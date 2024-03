PGL Copenhagen Major CS2 pro crosshair codes: donk, iM, Niko and more

The PGL Major Copenhagen 2024 is now underway, bringing together the top CS2 teams from around the globe to Denmark's capital city to crown the first-ever CS2 major champions. Teams like Virtus.pro, FaZe Clan, Team Spirit, and Team Vitality are among the early favorites in this competition. But with so many up-and-coming, lesser-known organizations, the competition is wide open, making for an exciting viewing experience.

In this article, we will detail the crosshair codes of all pro players participating in PGL Copenhagen Major 2024.

Best crosshair used by pros in Counter-Strike 2 (CS2)

Team Spirit

zont1x - CSGO-XffpE-XpSex-4cCjW-A2tVW-FTsFF

CSGO-XffpE-XpSex-4cCjW-A2tVW-FTsFF donk - CSGO-Cr7BJ-7CbBi-yx2oQ-Jy32v-7cG4C

CSGO-Cr7BJ-7CbBi-yx2oQ-Jy32v-7cG4C chopper - CSGO-HQHVG-KsvGP-QKZvd-Kr5xZ-OP3ED

CSGO-HQHVG-KsvGP-QKZvd-Kr5xZ-OP3ED magixx - CSGO-meoXd-BMnXp-RUxfU-XpVPi-LwAkE

CSGO-meoXd-BMnXp-RUxfU-XpVPi-LwAkE Sh1ro - CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N

MOUZ

torzsi - CSGO-dGb5E-i2VyQ-kfwD5-U8pfz-2XT4M

CSGO-dGb5E-i2VyQ-kfwD5-U8pfz-2XT4M xertion - CSGO-bSR2O-VUOcP-fY3NP-Ka9wZ-c8ksF

- CSGO-bSR2O-VUOcP-fY3NP-Ka9wZ-c8ksF siuhy - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF Jimpphat - CSGO-voDet-xAZzD-ZTGMU-pvtQu-DwUWJ

- CSGO-voDet-xAZzD-ZTGMU-pvtQu-DwUWJ Brollan - CSGO-j54Hp-EmY7c-rOvuc-DVmea-URSFE

Eternal Fire

XANTARES - CSGO-xbpe2-E24RJ-YXNuO-pQvt8-ppNAK

- CSGO-xbpe2-E24RJ-YXNuO-pQvt8-ppNAK Calyx - CSGO-nkpDy-Yh49W-QcM34-8XZ9L-TmmwG

- CSGO-nkpDy-Yh49W-QcM34-8XZ9L-TmmwG MAJ3R - CSGO-ANU9S-Upbb7-evKjY-mD5om-EGnfO

- CSGO-ANU9S-Upbb7-evKjY-mD5om-EGnfO Wicadia - CSGO-h4Qqh-s3PwK-XJ8jk-SvHmt-yJh8E

- CSGO-h4Qqh-s3PwK-XJ8jk-SvHmt-yJh8E woxic - CSGO-vmSMt-Jb89X-tdhvv-eYrAA-WtuCQ

Complexity Gaming

JT - CSGO-47yzJ-vMSbA-fUnDp-jRLrK-dz8CH

CSGO-47yzJ-vMSbA-fUnDp-jRLrK-dz8CH floppy - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF Grim - CSGO-eN6rM-Nbi6A-ALofY-ya89L-xAdRF

- CSGO-eN6rM-Nbi6A-ALofY-ya89L-xAdRF hallzerk - CSGO-tDBTu-ioyeC-TBvV2-x3C8P-AzZkF

- CSGO-tDBTu-ioyeC-TBvV2-x3C8P-AzZkF ELiGE - CSGO-S5BYa-wd67K-Kf3Vo-3GxkS-HpUrC

Cloud9

Ax1Le - CSGO-mv24U-FhMuk-KBH2x-w6Ryx-743JE

CSGO-mv24U-FhMuk-KBH2x-w6Ryx-743JE HObbit - CSGO-XZ8oj-JW6kT-fSouR-POxxF-GMFZG

- CSGO-XZ8oj-JW6kT-fSouR-POxxF-GMFZG electroNic - CSGO-ufu7i-AwTKZ-xkyHs-Vz5CY-wwXsO

- CSGO-ufu7i-AwTKZ-xkyHs-Vz5CY-wwXsO Perfecto - CSGO-fXGA3-p7fru-ErWoT-DPXaT-nKbEC

- CSGO-fXGA3-p7fru-ErWoT-DPXaT-nKbEC Boombl4 - CSGO-6OXyi-b2X7G-Ffq2Y-epVPi-LwAkE

