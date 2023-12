Best BGMI names for boys (December 2023)

Battlegrounds Mobile India (BGMI) captivates the gaming community with its intense battles and thrilling gameplay. In this virtual realm, the in-game name (IGN) is significant, giving you an identity that resonates with opponents and allies alike.

To simplify the task of finding a unique and stylish profile name in this vast and competitive gaming landscape, we've compiled a list of the best BGMI usernames for boys in December 2023.

Best names for boys in BGMI (December 2023)

This list is designed to project a formidable and commanding presence on the virtual battlefield.

๐•‹๐•ฃ๐•š๐•ฅ๐• ๐•Ÿ โ„ข

Inferno Knight ๐Ÿ”ฅ

Vortex Vanguard ๐ŸŒช๏ธ

Shadow Phoenix ๐Ÿฆ

Onyx Overlord โš”๏ธ

Cyber Samurai ๐Ÿค–

Ravage Renegade ๐Ÿ’€

Wraith Walker ๐Ÿ‘ป

Maverick Marauder ๐Ÿš

Nemesis Nova ๐ŸŒŒ

Ronin Reaper โš”๏ธ

Thunder Titan โšก

Phantom Fury ๐Ÿ‘ค

Blitzkrieg Banshee โšก๐Ÿ”ฅ

Sentinel Striker ๐Ÿ›ก๏ธ

Nightfall Nomad ๐ŸŒ‘

Vigilante Vortex ๐ŸŒช๏ธ

Apex Ambusher ๐Ÿน

Storm Surge โšก๐ŸŒŠ

Quantum Quasar ๐ŸŒŒ

Spartan Specter ๐Ÿ›ก๏ธ

Raptor Ruler ๐Ÿฆ–

Zenith Zealot โ˜ฏ๏ธ

Crimson Cyclone ๐ŸŒช๏ธ

Titan Thunderbolt โšกโš”๏ธ

Eclipse Enforcer ๐ŸŒ‘

Viper Vanguard ๐Ÿ

Meteoric Mauler โ˜„๏ธ

Nova Nighthawk ๐ŸŒŒ๐Ÿฆ

Nebula Nomad ๐ŸŒ

Zenith Zephyr ๐Ÿƒ

Cybernetic Centurion ๐Ÿค–

Thunderstrike Titan โšกโš”๏ธ

Nebula Ninja ๐ŸŒŒ๐Ÿฅท

Viper Vortex ๐Ÿ๐ŸŒช๏ธ

Onyx Outlaw ๐Ÿ’€๐Ÿ”ฅ

Eclipse Exile ๐ŸŒ‘

Phantom Paragon ๐Ÿ‘คโš”๏ธ

Ravage Ronin ๐Ÿ’€โš”๏ธ

Meteoric Marksman โ˜„๏ธ๐ŸŽฏ

Blitzkrieg Blazer โšก๐Ÿ”ฅ

Zenith Zeppelin ๐Ÿš

Spartan Storm โš”๏ธ๐ŸŒฉ๏ธ

Wraith Warden ๐Ÿ‘ป๐Ÿ›ก๏ธ

Nightshade Nomad ๐ŸŒ‘๐Ÿน

Crimson Commander ๐ŸŒนโš”๏ธ

Spectral Sniper ๐Ÿ‘ค๐ŸŽฏ

Maverick Mirage ๐Ÿš๐Ÿ”ฎ

Ronin Raider โš”๏ธ๐Ÿน

Cyber Samurai ๐Ÿค–โš”๏ธ

Thunderbolt Titan โšกโš”๏ธ

Shadowblade Sentinel ๐Ÿ—ก๏ธ๐Ÿ›ก๏ธ

Quantum Quiver ๐ŸŒŒ๐Ÿน

Phantom Phoenix ๐Ÿ‘ค๐Ÿ”ฅ

Ravage Raptor ๐Ÿ’€๐Ÿฆ–

Blitzkrieg Bounty ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ’ฐ

Wraith Wanderer ๐Ÿ‘ป๐Ÿšถ

Nightshade Nomad ๐ŸŒ‘๐Ÿน

Crimson Captain ๐ŸŒนโš“

Spectral Specter ๐Ÿ‘ค๐Ÿ‘ป

Ronin Reckoner โš”๏ธ๐Ÿ’ฅ

Eclipse Enigma ๐ŸŒ‘๐Ÿ”ฎ

Viper Vagabond ๐Ÿ๐Ÿน

Vortex Voyager ๐ŸŒช๏ธ๐Ÿš€

Blitzkrieg Blitzer โšก๐Ÿ”ฅ

Zenith Zenith ๐Ÿƒโ˜ฏ๏ธ

Spartan Skyfall โš”๏ธ๐ŸŒŒ

Wraith Warlord ๐Ÿ‘ปโš”๏ธ

Nightfall Nomad ๐ŸŒ‘๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ

Crimson Cyclone ๐ŸŒน๐ŸŒช๏ธ

Ronin Rogue โš”๏ธ๐Ÿด

Eclipse Exorcist ๐ŸŒ‘๐Ÿ‘ป

Phantom Prodigy ๐Ÿ‘ค๐ŸŒŸ

Ravage Rogue ๐Ÿ’€๐Ÿด

Cybernetic Champion ๐Ÿค–๐Ÿ†

Note that some of these names might have already been taken, so you can choose another one from this list.

How to change your name in BGMI

To change your BGMI username, obtain a Rename Card, accessible in the in-game store for 180 UC (Unknown Cash). If the price seems steep, concentrate on boosting your Player Level to acquire the Rename Card without spending UC.

Additionally, completing in-game missions may yield crates, occasionally holding coveted Rename Cards. Stay tuned for developer announcements on events offering these valuable items.

Your in-game name (IGN) significantly influences your gaming journey. Take the time to choose the perfect name from this list to enhance your overall gaming experience.

