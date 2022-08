ECS T10 Belgium 2022: Full schedule, match timings, live streaming details and squads

The European Cricket Series (ECS) next moves to Belgium after the successful completion of the Krefeld tournament. A total of 10 teams will participate in the competition in this year’s edition.

Antwerp, Ostend Exiles, 12 Stars CC, Mechelen Eagles, and Ostend CC will be part of Group A. Liege, Gent, International CC Brussels, Beveren, and Royal Brussels, meanwhile, will compete in Group B.

Beveren will enter the tournament as defending champion after defeating the Mechelen Eagles by four wickets in the 2020 edition’s grand finale. The Vrijbroek Cricket Ground in Mechelen will host all matches of the tournament.

ECS T10 Belgium 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

August 29, Monday

Antwerp vs Ostend Exiles, 12.00 pm

Antwerp vs Ostend Exiles, 2.00 pm

12 Stars CC vs Mechelen Eagles, 4.30 pm

12 Stars CC vs Mechelen Eagles, 6.30 pm

August 30, Tuesday

12 Stars CC vs Ostend CC, 12.00 pm

12 Stars CC vs Ostend CC, 2.00 pm

Ostend Exiles vs Mechelen Eagles, 4.30 pm

Ostend Exiles vs Mechelen Eagles, 6.30 pm

August 31, Wednesday

Mechelen Eagles vs Antwerp, 12.00 pm

Mechelen Eagles vs Antwerp, 2.00 pm

Ostend Exiles vs Ostend CC, 4.30 pm

Ostend Exiles vs Ostend CC, 6.30 pm

September 1, Thursday

Ostend Exiles vs 12 Stars CC, 12.00 pm

Ostend Exiles vs 12 Stars CC, 2.00 pm

Antwerp vs Ostend CC, 4.30 pm

Antwerp vs Ostend CC, 6.30 pm

September 2, Friday

Ostend CC vs Mechelen Eagles, 12.00 pm

Ostend CC vs Mechelen Eagiles, 2.00 pm

Antwerp vs 12 Stars CC, 4.30 pm

Antwerp vs 12 Stars CC, 6.30 pm

September 3, Saturday

Royal Brussels vs International CC Brussels, 12.00 pm

Royal Brussels vs International CC Brussels, 2.00 pm

Liege vs Beveren, 4.30 pm

Liege vs Beveren, 6.30 pm

September 5, Monday

Liege vs Gent, 12.00 pm

Liege vs Gent, 2.00 pm

International CC Brussels vs Beveren, 4.30 pm

International CC Brussels vs Beveren, 6.30 pm

September 6, Tuesday

Beveren vs Royal Brussels, 12.00 pm

Beveren vs Royal Brussels, 2.00 pm

International CC Brussels vs Gent, 4.30 pm

International CC Brussels vs Gent, 6.30 pm

September 7, Wednesday

International CC Brussels vs Liege, 12.00 pm

International CC Brussels vs Liege, 2.00 pm

Royal Brussels vs Gent, 4.30 pm

Royal Brussels vs Gent, 6.30 pm

September 8, Thursday

Gent vs Beveren, 12.00 pm

Gent vs Beveren, 2.00 pm

Royal Brussels vs Liege, 4.30 pm

Royal Brussels vs Liege, 6.30 pm

September 9, Friday

1st quarter-final, 12.00 pm

2nd quarter-final, 2.00 pm

3rd quarter-final, 4.30 pm

4th quarter-final, 6.30 pm

September 10, Saturday

1st semi-final, 12.00 pm

2nd semi-final, 2.00 pm

Bronze Final, 5.00 pm

Final, 7.00 pm

ECS T10 Belgium 2022: Live streaming details

The FanCode app and website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

ECS T10 Belgium 2022: Squads

Beveren

Abdul Basir, Abdul Rashid, Ahmad Khalid, Ashiqullah Said, Dildar Angar, Hadisullah Tarakhel, Hakim Khaksar, Mansoor Mahboob, Mohammed Walid, Murid Ekrami, Naseer Hamidi, Noman Kamawi, Noor Momand, Saber Zakhil, Samiullah Salarazai, Shahidullah Otmanzai, Shokrullah Shirzad.

Liege

Aamir Nadeem, Adnan Razzaq, Afzal Masih, Ali Raza, Almazi Bilal, Danish Aziz, Ehsanullah Ibrahimkhel, Ghuman Ali, Gurjinder Singh, Hamza Minhas, Harjot Singh, Haroon Sarkani, Hussainkhel Forqanullah, Majid Mahmood, Mehran Masih, Nishan Singh, Pardeep Singh, Saad Hassan, Safi Majid, Safi Walliullah, Umair Butt, Zulqarnain Munawar.