NAVI

b1t - CSGO-APzXF-z6fQk-382MW-RcCJm-Q6izO

CSGO-APzXF-z6fQk-382MW-RcCJm-Q6izO Aleksib - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF jL - CSGO-Nc2SG-ScJxe-jnk5D-fzs8j-Wm74E

- CSGO-Nc2SG-ScJxe-jnk5D-fzs8j-Wm74E iM - CSGO-N4x6V-pUj3c-yq853-ixTHj-42QRO

- CSGO-N4x6V-pUj3c-yq853-ixTHj-42QRO w0nderful - CSGO-TTa3a-PvVE4-x7PAz-sh7kY-FTsFF

Team Vitality

apEX - CSGO-FTW8m-GkQSh-GYabC-Gi9ek-wHSZQ

CSGO-FTW8m-GkQSh-GYabC-Gi9ek-wHSZQ ZywOo - CSGO-bWrwc-h6n4o-STtXv-FDVO4-acq3B

- CSGO-bWrwc-h6n4o-STtXv-FDVO4-acq3B Spinx - CSGO-yMNE4-v3eic-Ss3wi-bvC8P-AzZkF

- CSGO-yMNE4-v3eic-Ss3wi-bvC8P-AzZkF flameZ - CSGO-E79GG-kESCK-ASiQ5-MwoiT-ZqdVG

- CSGO-E79GG-kESCK-ASiQ5-MwoiT-ZqdVG Mezii - CSGO-JAxtX-29Lno-ObNaO-9kVnj-SuXXC

Virtus.pro

Jame - CSGO-r2Wcm-uFVOU-noSjq-Ga9qy-Z4OtQ

CSGO-r2Wcm-uFVOU-noSjq-Ga9qy-Z4OtQ FL1T - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF fame - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF n0rb3r7 - CSGO-2rkYO-8YYsV-k7Ffi-AaAzA-KrhrM

- CSGO-2rkYO-8YYsV-k7Ffi-AaAzA-KrhrM mir - CSGO-UFjkQ-R8teV-D6BVu-TFiCt-CPVGQ

G2 Esports

huNter - CSGO-jpVve-dULSD-cQvCz-BwtRE-hVaUN

CSGO-jpVve-dULSD-cQvCz-BwtRE-hVaUN NiKo - CSGO-J29Jc-WDCwx-VdLUG-szY5O-33LsE

- CSGO-J29Jc-WDCwx-VdLUG-szY5O-33LsE m0NESY - CSGO-CeVsa-CaTAo-FfAfU-FZbX9-AvXsO

- CSGO-CeVsa-CaTAo-FfAfU-FZbX9-AvXsO HooXi - CSGO-APUbr-wAzbN-V3EGL-bdpjA-Ko74E

- CSGO-APUbr-wAzbN-V3EGL-bdpjA-Ko74E nexa - CSGO-9AubP-WoVY9-anXQL-jsjkt-UupcG

FaZe Clan

rain - CSGO-2NDoX-5BzOR-yOp98-6hBVi-bueKP

CSGO-2NDoX-5BzOR-yOp98-6hBVi-bueKP broky - CSGO-dvkzS-eMhxU-SabUo-VmpNy-msLDR

- CSGO-dvkzS-eMhxU-SabUo-VmpNy-msLDR karrigan - CSGO-b7bY7-KyoTu-Lkf7W-rNQqd-m7VeL

- CSGO-b7bY7-KyoTu-Lkf7W-rNQqd-m7VeL ropz - CSGO-Yyrjv-BnAsU-L3hrr-SfmLf-6G3tJ

- CSGO-Yyrjv-BnAsU-L3hrr-SfmLf-6G3tJ frozen - CSGO-nfRVF-Y4Ndo-7Uik8-PqiSF-Ln2AC

HEROIC

TeSeS - CSGO-LQQWv-XUku8-4KTv4-XP35O-BaBpF

CSGO-LQQWv-XUku8-4KTv4-XP35O-BaBpF sjuush - CSGO-aYPkt-2k9it-P5Nqj-vPAMN-TA7yD

- CSGO-aYPkt-2k9it-P5Nqj-vPAMN-TA7yD Nertz - CSGO-4XQyt-3nTAO-ooNHk-Evxdw-hOxoO

- CSGO-4XQyt-3nTAO-ooNHk-Evxdw-hOxoO nicoodoz - CSGO-22Lk9-ZuhWA-pLhX2-2GJ3O-YuLDR

