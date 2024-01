League of Legends LCK Spring 2024 Group Stage: Event format, teams, schedule, and more

After a great 2023 League of Legends season, the time has finally come for the start of the LCK Spring 2024 Group Stage. While JD Gaming from China was dominant throughout the year, it was T1 from the LCK that ultimately triumphed at the Worlds 2023. Following that, there have been quite a few changes made to the team rosters.

This article will cover all details regarding the format and schedule of the LCK Spring Group Stage.

LCK Spring 2024 Group Stage: Event format and teams participating

In the upcoming spring season, there will be a grand total of 10 teams competing for supremacy in the group stage. Importantly, each team will battle it out in 18 matches that are based on a double round-robin framework.

The top six teams will be granted highly sought-after spots in the playoffs. Furthermore, the teams that manage to secure the prestigious first and second positions during the group stage will firmly solidify their position in the forthcoming round of the playoffs.

Conversely, the remaining four teams will find themselves engaging in a fierce battle in an elimination format during the preliminary round. Consequently, only two teams will emerge victorious and earn the opportunity to challenge the top two teams in what should be a thrilling showdown.

Here's a list of all 10 teams participating in the LCK Spring 2024 Group Stage:

BRION

Dplus KIA

DRX

Kwangdong Freecs

Gen.G Esports

Hanwha Life Esports

KT Rolster

Nongshim RedForce

FearX

T1

LCK Spring 2024 Group Stage: Schedule and matchups

The Group Stage is scheduled to take place from January 17, 2024, until March 24, 2024. Here's a comprehensive breakdown of all the matches and their respective timings:

Week 1

Date Match Time January 17, 2024 Nongshim vs DRX 1 am PT/1:30 pm IST January 17, 2024 T1 vs Gen.G 3:30 am PT/4 pm IST January 18, 2024 BRION vs Dplus 1 am PT/1:30 pm IST January 18, 2024 FearX vs KT Rolster 3:30 am PT/4 pm IST January 19, 2024 Hanwha Life Esports vs DRX 1 am PT/1:30 pm IST January 19, 2024 T1 vs Freecs 3:30 am PT/4 pm IST January 20, 2024 FearX vs BRION 11 pm PT/11:30 am IST January 20, 2024 Nongshim vs Gen.G 1:30 am PT/2 pm IST January 21, 2024 Freecs vs Hanwha Life Esports 11 pm PT/11:30 am IST January 21, 2024 KT Rolster vs Dplus 1:30 am PT/2 pm IST

Week 2

Date Match Time January 24, 2024 FearX vs Hanwha Life Esports 1 am PT/1:30 pm IST January 24, 2024 Freecs vs KT Rolster 3:30 am PT/4 pm IST January 25, 2024 Nongshim vs Dplus 1 am PT/1:30 pm IST January 25, 2024 Gen.G vs BRION 3:30 am PT/4 pm IST January 26, 2024 T1 vs KT Rolster 1 am PT/1:30 pm IST January 26, 2024 FearX vs DRX 3:30 am PT/4 pm IST January 27, 2024 Gen.G vs Dplus 11 pm PT/11:30 am IST January 27, 2024 Nongshim vs Freecs 1:30 am PT/2 pm IST January 28, 2024 BRION vs DRX 11 pm PT/11:30 am IST January 28, 2024 T1 vs Hanwha Life Esports 1:30 am PT/2 pm IST

Week 3

Date Match Time January 31, 2024 Freecs vs Dplus 1 am PT/1:30 pm IST January 31, 2024 KT Rolster vs BRION 3:30 am PT/4 pm IST February 1, 2024 T1 vs DRX 1 am PT/1:30 pm IST February 1, 2024 Nongshim vs FearX 3:30 am PT/4 pm IST February 2, 2024 Freecs vs Gen.G 1 am PT/1:30 pm IST February 2, 2024 Hanwha Life Esports vs Dplus 3:30 am PT/4 pm IST February 3, 2024 KT Rolster vs DRX 11 pm PT/11:30 am IST February 3, 2024 T1 vs BRION 1:30 am PT/2 pm IST February 4, 2024 Nongshim vs Hanwha Life Esports 11 pm PT/11:30 am IST February 4, 2024 FearX vs Gen.G 1:30 am PT/2 pm IST

Week 4

Date Match Time February 14, 2024 KT Rolster vs Gen.G 1 am PT/1:30 pm IST February 14, 2024 Freecs vs DRX 3:30 am PT/4 pm IST February 15, 2024 T1 vs Dplus 1 am PT/1:30 pm IST February 15, 2024 Hanwha Life Esports vs BRION 3:30 am PT/4 pm IST February 16, 2024 Nongshim vs KT Rolster 1 am PT/1:30 pm IST February 16, 2024 FearX vs Freecs 3:30 am PT/4 pm IST February 17, 2024 Hanwha Life Esports vs Gen.G 11 pm PT/11:30 am IST February 17, 2024 Dplus vs DRX 1:30 am PT/2 pm IST February 18, 2024 T1 vs FearX 11 pm PT/11:30 am IST February 18, 2024 Nongshim vs BRION 1:30 am PT/2 pm IST

