Yuva Kabaddi Series Winter Editon 2023: Full schedule, match timings and live streaming details

After the successful completion of Monsoon Edition 2023, we are gearing up for the Yuva Kabaddi Series, Winter Edition 2023, starting on Friday, January 12. All matches of the Survival Round will be hosted at Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Pondicherry.

A total of 12 teams will participate in the Winter Editon - Aravalli Arrows, Chola Veerans, Hampi Heroes, Himalayan Tahrs, Maurya Mavericks, Murthal Magnets, Panchala Pride, Palani Tuskers, Periyar Panthers, Sindh Sonics, Tadoba Tigers, and Vijayanagara Veers.

Sixty-six games have been scheduled in the Survival Round with the last game in this particular round to take place on January 25. The officials have unveiled the schedule for the Survival Round.

After the completion of Survival rounds, there will be multiple rounds namely Booster Round, Challenger Round, and Summit Round to determine the final winner who will claim the coveted silverware.

The Yuva Kabaddi Series stands as India's first year-round sports tournament, designed to promote Kabaddi among the youth of the nation. YKS is an ideal platform that provides an opportunity for young and budding players to exhibit their skills and talent.

The winter edition is expected to be a thrilling affair with over 300 players representing 16 states across the country competing in close to 150 much-awaited matches.

Yuva Kabaddi Series Winter Editon 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Friday, January 12

