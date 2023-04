ECS T10 Milan 2023: Full schedule, squads, match timings, and live-streaming details

The 2023 edition of the ECS T10 Milan will see 11 teams compete in a single group for the trophy.

The 11 teams are Bergamo CC, Jinnah Brescia, Cividate, Albano, Kings XI, Fresh Tropical, Madrid United, Janjua Brescia, Trentino Aquila, Cricket Stars, and Brescia CC.

The top four teams after the league-stage matches will progress to the semis. The winners of the semis will take on each other in the final. The summit clash is scheduled to take place on May 5.

All matches of the ECS T10 Milan 2023 will take place at the Milan Cricket Ground in Milan.

ECS T10 Milan 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, April 24

Bergamo CC vs Jinnah Brescia, 1:00 PM

Jinnah Brescia vs Cividate, 3:00 PM

Bergamo CC vs Albano, 5:00 PM

Albano vs Cividate, 7:00 PM

Bergamo CC vs Cividate, 9:00 PM

Tuesday, April 25

Fresh Tropical vs Kings XI, 1:00 PM

Kings XI vs Janjua Brescia, 3:00 PM

Fresh Tropical vs Milan United, 5:00 PM

Milan United vs Janjua Brescia, 7:00 PM

Fresh Tropical vs Janjua Brescia, 9:00 PM

Wednesday, April 26

Brescia CC vs Trentino Aquila, 1:00 PM

Trentino Aquila vs Cricket Stars 3:00 PM

Brescia CC vs Bergamo CC, 5:00 PM

Bergamo CC vs Cricket Stars , 7:00 PM

Brescia CC vs Cricket Stars, 9:00 PM

Thursday, April 27

Jinnah Brescia vs Fresh Tropical, 1:00 PM

Fresh Tropical vs Albano, 3:00 PM

Jinnah Brescia vs Janjua Brescia, 5:00 PM

Janjua Brescia vs Albano, 7:00 PM

Jinnah Brescia vs Albano, 9:00 PM

Friday, April 28

Kings XI vs Cividate, 1:00 PM

Cividate vs Milan United, 3:00 PM

Kings XI vs Brescia CC, 5:00 PM

Brescia CC vs Milan United, 7:00 PM

Kings XI vs Milan United, 9:00 PM

Saturday, April 29

Cricket Stars vs Janjua Brescia, 1:00 PM

Janjua Brescia vs Cividate, 3:00 PM

Cricket Stars vs Fresh Tropical, 5:00 PM

Fresh Tropical vs Cividate, 7:00 PM

Cricket Stars vs Cividate, 9:00 PM

Sunday, April 30

Fresh Tropical vs Bergamo CC, 1:00 PM

Bergamo CC vs Trentino Aquila, 3:00 PM

Fresh Tropical vs Brescia CC, 5:00 PM

Albano vs Trentino Aquila, 7:00 PM

Albano vs Brescia CC, 9:00 PM

Monday, May 1

Jinnah Brescia vs Trentino Aquila, 1:00 PM

Trentino Aquila vs Kings XI, 3:00 PM

Jinnah Brescia vs Cricket Stars, 5:00 PM

Cricket Stars vs Kings XI, 7:00 PM

Jinnah Brescia vs Kings XI, 9:00 PM

Tuesday, May 2

Milan United vs Bergamo CC, 1:00 PM

Trentino Aquila vs Janjua Brescia, 3:00 PM

Milan United vs Trentino Aquila, 5:00 PM

Janjua vs Bergamo CC, 7:00 PM

Fresh Tropical vs Trentino, 9:00 PM

Wednesday, May 3

Brescia CC vs Jinnah Brescia, 1:00 PM

Jinnah Brescia vs Milan United, 3:00 PM

Brescia CC vs Cividate, 5:00 PM

Cividate vs Trentino Aquila, 7:00 PM

Brescia CC vs Janjua Brescia, 9:00 PM

Thursday, May 4

Albano vs Kings XI, 1:00 PM

Bergamo CC vs Kings XI, 3:00 PM

Albano vs Cricket Stars, 5:00 PM

Milan United vs Cricket Stars, 7:00 PM

Albano vs Milan United, 9:00 PM

Saturday, May 5

1st Semi-Final, 1:00 PM

2nd Semi-Final, 3:00 PM

Bronze Final, 6:00 PM

Final, 8:00 AM

ECS T10 Milan 2023: Live-streaming details

All the matches of the ECS T10 Milan 2023 will be live-streamed on the Fancode app & website.