Week 5

Date Match Time February 21, 2024 T1 vs Nongshim 1 am PT/1:30 pm IST February 21, 2024 KT Rolster vs Hanwha Life Esports 3:30 am PT/4 pm IST February 22, 2024 FearX vs Dplus 1 am PT/1:30 pm IST February 22, 2024 Gen.G vs DRX 3:30 am PT/4 pm IST February 23, 2024 Freecs vs BRION 1 am PT/1:30 pm IST February 23, 2024 Nongshim vs Hanwha Life Esports 3:30 am PT/4 pm IST February 24, 2024 T1 vs KT Rolster 11 pm PT/11:30 am IST February 24, 2024 FearX vs Gen.G 1:30 am PT/2 pm IST February 25, 2024 Dplus vs DRX 11 pm PT/11:30 am IST February 25, 2024 Freecs vs BRION 1:30 am PT/2 pm IST

Week 6

Date Match Time February 28, 2024 Freecs vs Gen.G 1 am PT/1:30 pm IST February 28, 2024 T1 vs FearX 3:30 am PT/4 pm IST February 29, 2024 BRION vs Dplus 1 am PT/1:30 pm IST February 29, 2024 Nongshim vs DRX 3:30 am PT/4 pm IST March 1, 2024 FearX vs Hanwha Life Esports 1 am PT/1:30 pm IST March 1, 2024 KT Rolster vs Gen.G 3:30 am PT/4 pm IST March 2, 2024 Nongshim vs Freecs 11 pm PT/11:30 am IST March 2, 2024 T1 vs BRION 1:30 am PT/2 pm IST March 3, 2024 KT Rolster vs Dplus 11 pm PT/11:30 am IST March 3, 2024 Hanwha Life Esports vs DRX 1:30 am PT/2 pm IST

Week 7

Date Match Time March 6, 2024 BRION vs DRX 1 am PT/1:30 pm IST March 6, 2024 Hanwha Life Esports vs Gen.G 3:30 am PT/4 pm IST March 7, 2024 T1 vs Freecs 1 am PT/1:30 pm IST March 7, 2024 FearX vs KT Rolster 3:30 am PT/4 pm IST March 8, 2024 Hanwha Life Esports vs BRION 1 am PT/1:30 pm IST March 8, 2024 Nongshim vs Dplus 3:30 am PT/4 pm IST March 9, 2024 T1 vs Gen.G 11 pm PT/11:30 am IST March 9, 2024 Freecs vs DRX 1:30 am PT/2 pm IST March 10, 2024 Nongshim vs KT Rolster 11 pm PT/11:30 am IST March 10, 2024 FearX vs Dplus 1:30 am PT/2 pm IST

Week 8

Date Match Time March 13, 2024 Freecs vs Hanwha Life Esports 1 am PT/1:30 pm IST March 13, 2024 T1 vs Dplus 3:30 am PT/4 pm IST March 14, 2024 FearX vs DRX 1 am PT/1:30 pm IST March 14, 2024 KT Rolster vs BRION 3:30 am PT/4 pm IST March 15, 2024 Nongshim vs Gen.G 1 am PT/1:30 pm IST March 15, 2024 T1 vs Hanwha Life Esports 3:30 am PT/4 pm IST March 16, 2024 FearX vs Freecs 11 pm PT/11:30 am IST March 16, 2024 KT Rolster vs DRX 1:30 am PT/2 pm IST March 17, 2024 Nongshim vs BRION 11 pm PT/11:30 am IST March 17, 2024 Gen.G vs Dplus 1:30 am PT/2 pm IST

Week 9

Date Match Time March 20, 2024 Gen.G vs DRX 1 am PT/1:30 pm IST March 20, 2024 T1 vs Nongshim 3:30 am PT/4 pm IST March 21, 2024 KT Rolster vs Hanwha Life Esports 1 am PT/1:30 pm IST March 21, 2024 Freecs vs Dplus 3:30 am PT/4 pm IST March 22, 2024 Gen.G vs BRION 1 am PT/1:30 pm IST March 22, 2024 Nongshim vs FearX 3:30 am PT/4 pm IST March 23, 2024 Hanwha Life Esports vs Dplus 11 pm PT/11:30 am IST March 23, 2024 T1 vs DRX 1:30 am PT/2 pm IST March 24, 2024 FearX vs BRION 11 pm PT/11:30 am IST March 24, 2024 Freecs vs KT Rolster 1:30 am PT/2 pm IST

Out of all the 10 squads taking part in this split, T1 distinguishes itself as the solitary squad that has chosen not to make any changes to its roster. Meanwhile, several renowned teams have made substantial alterations.

Livestream details

The LCK Spring 2024 Group Stage will be broadcast live on the official LCK Twitch and YouTube channels, allowing fans to witness all the action firsthand. Additionally, there will be a multitude of co-streamers hosting several watch parties throughout the event.