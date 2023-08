ECS Krefeld T10 2023: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The ECS Krefeld T10 2023 is all set to kick off at the Bayer Uerdingen Cricket Ground in Krefeld. Scheduled from August 28th to September 8th, 2023, the tournament holds great anticipation.

Bayer Spartans are entering as the defending champions from the 2022 ECS Germany edition, triumphing over Golden Star Bonn. The 2021 title was clinched by Bonn Blue Star, who defeated MSC Frankfurt in an exciting final match.

This year, the tournament expands to 11 teams with the inclusion of PSV Aachen and Rhein-Ruhr Sports as newcomers. The competition structure entails a round-robin format where each team competes against the other 10 once. Divided into two groups, the top four from each group will secure spots in the semifinals. The semifinal losers will contend for the Bronze final, while the winners of the semis will battle it out in the finals.

ECS Krefeld T10 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, August 28

Match 1 - Aachen Rising Stars vs Koln Challengers - 12:45 PM

Match 2 - Koln Challengers vs Bonn Blue Star - 02:45 PM

Match 3 - Aachen Rising Stars vs Golden Star Bonn - 04:45 PM

Match 4 - Golden Star Bonn vs Bonn Blue Star - 06:45 PM

Match 5 - Aachen Rising Stars vs Bonn Blue Star - 08:45 PM

Tuesday, August 29

Match 6 - Koln CC vs Rhein-Ruhr Sports - 12:45 PM

Match 7 - Rhein-Ruhr Sports vs PSV Aachen - 02:45 PM

Match 8 - Koln CC vs Bayer Boosters - 04:45 PM

Match 9 - Bayer Boosters vs PSV Aachen - 06:45 PM

Match 10 - Koln CC vs PSV Aachen - 08:45 PM

Wednesday, August 30

Match 11 - Bayer Spartans vs VFB Gelsenkirchen - 12:45 PM

Match 12 - VFB Gelsenkirchen vs Dusseldorf Blackcaps - 02:45 PM

Match 13 - Bayer Spartans vs Aachen Rising Stars - 04:45 PM

Match 14 - Aachen Rising Stars vs Dusseldorf Blackcaps - 06:45 PM

Match 15 - Bayer Spartans vs Dusseldorf Blackcaps - 08:45 PM

Thursday, August 31

Match 16 - Koln Challengers vs Koln CC - 12:45 PM

Match 17 - Koln CC vs Golden Star Bonn - 02:45 PM

Match 18 - Koln Challengers vs PSV Aachen - 04:45 PM

Match 19 - Golden Star Bonn vs PSV Aachen - 06:45 PM

Match 20 - Koln Challengers vs Golden Star Bonn - 08:45 PM

Friday, September 1

Match 21 - Rhein-Ruhr Sports vs Bonn Blue Star - 12:45 PM

Match 22 - Bonn Blue Star vs Bayer Boosters - 02:45 PM

Match 23 - Rhein-Ruhr Sports vs Bayer Spartans - 04:45 PM

Match 24 - Bayer Spartans vs Bayer Boosters - 06:45 PM

Match 25 - Rhein-Ruhr Sports vs Bayer Boosters - 08:45 PM

Saturday, September 2

Match 26 - Dusseldorf Blackcaps vs PSV Aachen - 12:45 PM

Match 27 - PSV Aachen vs Bonn Blue Star - 02:45 PM

Match 28 - Dusseldorf Blackcaps vs Koln CC - 04:45 PM

Match 29 - Koln CC vs Bonn Blue Star - 06:45 PM

Match 30 - Dusseldorf Blackcaps vs Bonn Blue Star - 08:45 PM

Sunday, September 3

Match 31 - Koln CC vs Aachen Rising Stars- 12:45 PM

Match 32 - Aachen Rising Stars vs VFB Gelsenkirchen - 02:45 PM

Match 33 - Koln CC vs Bayer Spartans - 04:45 PM

Match 34 - Golden Stars Bonn vs VFB Gelsenkirchen - 06:45 PM

