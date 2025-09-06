Who is leading the Amgen Irish Open 2025 after Round 3? Leaderboard explored

The Amgen Irish Open is currently taking place at the K Club, with a total prize pool of $6 million this season. The tournament began on September 4 with 156 golfers. After 36 holes, just 72 were able to make it past the cut, which was even par. After the first day of the weekend, Adrien Saddier leads the event with a total score of 15 under par.

This year's Amgen Irish Open has been extremely competitive, and Saddier was able to secure the lead by making a birdie on the 18th hole of Round 3. Adrien Saddier shot a superb round of four under par, including seven birdies and three bogeys. Interestingly, this was his weakest round of his campaign in the 2025 Amgen Irish Open, as he shot 5 under par and 6 under par in his first two rounds.

Following Saddier, Angel Hidalgo is in second place with a total score of 14 under par. Interestingly, Hidalgo performed very well in the third round, finishing with a total score of 9 under par. He was in terrific form, making 12 birdies, one bogey, and one double bogey.

How does the Amgen Irish Open leaderboard look after round three?

Amgen Irish Open Golf Championship 2025 - Day Two - Source: Getty

The Amgen Irish Open has a very tight leaderboard. Here's a quick glance at it:

1: Adrien Saddier (−15)

2: Ángel Hidalgo (−14)

3: Alfredo García-Heredia (−12)

T4: Rory McIlroy (−11)

T4: Joakim Lagergren (−11)

T6: Jacob Skov Olesen (−10)

T6: Rafa Cabrera Bello (−10)

T6: Oliver Lindell (−10)

9: Thorbjørn Olesen (−9)

T10: Shaun Norris (−8)

T10: Ángel Ayora (−8)

T10: Daniel Brown (−8)

T10: Brandon Wu (−8)

T10: Hamish Brown (−8)

T10: Daniel Hillier (−8)

T16: Jeff Winther (−7)

T16: Casey Jarvis (−7)

T16: Ben Schmidt (−7)

T16: Tapio Pulkkanen (−7)

T16: Tyrrell Hatton (−7)

T21: Todd Clements (−6)

T21: Clément Sordet (−6)

T21: Shane Lowry (−6)

T21: Thomas Detry (−6)

T21: Niklas Lemke (−6)

T21: Romain Langasque (−6)

T27: John Parry (−5)

T27: Alexander Levy (−5)

T27: David Ravetto (−5)

T30: Matteo Manassero (−4)

T30: Eugenio Chacarra (−4)

T30: Manuel Elvira (−4)

T30: Jack Senior (−4)

T30: Jeong weon Ko (−4)

T30: Elvis Smylie (−4)

T30: Richard Sterne (−4)

T30: Laurie Canter (−4)

T38: Thomas Aiken (−3)

T38: Guido Migliozzi (−3)

T38: Tom Vaillant (−3)

T38: Tom McKibbin (−3)

T38: Jannik de Bruyn (−3)

T38: Aaron Cockerill (−3)

T44: Jhonattan Vegas (−2)

T44: Adrián Otaegui (−2)

T44: Ross Fisher (−2)

T44: Nacho Elvira (−2)

T44: Alejandro del Rey (−2)

T44: Christiaan Bezuidenhout (−2)

T44: Joel Moscatel (−2)

T44: Bernd Wiesberger (−2)

T52: Andreas Halvorsen (−1)

T52: Joost Luiten (−1)

T52: Nicolai von Dellingshausen (−1)

T52: Alex Maguire (−1)

T52: Kiradech Aphibarnrat (−1)

T52: Davis Bryant (−1)

T52: Marco Penge (−1)

T59: Dylan Naidoo (E)

T59: Sean Crocker (E)

T59: Marcus Armitage (E)

T59: Zander Lombard (E)

T59: Yuto Katsuragawa (E)

T59: Kazuma Kobori (E)

T59: Erik van Rooyen (E)

T66: Martin Laird (+1)

T66: Mikael Lindberg (+1)

T66: Patrick Reed (+1)

T66: Paul O’Hara (+1)

T66: Jesper Svensson (+1)

T66: Simon Forsström (+1)

72: Robin Williams (+2)

About the author Anurag Bhardwaj Anurag Bhardwaj is a Golf Journalist at Sportskeeda. With over three years of experience writing about various sports, Anurag has drawn inspiration from numerous icons, ranging from WWE’s Roman Reigns to NFL superstar Patrick Mahomes. His passion for storytelling spans across different sports, all while pursuing a Bachelor's degree in Dental Surgery, and he hopes to continue blending both his professions.



A single spark ignited his love for golf, and now he follows the sport with unwavering enthusiasm. Whether it’s the Masters or the Arnold Palmer Invitational, Anurag is always ready for a deep dive into the action. Through his writing, he brings the latest happenings from the golf world straight to the fans' screens. And while he dreams of stepping onto a golf course someday, he remains in awe of Scottie Scheffler’s precision, all while striving to become a great doctor. Know More