ECS T10 Milan 2023: Full Squads

Janjua Brescia

Adnan Ali, Ahmudullah Safi, Asif Mushtaq, Ateeq Khan, Bachittar Singh, Farhad Ali, Fiaz Ahmed, Habib Ul Rahman, Hamza Saad, Haseed Abdul, Kuldeep Lal, Muhammad Afzal, Naeem Ahmad, Nasir Mehmood, Rizwan Siddiq, Shahzad Ahmed, Suqrat Khizar, Usama Munir, Vibhor Yadav, Zahid Ali

Kings-XI

Farhan Javaid, Harmanjeet Singh, Harmanpreetpal Singh, Inderjit Gill, Jagjit Singh, Jagmeet Singh, Jaipal Singh, Jaswinder Singh, Kanwaljot Singh, Lakhir Singh, Manjeet Singh, Muhammad Shafique, Riwaz Tahir, Sarbjit Singh, Simranjit Singh, Soumi Ryder, Ullah Habib, Vikas Kumar

Jinnah Brescia

Asad Tanveer, Faheem Nazir, Ghulam Farid, Hasan Ali, Hassan Ahmad, Humza Ishtiaq, Jaspinder Singh, Mirza Farhan, Mushtaq Kashif, Mustafa Ghulam, Rizwan Mohammad, Riwan Mohy Uddin, Rizwan Tanweer, Rizwan Uz Zaman, Rukhsar Ahmed, Shahbaz Masood, Shahzad Muhammad, Sharukh Nawaz, Sukhwinder Singh, Suleman Ali, Umair Baig, Usman Muhammad, Waqas Siyar, Waseem Ahmad

Bergamo CC

Ahtasham Javaid, Baljit Singh, Daljit Singh, Dara Shikoh, Gurwinder Singh, Jaspreet Singh, Kamaljit Singh, Khurram Shahzad, Mandeep Singh, Pramod Sudida, Raheem Qureshi, Rakesh Banga, Satwinder Ram, Sonu Lal, Zain Mazher

Brescia CC

Ahsan Akbar, Anwar Attieq, Babar Hussain, Bashar Khan, Farooq Khan, Hammad Ranjha, Hassan Naveed, Imad Khan , Imran Naveed, Javed Muhammad, Malik Mushtaq, Muhammad Iqbal, Naseer Husnain, Oswais Amjal, Qalab Sajjid, Riaz Mudassar, Shehzad Islam, Yasir Gullu

Cricket Stars

Amandeep Singh, Attiq Ur Rehman, Deependra Shekhawat, Harkamal Singh, Jabrar Afzal, Khawar Aslam, Lovepreet Singh, Manjinder Singh, Mehmoor Javed, Nasir Ramzan, Rajmani Sandhu, Sheraz Afzal, Shishir Hossain, Sufian Ali, Sukhraj Singh

Trentino Aquila

Ali Saqid Arshad, Atif Raza, Awais Asghar, Awais Ashiq, Bilal Saeed, Chaudhry Adeel, Gurpreet Singh, Hamza Sagheer, Hassan Tahir, Jawad Ahmed, Kamran Hussain, Karzai Maroofhkel, Lovepreet Singh, Masood Asghar, Mirza Baig, Muhammad Arslan, Muhammad Waqas Asghar, Muhammad Waseem Ashgar, Qamar Razzaq, Sadaqat Ali, Tazeem Khalid, Usman Arshad

Albano

Ajay Kumar, Ammy Nirman, Anmol Gill, Bharati Bangar, Dev Cheema, Gurjit Singh, Hamid Nasir, Hardeep Singh, Ibna Hossain, Jasvir Kumar, Monu Lal, Parveen Kumar, Ranjot Singh, Ravinder Singh, Singh Hardeep, Vijay Kumar

Fresh Tropical

Ali Haider, Ali Shoaib, Amir Sharif, Asim Ali, Bilal Hamid, Bilal Hussain, Hassan Jamil, Imran Muhammad, Irfan Shaikh, Javed Mahash, Luqman Amjad, Naqash Raza, Shahzad Sarwar, Shoaib Malik, Sikandar Abbas, Taseer Hassan, Usman Javaid, Zahid Cheema, Zain Naqvi

Milan United

Alex Cristian, Ashan Ranasinghe, Gayan Silva, Hirun Fernando, Ishan Jayakody, Numan Irfan, Ravindu Senevirathna, Roshan Silva, Sanjeewa Kumara, Sasidu Divyanja, Shehan Dinukha, Shihan Perera, Stephen Jayasekara, Tharidu Heshan, Trishan Nimesh, Varadharajah Sadeeth, Yommerengna Suresh

Cividate

Babar Azan, Hamad Afzal, Isra Munshi, Kuljinder Singh, Muhammad Arslan, Musharraf Muzaffar, Qasim Qureshi, Ram Sunil, Sikandar Waleed, Sukhwinder Singh, Zain Ali

