Sukan Malaysia T20 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The Malaysian Cricket Association is hosting the inaugural edition of the Sukan Malaysia T20 that got underway on Thursday, September 15, with 11 teams vying for the title. The grand finale for the competition is scheduled for Saturday, September 24.

Group A has five teams, namely Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, and Selangor. Group B has been formed with six teams โ€” Kelantan, Melaka, Perak, Sabah, Sarawak, and Wilayah Persekutuan.

The UKM-YSD Cricket Oval in Bangi and the Selangor Turf Club in Kuala Lumpur are hosting the tournament.

Sukan Malaysia T20 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

Thursday, September 15

Sarawak vs Wilayah Persekutuan, 7.00 am

Pulau Pinang vs Selangor, 8.00 am

Melaka vs Perak, 11.30 am

Kelantan vs Sabah, 12.15 pm

Friday, September 16

Johor vs Pulau Pinang, 7.00 am

Sabah vs Sarawak, 8.00 am

Kedah vs Negeri Sembilan, 11.30 am

Melaka vs Wilayah Persekutuan, 12.15 pm

Saturday, September 17

Negeri Sembilan vs Selangor, 7.00 am

Wilayah Persekutuan vs Perak, 8.00 am

Johor vs Kedah, 11.30 am

Sarawak vs Kelantan, 12.15 pm

Sunday, September 18

Kelantan vs Melaka, 7.00 am

Sabah vs Perak, 11.30 am

Monday, September 19

Sabah vs Melaka, 7.00 am

Negeri Sembilan vs Johor, 8.00 am

Kedah vs Pulau Pinang, 11.30 am

Tuesday, September 20

Kelantan vs Wilayah Persekutuan, 7.00 am

Perak vs Sarawak, 8.00 am

Pulau Pinang vs Negeri Sembilan, 11.30 am

Selangor vs Kedah, 12.15 pm

Wednesday, September 21

Perak vs Kelantan, 7.00 am

Wilayah Persekutuan vs Sabah, 8.00 am

Sarawak vs Melaka, 11.30 am

Selangor vs Johor, 12.15 pm

Friday, September 23

First Semi-Final, 7.00 am

Second Semi-Final, 8.00 am

Saturday, September 24

Third place final, 8.00 am

Final, 8.00 am

Sukan Malaysia T20 2022: Live Streaming Details

The Fan Code app and website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

Sukan Malaysia T20 2022: Squads

Johor

Ahmad Shahmi, Aiman Nur Hakim, Ammar Uzair Fikri, Haziq Haiqal, Muhammad Afif, Muhammad Aminuddin, Muhammad Amir, Muhammad Nasrullah, Muhammad Zahin Nur Arif Jumat, Saiful Hakimi Mehat, Shamsul Ikmal, Vighnesh Sandanasamy, Zulamry Mohdin.

Kedah

Adam Maliki Ismail, Azri Abdullah, Darwish Izz Fariss, Mohamad Aras Azmi, Muhammad Aiman, Muhammad Akram, Muhammad Arief, Muhammad Firdaus, Muhammad Irfan, Muhammad Isma, Muhammad Nur, Muhammad Nur Izzuddin, Muhammad Syahir, Putera Danial.

Negeri Sembilan

Ammar Danial, Daniel Azim, Fakrul Radzi, Hadiff Irfan, Mohammad Faiz, Muhammad Haziq, Muhammad Aalif, Muhammad Faris, Muhammad Firdaus, Muhammad Hamizan, Muhammad Islah, Muhammad Nabil, Muhammad Najmi, Saiful Ashfaqullah.

Pulau Pinang

Damian Afimi, Eddmond Jivaraj, Hadief Hilmann, Isaac Kumar, Khairi Mujahid, Kris Yogesh, Loqman Hakim, Mohamad Akmal, Muhammad Aemir, Muhammad Haikal, Muhammad Zarif, Navenesvaran Anatha, Riknesh Jayagobal, Vishvaruben Kumar.

Selangor

Ahmad Zubaidi, Ainool Haqqiem, Devin Harendra, Haiqal Mohd Khair, Jinendra Muraly, Kishan Kumar, Lokman Nur Hakim, Muhammad Aqil, Muhammad Asyraf, Muhammad Hasif, Muhammad Rifiq, Muhammad Syamil, Vijay Unni Suresh, Wan Muhammad Azam.

Kelantan

Ahmad Iqraam, Ahmad Zaim Asnawi, Che Muhamad, Mohamad Shahriel, Mohammad Hakim, Muhammad Aiman, Muhammad Akmal, Muhammad Nuriskandar, Muhammad Rahman, Muhamamd Syaqir, Muhd Fadhli Haris, Wan Ahmad Asyraf, Wan Mohamad Aqil, Wan Mohd Shahril.

Melaka

Aliff Danial Eddy, Ammar Farid, Arasy Mubarak, Danish Hanafi,Fakaruddin Rashid, Muhammad Adam, Muhammad Amirul, Muhammad Asmar, Muhammad Danial, Muhammad Danish, Muhammad Luqman, Muhammad Nuh Aiman, Wan Amirul, Wan Amirul Zulkarnai.

Perak

Ahmad Akmal Alif, Amir Azim Abd Shukor, Ammar Zuhdi Hazalan, Aslam Khan Malik, Dhansegan, Mohamad Amin Jaher, Mohammad Afiq, Muhammad Faiq Abu, Muhammad Haqiz Aiman, Muhammad Noori, Muhammad Syahmi, Norman Haiqal, Prasaanth T, Rahim Khan.

Sabah

Aslan Zulkifli, Fiqry Norman, Hamzah Panggi, Mohammad Izwanshah, Mohammad Kairul, Muhamad Shawn Haikal, Muhammad Aimansyah, Muhamamd Irfan, Muhammad Khairul, Razmye Kasim, Sudirman Mohd Idrus, Suhail, Shirullah, Zulkifli Abdul.

Sarawak

Aairen Alam Chew, Hazrul Izani, Izham Adam, Kelvin Kuan, Kenneth Kuan, Kenny Kuan Yang, Khairi Hamizi, Mohamad Adid, Mohamad Azran, Kohmmad Hariz, Mohammad Lutfil, Mohammad Zafran, Mohd Ikmal Gabin, Muhammad Faiz Hamdan.

Wilayah Perseketuan

Ahmad Arif Yusuf, Aidan Michael, Anandbir Singh, Areean Aqeel, Arjoon Thillainatham, Praveen Surendran, Sachinu Hettige, Saifullah Malik, Sharveen Surendran, Shivanarin Rahul, Sidharth Karthik, Vejay Sivanathan, Virandeep Singh, Xavier Ariam.

