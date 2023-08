ECS Dresden T10 2023: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The ECS Dresden T10 2023 is set to commence at the Rugby Cricket Dresden eV in Dresden. The tournament is scheduled between August 14th and August 25th, 2023.

Berlin Cricket Academy are the defending champions of the previous ECS Dresden T10 2022. Last year, there were two groups, each comprising five teams.

However, for this year's edition, an additional team has been included, resulting in a total of 11 teams participating: Elbe Tigers, ACB Kombans, Berlin Cricket Academy, SG Einheit Halle, FC Viktoria 89, ICA Berlin, USC Magdeburg, Berlin CC, RC Dresden, BSV Britannia1892, and USG Chemnitz.

The competition will follow a round-robin format, with each team playing against the other ten teams once. The team at the top of the table will progress directly to the finals, while the remaining four teams will move on to the playoffs. The victors of Eliminator 1 & 2 will contend in the Qualifier, ultimately determining the second finalist.

ECS Dresden T10 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, August 14

Match 1 - Elbe Tigers vs Berlin Cricket Academy - 12:45 PM

Match 2 - Berlin Cricket Academy vs USC Magdeburg - 02:45 PM

Match 3 - Elbe Tigers vs SG Einheit Halle - 04:45 PM

Match 4 - SG Einheit Halle vs USC Magdeburg - 06:45 PM

Match 5 - Elbe Tigers vs USC Magdeburg - 08:45 PM

Tuesday. August 15

Match 6 - ACB Kombans vs Berlin CC - 12:45 PM

Match 7 - Berlin CC vs RC Dresden - 02:45 PM

Match 8 - ACB Kombans vs BSV Britannia 1892 - 04:45 PM

Match 9 - Britannia 1892 vs RC Dresden - 06:45 PM

Match 10 - ACB Kombans vs RC Dresden - 08:45 PM

Wednesday, August 16

Match 11 - FC Viktoria 89 vs USG Chemnitz - 12:45 PM

Match 12 - USG Chemnitz vs ICA Berlin - 02:45 PM

Match 13 - FC Viktoria 89 vs Elbe Tigers - 04:45 PM

Match 14 - Elbe Tigers vs ICA Berlin - 06:45 PM

Match 15 - FC Viktoria vs ICA Berlin - 08:45 PM

Thursday, August 17

Match 16 - ACB Kombans vs Berlin Cricket Academy - 12:45 PM

Match 17 - ACB Kombans vs SG Einheit Halle - 02:45 PM

Match 18 - Berlin Cricket Academy vs RC Dresden - 04:45 PM

Match 19 - SG Einheit Halle vs RC Dresden - 06:45 PM

Match 20 - Berlin Cricket Academy vs SG Einheit Halle - 08:45 PM

Friday, August 18

Match 21 - Berlin CC vs USC Magdeburg - 12:45 PM

Match 22 - BSV Britannia 1892 vs USC Magdeburg - 02:45 PM

Match 23 - Berlin CC vs FC Viktoria 89 - 04:45 PM

Match 24 - FC Viktoria vs BSV Britannia 1892 - 06:45 PM

Match 25 - BSV Britannia 1892 vs Berlin CC - 08:45 PM

Saturday. August 19

Match 26 - ICA Berlin vs RC Dresden - 12:45 PM

Match 27 - USC Magdeburg vs RC Dresden - 02:45 PM

Match 28 - ICA Berlin vs ACB Kombans - 04:45 PM

Match 29 - ACB Kombans vs USC Magdeburg - 06:45 PM

Match 30 - ICA Berlin vs USC Magdeburg - 08:45 PM

Sunday, August 20

Match 31 - Elbe Tigers vs ACB Kombans - 12:45 PM

Match 32 - Elbe Tigers vs USC Chemnitz - 02:45 PM

Match 33 - ACB Kombans vs FC Viktoria 89 - 04:45 PM

