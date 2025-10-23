LIV Golfers beaten to top on International Series Philippines Day 1: Full leaderboard explored

Asian Tour’s The International Series Philippines 2025 teed off on Thursday, October 23. The $2,000,000 purse event saw 15 LIV golfers tee it up at the Sta. Elena Golf Club, Manila. However, the Saudi-backed series’ big-name stars were beaten to top by Sarit Suwannarut.The 27-year-old Thai golfer clinched the lead after carding an opening round 64. He sat 8 under after round 1, beating Japan’s Kazuki Higa by one stroke. Interestingly, Richard Bland fared best among the LIV players, sharing third position with the likes of USA’s Charles Porter, George Kneiser and Thai golfer Chapchai Nirat. The 52-year-old Englishman, making his first start since the 2025 LIV Golf season’s end, carded a 66 in round 1 to sit 6 under.Two-time major winner and 4Aces GC skipper Dustin Johnson shared T7 alongside Stinger GC’s Dean Burmester. The duo carded 67 each to sit 5 under at the International Series event. They shared the position with India’s Gaganjeet Bhullar, China’s Chen Guxin, Germany’s Maximilian Rottluff and US duo Austen Truslow and Michael Maguire. Meanwhile, International Series regular Peter Uihlein settled for T14 alongside LIV rival Marc Leishman.The RangeGoats GC and Ripper GC stars carded rounds of 68 on day 1 of the International Series Philippines to share the position with seven others. Iron Heads GC captain Kevin Na sat T23 while 4Aces’ Patrick Reed sat T35 at the end of round 1. Majesticks GC’s Sam Horsfield had the worst start among the 15 LIV Golfers, finishing T122 after scoring a forgettable 75 at Manila.International Series Philippines Day 1 leaderboardListed below is the International Series Philippines leaderboard after Round 1:1 - Sarit Suwannarut (-8)T2 - Kazuki Higa (-7)T3 - Charles Porter (-6)T3 - George Kneiser (-6)T3 - Richard Bland (-6)T3 - Chapchai Nirat (-6)T7 - Gaganjeet Bhullar (-5)T7 - Austen Truslow (-5)T7 - Dean Burmester (-5)T7 - Dustin Johnson (-5)T7 - Michael Maguire (-5)T7 - Maximilian Rottluff (-5)T7 - Chen Guxin (-5)T14 - Soomin Lee (-4)T14 - Matthew Cheung (-4)T14 - Wang Wei-hsuan (-4)T14 - Suteepat Prateeptienchai (-4)T14 - Peter Uihlein (-4)T14 - Marc Leishman (-4)T14 - Jazz Janewattananond (-4)T14 - Jaco Ahlers (-4)T14 - Ahmad Baig (-4)T23 - Jeunghun Wang (-3)T23 - Kevin Na (-3)T23 - Scott Vincent (-3)T23 - Dominic Foos (-3)T23 - Clyde Mondilla (-3)T23 - Atiruj Winaicharoenchai (-3)T23 - Yosuke Asaji (-3)T23 - Denzel Ieremia (-3)T23 - Ryan Peake (-3)T23 - Travis Smyth (-3)T23 - Miguel Tabuena (-3)T23 - Gunn Charoenkul (-3)T35 - Justin Quiban (-2)T35 - Pavit Tangkamolprasert (-2)T35 - Taichi Kho (-2)T35 - Chang Wei-lun (-2)T35 - Nick Voke (-2)T35 - Chase Koepka (-2)T35 - Liu Yung-hua (-2)T35 - Angelo Que (-2)T35 - Christian Banke (-2)T35 - Sarut Vongchaisit (-2)T35 - Ajeetesh Sandhu (-2)T35 - Kosuke Hamamoto (-2)T35 - Tomoyo Ikemura (-2)T35 - Patrick Reed (-2)T35 - Danthai Boonma (-2)T35 - Chanmin Jung (-2)T35 - Roberto Lebrija (-2)T35 - Karandeep Kochhar (-2)T53 - Suradit Yongcharoenchai (-1)T53 - Daihan Lee (-1)T53 - Jack Thompson (-1)T53 - Jack Buchanan (-1)T53 - Brett Rankin (-1)T53 - Prom Meesawat (-1)T53 - Liang Wenchong (-1)T53 - Aaron Wilkin (-1)T53 - Charlie Lindh (-1)T53 - Charng-Tai Sudsom (-1)T53 - Ngai Si (-1)T53 - Settee Prakongvech (-1)T53 - Jaewoong Eom (-1)T53 - Todd Sinnott (-1)T53 - Sampson Zheng (-1)T53 - Xiao Bowen (-1)T53 - John Catlin (-1)T53 - Hung Chien-yao (-1)T53 - Louis Oosthuizen (-1)T53 - Charl Schwartzel (-1)T53 - Caleb Surratt (-1)T53 - Lee Chieh-po (-1)T53 - Kevin Yuan (-1)T53 - Bai Zhengkai (-1)T77 - Keanu Jahns (E)T77 - Carl Jano Corpus (E)T77 - Chonlatit Chuenboonngam (E)T77 - Kieran Vincent (E)T77 - Micah Lauren Shin (E)T77 - Nitithorn Thippong (E)T77 - Mingyu Cho (E)T77 - George Bryan (E)T77 - Shahriffuddin Ariffin (E)T77 - Pierre-Henri Soero (E)T77 - Jediah Morgan (E)T77 - Christopher Hickman (E)T77 - Ollie Schniederjans (E)T77 - Poom Saksansin (E)T77 - Wade Ormsby (E)T77 - Danny Lee (E)T77 - Itthipat Buranatanyarat (E)T94 - Zihao Jin (+1)T94 - Wesley Bryan (+1)T94 - Newport Laparojkit (+1)T94 - Changwoo Lee (+1)T94 - Guntaek Koh (+1)T94 - Miguel Carballo (+1)T94 - Brett Coletta (+1)T94 - Jbe Kruger (+1)T94 - Rattanon Wannasrichan (+1)T94 - Jose Toledo (+1)T94 - Dodge Kemmer (+1)T94 - James Piot (+1)T94 - Ekpharit Wu (+1)T94 - Enrico Gallardo (+1)T108 - Seungsu Han (+2)T108 - Eduard Rousaud (+2)T108 - Santiago De la Fuente (+2)T108 - Rupert Zaragosa (+2)T108 - Ervin Chang (+2)T108 - Anthony Kim (+2)T108 - Tanapat Pichaikool (+2)T108 - Steve Lewton (+2)T108 - Sean Ramos (+2)T108 - S.S.P. Chawrasia (+2)T108 - Jinichiro Kozuma (+2)T108 - Bjorn Hellgren (+2)T108 - Jakkanat Inmee (+2)T108 - Pawin Ingkhapradit (+2)T122 - Witchayapat Sinsrang (+3)T122 - Lawry Flynn (+3)T122 - Chan Shih-chang (+3)T122 - Sam Horsfield (+3)T122 - Maverick Antcliff (+3)T122 - Aidric Chan (+3)T122 - Ian Snyman (+3)T122 - Poosit Supupramai (+3)T130 - Lu Wei-chih (+4)T130 - Waris Manthorn (+4)T130 - Joel Stalter (+4)T130 - Manav Shah (+4)T130 - John Lyras (+4)T130 - Jonathan Wijono (+4)T130 - Shih-hung Lee (+4)T137 - Perry Bucay (+5)T137 - Khalid Walid Attieh (+5)T137 - Faisal Salhab (+5)T137 - Rayhan Thomas (+5)141 - Sangmoon Bae (+6)T142 - Sihwan Kim (+7)T142 - Takumi Murakami (+7)144 - Inhoi Hur (+8)More details on the International Series Philippines will be updated soon.