Match 35 - Golden Star Bonn vs Bayer Spartans - 08:45 PM

Monday, September 4

Match 36 - Koln Challengers vs VFB Gelsenkirchen - 12:45 PM

Match 37 - VFB Gelsenkirchen vs Rhein-Ruhr Sports - 02:45 PM

Match 38 - Koln Challengers vs Dusseldorf Blackcaps - 04:45 PM

Match 39 - Dusseldorf Blackcaps vs Rhein-Ruhr Sports - 06:45 PM

Match 40 - Koln Challengers vs Rhein-Ruhr Sports - 08:45 PM

Tuesday, September 5

Match 41 - Bayer Boosters vs Aachen Rising Stars - 12:45 PM

Match 42 - VFB Gelsenkirchen vs PSV Aachen - 02:45 PM

Match 43 - Bayer Boosters vs VFB Gelsenkirchen - 04:45 PM

Match 44 - PSV Aachen vs Aachen Rising Stars - 06:45 PM

Match 45 - Koln CC vs VFB Gelsenkirchen - 08:45 PM

Wednesday, September 6

Match 46 - Bayer Spartans vs Koln Challengers - 12:45 PM

Match 47 - Koln Challengers vs Bayer Boosters - 02:45 PM

Match 48 - Bayer Spartans vs Bonn Blue Stars - 04:45 PM

Match 49 - Bonn Blue Stars vs VFB Gelsenkirchen - 06:45 PM

Match 50 - Bayer Spartans vs PSV Aachen - 08:45 PM

Thursday, September 7

Match 51 - Golden Stars Bonn vs Rhein-Ruhr Sports - 12:45 PM

Match 52 - Aachen Rising Stars vs Rhein-Ruhr Sports - 02:45 PM

Match 53 - Golden Stars Bonn vs Dusseldorf Blackcaps - 04:45 PM

Match 54 - Bayer Boosters vs Dusseldorf Blackcaps - 06:45 PM

Match 55 - Golden Stars vs Bayer Boosters - 08:45 PM

Friday, September 8

1st Semi-Final - TBC vs TBC - 12:45 PM

2nd Semi-Final - TBC vs TBC - 02:45 PM

Bronze Final - TBC vs TBC - 05:45 PM

Final - TBC vs TBC - 07:45 PM

ECS Krefeld T10 2023: Telecast & Live-Streaming Details

Live Streaming: FanCode App & Website

Live-Telecast: N/A

ECS Krefeld T10 2023: Full Squads

Aachen Rising Stars

Adeeb Asgher, Ahmadshah Shirzad, Akash Harish, Akhil Sugathan, Asad Abbas, Basharat Parwez, Bilal Yusufzai, Ejaz Hashmi, Faheem Jan, Harsh Gujarati, Mohammadwali Ahmadi, Mubashar Inayat, Osman Shirzad, Prateek Harsh, Raj Khamkar, Sanket Kavatekar, Umer Farooq, Usama Ali, Varun Reddy, Wahidullah Ahmadzai, Zain Ul Hassan

Bayer Spartans

Arsalan Siddiqui, Enoch Dayanandan, Haseeb Abdul, Humayun Butt, Humayun Humayun, Manoj Panthangi, Muhammad Asif, Mustafa Ulhaq, Nasib Khoushdel, Rahatullah Minawal, Raj Bhushan, Sameer Naeem, Shazaib Khan, Shazil Mirza, Subramanian Ramsurathkumar, Taha Hassan, Taha Khan, Tauqeer Khan, Vaka Kanth, Waqas Fatmi, Zain Masood, Zakirullah Asmari, Zohaib Rana

Bayer Boosters

Aritharan Thivakaran, Aritharan Vaseekaran, Ashok Hardik, Gobinath Navarathinam, Janarthanam Mani, Jegan Dinushan, Lavanyan Inthiran, Mahintha Mahendran, Malith Herath, Mayur Gondhalekar, Murali Prasad, Ninosan Yogarajah, Pakeetharan Praba, Sakeshkanth Indran, Sandeep Rathore, Sanjeevan Vignesh, Thayakaran Aritharan, Thinesh Rajakulasingam

Bonn Blue Star

Ameya Deshpande, Amit Saini, Asad Mohammad, Ashish Makkar, Banny Brar, Bharath Thumula, Dhruv Rathod, Farhan Shaukat, Farmanullah Miakhel, Ghulam Ahmadi, Haron Khan, Haroon Javed, Honeyjeet Brar, Jawad Azizi, Karanjit Brar, Khalid Naseri, Khurram Ilyas, Naeem Akhtar, Pramod Sharma, Quaid Rehman, Rajvinder Singh, Rana Singh, Sabawoon Mohmand, Syed Ali, Vikram Jeet, Zaheer Abbas