Match 34 - SG Einheit Halle vs USC Chemnitz - 06:45 PM

Match 35 - SG Einheit Halle vs FC Viktoria 89 - 08:45 PM

Monday. August 21

Match 36 - Berlin Cricket Academy vs USG Chemnitz - 12:45 PM

Match 37 - USG Chemnitz vs Berlin CC - 02:45 PM

Match 38 - Berlin Cricket Academy vs ICA Berlin - 04:45 PM

Match 39 - ICA Berlin vs Berlin CC- 06:45 PM

Match 40 - Berlin Cricket Academy vs Berlin CC - 08:45 PM

Tuesday, August 22

Match 41 - BSV Britannia 1892 vs Elbe Tigers - 12:45 PM

Match 42 - USG Chemnitz vs RC Dresden - 02:45 PM

Match 43 - BSV Britannia 1892 vs USG Chemnitz - 04:45 PM

Match 44 - RC Dresden vs Elbe Tigers - 06:45 PM

Match 45 - ACB Kombans vs USC Chemnitz - 08:45 PM

Wednesday. August 23

Match 46 - FC Viktoria 89 vs Berlin Cricket Academy - 12:45 PM

Match 47 - Berlin Cricket Academy vs BSV Britannia 1892 - 02:45 PM

Match 48 - FC Viktoria 89 vs USG Magdeburg - 04:45 PM

Match 49 - USG Magdeburg vs USG Chemnitz - 06:45 PM

Match 50 - FC Viktoria vs RC Dresden - 08:45 PM

Thursday, August 24

Match 51 - SG Einheit Halle vs Berlin CC - 12:45 PM

Match 52 - Berlin CC vs Elbe Tigers - 02:45 PM

Match 53 - SG Einheit Halle vs ICA Berlin - 04:45 PM

Match 54 - BSV Britannia 1892 vs ICA Berlin - 06:45 PM

Match 55 - BSV Britannia 1892 vs USC Magdeburg - 08:45 PM

Friday, August 25

Eliminator 1 - TBC vs TBC - 12:45 PM

Eliminator 2 - TBC vs TBC - 02:45 PM

Qualifier - TBC vs TBC - 05:45 PM

Final - TBC vs TBC - 10:45 PM

ECS Dresden T10 2023: Telecast & Live-Streaming Details

Live Streaming: FanCode App & Website

Live-Telecast: N/A

ECS Dresden T10 2023: Full Squads

Elbe Tigers

Arifur Rahman, Azim Uddin, Badrul Hasan, Danial Israr, Dinesh Gunasekar, Foqrul Islam, Hasan Lodhi, Hossain Mobarak, Munireddy Singana, Murtaza Hassan, Rashid Sikandar, Subir Modak, Swapnil Bane, Tamaljit Dey, Usman Khan, Uzzal Hossain

ACB Kombans

Ajmal Salam, Akhil Sadanandan, Albin John, Alphin Thomas, Amal Siva, Antony Poulose, Arjun Nagathankandy, Canu James, Deepumon Rajeev, Jesto Joy, Jibi Jacob, Jijin Panicker, Juno Varghese, Manu Thomas, Niroson Jerry, Rajath Rahul, Rishwanth Ravindran, Rohit Unnithan, Sathiskannan Kandasay, Smith James, Vishnu Viswambharan

Berlin Cricket Academy

Aashish, Ameya Kulkarni, Arshad Adil, Dhruvil Shah, Dildar Rajput, Ehsanullah Aluzai, Gokkul Raj, Jan Aluzai, Likith Kailas, Mohammed Musthafa, Mohanraj Ramadoss, Mughil Viswanathan, Muhammad Asim, Nirmal Sasthankuttypillai, Parveen Hooda, Sandan Chintanippu, Satish Hiremath, Sharukh Aman, Shubham Patil, Siva Rajendran, Steve Samuel, Sudheesh Sureshkumar, Suman Deyashi, Swapnil Gokani, Tejasvi Suddhapalli, Ullas Gowdihalli, Vaibhav Patil, Venkatesh Lakshminarayana, Vikramjeet Singh

SG Einheit Halle

Abas Talib, Abdul Ahmadi, Abdul Tanha, Abdullah Daulatzai, Abubakar Muhammad, Ehsanulah Sharifi, Hamid Momand, Hamza Shaikh, Ismail Malakhel, Kamal Jain, Matiullah Molakkel, Naeem Shinware, Rafi Khan, Rahimzai Samiullah, Rameez Hafeez, Reshad Naseri, Rokhan Ahmadzai, Usmani Bilal, Zaker Ahmadi, Zalmei Hamdard

