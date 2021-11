Roblox Egg Simulator codes (November 2021)

Roblox Egg Simulator has hundreds of pets to collect, trails to equip, and eggs to hatch, among other gameplay mechanics. Many of its unique pets can be collected simply by playing the game. The same goes for its in-game currency.

However, players can gather a nice collection of pets and resources right away by using Roblox Egg Simulator codes.

Roblox Egg Simulator: All Valid Codes for November 2021

Several pets earned with codes (Image via Roblox)

All the codes listed below in this section are still active and ready for use. Redeem these now to collect their associated gifts before they expire. They are as follows:

GRAD : Redeem for Legendary Diploma Dog

: Redeem for Legendary Diploma Dog LION : Redeem for Legendary Lion

: Redeem for Legendary Lion BEAR : Redeem for Rainbow Spring Bear

: Redeem for Rainbow Spring Bear SPRING : Redeem for booster

: Redeem for booster FIEND : Redeem for pet

: Redeem for pet HERO : Redeem for booster

: Redeem for booster SUPER : Redeem for Rainbow Unicorn Hero

: Redeem for Rainbow Unicorn Hero holiday : Redeem for Rainbow deer

: Redeem for Rainbow deer ZOO : Redeem for Happy Giraffe pet

: Redeem for Happy Giraffe pet UNICORN : Redeem for Fuzzy Unicorn pet

: Redeem for Fuzzy Unicorn pet Teddy : Redeem for Cursed Teddy pet

: Redeem for Cursed Teddy pet ASTRAL : Redeem for Astra Dominus pet

: Redeem for Astra Dominus pet MYTHIC : Redeem for Mini Eggdeeri pet

: Redeem for Mini Eggdeeri pet PET : Redeem for Pink Fire Pet

: Redeem for Pink Fire Pet GEMS : Redeem for 50 gems

: Redeem for 50 gems EASTER : Redeem for Easter Doge

: Redeem for Easter Doge Pure : Redeem for Pure Dominus Pet

: Redeem for Pure Dominus Pet Gravy : Redeem for Grumpy Cat Pet

: Redeem for Grumpy Cat Pet Doge : Redeem for Captain Doge Pet

: Redeem for Captain Doge Pet Cherub : Redeem for Cherub Dominus Pet

: Redeem for Cherub Dominus Pet EGG : Redeem for Eggdeeri pet

: Redeem for Eggdeeri pet LUCKY : Redeem for pirate unicorn pet

: Redeem for pirate unicorn pet SHOCK : Redeem for pet

: Redeem for pet CURSE : Redeem for Curse Bat Dominus

: Redeem for Curse Bat Dominus SPARKLE : Redeem for Red Sparkle Red Fedora

: Redeem for Red Sparkle Red Fedora CROWN : Redeem for Super Glitch Queen

: Redeem for Super Glitch Queen PINK : Redeem for Pink Shock Dominus

: Redeem for Pink Shock Dominus PLASMA : Redeem for Blue Shock Dominus

: Redeem for Blue Shock Dominus Santa : Redeem for Rainbow Santa Doge

: Redeem for Rainbow Santa Doge 1mil : Redeem for Rainbow Bunny

: Redeem for Rainbow Bunny Golden : Redeem for Golden mouse

: Redeem for Golden mouse Feast : Redeem for Ducky Dominus

: Redeem for Ducky Dominus Fall : Redeem for Thankful duck

: Redeem for Thankful duck Giant : Redeem for Giant unicorn

: Redeem for Giant unicorn Crystal : Redeem for Crystal valk

: Redeem for Crystal valk Bot : Redeem for Glitch bot

: Redeem for Glitch bot Premium : Redeem for Gold Dominus

: Redeem for Gold Dominus Jen : Redeem for Sparkle note trio

: Redeem for Sparkle note trio Stick : Redeem for Magic glow stick

: Redeem for Magic glow stick SNOW : Redeem for Rainbow knight

: Redeem for Rainbow knight BEACH : Redeem for Rainbow Dog Pet

: Redeem for Rainbow Dog Pet 2020 : Redeem for Rainbow Snow Angel

: Redeem for Rainbow Snow Angel bolt : Redeem for Green Shock Dominus

: Redeem for Green Shock Dominus BOOST : Redeem for 5x boost of eggs, coins, gems and luck

: Redeem for 5x boost of eggs, coins, gems and luck Robzi : Redeem for Robzi Robot

: Redeem for Robzi Robot Present : Redeem for Rainbow Deer

: Redeem for Rainbow Deer Patriot : Redeem for Patriot Puppy

: Redeem for Patriot Puppy Mythical : Redeem for Mythical Candy Dominus

: Redeem for Mythical Candy Dominus Zombie : Redeem for Zombie Sinister

: Redeem for Zombie Sinister Boo : Redeem for Ghost Dominus

: Redeem for Ghost Dominus Spooky : Redeem for Pumpkin King

: Redeem for Pumpkin King Ninja : Redeem for a free gift

: Redeem for a free gift Star : Redeem for a free gift

: Redeem for a free gift Moon : Redeem for a free gift

: Redeem for a free gift Comet : Redeem for a free gift

: Redeem for a free gift Galaxy : Redeem for a free gift

: Redeem for a free gift 6mil : Redeem for a free gift

: Redeem for a free gift Alien: Redeem for a free gift

How to Redeem Roblox Egg Simulator Codes

Redeem codes immediately (Image via Roblox)

Now that you have over two dozen codes for Roblox Egg Simulator, it’s time to redeem them. The process will go quicker if you copy and paste. Here’s how it works:

Step 1: On the left-hand side, select the Twitter icon.

Step 2: At the top, type in the code. Considering the number of codes available, it’s easier to copy and paste. Note: codes are case sensitive.

Step 3: Select “Claim Code” and be rewarded.

Roblox Egg Simulator: All Expired Codes

The Roblox Egg Simulator codes listed below are no longer in use and have expired for good. They are as follows:

ALSO READ Article Continues below

bolt

BOOST

Robzi

Present

Patriot

Mythical

Zombie

Boo

Spooky

Ninja

Star

Moon

Comet

Galaxy

6mil

Alien

Babse

Turkey

Gold

Edited by Mason J. Schneider