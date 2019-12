BPL 2019-20: When and where to watch, squads, and schedule

Mashrafe Mortaza

Bangabandhu BPL or BPL 7 is all set to start from December 11 at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka. Defending champions Cumilla Warriors will take on Rangpur Rangers in the second match of the opening day of the tournament.

The seventh edition of the seven-team BPL will feature some of the best international T20 stars like Chris Gayle and Rilee Rossouw to go with the domestic talent.

The tournament will give a good opportunity for the youngsters and out-of-favour players to make their case for the T20 World Cup next year.

Here's looking at the schedule of BPL, squads, when and where to watch the matches.

BPL 7- Where to watch

The Bangladesh Premier League 2019/20 will be telecasted live on the DSport channel in India, while Hotstar will be live streaming the matches in the UK and USA.

BPL 7 Squads

Dhaka Platoons

Tamim Iqbal, Anamul Haque Haque, Mahmud, Mahedi Hasan, Thisara Perera, Laurie Evans, Ariful Haque, Mominul Haque, Shuvagata Hom, Mashrafe Mortaza, Wahab Riaz, Asif Ali, Roqibul Hasan, Jaker Ali, Luis Reece, Shahid Afridi.

Khulna Tigers

Mushfiqur Rahim, Shafiul Islam, Nazmul Hossain, Aminul Islam, Rilee Rossouw, Robbie Frylinck, Shamsur Rahman, Saif Hasan, Mehedi Hasan, Shahidul Islam, Mohammad Amir, Najibullah Zadran, Aliss Islam, Tanvir Islam, Rahmanullah Gurbaz.

Chattogram Challengers

Mahmudullah , Imrul Kayes, Nasir Hossain, Rubel Hossain, Chris Gayle, Kesrick Williams, Nurul Hasan, Enamul Haque Jr, Muktar Ali, Pinak Ghosh, Avishka Fernando, Rayad Emrit, Nasum Ahmed, Junaid Siddique, Ryan Burl, Imad Wasim.

Rangpur Rangers

Mustafizur Rahman, Mohammad Naim, Arafat Sunny, Jahurul Islam, Mohammad Nabi, Shai Hope, Taskin Ahmed, Zakir Hasan, Fazle Rabbi, Nadif Chowdhury, Lewis Gregory, Cameron Delport, Sanjit Saha.

Rajshahi Royals

Liton Das, Afif Hossain, Abu Jayed, Farhad Reza, Ravi Bopara, Hazratullah Zazai, Taijul Islam, Alok Kapali, Kamrul Islam, Irfan Sukkur, Mohammad Nawaz, Mohammad Irfan, Minhajul Abedin Afridi, Nahidul Islam.

Cumilla Warriors

Soumya Sarkar, Al-Amin Hossain, Yasir Ali , Sabbir Rahman, Kusal Perera, Mujeeb Ur Rahman, Sanzamul Islam, Abu Hider, Mahidul Islam Ankon, Sumon Khan, Dawid Malan, Dasun Shanaka, Fardeen Hasan Ony

Sylhet Thunders

Mosaddek Hossain, Mohammad Mithun, Nazmul Islam, Sohag Gazi, Sherfane Rutherford, Shafiqullah Shafaq, Rony Talukdar, Nayeem Hasan, Delwar Hossain, Monir Hossain, Naveen-ul Haq, Johnson Charles, Ruyel Miah, Jeevan Mendis.

BPL 7 Schedule

Phase 1 (All matches to be played at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka)

11 December 2019

Chattogram Challengers v Sylhet Thunder- 12:00 pm IST

Cumilla Warriorsv Rangpur Rangers- 4:50 pm IST

12 December 2019

Dhaka Platoon v Rajshahi Royals- 12:00 pm IST

Khulna Tigers v Chattogram Challengers- 4:50 pm IST

13 December 2019

Sylhet Thunder v Rajshahi Royals- 1:30 pm IST

Dhaka Platoon v Cumilla Warriors- 6:30 pm IST

14 December 2019

Rangpur Rangers v Chattogram Challengers- 12:00 pm IST

Dhaka Platoon v Sylhet Thunder- 4:50 pm IST

Phase 2 (All matches to be played at the Zohur Ahmed Chowdhury Stadium in Chittagong)

17 December 2019

Khulna Tigers v Rajshahi Royals- 12:00 pm IST

Chattogram Challengers v Sylhet Thunder- 4:50 pm IST

18 December 2019

Cumilla Warriors v Rangpur Rangers- 12:00 pm IST

Chattogram Challengers v Dhaka Platoon- 4:50 pm IST

20 December 2019

Khulna Tigers v Rangpur Rangers- 1:30 pm IST

Chattogram Challengers v Cumilla Warriors- 6:30 pm IST

21 December 2019

Khulna Tigers v Sylhet Thunder- 12:00 pm IST

Chattogram Challengers v Rangpur Rangers- 4:50 pm IST

23 December 2019

Dhaka Platoon v Cumilla Warriors- 12:00 pm IST

Khulna Tigers v Rajshahi Royals- 4:50 pm IST

24 December 2019

Dhaka Platoon v Sylhet Thunder- 12:00 pm IST

Cumilla Warriors v Rajshahi Royals- 4:50 pm IST

Phase 3 (All matches to be played at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka)

27 December 2019

Chattogram Challengers v Dhaka Platoon- 1:30 pm IST

Khulna Tigers v Rangpur Rangers- 6:30 pm IST

28 December 2019

Cumilla Warriors v Rajshahi Royals- 12:00 pm IST

Khulna Tigers v Sylhet Thunder- 4:50 pm IST

30 December 2019

Sylhet Thunder v Rangpur Rangers- 12:00 pm IST

Dhaka Platoon v Rajshahi Royals- 4:50 pm IST

31 December 2019

Chattogram Challengers v Cumilla Warriors- 12:00 pm IST

Rangpur Rangers v Rajshahi Royals- 4:50 pm IST

Phase 4 (All matches to be played at the Sylhet International Cricket Stadium in Sylhet)

2 January 2020

Rangpur Rangers v Rajshahi Royals- 12:00 pm IST

Sylhet Thunder v Cumilla Warriors- 4:50 pm IST

3 January 2020

Dhaka Platoon v Khulna Tigers- 1:30 pm IST

Sylhet Thunder v Rangpur Rangers- 6:30 pm IST

4 January 2020

Chattogram Challengers v Khulna Tigers- 12:00 pm IST

Sylhet Thunder v Rajshahi Royals- 4:50 pm IST

Phase 5 (All matches to be played at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka)

7 January 2020

Sylhet Thunder v Cumilla Warriors- 12:00 pm IST

Chattogram Challengers v Rajshahi Royals- 4:50 pm IST

8 January 2020

Khulna Tigers v Cumilla Warriors- 12:00 pm IST

Dhaka Platoon v Rangpur Rangers- 4:50 pm IST

10 January 2020

Dhaka Platoon v Rangpur Rangers- 1:30 pm IST

Khulna Tigers v Cumilla Warriors- 6:30 pm IST

11 January 2020

Chattogram Challengers v Rajshahi Royals- 12:00 pm IST

Khulna Tigers v Dhaka Platoon- 4:50 pm IST

Playoffs (All matches to be played at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka)

13 January 2020

Eliminator

3rd placed team v 4th placed team- 12:00 pm IST

Qualifier 1

1st placed team v 2nd placed team- 4:50 pm IST

15 January 2020

Qualifier 2

Loser of Qualifier 1 v Winner of Eliminator- 4:50 pm IST

17 January 2020

Final

Winner of Qualifier 1 v Winner of Qualifier 2- 6:30 pm IST