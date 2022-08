NACAC Open Championships 2022: All results and winners revealed

The NACAC Open Championships 2022 concluded on August 21, 2022. The events that commenced on Friday, August 19 went on for three days. The event, which saw athletes participate from more than 30 member federations, was held at the Freeport Stadium in Freeport, Grand Bahamas.

This year marked the fourth edition of the NACAC Open Championships 2022. The tournament saw athletes from the North American, Central American, and Caribbean regions compete against each other. While the championships witnessed some tight competition, Team USA put forth a slew of superb performances to top the medal table.

The USA athletes broke several records and carried the team to an impressive tally of 66 medals at the NACAC Open Championships 2022. The US contingent's medal tally included 31 golds, 21 silver and 14 bronze medals. Jamaica took the second spot in the medal tally. Check out the full list of results winners of the NACAC Open Championships.

Travis Miller @travismillerx13 Freddie Crittenden ahead of Jamal Britt Narrow victory in the NACAC 110mH final forFreddie Crittenden ahead ofJamal Britt Narrow victory in the NACAC 110mH final for πŸ‡ΊπŸ‡ΈFreddie Crittenden ahead of πŸ‡ΊπŸ‡ΈJamal Britt https://t.co/cWK9urujmK

Here are the results of the NACAC Open Championships 2022:

NACAC Open Championships Day 1 Results

Hammer Throw (Women)

Gold – Janee' Kassanavoid (USA)

Janee' Kassanavoid (USA) Silver – Brooke Andersen (USA)

Brooke Andersen (USA) Bronze – Jillian Weir (Canada)

Triple Jump (Men)

Gold – Chris Benard (USA)

Chris Benard (USA) Silver – Jah Nhai Perinchief (Bermuda)

Jah Nhai Perinchief (Bermuda) Bronze – Taeco O'garro (Antigua & Barbuda)

High Jump (Women)

Gold – Vashti Cunningham (USA)

Vashti Cunningham (USA) Silver – Rachel Glenn (USA)

Rachel Glenn (USA) Bronze – Guzman Ximena Lizbeth Esquivel (Mexico)

3000 Metres Steeple (Women)

Gold – Gabrielle Jennings (USA)

Gabrielle Jennings (USA) Silver – Katie Rainsberger (USA)

Katie Rainsberger (USA) Bronze – Carmen Graves (USA)

Shot Put (Men)

Gold – Roger Steen (USA)

Roger Steen (USA) Silver – Adrian "Tripp" Piperi (USA)

Adrian "Tripp" Piperi (USA) Bronze – O'dayne Richards (Jamaica)

Discus (Women)

Gold – Laulauga Tausaga-Collins (USA)

Laulauga Tausaga-Collins (USA) Silver – Ponce Denia Caball (Cuba)

Ponce Denia Caball (Cuba) Bronze – Rachel Dincoff (USA)

5000 Metres (Women)

Gold – Natosha Rogers (USA)

Natosha Rogers (USA) Silver – Fiona O'keeffe (USA)

Fiona O'keeffe (USA) Bronze – Eleanor Fulton (USA)

10000 Metres (Men)

Gold – Sean Mcgorty (USA)

Sean Mcgorty (USA) Silver – Dillon Maggard (USA)

Dillon Maggard (USA) Bronze – Andrew Alexander (Canada)

Athletics Canada @AthleticsCanada



Sarah Mitton just dominated the NACAC shot put by throwing 20.15m.



It was:

1.33m ahead of 2nd

Her all-time 2nd best throw

Her 2nd international gold of the summer (Commonwealth + NACAC)



@cbcsports @CBCOlympics At the risk of sounding redundant... #MITTONSZN CONTINUES!Sarah Mitton just dominated the NACAC shot put by throwing 20.15m.It was:1.33m ahead of 2ndHer all-time 2nd best throwHer 2nd international gold of the summer (Commonwealth + NACAC) At the risk of sounding redundant...#MITTONSZN CONTINUES!Sarah Mitton just dominated the NACAC shot put by throwing 20.15m.It was:✠1.33m ahead of 2nd✠Her all-time 2nd best throw✠Her 2nd international gold of the summer (Commonwealth + NACAC)@cbcsports @CBCOlympics https://t.co/IPibFQ6stj

NACAC Open Championships Day 2 Results

20000 Metres Walk (Women)

Gold – Flores Mirna Sucely Ortiz (Guatemala)

Flores Mirna Sucely Ortiz (Guatemala) Silver – Robyn Stevens (USA)

Robyn Stevens (USA) Bronze – Maria Michta-Coffey (USA)

20000 Metres Walk (Men)

Gold – Flores Josa Eduardo Ortiz (Guatemala)

Flores Josa Eduardo Ortiz (Guatemala) Silver – Evan Dunfee (Canada)

Evan Dunfee (Canada) Bronze – Garcaa Erick Bernaba Barrondo (Guatemala)

