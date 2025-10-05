Who won the Alfred Dunhill Links Championship 2025? Full leaderboard explored

The Alfred Dunhill Links Championship at Kingsbarns 2025 recently came to a conclusion on Sunday. Due to inclement weather conditions, the winner was decided over 54 holes of play.
After three rounds, the 2025 Alfred Dunhill Links Championship was won by Robert MacIntyre. The golfer ended this DP World Tour event with a 54-hole total of 18 under par 198. He shot 6 under par on the third round of this contest and will take home a paycheck worth $816,000. This is the fourth DP World Tour title for the World No. 9.
MacIntyre, this year's Alfred Dunhill Links Championship 2025 winner, carries a four-stroke margin over Tyrrell Hatton. Hatton finished on the second spot of the leaderboard with a total 14 under par score over three days. The third place of the leaderboard carries two golfers.
Richard Sterne and John Parry, both have secured a total 13 under par 203 in the 2025 Alfred Dunhill Links Championship. Six golfers are currently sharing the fifth spot of the tournament leaderboard. Scott Jamieson, Jordan Smith, Mikael Lindberg, Kristoffer Reitan, Angel Ayora and Jacob Skov Olesen have secured 12 under par after three rounds of play.
Alfred Dunhill Links Championship 2025 full leaderboard explored
Here's a detailed look at the Alfred Dunhill Links Championship 2025 leaderboard. Take a look:
- 1 - Robert MacIntyre (-18) (WINNER)
- 2 - Tyrrell Hatton (-14)
- T3 - Richard Sterne (-13)
- T3 - John Parry (-13)
- T5 - Scott Jamieson (-12)
- T5 - Jordan Smith (-12)
- T5 - Mikael Lindberg (-12)
- T5 - Kristoffer Reitan (-12)
- T5 - Angel Ayora (-12)
- T5 - Jacob Skov Olesen (-12)
- T11 - Grant Forrest (-11)
- T11 - Joakim Lagergren (-11)
- T11 - Benjamin Herbert (-11)
- T11 - Louis Oosthuizen (-11)
- T15 - Tapio Pulkkanen (-10)
- T15 - Richard Mansell (-10)
- T15 - Tom McKibbin (-10)
- T15 - Brooks Koepka (-10)
- T15 - Freddy Schott (-10)
- T15 - Todd Clements (-10)
- T21 - Tom Vaillant (-9)
- T21 - Alejandro Del Rey (-9)
- T21 - Herman Loubser (-9)
- T21 - Matt Fitzpatrick (-9)
- T21 - Zander Lombard (-9)
- T21 - Matthias Schwab (-9)
- T21 - Eddie Pepperell (-9)
- T21 - Nicolai von Dellingshausen (-9)
- T21 - Jorge Campillo (-9)
- T21 - Tommy Fleetwood (-9)
- T21 - Wenyi Ding (-9)
- T32 - Caleb Surratt (-8)
- T32 - Patrick Reed (-8)
- T32 - Marcus Kinhult (-8)
- T32 - Kerry Mountcastle (-8)
- T32 - Jack Senior (-8)
- T32 - Matthew Jordan (-8)
- T32 - Calum Hill (-8)
- T32 - Conor Purcell (-8)
- T40 - Marcus Armitage (-7)
- T40 - Rafa Cabrera Bello (-7)
- T40 - Troy Merritt (-7)
- T40 - Matt Jones (-7)
- T40 - Daniel Young (-7)
- T40 - Maximilian Kieffer (-7)
- T40 - Andrea Pavan (-7)
- T40 - Darius Van Driel (-7)
- T40 - Bubba Watson (-7)
- T40 - Jonathan Broomhead (-7)
- T40 - Kazuma Kobori (-7)
- T51 - Ian Snyman (-6)
- T51 - Rasmus Neergard-Petersen (-6)
- T51 - Joost Luiten (-6)
- T51 - Martin Kaymer (-6)
- T51 - Ross Fisher (-6)
