ECT10 Spain 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The European Cricket Series moves to Spain on Saturday, September 17. Nine teams will be fighting for silverware and have been divided into three groups consisting of three teams each.

Group A will have Madrid United, Getafe and Seville, with Group B featuring Granada, Malaga and Catalunya CC. Group C includes Gracia, Costa Del Sol and Madrid CC.

The championship week starts on October 8, with the grand finale scheduled for Monday, October 10. Cartama Oval will host all the matches of the tournament.

ECT10 Spain 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

Saturday, September 17

Madrid United vs Getafe, 3.00 pm

Seville vs Madrid United, 5.00 pm

Getafe vs Seville, 7.00 pm

Getafe vs Madrid United, 9.00 pm

Madrid United vs Seville, 11.00 pm

Sunday, September 18

Seville vs Getafe, 3.00 pm

Seville vs Madrid United, 5.00 pm

Getafe vs Madrid United, 7.00 pm

Getafe vs Seville, 9.00 pm

Monday, September 19

Group A final, 12.00 am

Saturday, September 24

Granada vs Malaga, 3.00 pm

Catalunya CC vs Granada, 5.00 pm

Malaga vs Catalunya CC, 7.00 pm

Malaga vs Granada, 9.00 pm

Granada vs Catalunya CC, 11.00 pm

Sunday, September 25

Catalunya CC vs Malaga, 3.00 pm

Catalunya CC vs Granada, 5.00 pm

Malaga vs Granada, 7.00 pm

Malaga vs Catalunya CC, 9.00 pm

Monday, September 26

Group B final, 12.00 am

Saturday, October 1

Madrid CC vs Costa Del Sol, 3.00 pm

Gracia vs Madrid CC, 5.00 pm

Costa Del Sol vs Gracia, 7.00 pm

Costa Del Sol vs Madrid CC, 9.00 pm

Madrid CC vs Gracia, 11.00 pm

Sunday, October 2

Gracia vs Costa Del Sol, 3.00 pm

Gracia vs Madrid CC, 5.00 pm

Costa Del Sol vs Madrid CC, 7.00 pm

Costa Del Sol vs Gracia, 9.00 pm

Monday, October 3

Group C final, 12.00 am

Saturday, October 8

Championship Weekend, match 1, 3.00 pm

Championship Weekend, match 2, 5.00 pm

Championship Weekend, match 3, 7.00 pm

Championship Weekend, match 4, 9.00 pm

Championship Weekend, match 5, 11.00 pm

Sunday, October 9

Championship Weekend, match 6, 3.00 pm

Championship Weekend, match 7, 5.00 pm

Championship Weekend, match 8, 7.00 pm

Championship Weekend, match 9, 9.00 pm

Monday, October 10

Final, 12:00 am

ECT10 Spain 2022: Live Streaming Details

The FanCode app and website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

ECT10 Spain 2022: Squads

Getafe

Ahmad Hashmi, Hossain Maruf, Jabed Ahmed, Jashim Uddin, Jobayer Ahmed, Kash Iqbal, Kowser Ahmed, Muhammad Usman, Naseer Mirza, Numanul Islam, Olyur Rahman, Shamim Tufayel, Shayk Miah, Waseem Majeed.

Seville

Abu Zafur, Aditya Pandita, Alex Harrison, Anik Chowdhury, Antriksh Kanwar, Apurba Karmakar, Callum Heath, Clive Harrison, Colin Howe, David Foster, Deryck Barker, Kai Manson, Raf Swinscoe, Rupert Gordon, Sami Vaz.

Malaga

Abdullah Khalid, Afzal Shah, Ali Hasan, Asad Ali, Asif Tarar, Asim Zia, Ehtesham Rashid, Hasnain Zia, Muhammad Mohsin, Muhammad Zaman, Nadeem Hussain, Nasir Dar, Riaz Butt, Saqib Mushtaq, Syed Hussain, Tahir Akram, Waqas Ahmed.

Madrid United

Abul Kalam Azad, Aqib Hussain, Arif Hassan, Ayaz Younus, Dipendra Basnet, Ittefaq Ahmad, Juned Ahmed, Kamil Ahmed, Mashood Iqbal, Mirza Baig, Muhammad Ashraf, Noor Azman, Qadar Nawaz, Rasel Ahmed, Touseef Arshad, Waqar Hussain, Waqar Zafar.

Madrid CC

Adam Langhans, Daniel Bloch, Daniel Walker, Galileo Finlayson-Ble, Imran Siddique, James Bentley, Jon Woodward, Lewis Clark, Marcus Harvey, Patrick Telford, Raheel Shafique, Sean Stevenson, Sumon Hossain, Victor Medina.

Catalunya CC

Ali Azam, Ameer Khan, Awais Ahmed, Ghulam Sabar, Ghulam Sarwar, Muhammad Armghan Khan, Muhammad Mughal, Muhammad Naeem, Nisar Ahmed, Rauf Zaman, Sabteen Haider, Shahbaz Shaukat, Sheraz Iqbal, Yasir Ali.

Granada

Aakash Tufchi, Adrian Riley, Andres Torres, Andrew Applin, Brett Ross, Chris Brown, Garry Sharp, Gary Randall, Gerry O'Brien, Hashim Khan, Jamshaid Ur Rehman, Jose Quitian, Joseph George, Mike Epps, Paul Cone, Philip Townsend, Ribin Xavier, Richard Abbott, Samuel Piper, Sebin Xavier, Todd Davey, Upesh Padhiar-Tutton.

Costa Del Sol

Andrew Cromb, Anthony Southam, Atoloye Adetayo, Azard Thajudeen, Bruce Reynolds, Chris Batten, Chris Parker, Dave Woodburn, Egan Dantis, Ian Higgins, Jaime Riley, James Riley, Jeremy Knott, Jose Vargas, Kenroy Nestor, Lee Rimmer, Marcus Lake, Michael Kelly, Nushan Alwis, Paddy Hatchman, Philip Hall, Richard Cunningham, Richard Hatchman, Richard Lake, Rick Blackburn, Samarth Bodha, Stephen Bailes, Will Dawson.

Gracia

Amol Rathod, Goldy Jaswal, Heera Mahey, Ishan Patel, Kuldeep Lal, Kulwant Thakur, Manish Manwani, Mukhtiar Singh, Rohit Rattu, Sahil, Sandeep Singh, Sharul Chauhan Trilochan Singh, Vijay Kumar.

