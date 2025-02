Coppa IL Mondo 2025: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

Coppa IL Mondo is all set for its fifth edition, starting on Sunday, March 2. 20 teams are participating in the tournament divided into four groups of five teams each. The grand finale is scheduled to be played on April 6.

Group A comprises Cricket Stars Pralboino, United Brescia, Alby Zalmi and Bergamo Super XI. Meanwhile Group B has Friends XI, Rising Star Verola, Jinnah, Royal Bergamo, Mantova.

On the other hand, Group C has Bergamo, Fresh Tropical, Albano, Cividate, and Panjab. Group D has five teams, namely Janjua CC, Vicenza, Brescia CC, Markhor, and Prato.

Each team will play a total of four games in the group stage. The top two sides in the group stage will advance to the semi-finals. The tournament will be played in a T20 format with hardball.

On that note, let's look at the tournament’s schedule, squads, and match timings:

Coppa IL Mondo 2025: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Sunday, March 2

Match 1: Albano vs Panjab, Trescore Cremasco, 7:00 PM

Match 2: Jinnah CC vs Mantova, Jinnah A, 7:00 PM

Match 3: Rising Star Verola vs Royal Bergamo, Verolanuova, 7:00 PM

Match 4: Cricket Star vs Bergamo SuperXi, Jinnah B, 7:00 PM

Match 5: Janjua vs Markhor, Janjua, 7:00 PM

Match 6: Pralboino vs United Brescia, Janjua, 10:30 PM

Match 7: Cividate vs Fresh Tropical, Jinnah B, 10:30 PM

Match 8: Bergamo CC vs Albano, Trescore Cremasco, 10:30 PM

Match 9: Vicenza vs Markhor, Janjua, 10:30 PM

Match 10: Friends XI vs Royal Bergamo, Jinnah A, 11:00 PM

Sunday, March 9

Match 11: United Brescia vs Bergamo Super XI, Jinnah B, 7:00 PM

Match 12: Cricket Star vs Pralboino, Verolanuova, 7:00 PM

Match 13: Rising Star Verola vs Mantova, Jinnah A, 7:00 PM

Match 14: Panjab vs Fresh Tropical, Trescore Cremasco, 7:00 PM

Match 15: Janjua vs Brescia, Janjua, 7:00 PM

Match 16: Friends XI vs Mantova, Jinnah A, 10:30 PM

Match 17: Rising Star Verola vs Jinnah CC, Jinnah B, 10:30 PM

Match 18: Bergamo CC vs Fresh Tropical, Trescore Cremasco, 10:30 PM

Match 19: Janjua vs Vicenza, Janjua, 10:30 PM

Match 20: Cricket Star vs United Brescia, Verolanuova, 11:00 PM

Saturday, March 15

Match 21: Pralboino vs Alby Zalmi, Verolanuova, 7:00 PM

Match 22: Albano vs Fresh Tropical, Janjua, 7:00 PM

Match 23: Panjab vs Cividate, Trescore Cremasco, 7:00 PM

Match 24: Brescia CC vs Markhor, Jinnah A, 7:00 PM

Match 25: Vicenza vs Prato, Jinnah B, 7:00 PM

Match 26: Cricket Star vs Alby Zalmi, Verolanuova, 10:30 PM

Match 27: Royal Bergamo vs Mantova, Janjua, 10:30 PM

Match 28: Bergamo CC vs Cividate, Trescore Cremasco, 10:30 PM

Match 29: Brescia CC vs Vicenza, Jinnah A, 10:30 PM

Match 30: Markhor vs Prato, Jinnah B, 10:30 PM

Sunday, March 16

Match 31: Alby Zalmi vs Bergamo Super XI, Trescore Cremasco, 7:00 PM

Match 32: Friends XI vs Rising Star Verola, Jinnah A, 7:00 PM

Match 33: Jinnah CC vs Royal Bergamo, Jinnah B, 7:00 PM

Match 34: Albano vs Cividate, Verolanuova, 7:00 PM

Match 35: Janjua vs Prato, Janjua, 7:00 PM

Match 36: Alby Zalmi vs United Brescia, Verolanuova, 10:30 PM

Match 37: Friends XI vs Jinnah CC, Jinnah A, 10:30 PM

Match 38: Bergamo CC vs Panjab, Trescore Cremasco, 10:30 PM

Match 39: Brescia CC vs Prato, Janjua, 10:30 PM

Match 40: Pralboino vs Bergamo Super XI, Jinnah B, 11:00 PM

Coppa IL Mondo 2025: Telecast & Live Streaming Details

Unfortunately, the fans in India will not have access to the live streaming of the Coppa IL Mondo 2025.

