CSA Provincial T20 Cup 2021: Full schedule, match timings, squads & live streaming details

Cricket South Africa has launched a new domestic T20 tournament β€” the CSA Provincial T20 Knock Out competition. A total of 16 teams will be divided into four different pools in this tournament.

Pool A teams include Gauteng, Northern Cape, South Western Districts and Western Provinces. Pool B will have four teams, namely Free State, KwaZulu-Natal Inland, Mpumalanga, Northerns. Pool C teams are Boland, Easterns, North West, South Africa Under-19s. Pool D will feature Border, Eastern Province, KwaZulu-Natal, Limpopo.

The tournament starts on September 24th, with the grand finale scheduled for October 22nd. Diamond Oval in Kimberley and Mangaung Oval in Bloemfontein will host the tournament.

CSA Provincial T20 Cup 2021: Full schedule & match timings (All timings in IST)

September 24, Friday

Western Province vs Lions, 1:30 PM

Northern Cape vs South Western Districts, 6:00 PM

September 25, Saturday

South West Districts vs Western Province, 1:30 PM

Northern Cape vs Lions, 6:00 PM

September 26, Sunday

South Western Districts vs Lions, 1:30 PM

Northern Cape vs Western Province, 6:00 PM

September 28, Tuesday

Knights vs Titans, 1:30 PM

Rhinos vs Tuskers, 6:00 PM

September 29, Wednesday

Tuskers vs Knights, 1:30 PM

Rhinos vs Titans, 6:00 PM

September 30, Thursday

Tuskers vs Titans, 1:30 PM

Rhinos vs Knights, 6:00 PM

October 4, Monday

Rocks vs Warriors, 1:30 PM

Easterns vs Limpopo, 6:00 PM

October 5, Tuesday

Limpopo vs Warriors, 1:30 PM

Easterns vs Rocks, 6:00 PM

October 6, Wednesday

Limpopo vs Rocks, 1:30 PM

Easterns vs Warriors, 6:00 PM

October 8, Friday

Dolphins vs North West, 1:30 PM

Easterns vs South Africa U19s, 6:00 PM

October 9, Saturday

South African U19s vs North West, 1:30 PM

Easterns vs Dolphins, 6:00 PM

October 10, Sunday

South Africa U19s vs Dolphins, 1:30 PM

Easterns vs North West, 6:00 PM

October 19, Tuesday

1st QF, 1:30 PM

2nd QF, 6:00 PM

October 20, Wednesday

3rd QF, 1:30 PM

4th QF, 6:00 PM

October 21, Thursday

1st SF, 1:30 PM

2nd SF, 6:00 PM

October 22, Friday

Final, 4:30 PM

CSA Provincial T20 Cup 2021: Live Streaming Details

Fans can follow the matches via the Cricket South Africa app. One can watch the matches on Cricket South Africa's official Youtube channel.

CSA Provincial T20 Cup 2021: Squads

Central Gauteng Lions

Yorkshire CCC Photocall

Bjorn Fortuin, Wiaan Mulder, Lutho Sipamla, Kagiso Rapulana, Ryan Rickleton. Joshua Richards, Sisanda Magala, Dominic Hendricks, Tladi Bokako, Malusi Siboto, Duanne Olivier, Ruan Haasbroek, Tshepo Ntuli, Mitchell van Buuren, Codi Yusuf, Levert Manje, Kagiso Rabada (national contract), Rassie van der Dussen (national contract), Temba Bavuma (national contract), Reeza Hendricks (national contract).

KwaZulu-Natal

South Africa v England - 2nd T20 International

Marques Ackerman, Ottneil Baartman, Eathan Bosch, Ruan de Swardt, Daryn Dupavillon, Sarel Erwee, Thamsanqa Khumalo, Kerwin Mungroo, Lifa Ntanzi, Thando Ntini, Bryce Parsons, Keegan Petersen, Grant Roelofsen, Jason Smith, Prenelan Subrayen, Khaya Zondo, Andile Phehlukwayo (national contract), David Miller (national contract), Keshav Maharaj (national contract).

Boland

South Africa v England - Fourth Test: Day 3

Janneman Malan, Pieter Malan, Hardus Viljoen, Is-maeel Gafieldien, Ferisco Adams, Siyabonga Mahima, Christiaan Jonker, Ruan Terblanche, Imraan Manack, Shaun von Berg, Michael Copeland, Zakhele Qwabe, Clyde Fortuin, Achille Cloete, Stiaan van Zyl, Ziyaad Abrahams, Kyle Abbott.

North West

Essex Eagles v Kent Spitfires - T20 Vitality Blast 2020

Delano Potgieter, Lesego Senokwane, Nicky van den Bergh, Senuran Muthusamy, Nono Pongolo, Eldred Hawken, Heino Kuhn, Lwandiswa Zuma, Shaylen Pillay, Wesley Marshall, Ndumiso Mvelase, Eben Botha, Johannes Diseko, Duan Jansen, Chad Classen, Jason Oakes, Dwaine Pretorius (national contract).