Hammer Throw (Men)

Gold – Rudy Winkler (USA)

Rudy Winkler (USA) Silver – Daniel Haugh (USA)

Daniel Haugh (USA) Bronze – Rowan Hamilton (Canada)

Pole Vault (Women)

Gold – Alina McDonald (USA)

Alina McDonald (USA) Silver – Emily Grove (USA)

Emily Grove (USA) Bronze – Rachel Hyink (Canada)

High Jump (Men)

Gold – Hernandez Luis Enrique Zayas (Cuba)

Hernandez Luis Enrique Zayas (Cuba) Silver – Django Lovett (Canada)

Django Lovett (Canada) Bronze – Donald Thomas (Bahamas)

800 Metres (Women)

Gold – Ajee’ Wilson (USA)

Ajee’ Wilson (USA) Silver – Allie Wilson (USA)

Allie Wilson (USA) Bronze – Adelle Tracey (Jamaica)

800 Metres (Men)

Gold – Jonah Koech (USA)

Jonah Koech (USA) Silver – Handal Roban (Saint Vincent and the Grenadines)

Handal Roban (Saint Vincent and the Grenadines) Bronze – Brannon Kidder (USA)

100 Metres Hurdles (Women)

Gold – Alaysha Johnson (USA)

Alaysha Johnson (USA) Silver – Megan Tapper (Jamaica)

Megan Tapper (Jamaica) Bronze – Devynne Charlton (Bahamas)

110 Metres Hurdles (Men)

Gold – Freddie Crittenden (USA)

Freddie Crittenden (USA) Silver – Jamal Britt (USA)

Jamal Britt (USA) Bronze – Orlando Bennett (Jamaica)

Javelin Throw (Men)

Gold – Curtis Thompson (USA)

Curtis Thompson (USA) Silver – Keshorn Walcott (Trinidad and Tobago)

Keshorn Walcott (Trinidad and Tobago) Bronze – Ethan Dabbs (USA)

400 Metres (Women)

Gold – Shaunae Miller-Uibo (Bahamas)

Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) Silver – Sada Williams (Barbados)

Sada Williams (Barbados) Bronze – Stephenie-Ann McPherson (Jamaica)

400 Metres (Men)

Gold – Christopher Taylor (Jamaica)

Christopher Taylor (Jamaica) Silver – Nathon Allen (Jamaica)

Nathon Allen (Jamaica) Bronze – Bryce Deadmon (USA)

Long Jump (Women)

Gold – Quanesha Burks (USA)

Quanesha Burks (USA) Silver – Christabel Nettey (Canada)

Christabel Nettey (Canada) Bronze – Chanice Porter (Jamaica)

5000 Metres (Men)

Gold – Woody Kincaid (USA)

Woody Kincaid (USA) Silver – Thomas Fafard (Canada)

Thomas Fafard (Canada) Bronze – Kieran Lumb (Canada)

10000 Metres (Women)

Gold – Stephanie Bruce (USA)

Stephanie Bruce (USA) Silver – Emily Lipari (USA)

Emily Lipari (USA) Bronze – Beverly Ramos (Puerto Rico)

100 Metres (Women)

Gold – Shericka Jackson (Jamaica)

Shericka Jackson (Jamaica) Silver – Celera Barnes (USA)

Celera Barnes (USA) Bronze – Natasha Morrison (Jamaica)

100 Metres (Men)

Gold – Ackeem Blake (Jamaica)

Ackeem Blake (Jamaica) Silver – Kyree King (USA)

Kyree King (USA) Bronze – Brandon Carnes (USA)

4x400 Metres Relay (Mixed)

Gold – Hall, Stepter Baynes, Turner, and Whitney (USA)

Hall, Stepter Baynes, Turner, and Whitney (USA) Silver – Gaye, Bromfield, Bartley, and Knight (Jamaica)

Gaye, Bromfield, Bartley, and Knight (Jamaica) Bronze – Pintado Rodriguez, Gomez Calderon, Rodriguez Fernandez, and Veitia Cordoba (Cuba)

Track & Field Gazette @Track_Gazette quartet of Quincy Hall, Jaide Stepter-Baynes, Ismail Turner & Kaylin Whitney won Gold in the mixed 4x400m at the NACAC Championships, running 3:12.05!