Coppa IL Mondo 2025: Full Squads

Alby Zalmi

Azam Khalil, Qudratullah Mir Afzal, Lemar Momand, Ihsanullah Wafa, Ismaeel Zia, Sami Khalil, Mashal Khan, Advait Dhabe, Chintaka, Sanuk, Usman Jabbar, Qazi Taqweem, Bilal Khattak

Bergamo Super XI

Asmat Ali, Mubarak Ali, Abdul Rehman, Harpal, Aamar, Saqlan, Mani, Alamdar Abbas, Zeeshan Butt, Fraz Raza, Wajid Gull, Shayryar Butt, Rameez Hassan, Afnan, Aryan, Afshan, Mujtaba, Muhammad Waseem, Hafiz Atif, Usman, Suleman, Dar, Shaharyar

Fresh Tropical

Sharif Amir, Javaid Ahtasham, Javed Mahash, Muhammad Imran, Cheema Shahzad Sarwar, Javaid Usman, Ali Asim, Shahikh Irfan Nazir, Abbas Sikandar, Muhammad Nawaz Bilal Hamid, Cheema Zahid Hussain, Ali Haider, Safi Ahmadullah, Siyar Waqas, Hussain Dilawar, Anees Ahmad, Jaweed Sadran, Cheema Muhammad Taha, Cheema Muhammad Hamdan Sarwar, Amjad Luqma, Ali Sohaib, Chatha Abdul Wasay, Noor Muhammad Raza

Friends XI

Jaipal Singh, Harmanjeet Singh, Jaswinder Singh, Manpreet Singh, Sarbjit Singh, Vikas Kumar, Balwinder Singh, Hardeep Singh, Pritpal Singh, Noman Ali, Irfan Muhammad, Jasanpreet Singh, Muhammad Shafique, Sohaib Zafar, Atiq Tabraiz, Adil Tabraiz, Kuldeep Singh Marok, Gurman Singh, Sukhbir Singh, Kulwinder Singh, Lovepreet Singh, Manish Bains, Caroy Rovinton, Sohel Molla, Arslan Akhtar, Surjit Singh, Soumitra, Varinder Singh

Janjua

Mirza Hasnain, Naeem Ahmed, Adnan Ali, Muhammad Amir, Zahid Ali, Farhad Ali, Usama Munir, Shahzad Ahmad, Muhammad Afzal, Bachittar Singh, Janaka Vass, Hamza Saad, Malik Usman, Farhan Zahid, Aliyan Zahid, Harsha, Shueb, Ateeq Moon, Muhammad Ali, Dr Rizwan, Samantha, Sahen, Marasinghe, Chandimal, Pragith, Prakash, Kasun, Gayan, Samitha, Asif

Jinnah CC

Rukhsar Ahmed, Muhammad Rizwan, Dildar Shahzad, Israr Shah, Abdul Ghafar, Umar Awais, Babar Hussain, Nisar Ahmed, Hassan Ali, Farid Ghulam, Asad Tanveer Butt, Shahrukh Nawaz, Waseem Ahmed, Sultan Mehmood, Hamza Rasool, Muhammad Usman, Hassnat Ahmed Butt, Rizwan Tanveer, Sahil, Hashim, Jaspinder Singh, Atif Saleem, Ishtiaq Hamza, Mushtafa Ghulam, Saad Rafiq, Yousaf Rizwan

Mantova CC

Harpreet Singh, Sandeep Singh, Gurmeet Singh, Amandeep Sharma, Ajit Kumar, Pavitar Singh, Sarabjit Singh, Davinder Singh, Pawanjeet Singh, Sukhwinder Singh, Amandeep Singh, Lovepreet Singh, Jastinderpal Singh, Akarm Khan, Sumit Karir, Sham Murari Singh, Major Singh, Jatinder Bains, Hardeep Singh, Didar Singh, Dildar Singh, Simranjot Singh, Rahul Kumar

Markhor

Muhammad Muneeb, Umair Aqeel, Kabeer Husnain, Khuram Shahzad, Ashfaq Ahmad, Attaullah Muhammad, Faraz Ali, Rafatur Rahmad Rafat, Visal Shinvari Hussain, Hafiz Hammad Mazhar, Arman Amjaf, Salim Lal, Muhammad Ahmed, Zain Naqvi, Muhammad Atter, Sami Ullah Khan, Adnan Muhammad, Muhammad Umar, Hussan Jameel, Umair Javeed, Muhammad Shahzad, Raja Majid Hussain, Muhammad Adeel, Hussan Adeel, Hitin Maluwage Tharidu Heshan, Ishan Jayakody, Sanjeewa Kudamaduwage

Panjab

Hardeep Singh, Rajmani Sandhu, Amninder Singh, Dependra Shekawat, Arvinder Kumar, Akhil Nirmal, Hamid, Jassi, Simran Singh, Monu Lal, Nana Mughal, Gurman Singh, Inder Singh, Dishaan, Amit Singh, Sukhwinder Singh

Pralboino

Jatinder Singh, Harpreet Singh, Ranjodh Singh, Gurdip Singh, Charanjeet Singh, Harwinder Singh, Guravinder Singh, Gavinder Singh Khattra, Aziz Hussain, Bilal Shahid, Paramjit Singh, Suraj Parkash, Yogender Singh, Dilpreet Singh, Sukhbir Singh, Rishpal Singh

Prato

Ghulam Dastgeer, Hamid, Zaqaullah, Shahzad Malik, Ali Shehroz, Qasim, Ilyas, Salman, Shakeel, Shahid, Salman 2, Imran, Waqas, Shaheer, Rasel, Taiman, Qamar Shabbir, Abid Hussain, Rana Waleed, Muhammas Asif, Muhammad Subhan, Faizan

Vicenza

Satish Kumar, Jagjit Singh, Jagmeet Singh, Malkeet Singh, Manjinder Gill, Rohit Adia, Gourav, Gaurav Kumar, Sandeep Singh, Gurjeet Kundlas, Harman Kundlas, Balwinder Singh, Sukhchain Singh, Mandeep Singh, Rizwan, Asim Munir, Naeem Akhtar, Harmesh Lal, Ali Zain

