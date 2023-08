All parts in Armored Core 6

Armored Core 6 (AC6) contains a massive arsenal of parts that can be put together to construct unique mechanisms and form powerful builds. These parts can typically be obtained by completing missions, purchasing from in-game shops, and scavenging chests throughout the vast map. Fortunately, these parts can be collected and sold to a merchant for credits, which can be used to purchase better equipment.

Since this role-playing action-adventure title consists of many parts, this article summarizes them all.

Every general and back Unit Parts in Armored Core 6

The list of every general and back unit part in AC6 is as follows:

All Left-Arm Units in Armored Core 6

44-143 HMMR Plasma Thrower

DF-ET-09 Tai-Yang-Shou Explosive Thrower

HI-32: BU- TT/A Pulse Blade

IA-C01W7: ML-REDSHIFT

MA-E-211 Sampu Burst Handgun

PB-033M Ashmead Pile Bunker

VE-67LA Laser Lance

VP-67EB Stun Baton

VP-67LD Laser Dagger

Vvc-74LS

Vvc-770LB Laser Blade

All Both Arm Units in Armored Core 6

44-141 JVLN Alpha Detonating Bazooka

DF-BA-06 Xuan-Ge Bazooka

DF-GA-08 HU-BEN Gatling Gun

DF-GR-07 GOU-CHEN Grenade Launcher

DF-MG-02 Chang-Chen Machine Gun

Dizzy Grenade Launcher

EL-PW-00 Viento Needle Gun

HG-003 Coquillett Handgun

HG-004 Duckett Handgun

HI-16: GU-Q1 Pulse Gun

HI-18 GU-A2 Pulse Gun

HML-G2/P19MLT -04 Missile Launcher

HML-G3/P08SPL-06 Split Missile Launcher

IA-C01W6: NB-REDSHIFT Coral Rifle

IB-C03W1: WLT 011 Coral Rifle

Iridium Grenade Launcher

Little Gem Bazooka

LR-036 Curtis Linear Rifle

LR-037 Harris Linear Rifle

MA-E-210 Etsujin Burst Machine Gun

MA-E-211 Sampu Burst Handgun

MA-J-200 Ransetsu-RF Burst Rifle

MA-J-201 Ransetsu-AR Burst Assault Rifle

MA-T-222 Kyorai Napalm Bomb Launcher

MA-T-223 Kyoriku Jamming Bomb Launcher

Majestic Bazooka

MG-014 Ludlow Machine Gun

RF-024 Turner Assault Rifle

RF-025 Scudder Assault Rifle

SG-026 Haldeman Shotgun

SG-027 Zimmerman Shotgun

VE-66LRA Laser Rifle

VE-66LRB Laser Rifle

VP-66EG Stun Gun

VP-66LH Laser Handgun

VP-66LR Laser Rifle

VP-66LS Laser Shotgun

Vvc-760PR Plasma Rifle

WB-0000 Bad Cook Flamethrower

WR-0777 Sweet Sixteen Shotgun

WS-1200 Therapist Stun Bomb Launcher

WS-5000 Aperitif Siege Missile Launcher

Wuerger/66E Laser Shotgun

All Back Unit Core Parts in Armored Core 6

07-061 Mind Alpha

AC-J-120 Basho

AC-J-120/RC Jailbreak

BD-011 Melander

BD-012 Melander C3

CC-2000 Orbiter

CS-5000 Main Dish

DF-BD-08 Tian-Qiang

EL-PC-00 ALBA

El-TC-10 Firmeza

IB-C03C: HAL 826

Nachtreiher/40E

VE-40A

VP-40S

All Back Unit Head Parts in Armored Core 6

20-081 Mind Alpha

AH-J-124 Basho

AH-J-124/RC Jailbreak

DF-HD-08 Tian-Qiang

EL-PH-00 ALBA

EL-TH-10 Firmeza

HC-2000 Finder Eye

HC-2000/BC Shade Eye

HD-011 Melander

HD-012 Melander C3

HD-033M Verrill

HS-5000 Appetizer

IA-C01H: Ephemera

IB-C03H: HAL 826