FC Viktoria 89

Andi Miirza, Asif Sayed, Asim Rehman, Balawal Shahzad, Bilal Hussain, Dilawar Ali, Ehsan Latif, Haider Ali, Hassan Abbas, Kartik Sharma, Kumar Laxmandas, Qasim Rashid, Raza Amar, Rehman Raza, Shahbaz Muhammad, Shahid Ali, Talal Khan, Usman Arif, Usman Hadi, Waleed Aslam, Zafar Mohamd, Zahid Mahmood, Zamir Haider, Zeeshan Sahi

ICA Berlin

Abhi Panchal, Abhinav Dixit, Akhil Javvaji, Amar Shankarappa, Arun Kumar, Bharath Dondapati, Chandu Nagasai, Chanti Pasupuleti, Jamal Zadran, Karan Shriniketan, Ketan Shetty, Mouli Sathyanarayanan, Rahul Gudivada, Ram Balagam, Ravi Vankuri, Rohit Grover, Sagar Jariwala, Sagar Ranga, Sanketh Munegowda, Swaraj Sahay, Tarun Dhraik, Vasu Mukku, Vineel Kommu, Vishal Arora

USC Magdeburg

Farhad Billimoria, Hari Patel, Harsha Tharla, Het Gandhi, Jaskaran Singh, Karthik Alli, Krishna Budireddy, Krishna Sankaramanchi, Om Bhavsar, Rahul Movva, Rahul Pothanchery, Raju Kanumuri, Rakesh Jogi, Ranadheer Podisehtti, Sahil Sethi, Sai Jeevangekar, Shafiq Gulzai, Vinod Budati

Berlin CC

Abhilash Anantharam, Ata Ahmad, Awais Zafar, Chirag Mukherjee, Eshan Aditya, Gaurav Kaduskar, Imran Bukhari, Jatinder Vashisht, Karan Singh, Makarand Parab, Mani Calavai-Sabapathy, Muhammad Hassan, Nick Kraiger, Niraj Patwari, Parveez Niazai, Saddam Gill, Sagar Kataria, Sahil Lal, Tom Long, Vimal Marripeddi

RC Dresden

Achyuth Annadata, Akmal Safi, Albin Alias, Almas Tariq, Aminullah Hakimi, Amit Kumar, Azam Rajput, Belal Zadran, Danial Riaz, Ganesh Patil, Gangadhar Mamillapalli, Gaurav Patel, Gulzar Rasool, Kannan Udayabhanu, Kapil Chandnani, Karan Patil, Manideep Devaruppula, Mohammadi Omid, Muhammad Ishtiaq, Mustafa Khan, Rahul Akkineni, Rahul Grover, Sachin Kumar, Sandeep Kamboj, Sankhu Bhowmick, Shahrukh Khan, Surendra Prasad, Vikas Manjunatha, Vivek Chakankar

BSV Britannia1892

Anirban Dan, Arjun Reddy, Barathvaaj Ganesan, Bharath Ravi, Darshak Savaj, Dixit Navadia, Faisal Qasim, Gurpreet Singh, Himanshu Himanshu, Janpreet Singh, Rohit Singh, Saad Jan, Sanish Goyal, Sourabh Krishnatrey, Varun Mehta, Waleed Ahmed, Waqas Virk

USG Chemnitz

Abdul Basir, Abdulsamad Stanikzai, Abishek Sahni, Akash Chougale, Alikhil Granagha, Amrit Pal, Ananthu Ajikumar, Anurag Adiraju, Ebadullah Momand, Edrees Jalalzai, Eldhose Raju, GN Khan, Gopinath Manoharan, Meaikeal Gulamidean, Muhammad Suleman, Saeedullah Amarkheal, Sahil Aminullah, Sahith Reddy, Sandeep Shivalingegowda, Sangeeth Udayan, Saranraj Nambusubramaniyan, Varun Soraganvi, Willis Vincent, Yashwanth Yarravarapu