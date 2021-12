Roblox Egg Simulator codes (December 2021)

There are dozens of pets to collect in Roblox Egg Simulator. Players can hatch dogs to dragons, and of various rarities.

However, many of the rarest pets are awarded through Roblox codes. It’s a fantastic opportunity to increase one’s pet collection and win free items, which is especially helpful to new players. To get a head start on a collection, here is every working Roblox Egg Simulator code.

Roblox Egg Simulator: Redeem all valid codes for the month of December 2021

As of December 2021, listed below are all working and valid codes in Roblox Egg Simulator. Players are urged to use them immediately. The codes are as follows:

SPARKLES : Redeem for Dominus

: Redeem for Dominus TIGER : Redeem for Mega Tiger

: Redeem for Mega Tiger MEGAPET : Redeem for Mega Alien Dog

: Redeem for Mega Alien Dog SHOCK : Redeem for Red Shock Dominus

: Redeem for Red Shock Dominus SPARKS : Redeem for Sparks Pet

: Redeem for Sparks Pet METAVERSE : Redeem for Dominus Astra Pet

: Redeem for Dominus Astra Pet Pure : Redeem for Pure Dominus Legendary Pet

: Redeem for Pure Dominus Legendary Pet 1mil : Redeem for Rainbow Bunny

: Redeem for Rainbow Bunny 2020 : Redeem for Rainbow Snow Angel

: Redeem for Rainbow Snow Angel 28Mil : Redeem for Goblin Dominus

: Redeem for Goblin Dominus 666 : Redeem for Sinister Stack

: Redeem for Sinister Stack Angel : Redeem for Angel Dominus

: Redeem for Angel Dominus Beach : Redeem for Rainbow Dog

: Redeem for Rainbow Dog Bolt : Redeem for Green Shock Dominus

: Redeem for Green Shock Dominus Boost : Redeem for 5x boost to eggs, Coins, Luck, and Gems

: Redeem for 5x boost to eggs, Coins, Luck, and Gems Bot : Redeem for Glitch Bot

: Redeem for Glitch Bot Comet : Redeem for Galaxy Pirate

: Redeem for Galaxy Pirate Crab : Redeem for Super Crab

: Redeem for Super Crab Crystal : Redeem for Crystal Valk

: Redeem for Crystal Valk Cyber : Redeem for Cyber pet

: Redeem for Cyber pet Disco: Redeem for Disco Sun

Redeem for Disco Sun Electro: Redeem for Electro Demon Dominus

Redeem for Electro Demon Dominus Fall: Redeem for Thankful Duck

Redeem for Thankful Duck Feast : Redeem for Ducky Dominus

: Redeem for Ducky Dominus Free : Redeem for Mythical Demon Dominus

: Redeem for Mythical Demon Dominus Galaxy : Redeem for Galaxy Unicorn

: Redeem for Galaxy Unicorn Gem : Redeem for 1000 Gems

: Redeem for 1000 Gems Giant : Redeem for Giant Unicorn

: Redeem for Giant Unicorn Gold : Redeem for Mythical Golden Dominus

: Redeem for Mythical Golden Dominus Golden : Redeem for Golden Mouse

: Redeem for Golden Mouse Jen : Redeem for Sparkle Note Trio

: Redeem for Sparkle Note Trio Lazer : Redeem for Lazer Dominus

: Redeem for Lazer Dominus Magic : Redeem for Plasma Wizard

: Redeem for Plasma Wizard Mega : Redeem for Mega Dominus

: Redeem for Mega Dominus Moon : Redeem for Radioactive Alien

: Redeem for Radioactive Alien Mythical : Redeem for Mythical Candy Dominus

: Redeem for Mythical Candy Dominus Patriot : Redeem for Patriot Puppy

: Redeem for Patriot Puppy Premium : Redeem for Gold Dominus

: Redeem for Gold Dominus Present : Redeem for Rainbow Deer

: Redeem for Rainbow Deer Rainbow : Redeem for Rainbow Demon Dominus

: Redeem for Rainbow Demon Dominus Red : Redeem for Code Red

: Redeem for Code Red Robzi : Redeem for Robzi Robot

: Redeem for Robzi Robot Scary : Redeem for Robot Overlord

: Redeem for Robot Overlord Sinister : Redeem for Triple Sinister

: Redeem for Triple Sinister Slime : Redeem for Slime Dominus

: Redeem for Slime Dominus Snow : Redeem for Rainbow Knight

: Redeem for Rainbow Knight Spooky : Redeem for Pumpkin King

: Redeem for Pumpkin King Star : Redeem for Galaxy Genie

: Redeem for Galaxy Genie Stick : Redeem for Magic Glow Stick

: Redeem for Magic Glow Stick Sun : Redeem for Sleepy Sun

: Redeem for Sleepy Sun Tesla : Redeem for Tesla Dominus

: Redeem for Tesla Dominus USA: Redeem for Patriot Puppy

Redeem for Patriot Puppy ULTRA : Redeem for Ultra Red Dominus Pet

: Redeem for Ultra Red Dominus Pet Zombie : Redeem for Zombie Sinister

: Redeem for Zombie Sinister Boo : Redeem for Ghost Dominus

: Redeem for Ghost Dominus Ninja : Redeem for Ninja Unicord

: Redeem for Ninja Unicord 6mil: Redeem for Shiny Party Bunny

Redeem for Shiny Party Bunny Alien: Redeem for Alien Grunt

Redeem for Alien Grunt NEWYEAR: Redeem for Triple Threat

How to redeem codes in Roblox Egg Simulator

Use the Twitter icon to redeem codes (Image via Sportskeeda)

Players have plenty of work cut out for them when it comes to redeeming codes in Roblox Egg Simulator. After they've logged into Roblox and launched Egg Simulator, they must follow these steps to use the code redemption system:

Step 1 : On the left-hand side, you’ll see several menu icons. Pick the Twitter button.

: On the left-hand side, you’ll see several menu icons. Pick the Twitter button. Step 2 : Type in a valid Roblox Egg Simulator code. They’re case-sensitive, so a capital letter should be typed as such.

: Type in a valid Roblox Egg Simulator code. They’re case-sensitive, so a capital letter should be typed as such. Step 3: Select Claim Code and you’ll be awarded the listed content.

What is Roblox Egg Simulator?

Egg Simulator is a Roblox game designed to simulate the act of hatching eggs. Players can explore various worlds for eggs. These can then be exchanged for money, which is used to buy hatchable eggs. Hatchable eggs can be cared for and hatched into pets of wildly different rarities.

