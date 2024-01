Col CK Nayudu Trophy 2024: Full schedule, match timings and live-streaming details

Col CK Nayudu Trophy 2024 is a domestic tournament hosted by the BCCI for the Under-23 cricketers in India. The tournament is named after C. K. Nayudu, the first-ever captain of the Indian cricket team. Over the years, the event has been played with several age groups like Under-22, Under-23, and Under-25.

The 2024 edition of the tournament will start on Sunday, January 7. A total of 37 teams will participate in the tournament. The teams have been divided into four elite groups and one plate group. The first three elite groups have eight teams each, while the other elite group has seven teams. The plate group consists of six teams.

The teams in the first three elite groups will play seven games each, while the teams in the fourth elite group will play six matches each. The teams in the plate group will play six matches each.

The plate group finalists will be promoted to elite groups next season. The bottom two teams from all elite groups will be relegated to the plate group in the 2024-25 season.

The top two teams from the four elite groups will directly qualify for the quarter-finals. The winners will play the semi-finals and then the finals. The top four teams from the plate group will play in the semi-finals. The winners of the semi-final matches will compete in the plate final.

Gujarat defeated Mumbai in the final last season by 191 runs to lift the trophy. Gujarat won the toss and elected to bat. They scored 199 runs in their first innings. Mumbai were bundled out for just 189 runs in their first innings. Gujarat had a much better outing with the bat in the second innings and made 309 runs. Mumbai were bundled out for just 128 runs and Gujarat were declared the winner.

Col CK Nayudu Trophy 2024: Full Schedule & Match Timings (All times in IST)

Sunday, January 7

Sikkim vs Meghalaya, SICA ground, Rangpo - 8:15 AM IST

Tripura vs Chandigarh, Police Training Academy Ground, Agartala - 8:45 AM IST

Assam vs Jharkhand, Amingaon Cricket Ground, Guwahati - 8:45 AM IST

Bengal vs Uttarakhand, 22 Yards, Salt Lake, Kolkata - 9:00 AM IST

Odisha vs Saurashtra, Vikash ground, Bargarh - 9:00 AM IST

Gujarat vs Uttar Pradesh, Narendra Modi Stadium Ground 'B', Motera, Ahmedabad - 9:30 AM IST

Karnataka vs Hyderabad, SDNRW Ground, Mysore - 9:30 AM IST

J & K vs Himachal Pradesh, Jammu University Ground, Jammu - 9:30 AM IST

Baroda vs Pondicherry, GSFC Cricket ground, Vadodara - 9:30 AM IST

Vidarbha vs Mumbai, VCA KALAMNA, Nagpur - 9:30 AM IST

Madhya Pradesh vs Bihar, The Daly College, Indore - 9:30 AM IST

Haryana vs Delhi, Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur - 9:30 AM IST

Punjab vs Maharashtra, PCA Ground, Mullanpur, Mohali - 9:30 AM IST

Railways vs Kerala, Railway Cricket Ground, Rajkot - 9:30 AM IST

Tamil Nadu vs Chhattisgarh, Salem Cricket Foundation Ground, Salem - 9:30 AM IST

Andhra vs Goa, YS Raja Reddy ACA Cricket Stadium, Kadapa - 9:30 AM IST

Arunachal Pradesh vs Manipur, Lalbhai Contractor Stadium, Surat - 9:30 AM IST

Mizoram vs Nagaland, Gujarat College Cricket Ground 'A', Ahmedabad - 9:30 AM IST

Sunday, January 14

Gujarat vs Himachal Pradesh, Sardar Patel Stadium, Valsad - 9:30 AM IST

Uttar Pradesh vs Karnataka, Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow - 9:30 AM IST

J & K vs Pondicherry, Jammu University Ground, Jammu - 9:30 AM IST

Hyderabad vs Baroda, Gymkhana Ground, Hyderabad - 9:30 AM IST

Uttarakhand vs Mumbai, HIGHLANDERS SPORTS ACADEMY, KASHIPUR - 9:30 AM IST

Vidarbha vs Madhya Pradesh, VCA KALAMNA, Nagpur - 9:30 AM IST

Bengal vs Haryana, Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani - 9:30 AM IST

Delhi vs Bihar, Arun Jaitley Stadium, New Delhi - 9:30 AM IST

Punjab vs Tripura, IS Bindra Cricket Stadium, PCA, Mohali - 9:30 AM IST

Saurashtra vs Maharashtra, Sanosara Cricket Ground 'A', Rajkot - 9:30 AM IST

Assam vs Chandigarh, Amingaon Cricket Ground, Guwahati - 9:30 AM IST

Odisha vs Jharkhand, Veer Surendra Sai Stadium, Sambalpur - 9:30 AM IST

Rajasthan vs Tamil Nadu, K L Saini Stadium, Jaipur - 9:30 AM IST

Chhattisgarh vs Goa, Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai - 9:30 AM IST