Match 1 - Chola Veerans vs Palani Tuskers, 5:45 PM

Saturday, January 13

Match 2 - Aravalli Arrows vs Murthal Magnets, 10:15 AM

Match 3 - Periyar Panthers vs Maurya Mavericks, 11:45 AM

Match 4 - Vijayanagara Veers vs Hampi Heroes, 2:45 PM

Match 5 - Tadoba Tigers vs Sindh Sonics, 4:15 PM

Match 6 - Himalayan Tahrs vs Chola Veerans, 5:45 PM

Sunday, January 14

Match 7 - Maurya Mavericks vs Aravalli Arrows, 10:15 AM

Match 8 - Himalayan Tahrs vs Tadoba Tigers, 11:45 AM

Match 9 - Panchala Pride vs Vijayanagara Veers, 2:45 PM

Match 10 - Hampi Heroes vs Periyar Panthers, 4:15 PM

Match 11 - Sindh Sonics vs Palani Tuskers, 5:45 PM

Monday, January 15

Match 12 - Periyar Panthers vs Panchala Pride, 10:15 AM

Match 13 - Himalayan Tahrs vs Sindh Sonics, 11:45 AM

Match 14 - Aravalli Arrows vs Hampi Heroes, 2:45 PM

Match 15 - Murthal Magnets vs Chola Veerans, 4:15 PM

Match 16 - Tadoba Tigers vs Palani Tuskers, 5:45 PM

Tuesday, January 16

Match 17 - Vijayanagara Veers vs Aravalli Arrows, 10:15 AM

Match 18 - Tadoba Tigers vs Murthal Magnets, 11:45 AM

Match 19 - Hampi Heroes vs Himalayan Tahrs, 2:45 PM

Match 20 - Palani Tuskers vs Panchala Pride, 4:15 PM

Match 21 - Chola Veerans vs Maurya Mavericks, 5:45 PM

Wednesday, January 17

Match 22 - Panchala Pride vs Tadoba Tigers, 10:15 AM

Match 23 - Maurya Mavericks vs Murthal Magnets, 11:45 AM

Match 24 - Aravalli Arrows vs Periyar Panthers, 2:45 PM

Match 25 - Chola Veerans vs Vijayanagara Veers, 4:15 PM

Match 26 - Hampi Heroes vs Palani Tuskers, 5:45 PM

Thursday, January 18

Match 27 - Himalayan Tahrs vs Panchala Pride, 10:15 AM

Match 28 - Aravalli Arrows vs Tadoba Tigers, 11:45 AM

Match 29 - Maurya Mavericks vs Sindh Sonics, 5:45 PM

Match 30 - Murthal Magnets vs Hampi Heroes, 7:15 PM

Match 31 - Vijayanagara Veers vs Palani Tuskers, 8:45 PM

Friday, January 19

Match 32 - Periyar Panthers vs Himalayan Tahrs, 10:15 AM

Match 33 - Vijayanagara Veers vs Murthal Magners, 11:45 AM

Match 34 - Panchala Pride vs Hampi Heroes, 2:45 PM

Match 35 - Palani Tuskers vs Maurya Mavericks, 4:15 PM

Match 36 - Sindh Sonics vs Chola Veerans, 5:45 PM

Saturday, January 20

Match 37 - Maurya Mavericks vs Vijayanagara Veers, 10:15 AM

Match 38 - Panchala Pride vs Sindh Sonics, 11:45 AM

Match 39 - Murthal Magnets vs Periyar Panthers, 2:45 PM

Match 40 - Himalayan Tahrs vs Aravalli Arrows, 4:15 PM

Match 41 - Tadoba Tigers vs Chola Veerans, 5:45 PM

Sunday, January 21

Match 42 - Murthal Magnets vs Himalayan Tahrs, 10:15 AM

Match 43 - Vijayanagara Veers vs Sindh Sonics, 11:45 AM

Match 44 - Panchala Pride vs Aravali Arrows, 2:45 PM

Match 45 - Palani Tuskers vs Periyar Panthers, 4:15 PM

Match 46 - Hampi Heroes vs Chola Veerans, 5:45 PM

Monday, January 22

Match 47 - Maurya Mavericks vs Tadoba Tigers, 10:15 AM

Match 48 - Periyar Panthers vs Vijayangara Veers, 11:45 AM

Match 49 - Sindh Sonics vs Murthal Magnets, 2:45 PM

Match 50 - Aravalli Arrows vs Palani Tuskers, 4:15 PM

Match 51 - Chola Veerans vs Panchala Pride, 5:45 PM

Tuesday, January 23

Match 52 - Himlayan Tahrs vs Maurya Mavericks, 10:15 AM

Match 53 - Tadoba Tigers vs Hampi Heroes, 11:45 AM

Match 54 - Panchala Pride vs Murthal Magnets, 2:45 PM

Match 55 - Aravalli Arrows vs Sindh Sonics, 4:15 PM

Match 56 - Periyar Panthers vs Chola Veerans, 5:45 PM

Wednesday, January 24

Match 57 - Vijayanagara Veers vs Tadoba Tigers, 10:15 AM

Match 58 - Hampi Heroes vs Maurya Mavericks, 11:45 AM

Match 59 - Sindh Sonics vs Periyar Panthers, 2:45 PM

Match 60 - Palani Tuskers vs Himalayan Tahrs, 4:15 PM

Match 61 - Chola Veerans vs Aravalli Arrows, 5:45 PM

Thursday, January 25

Match 62 - Maurya Mavericks vs Panchala Pride, 10:15 AM

Match 63 - Himlayan Tahrs vs Vijayanagara Veers, 11:45 AM

Match 64 - Tadoba Tigers vs Periyar Panthers, 5:45 PM

Match 65 - Sindh Sonics vs Hampi Heroes, 7:15 PM

Match 66 - Murthal Magnets vs Palani Tuskers, 8:45 PM

Yuva Kabaddi Series Winter Editon 2023: Telecast & Live-Streaming Details

All rounds of Yuva Kabaddi Series Monsoon Edition 2023 will be live-streamed on the FanCode website and app. However, there will be no live telecast of the league on any TV channel in India.