Kasuar/44Z

Nachtreiher/44E

VE-44A

VE-44B

VP-44D

VP-44S

All Back Unit Arm Parts in Armored Core 6

04-101 Mind Alpha

AA-J-123 Basho

AA-J-123/RC Jailbreak

AC-2000 Tool Arm

AR-011 Melander

AR-012 Melander C3

AS-5000 Salad

DF-AR-08 Tian-Qiang

DF-AR-09 Tian-Lao

EL-PA-00 ALBA

EL-TA-10 Firmeza

IA-C01A: Ephemera

IB-C03A: HAL 826

Nachtreiher/46E

VE-46A

VP-46D

VP-46S

All Back Unit Left Arm Parts in Armored Core 6

IB-C03W4: NGI 028 Coral Shield

S1-27: SU-R8 Pulse Shield

SI-24: SU-Q5 Pulse Shield

SI-29: SUTT/C Pulse Buckler

VE-61PSA Pulse Scutum

VP-61PB Pulse Buckler

VP-61PS Pulse Shield

All Back Unit Both Arm Parts in Armored Core 6

45-091 JVLN BETA Detonating Missile Launcher

45-091 ORBT Laser Orbit

B0-044 Huxley Bullet Orbit

BML-G1/P01VTC-04 Vertical Missile Launcher

BML-G1/P07VTC-12 Vertical Missile Launcher

BML-G1/P20MLT-04 Missile Launcher

BML-G1/P29CNT Container Missile Launcher

BML-G1/P31Duo-02 Dual Missile Launcher

BML-G1/P32Duo-03 Dual Missile Launcher

BML-G2/P03MLT-06 Missile Launcher

BML-G2/P05MLT-10 Missile Launcher

BML-G2/P08Duo-03 Dual Missile Launcher

BML-G2/P16SPL-08 Split Missile Launcher

BML-G2/P17SPL-16 Split Missile Launcher

BML-G2/P19SPL-12 Split Missile Launcher

BML-G3 P05ACT-02 Active Homing Missile Launcher

BML-G3/P04ACT-01 Active Homing Missile Launcher

Earshot Grenade Cannon

EL-PW-01 Trueno Needle Missile Launcher

EULE/60D Pulse Shield Launcher

FASAN/60E Plasma Cannon

IB-C03W3: NGI 006 Coral Missile Launcher

SB-033M Morley Spread Bazooka

Songbirds Grenade Cannon

VE-60LCA Laser Cannon

VE-60SNA Stun Needle Launcher

VP-60LCD Diffuse Laser Cannon

VP-60LCS Laser Cannon

VP-60LT Laser Turret

Vvc-70VPM Plasma Missile Launcher

Vvc-700LD Laser Drone

Vvc-703PM Plasma Missile Launcher

Vvc-706PM Plasma Missile Launcher

WR-0999 Delivery Boy Cluster Missile Launcher

WS-5001 Soup Scatter Missile Launcher

All Back Unit Leg Parts in Armored Core 6

06-041 MIND Alpha

06-043 MIND Beta

2C-2000 Crawler

2S-5000 Dessert

AL-J-120/RC Jailbreak

AL-J-121 Basho

DF-LG-08 Tian-Qiang

EL-PL-00 ALBA

EL-TL-10 Firmeza

EL-TL-11 Fortaleza

IA-C01L: Ephemera

IB-C03L: HAL 826

Kasuar/42Z

LG-011 Melander

LG-012 Melander C3

LG-022T Bornemissza

LG-033M Verrill

Nachtreiher/42E

RC-2000 Spring Chicken

VE-42A

VE-42B

VP-422

VP-424

All Back Unit Booster Parts in Armored Core 6

AB-J-137 Kikaku

Alula/21E

BC-0200 Gridwalker

BC-0400 Mule

BST-G1/P10

BST-G2/P04

BST-G2/P06SPD

Buerzel/21D

Fluegel/21Z

IA-C01B: Gills

All Back Unit FCS Parts in Armored Core 6

FCS-006 Abbot

FCS-008 Talbot

FCS-G1/P01

FCS-G2/P05

FCS-G2/P10SLT

FCS-G2/P12SML

VE-21A

VE-21B

All Back Unit Generator Parts in Armored Core 6

AG-J-098 JOSO

AG-E-013 YABA

DF-GN-02 Ling-Tai

DF-GN-06 Ming-Tang

VP-20C

VP-20D

VP-20S

VE-20A

VE-20B

VE-20C

AG-T-005 Hokushi

DF-GN-08 San-Tai

IB-C03G:NGI 000

IA-C01G: AORTA

This summarizes every part available in AC6.