They pulled clear on the final leg as Jamaica came 2nd in 3:14.08 and Cuba 3rd in 3:20.45. The USquartet of Quincy Hall, Jaide Stepter-Baynes, Ismail Turner & Kaylin Whitney won Gold in the mixed 4x400m at the NACAC Championships, running 3:12.05!They pulled clear on the final leg as Jamaicacame 2nd in 3:14.08 and Cuba3rd in 3:20.45. The US πŸ‡ΊπŸ‡² quartet of Quincy Hall, Jaide Stepter-Baynes, Ismail Turner & Kaylin Whitney won Gold in the mixed 4x400m at the NACAC Championships, running 3:12.05!They pulled clear on the final leg as Jamaica πŸ‡―πŸ‡² came 2nd in 3:14.08 and Cuba πŸ‡¨πŸ‡Ί 3rd in 3:20.45. https://t.co/wEHYR4wskC

NACAC Open Championships Day 3 Results

Discus (Men)

Gold – Traves Smikle (Jamaica)

Traves Smikle (Jamaica) Silver – Fedrick Dacres (Jamaica)

Fedrick Dacres (Jamaica) Bronze – Torres Mario Alberto Diaz (Cuba)

Pole Vault (Men)

Gold – Banderas Eduardo Napoles (Cuba)

Banderas Eduardo Napoles (Cuba) Silver – Luke Winder (USA)

Long Jump (Men)

Gold – William Williams (USA)

William Williams (USA) Silver – Tajay Gayle (Jamaica)

Tajay Gayle (Jamaica) Bronze – Shawn-D Thompson (Jamaica)

400 Metres Hurdles (Women)

Gold – Shiann Salmon (Jamaica)

Shiann Salmon (Jamaica) Silver – Janieve Russell (Jamaica)

Janieve Russell (Jamaica) Bronze – Cassandra Tate (USA)

400 Metres Hurdles (Men)

Gold – Kyron Mcmaster (British Virgin Islands)

Kyron Mcmaster (British Virgin Islands) Silver – Khallifah Rosser (USA)

Khallifah Rosser (USA) Bronze – CJ Allen (USA)

200 Metres (Women)

Gold – Brittany Brown (USA)

Brittany Brown (USA) Silver – Tynia Gaither (Bahamas)

Tynia Gaither (Bahamas) Bronze – A'keyla Mitchell (USA)

200 Metres (Men)

Gold – Andrew Hudson (Jamaica)

Andrew Hudson (Jamaica) Silver – Kyree King (USA)

Kyree King (USA) Bronze – Josephus Lyles (USA)

Shot Put (Women)

Gold – Sarah Mitton (Canada)

Sarah Mitton (Canada) Silver – Jessica Woodard (USA)

Jessica Woodard (USA) Bronze – Jessica Ramsey (USA)

Javelin (Women)

Gold – Kara Winger (USA)

Kara Winger (USA) Silver – Ariana Ince (USA)

Ariana Ince (USA) Bronze – Rhema Otabor (Bahamas)

1500 Metres (Women)

Gold – Heather Maclean (USA)

Heather Maclean (USA) Silver – Adelle Tracey (Jamaica)

Adelle Tracey (Jamaica) Bronze – Helen Schlachtenhaufen (USA)

1500 Metres (Men)

Gold – Eric Holt (USA)

Eric Holt (USA) Silver – Josh Thompson (USA)

Josh Thompson (USA) Bronze – Charles Philibert-Thiboutot (Canada)

Triple Jump (Women)

Gold – Thea Lafond (Dominica)

Thea Lafond (Dominica) Silver – Keturah Orji (USA)

Keturah Orji (USA) Bronze – Fernandez Davisleidys Lupes Velazco (Cuba)

3000 Metres Steeple (Men)

Gold – Evan Jager (USA)

Evan Jager (USA) Silver – Duncan Hamilton (USA)

Duncan Hamilton (USA) Bronze – Jean-Simon Desgagnes (Canada)

4x400 Metres Relay (Women)

Gold – Whitney, Jefferson, Mitchell and Stepter Baynes (USA)

Whitney, Jefferson, Mitchell and Stepter Baynes (USA) Silver – Salmon, Bromfield, Russell, and Knight (Jamaica)

4x400 Metres Relay (Men)

Gold – Hall, Rosser, Turner, and Deadmon (USA)

Hall, Rosser, Turner, and Deadmon (USA) Silver – Gaye, Bartley, Francis and Taylor (Jamaica)

Gaye, Bartley, Francis and Taylor (Jamaica) Bronze – Rolle, Russell, Smith and Miller (Bahamas)

4x100 Metres Relay (Women)

Gold – Oliver, Daniels, Akinosun and Barnes (USA)

Oliver, Daniels, Akinosun and Barnes (USA) Silver – Johnson, Strachan, Charlton and Gaither (Bahamas)

Johnson, Strachan, Charlton and Gaither (Bahamas) Bronze – Whyte, Morrison, Williams and Tapper (Jamaica)

4x100 Metres Relay (Men)

Gold – Johnson, Carnes, Young and King (USA)

Johnson, Carnes, Young and King (USA) Silver – Elcock, Harrison Jr, Guevara and Greaux (Trinidad and Tobago)

Elcock, Harrison Jr, Guevara and Greaux (Trinidad and Tobago) Bronze – Blake, Hudson, Goldson and Murphy (Jamaica)

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Diptanil Roy