- T51 - Ricardo Gouveia (-6)
- T51 - Ryan Brehm (-6)
- T51 - Deon Germishuys (-6)
- T51 - David Puig (-6)
- T51 - Brandon Robinson Thompson (-6)
- T51 - Jayden Schaper (-6)
- T62 - Wilco Nienaber (-5)
- T62 - Yurav Premlall (-5)
- T62 - Manuel Elvira (-5)
- T62 - Bernd Wiesberger (-5)
- T62 - Ewen Ferguson (-5)
- T62 - Jannik de Bruyn (-5)
- T62 - Adrian Otaegui (-5)
- T62 - Shubhankar Sharma (-5)
- T62 - Haotong Li (-5)
- T71 - Joel Girrbach (-4)
- T71 - Brandon Stone (-4)
- T71 - Guido Migliozzi (-4)
- T71 - Thomas Pieters (-4)
- T71 - Francesco Laporta (-4)
- T71 - Thomas Aiken (-4)
- T71 - Padraig Harrington (-4)
- T71 - Callum Tarren (-4)
- T71 - Cam Smith (-4)
- T71 - Dustin Johnson (-4)
- T71 - Jeong Weon Ko (-4)
- T71 - Harrison Crowe (-4)
- T83 - Ben Schmidt (-3)
- T83 - Alex Fitzpatrick (-3)
- T83 - Nathan Kimsey (-3)
- T83 - Harry Hall (-3)
- T83 - Callum Shinkwin (-3)
- T83 - Fabrizio Zanotti (-3)
- T83 - Richie Ramsay (-3)
- T83 - Jeff Winther (-3)
- T91 - Matthew Southgate (-2)
- T91 - Kiradech Aphibarnrat (-2)
- T91 - Nikhil Rama (-2)
- T91 - Oliver Wilson (-2)
- T91 - Martin Trainer (-2)
- T91 - Oliver Lindell (-2)
- T91 - Andrew Wilson (-2)
- T91 - Marco Penge (-2)
- T99 - David Micheluzzi (-1)
- T99 - Brandon Wu (-1)
- T99 - Elvis Smylie (-1)
- T99 - Aldrich Potgieter (-1)
- T99 - Sebastian Soderberg (-1)
- T99 - Connor Syme (-1)
- T99 - Robin Williams (-1)
- T99 - Julien Guerrier (-1)
- T99 - George Coetzee (-1)
- T99 - Nicolas Colsaerts (-1)
- T99 - Tony Finau (-1)
- T99 - Nacho Elvira (-1)
- T99 - Peter Uihlein (-1)
- T99 - Luis Carrerra (-1)
- T113 - Joe Dean (par)
- T113 - Adrian Meronk (par)
- T113 - Jens Dantorp (par)
- T113 - Alexander Levy (par)
- T113 - Matthew Baldwin (par)
- T113 - Taichi Kho (par)
- T113 - David Ravetto (par)
- T113 - Martin Vorster (par)
- T113 - Aaron Cockerill (par)
- T113 - Jordan Gumberg (par)
- T123 - Daniel Hillier (+1)
- T123 - Louis Albertse (+1)
- T123 - Angel Hidalgo (+1)
- T123 - Rory Franssen (+1)
- T123 - Anthony Quayle (+1)
- T123 - Dylan Naidoo (+1)
- T123 - Hamish Brown (+1)
- T123 - Danny Willett (+1)
- T123 - Clement Sordet (+1)
- T123 - John Paterson (+1)
- T133 - Marcel Schneider (+2)
- T133 - Lucas Bjerregaard (+2)
- T133 - Yannik Paul (+2)
- T133 - Dan Bradbury (+2)
- T133 - Sam Bairstow (+2)
- T138 - Frederik Kjettrup (+3)
- T138 - Adrien Saddier (+3)
- T138 - Dale Whitnell (+3)
- T138 - Davis Bryant (+3)
- T142 - James Conran (+4)
- T142 - Phoenix Campbell (+4)
- T142 - Corey Lamb (+4)
- T142 - Laurie Canter (+4)
- T142 - Pablo Larrazábal (+4)
- T147 - Joel Moscatel (+5)
- T147 - Casey Jarvis (+5)
- T147 - Sean Crocker (+5)
- T147 - Tyler Hodge (+5)
- T147 - Ryggs Johnston (+5)
- T152 - MJ Maguire (+6)
- T152 - Michael Hollick (+6)
- 154 - Ryan Van Velzen (+7)
- T155 - Jordan Doull (+8)
- T155 - Dylan Frittelli (+8)
- T155 - Simon Forsström (+8)
- T155 - Masahiro Kawamura (+8)
- 159 - Brendan Steele (+9)
- T160 - Keenan Davidse (+10)
- T160 - Gavin Green (+10)
- T160 - MJ Viljoen (+10)
- 163 - Rupert Kaminski (+11)
- 164 - Jasper Stubbs (+21)