Dusseldorf Blackcaps

Abdulbaset Jalili, Abdulmajeed Ahmadzai, Arun Sinha, Gaurav Gupta, Jamshed Khan, Kashif Shahab, Mradul Kumar, Muhammad Raheel, Narayan Narvekar, Neeraj Sharma, Pratik Vaghela, Puneet Kumar, Rahul Srinivas , Raviteja Velamuri, Ross Wilkinson, Ubaid Manzoor, Uday Sunkari, Udit Mehta

Golden Star Bonn

Atta Shirzad, Bashir Khan, Charchil Gajera, Gurwinder Singh, Harsha Parupalli, Imtiaz Sardar, Leela Gurugubelli, Nadeem Abbasi, Naeem Khan, Pankaj Kumar, Paritosh Bairagi, Pete Weston, Poojan Patel, Rahib Nawabi, Raju Islam, Salahuddin Mirza, Shah Zeb, Simab Walizei, Syed Naqvi, Zakir Khan

Koln CC

Aadithya Ramamurthy, Ahmed Likhon, Akshay Dhani, Anish Nair, Appu Murali, Arif Mohammad, Asmdin Zadran, Deepak Demiwal, Dhruv Patel, Dwarak Sekar, Irfan Ahmed, Jagandeep Singh, MD Shafiullah Khadem, Manav Panwar, Muhammad Tayyab, Mushafiq Sharief, Naga Bokka, Omkar Shiriskar, Pranav Nair, Sandheep Ravishankar, Sangariar Safi, Sasanka Sanka, Sharifollah Sherzad, Sukhinder Banwait, Tejas Morbagal, Tejas Naik, Vaisakh Panicker, Vinay Kashyap

Koln Challengers

Amey Potale, Aravind Muthusubramanian, Chakradhar Tallapalli, Gopi Gogineni, Harsimrat Harsimrat, Kesava Motati, Koushik Karanam, Naga Guntu, Nagendra Donthi, Naule Aravind, Nikhil Patel, Rohit Narayanan, Sanjay Nanda, Shiven Goyal, Sriram Gurumurthy, Vijay Rathnavel, Vijayaraghavan Moorthy, Vinod Srinivasan

PSV Aachen

Fahad Khan, Gokul Gopan, Gul Wali, Gulistan Muhammad, Iqbal Aziz, Khalid Mehmood, Khawar Nadeem, Mohammad Sher, Muaaz Hassan, Muhammad Arif, Muhammad Rashid, Rahim Mohammad, Raja Mubashir, Shoaib Rehman, Sufyan Ali, Waqas Tahir, Yasir Hussain

Rhein-Ruhr Sports

Abdullah Hasan, Abdur Rahman, Ankit Tomar, Anoop Singh, Ashraf Hoq, Basir Uddin, Belaul Emon, Mahabubullah Khan, Mahfuzur Rahman, Milton Manik, Minhazul Sakin, Mohammed Sakib , Muazzam Khan, Nazmul Raju, Nizamul Islam, Rafiqul Islam, Rojon Miah, Saddam Hossain, Safiqul Islam, Sagar Basnet, Samir Ahmed, Shaidur Shakil, Tuhin Islam

VFB Gelsenkirchen

Ace Pruss, Alom Dhaly, Dhamodharan Madanagopal, Faisal Arshad, Gowthaman Suresh, Habibullah Stanikzai, Habiburahman Laghmani, Jay Tamakuwala, Jayaraman Baskaran, Kamran Khan, Krishnan Sahasranaman, Midhun Sompalle, Milan Jani, Mirwali Jabarkheel, Mubashir Hussain, Muhammad Oweis, Najibullah Khogainiwal, Pradeep Fernando, Punith Murugesh, Ronit Satapathy, Rubesh Palaniappan, Safin Dhaly, Satya Srinivas, Shahedullah Wali, Shrutarv Awasthi, Suliman Hugakhil, Syed Waqar, Usman Zadran, Vignaesh Sankaran, Vishu Anand, Younas Hameed