- CSGO-22Lk9-ZuhWA-pLhX2-2GJ3O-YuLDR kyxsan - CSGO-dGb5E-i2VyQ-kfwD5-U8pfz-2XT4M

paiN Gaming

biguzera - CSGO-piNYU-aLMrF-mV2Bt-ScxbP-ERNMB

CSGO-piNYU-aLMrF-mV2Bt-ScxbP-ERNMB lux - CSGO-imcEK-9Mh43-aZnhN-pb53D-eKQNN

- CSGO-imcEK-9Mh43-aZnhN-pb53D-eKQNN kauez - CSGO-W2oXM-ZQFLw-N6o4v-jBHnB-4ZywQ

- CSGO-W2oXM-ZQFLw-N6o4v-jBHnB-4ZywQ nqz - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF n1ssim - CSGO-PNUfb-KDhaG-joxsM-L2p4W-JK5mA

Imperial Esports

VINI - CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD

CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD HEN1 - CSGO-kokAA-O2Ybx-RvhYm-ScjP4-C8XXC

- CSGO-kokAA-O2Ybx-RvhYm-ScjP4-C8XXC felps - CSGO-odCY2-6zQnP-rO2oH-QcGG7-RBUWJ

- CSGO-odCY2-6zQnP-rO2oH-QcGG7-RBUWJ noway - CSGO-7x2Rq-ABbuD-SEnuT-PTAUo-JbVvD

- CSGO-7x2Rq-ABbuD-SEnuT-PTAUo-JbVvD decenty - CSGO-HhcJD-JehNx-CsUNS-76Nyu-kBYXC

ECSTATIC

kraghen - CSGO-d64jb-xOFFZ-hBBLm-YkBXr-ruWPA

CSGO-d64jb-xOFFZ-hBBLm-YkBXr-ruWPA Queenix - CSGO-xq6jE-2caXr-y5Mxo-fBGrm-ia4NF

- CSGO-xq6jE-2caXr-y5Mxo-fBGrm-ia4NF salazer - CSGO-zLqPt-bSAO7-ckos5-76yyW-o2OtQ

- CSGO-zLqPt-bSAO7-ckos5-76yyW-o2OtQ Nodios - CSGO-8UpQj-cJo6z-jsTdj-iHJiw-RPNMB

- CSGO-8UpQj-cJo6z-jsTdj-iHJiw-RPNMB Patti - CSGO-whfDn-pcLXx-jY3KM-2VVds-biaAB

The MongolZ

bLitz - CSGO-uXORo-fyOb3-5vEUk-q8D73-dsUWJ

CSGO-uXORo-fyOb3-5vEUk-q8D73-dsUWJ Techno4K - CSGO-sfN29-8e6qX-8Qapn-BS9MO-TpNkO

- CSGO-sfN29-8e6qX-8Qapn-BS9MO-TpNkO 910 - CSGO-Z39Cs-9ByRD-L2Xt5-8Fe8e-xvSyL

- CSGO-Z39Cs-9ByRD-L2Xt5-8Fe8e-xvSyL mzinho - CSGO-niyeb-yLFrz-dNQCR-vmkVv-4jTiA

- CSGO-niyeb-yLFrz-dNQCR-vmkVv-4jTiA Senzu - CSGO-cm8Fr-2BrfN-kwok6-P4xpR-TDhnL

FURIA Esports

yuurih - CSGO-6whN2-4ifHv-XsuSR-eF73C-oCyXD

- CSGO-6whN2-4ifHv-XsuSR-eF73C-oCyXD arT - CSGO-edXJ2-SH3fr-4eLsJ-7akdY-5H8nM

- CSGO-edXJ2-SH3fr-4eLsJ-7akdY-5H8nM kscerato - CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF

- CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF FalleN - CSGO-AXZCv-AS25R-ZVnXz-o5cBX-wHH8D

- CSGO-AXZCv-AS25R-ZVnXz-o5cBX-wHH8D chelo - CSGO-vjytf-3z674-WdrSJ-XZcYW-ByUrC

How to import Counter-Strike 2 (CS2) crosshair codes?

Players can import any CS2 crosshair by following a few simple steps (Image via Valve)

Players can use the following procedures to use one of the previously stated CS2 pro crosshair codes:

Navigate to the Settings area and choose the Game option.

area and choose the option. Select the Crosshair option, then click the Share or Import button.

option, then click the or button. Paste the updated code into the dialogue box, and select Import.

Your crosshair settings in Counter-Strike 2 will automatically adjust to the newly imported one.