Mechelen Eagles

Abdulrahimzai Idreas, Deen Islam, Dileep Singh, Gurpreet Singh, Hedayatullah Sherzad, Ikramullah Naseer, Kamran Zazai, Khogyani Shakerullah, Khurram Cheema, Miakhel Yar, Momand Idris, Muhammad Ismail, Pankaj Verma, Prem Wadhwa, Ravi Choudhary, Sathish Vilvanathan, Shinwari Mujeeb, Tejinder Saran, Tejpal Singh, Vivek Ajantha.

Ostend CC

Abdul Muhammad, Abdul Rehman, Abdullah Khan, Amer Hussain, Arshad Ayubi, Ataullah Khalil, Fahim Bhatti, Faisal Mehmood, Faraz Khan, Farhan Khan, Harman Ghuman, Hassan Javaid, Khalid Ahmadi, Mudassar Bukhari, Muhammad Sheraz Sheikh, Noorullah Sidiqi, Omid Rahimi, Shafqat Muhammad, Shagharai Sefat, Shahedullah Naseri, Shahid Muhammad, Sonu Khan, Usman Mohammad, Zaman Farooq.

Ostend Exiles

Aadil Diwan Ali, Ali Abbas, Amin Malikzai, Dan White, Ehsanullah Babar, Faisal Mehmood, Fawad Shinwari, Jabran Khan, Manpreet Sandhu, Muhammad Sulaiman, Omair Diwan Ali, Qasim Muhammad Iqbal, Raja Waqas, Ali Sadaat, Mashal Shahzad, Aslam Sohail, Kalim Soheel, Hussain Sultan, Diwan Ali, Syed Shah, Tasal Kolmani, Waleed Asif, Wasiullah Aryan, Zadran Fahad, Zoheeb Hussain.

Antwerp

Aamad Rahman, Abdullah Khogyani, Adnan Rahimi, Bilal Mamundzai, Burhan Niaz, Ilyas Zaheer, Jamie Farmiloe, Mirwais Sherzad, Mukasa Benjamin, Nadeem Khan, Nawaz Khankhel, Qaarab Diwan Ali, Sadullah Jabarkhel, Saqlain Raja, Shafiullah Zakhel, Shaheer Abdul, Shazam Ikhsan, Sherry Butt, Tayyab Ali, Vadivel Arumugam, Wahidullah Jabarkhel, Zulqarnain Tasawar.

12 Stars CC

Amrullah Rodwal, Aniruddha Godbole, Arshvir Singh, Asijit Ghosh, Bharat Ammu, Bhushan Rajput, Fakhar Zaman, Imran Khan, Kowshik Himu, Manoj Nag, Nauman Afridi, Nemish Mehta, Paramjeet Singh, Praneeth Vudikala, Rajiv Sharma, Ravi Thapliyal, Rohan Ravindran, Rounak Jain, Sachin Deshpande, Sarath Muppirala, Sazzad Hosen, Sharifullah Salarzai, Srikanth Venkata Subramanian, Tufail Ahmed, Vishal Ramteke.

Royal Brussels

Basit Butt, Gurnam Singh, Hameel Hayat, Muhammad Muneeb, Mustafa Mamond, Nayhan Khalil, Noor Oryakhel, Oliver Herrington, Rehman Hussain, Sairab Zahid, Sarim Choudhry, Siftay Hassan, Sudh Verma, Syed Jamil, Taha Choudhry, Ubeed Butt, Vinay Gupta, Wasooq Butt.

International CC Brussels

Anand Sundaram, Anirudh Pothamshetty, Appaji Mopada, Gangadhar Barrey, Jay Germanwala, Manish Sarkar, Nithyanandan Krishnan, Pratap Ambati, Rajasekhar Goli, Riechie George, Sachin Shrivastava, Sai Teepi, Sajid Safi, Sanjeet Kumar, Savit Havanur, Shahmeer Mohammad, Shashidhar Gunna, Siddhant Deore, Sreekanth Mandapati, Varunkumar Jani, Venkata Raju, Vivek Bangarambandi.

Gent

Ali Raza, Anna Khan, Azan Malik, Baber Butt, Esmat Husseinkhel, Faisal Khaliq, Hakimi Nangyalay, Harshit Tanwar, Ibrahim Jamali, Imam Zertish, Jabir Syed, Jawad Ghafoor, Mahbubullah Rahmadzai, Majid Ali, Mamoon Latif, Mohammad Sajad Ahmadzai, Mohinder Deepak Balli, Muhammad Arshad, Muhammad Sohail, Omid Malik Khel, Reyhan Faiz, Saif Rehman, Sear Malik Khel, Wadood Abdul, Waleed Azhar, Zahid Durani.