Yuva Kabaddi Series Winter Editon 2023: Full Squads

Aravalli Arrows

Aftab Khan, Akram Babu Khan, Amit Singh, Anuj Singhodia, Ayaaz Sharif, Bhagat Singh, Brajpal Singhgour, Chetan Choudhary, Dev Gurjar, Gopal Singh, Hariom Choudhary, Jaiveer, Jaswat Yadav, Kahnaram Bana, Kanaram Choudhary, Kapil Gurjar, Lokesh Ghosliya, M Tabis Khan, Monu Kumar, Monu Verma, Nakul Saini, Navpreet Singh, Nitin Kumar, Pankaj Yadav, Pradeep Singh, Pravin Kumar, Prem Bhadu, Rohit Beniwal, Rohit Pancholi, Rohit Yadav, Sahil Sharma, Sonu Sheroan, Yuvraj Choudhary.

Chola Veerans

A Balabharathi Ambethkar, Ankit Dahiya, Arjun Rathee, Arunkumar Anjapuli, D Ranjith Deivarang, Dinesh Deep Chand, Gowtham Murgan, Ieniyayan Vaithiyanthan, Iyyappan Veeradanadian, M Vignesh Murugesan, Mahindra Prasad, Manikandan Kumar, Manjeet Thakur, Manoghar Marimuthu, Marimuthu Kamaraj, Mayank Malik, Mohit Dhull, Pravin Kumar Iyyanar, Prithvi Raj, R Ram Kumar, R Sridhar, R Vijay Kumar, Rajasekar Rajanderan, Rohit Singh, Saran Murugan, Sarath Raj, Sujith Sagar V, Thamizhvanan Kuppusammy, Vignesh Babu, Vinith Munichamy.

Hampi Heroes

Abhishek Panwar, Ajay Yadav, Amit Kumar Rathee, Anuj Negi, Ayush Kumar, Bharath Ram, Chetan Rathod, Deva Nathan P, Gagan Gowda, Gautam Singh, Gourav Mahesh, Harish Ranganath, Hruthik Lp, Kapoor Sehrawat, Karambir Thakur, Kenchappa Chandaki, Kiran Bs, Kunal Tanwar, Madhu Kaveerappa, Narsimhamurthy R, Nikhil Nagar, Rahul Rathee, Rohit Mawai, Rupesh Sahu, S Krishna Kumar, Sachin Sc, Sai Prasad, Sawan Khatri, Shantanu Kumar Singh, Shashank B, Shiva Kumar S, Shubham Bhidhuri, Somesh Kalasannavar, Sonu Rathee, Sudarshan B, Suhas Nagaraj, Sukesh Kulal, Sunil Ganesh N, Sunny Bhati, Suraj Choudhary, Teja Naik, Vikram Randhir, Vineet Mavi, Vinod Sandimani, Vishal Kumar, Vishal Tongad, Vishwas Pyarelal, Vivek Kumar.

Himalayan Tahrs

Aman Kumar, Aman Kumar, Anmol Thakur, Chandan Sharma, Chintu Chahal, Daksh Hooda, Desh Raj, Kamal Raj, Manish Kumar, Manish Kumar, Nikhil Thakur, Ravi Kumar, Ritik Kumar, Rohit Sangwan, Safi Mohhamad, Sahil Bumrah, Sahil Jaswal, Sahil Rohila, Shivam Sharma, Vishal Patiyal.

Maurya Mavericks

Basanta Kumar Nayak, Bhupendra Raut, Biswajit Jena, Gyana Ranjan Nayak, Jhankar Prasad Raut, Jitendra Raut, Kamraju Kadraka, Karunakar Behera, Kunal Bhoi, Laxman Nayak, Lipuna Pradhan, Pabitra Pujari, Rahul Das, Rashmi Bal, Rudra Narayan Rout, Santosh Kumar Barik, Sohel Khan, Subhasish Swain, Sujit Patra, Sumit Kumar.