Kerala vs Andhra, S D College Ground, Alappuzah - 9:30 AM IST

Sikkim vs Nagaland, SICA ground, Rangpo - 9:30 AM IST

Manipur vs Meghalaya, C K Pithawala Ground, Surat - 9:30 AM IST

Arunachal Pradesh vs Mizoram, Gujarat College Cricket Ground 'A', Ahmedabad - 9:30 AM IST

Sunday, January 21

Baroda vs Gujarat, Reliance Cricket Stadium, Vadodara - 9:30 AM IST

Uttar Pradesh vs Pondicherry, Seth Anandram Jaipuria Ground, Lucknow - 9:30 AM IST

Karnataka vs J & K, Alur Cricket Stadium II, Bangalore - 9:30 AM IST

Hyderabad vs Himachal Pradesh, Gymkhana Ground, Hyderabad - 9:30 AM IST

Mumbai vs Delhi, Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai - 9:30 AM IST

Vidarbha vs Haryana, VCA KALAMNA, Nagpur - 9:30 AM IST

Madhya Pradesh vs Bengal, The Daly College, Indore - 9:30 AM IST

Uttarakhand vs Bihar, Maharana Pratap College ground, Dehradun - 9:30 AM IST

Punjab vs Jharkhand, PCA Ground, Mullanpur, Mohali - 9:30 AM IST

Maharashtra vs Assam, MCA Cricket Stadium, Gahunje, Pune - 9:30 AM IST

Chandigarh vs Saurashtra, GMSSS Sec-26 Cricket Ground, Chandigarh - 9:30 AM IST

Tripura vs Odisha, Police Training Academy Ground, Agartala - 9:30 AM IST

Chhattisgarh vs Railways, Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai - 9:30 AM IST

Rajasthan vs Andhra, K L Saini Stadium, Jaipur - 9:30 AM IST

Goa vs Kerala, Sanguem Cricket Gound, Sanguem - 9:30 AM IST

Sikkim vs Manipur, SICA ground, Rangpo - 9:30 AM IST

Mizoram vs Meghalaya, Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad - 9:30 AM IST

Nagaland vs Arunachal Pradesh, Nagaland Cricket Stadium, Sovima - 9:30 AM IST

Sunday, January 28

Pondicherry vs Gujarat, CAP Ground 3, Puducherry - 9:30 AM IST

Baroda vs Uttar Pradesh, GSFC Cricket ground, Vadodara - 9:30 AM IST

Himachal Pradesh vs Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Cricket Stadium, Amtar - 9:30 AM IST

J & K vs Hyderabad, Jammu University Ground, Jammu - 9:30 AM IST

Haryana vs Mumbai, Gurugram Cricket Ground (SRNCC), Sultanpur - 9:30 AM IST

Delhi vs Vidarbha, Arun Jaitley Stadium, New Delhi - 9:30 AM IST

Madhya Pradesh vs Uttarakhand, The Daly College, Indore - 9:30 AM IST

Bengal vs Bihar, Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani - 9:30 AM IST

Assam vs Punjab, Amingaon Cricket Ground, Guwahati - 9:30 AM IST

Jharkhand vs Maharashtra, TATA Digwadih Stadium, Dhanbad - 9:30 AM IST

Saurashtra vs Tripura, Saurashtra Cricket Association Stadium Ground C, Rajkot - 9:30 AM IST

Chandigarh vs Odisha, Cricket Stadium, Sector-16, Chandigarh - 9:30 AM IST

Tamil Nadu vs Railways, NPR College Ground, Dindigul - 9:30 AM IST

Kerala vs Rajasthan, KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Trivandrum - 9:30 AM IST

Andhra vs Chhattisgarh, YS Raja Reddy ACA Cricket Stadium, Kadapa - 9:30 AM IST

Mizoram vs Sikkim, Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad - 9:30 AM IST

Meghalaya vs Arunachal Pradesh, MCA Cricket Ground, Polo Ground, Shillong - 9:30 AM IST

Nagaland vs Manipur, Sovima Cricket Ground, Sovima - 9:30 AM IST

Sunday, February 4

Karnataka vs Gujarat, Alur Cricket Stadium, Bangalore - 9:30 AM IST

Uttar Pradesh vs Hyderabad, Victoria Park Stadium, Meerut - 9:30 AM IST

J & K vs Baroda, Jammu University Ground, Jammu - 9:30 AM IST

Pondicherry vs Himachal Pradesh, CAP Ground 3, Puducherry - 9:30 AM IST

Mumbai vs Madhya Pradesh, Wankhede Stadium, Mumbai - 9:30 AM IST

Vidarbha vs Bihar, VCA Stadium, Civil Lines, Nagpur - 9:30 AM IST

Delhi vs Bengal, St. Stephen's Ground, New Delhi - 9:30 AM IST

Uttarakhand vs Haryana, HIGHLANDERS SPORTS ACADEMY, KASHIPUR - 9:30 AM IST

Saurashtra vs Punjab, Saurashtra Cricket Association Stadium Ground C, Rajkot - 9:30 AM IST