Eastern Province

Leicestershire Foxes v Notts Outlaws - Vitality T20 Blast

Matthew Breetzke, Wihan Lubbe, Sinethemba Qeshile, Jon-Jon Smuts, Eddie Moore, Marco Jansen, Glenton Stuurman, Rudi Second, Akhona Mnyaka, Lesiba Ngoepe, Diego Rosier, Tristan Stubbs, Dane Paterson, Kabelo Sekhukhune, Mthiwekhaya Nabe, Tsepo Ndwandwa, Anrich Nortje (national contract).

Northerns

Surrey CCC v Essex Eagles - Vitality T20 Blast

Lizaad Williams, Okhule Cele, Theunis de Bruyn, Dayyaan Galiem, Gihahn Cloete, Junior Dala, Neil Brand, Sibonelo Makhanya, Corbin Bosch, Aaron Phangiso, Chris Morris, Dewald Brevis, Ayabulela Gqamane, Jiveshen Pillay, Grant Mokoena, Simon Harmer, Aiden Markram (national contract), Lungi Ngidi (national contract), Quinton de Kock (national contract), Tabraiz Shamsi (national contract), Dean Elgar (national contract), Heinrich Klaasen (national contract).

Free State

Mbulelo Budaza, Gerald Coetzee, Patrick Kruger, Wandile Makwetu, Migael Pretorius, Jacques Snyman, Pite van Biljon, Raynard van Tonder, Farhaan Behardien, Patrick Botha, Matthew Kleinveldt, Gregory Mohlokwana, Mangaliso Mosehle, Alfred Mothoa, Dilivio Ridgaard, Nealan van Heerden.

Western Province

South Africa v England - 1st T20 International

Zubayr Hamza, Kyle Verreynne, George Linde, Tony De Zorzi, Nandre Burger, Yaseen Vallie, Kyle Simmonds, Jonathan Bird, Hashim Amla, Mihlali Mpongwana, Tshepo Moreki, David Bedingham, Aviwe Mgijima, Vernon Philander, Basheer Walters, Wayne Parnell, Beuran Hendricks (national contract).

KwaZulu-Natal Inland

Hampshire v Essex Eagles - T20 Vitality Blast 2020

Cameron Delport, Tshepang Dithole, Keith Dudgeon, Michael Erlank, Tian Koekemoer, Kurtlyn Mannikam, Andile Mogakane, Thula Ngcobo, Zac Paruk, Luke Schlemmer, Cameron Shekleton.

Border

Marco Marais, Phaphama Fojela, Thomas Kaber, Gideon Peters, Nonelela Yikha, Jerry Nqolo, Clayton Bosch, Joshua van Heerden, Jason Niemand, Mncedisi Malika, Sean Jamison.

South Western Districts

Jean du Plessis, Travis Ackermann, Herschell America, Blayde Capell, Hanno Kotze, AndrΓ© Malan, Renaldo Meyer, Sintu Majiza, Pheko Moletsane, Onke Nyaku, Heath Richards, Regan Rhode, Yaseen Valli, Sean Whitehead and Jhedli van Briesies.

Easterns

Grant Thompson, Matthew Arnold, Sizwe Masondo, Tumelo Simelani, Jurie Snyman, Sinehlanhla Zwane, Ryan Cartwright, Wesley Coulentianos, Clayton August, Khwezi Gumede.

Northern Cape

Aubrey Swanepoel, Beyers Swanepoel, Ernest Kemm, Kagisho Mohale, Andrew Rasamene, Evan Jones, Rivaldo Moonsamy, Jonathan Vandiar, Bafana Mahlangu, Isaac Dikgale, Johan van Dyk.

Limpopo

Ludwig Kaestner, Bruce Shiburi, Morne Venter, Thomas Hobson, Amir Bux, Michael Mahlaba, Don Radebe, Nyiko Shikwambana, Sithembile Langa, Thami Rapelego, Mtambozuko Ngam.

Mpumalanga

Glen Adams, Yassar Cook, Rubin Hermann, Jon Hinrichsen, Luvuyo Knese, Alex Kok, Tumelo Koto, Liam Peters, Blake Schraader, Benjamin van Niekerk, Bamanye Xenxe.

South Africa U19s

Daniel Smith, Dewald Brevis, Jan Hendrik Coetzer, Michael Copeland, Jordan Hermann, Taheer Isaacs, Darian Naidoo, Caleb Seleka, Andile Simelane, Jade Smith, Kaden Solomons, Joshua Stevenson, Nathan Steyn, Asakhe Tsaka, George van Heerden, Liam Alder, Luc Benkenstein, Ethan Cunningham, Selo Kitime, Samuel Ruwisi.