Murthal Magnets

Akshay Kumar, Amish Rathee, Amit Kumar Rathee, Amit Phougat, Ankit Dhull, Ankit Saharwa, Ashish Narwal, Karambir Thakur, Mayank Saini, Milan Dahiya, Navdeep Singh, Nitin Jangra, Prince Kumar, Rahul Rathee, Ritik Radheyshyam, Rohit Rathee, Sachin Kumar, Sagar Rawal, Sawan Khatri, Sonu Rathee.

Panchala Pride

Aditya Kumar, Alok Kumar, Amish Rathee, Ankit Singh, Aryan Kumar, Atique Rahman, Badal Kumar, Brajesh Jayshankar Kumar, Karan Singh, Monu Kumar, Prince Kumar, Rahul Kumar, Rajkumar Singh, Rajnish Raj, Ravi Saket, Reetik Kumar, Rohit Rathee, Sawan Khatri, Shitiknth Gautam, Vicky Kumar, Vikash Kumar, Vishal Kumar.

Palani Tuskers

Arun Kumar Arumugam, Dharanidharan Kandasamy, Dineshkumar Krishnamoorthi, Elanthendral Elancheliyan, Manikandan Sudalaimani, Marimuthu Selvam, Prasanth Raman, Sakthivel Murugan, Sakthivel Thangavelu, Sanjay Rajan, Sanjay Rajendran, Santhosh Velmurugan, Senthilkannan Murugesan, Sidhu Sigana, Siva Duraisamy, Sivatharun Muthuramalingam, Vijay Selvaraj Vellaiah, Vishva Asalavan, Yoganathan Senthilvelan.

Periyar Panthers

Anand Yadav, Ankit Bhati, Ankit Kumar, Aryadeep Deshwal, Gaurav Bansal, Keshram Nagar, Kuldeep Kumar, Lucky Kumar, Mahendra Yadav, Nikhil Solanki, Rachit Yadav, Rajdeep Kumar, Robin Kumar, Ronik Singh, Sachin Gour, Shaurya Bahadhur, Venod Thakur.

Sindh Sonics

Abhishek Kumar, Amandeep Singh, Ashwani Kumar, Gaurav, Gurpreet Singh, Gursahib Singh, Jasveer, Jatin Singh, Jatinder Singh, Jobanjeet Singh, Kuldeep Kumar, Kuldeep Singh, Lovedeep Singh, Lovepreet Singh, Maninder Bir Singh, Mohandeep Singh, Rahul Kumar, Rajvir Singh, Vishal Singh.

Tadoba Tigers

Adarsh Sajgotra, Ahitsham Wani, Ajay Kumar, Aman Lalotra, Amir Hussan Bhat, Ankit Dhull, Arjun Rathee, Drubh Singh, Irfan Ahmed Mir, Irfan Ali Bhat, Karambir Thakur, Kifayat- Ul Ishaq Bhat, Nagendra Rathore, Ravinder Singh, Ridham Sharma, Rohit Singh, Saddam Hussain, Sandeep Singh, Wasem Bhatt.

Vijayanagara Veers

Anuj Singhodia, Arun Kumar Sanem, Gopal Putta, Hariom Choudhary, Kotesh Kuntigorla, Laxman Nallagonda, Madhu Kaveerappa, Mahendra Yadav, Ravi Katabathni, Robin Kumar, S Krishna Kumar, Saddam Hussain Mohammed, Sahil Sharma, Sai Dugyala, Sandeep Reddy Myakala, Santhosh Banothu, Sardar Choudhary, Sharan Nadikudi, Shiva Krishna Thelgu, Shiva Kumar S, Shubham Bhidhuri, Srinath Tejavath, Suhas Nagaraj, Sukesh Kulal, Sunny Yadav Uduthala, Suraj Koyalkar, Suresh Oruganti, Teja Naik, Thirupathi Gaju, Uday Kiran Ekkiri, Vamshi Krishna Pulikashi, Venkatesh Tummala, Vineeth Kumar Koyalkar.