Maharashtra vs Odisha, Aurangabad District Cricket Association Ground, Aurangabad - 9:30 AM IST

Jharkhand vs Chandigarh, TATA Digwadih Stadium, Dhanbad - 9:30 AM IST

Tripura vs Assam, MBB Stadium, Agartala - 9:30 AM IST

Railways vs Rajasthan, Railway Cricket Ground, Rajkot - 9:30 AM IST

Chhattisgarh vs Kerala, Sector 10 B S P Cricket Stadium, Bhilai - 9:30 AM IST

Goa vs Tamil Nadu, Sanguem Cricket Gound, Sanguem - 9:30 AM IST

Arunachal Pradesh vs Sikkim, Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand - 9:30 AM IST

Meghalaya vs Nagaland, MCA Cricket Ground, Polo Ground, Shillong - 9:30 AM IST

Manipur vs Mizoram, Gujarat College Cricket Ground 'A', Ahmedabad - 9:30 AM IST

Sunday, February 11

Gujarat vs J & K, Sardar Patel Stadium, Valsad - 9:30 AM IST

Himachal Pradesh vs Uttar Pradesh, Atal Bihari Vajpayee Cricket Stadium, Amtar - 9:30 AM IST

Baroda vs Karnataka, GSFC Cricket ground, Vadodara - 9:30 AM IST

Pondicherry vs Hyderabad, CAP Ground 4, Puducherry - 9:30 AM IST

Mumbai vs Bengal, Wankhede Stadium, Mumbai - 9:30 AM IST

Uttarakhand vs Vidarbha, Maharana Pratap College ground, Dehradun - 9:30 AM IST

Madhya Pradesh vs Delhi, M P C A Cricket Ground 1, Nimkheda, Jabalpur - 9:30 AM IST

Bihar vs Haryana, Moin ul haq stadium, Patna - 9:30 AM IST

Punjab vs Chandigarh, PCA Ground, Mullanpur, Mohali - 9:30 AM IST

Maharashtra vs Tripura, Aurangabad District Cricket Association Ground, Aurangabad - 9:30 AM IST

Jharkhand vs Saurashtra, B S L Cricket Stadium, Bokaro - 9:30 AM IST

Assam vs Odisha, Amingaon Cricket Ground, Guwahati - 9:30 AM IST

Railways vs Goa, Railway Cricket Ground, Rajkot - 9:30 AM IST

Rajasthan vs Chhattisgarh, K L Saini Stadium, Jaipur - 9:30 AM IST

Tamil Nadu vs Andhra, NPR College Ground, Dindigul - 9:30 AM IST

Plate - Semi Final 1: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Plate - Semi Final 2: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Sunday, February 18

Hyderabad vs Gujarat, Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad - 9:30 AM IST

Uttar Pradesh vs J & K, Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow - 9:30 AM IST

Karnataka vs Pondicherry, Alur Cricket Stadium, Bangalore - 9:30 AM IST

Himachal Pradesh vs Baroda, Atal Bihari Vajpayee Cricket Stadium, Amtar - 9:30 AM IST

Mumbai vs Bihar, Wankhede Stadium, Mumbai - 9:30 AM IST

Vidarbha vs Bengal, VCA KALAMNA, Nagpur - 9:30 AM IST

Haryana vs Madhya Pradesh, Chaudhry Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli - 9:30 AM IST

Delhi vs Uttarakhand, Roshnara Club Ground, New Delhi - 9:30 AM IST

Odisha vs Punjab, Gandhi Stadium, Balangir - 9:30 AM IST

Chandigarh vs Maharashtra, Cricket Stadium, Sector-16, Chandigarh - 9:30 AM IST

Saurashtra vs Assam, Sanosara Cricket Ground 'B', Rajkot - 9:30 AM IST

Jharkhand vs Tripura, B S L Cricket Stadium, Bokaro - 9:30 AM IST

Andhra vs Railways, YS Raja Reddy ACA Cricket Stadium, Kadapa - 9:30 AM IST

Goa vs Rajasthan, Sanguem Cricket Gound, Sanguem - 9:30 AM IST

Kerala vs Tamil Nadu, KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Trivandrum - 9:30 AM IST

Plate - Final: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Sunday, February 25

Quarter Final 1: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Quarter Final 2: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Quarter Final 3: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Quarter Final 4: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Sunday, March 3

Semi Final 1: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Semi Final 2: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

Sunday, March 10

Final: TBC vs TBC, TBC - 9:30 AM IST

