BCCI announces annual player retainership 2018-19

Press Release FOLLOW NEWS News 113 // 08 Mar 2019, 22:36 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

The Hon’ble Supreme Court of India appointed Committee of Administrators (CoA) for BCCI on Thursday announced the Annual Player Contracts for the period from October 2018 to September 2019.

The payment structures are as under-

Team India (Senior Men)

Period (Oct 2018 to Sept 2019)

Grade A+: INR 7 Cr

Grade A: INR 5 Cr

Grade B: INR 3 Cr

Grade C: INR 1 Cr

Team India (Senior Women)

Period (Oct 2018 to Sept 2019)

Grade A: INR 50 Lakhs

Advertisement

Grade B: INR 30 Lakhs

Grade C: INR 10 Lakhs

Distribution of Annual Player Contracts Team India (Senior Men)

Grade A+

1. Mr Virat Kohli

2. Mr Rohit Sharma

3. Mr Jasprit Bumrah

Grade A

1. Mr Ravichandran Ashwin

2. Mr Ravindra Jadeja

3. Mr Bhuvneshwar Kumar

4. Mr Cheteshwar Pujara

5. Mr Ajinkya Rahane

6. Mr MS Dhoni

7. Mr Shikhar Dhawan

8. Mr Mohd. Shami

9. Mr Ishant Sharma

10. Mr Kuldeep Yadav

11. Mr Rishabh Pant

Grade B

1. Mr KL Rahul

2. Mr Umesh Yadav

3. Mr Yuzvendra Chahal

4. Mr Hardik Pandya

Grade C

1. Mr Kedar Jadhav

2. Mr Dinesh Karthik

3. Mr Ambati Rayudu

4. Mr Manish Pandey

5. Mr Hanuma Vihari

6. Mr Khaleel Ahmed

7. Mr Wriddhiman Saha

Distribution of Annual Player Contracts Team India (Senior Women)

Grade A

1. Ms Mithali Raj

2. Ms Harmanpreet Kaur

3 Ms Smriti Mandhana

4 Ms Poonam Yadav

Grade B

1. Ms Ekta Bisht

2. Ms Jhulan Goswami

3. Ms Shikha Pandey

4. Ms Deepti Sharma

5. Ms Jemimah Rodrigues

Grade C

1. Ms Radha Yadav

2. Ms D Hemalatha

3. Ms Anuja Patil

4. Ms Veda Krishnamurthy

5. Ms Mansi Joshi

6. Ms Punam Raut

7. Ms Mona Meshram

8. Ms Arundhati Reddy

9. Ms Rajeshwari Gayakwad

10. Ms Taniya Bhatia

11. Ms Pooja Vastrakar