enjoys traveling and spending time with her family and friends.

