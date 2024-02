World Aquatics Championships 2024 Day 3: Schedule, athletes in action, and more

The third day of the World Aquatics Championships 2024 will take place on February 4, 2024. The event kicked off in Doha, Qatar on February 2 and will continue until February 18, 2024.

Day 3 of the World Aquatics Championships 2024 will see athletes competing in various artistic swimming, water polo, diving, and open-water swimming events. In women’s water polo, numerous countries will compete in group-stage events.

The preliminary events on Feb. 4 at the World Aquatics Championships will be held in women’s solo free and 10m platform. While, the finals of the men’s 10km open water, team acrobatic, 3m synchronised, and mixed duet technical are scheduled to take place on Sunday.

With the presence of seasoned diver Jack David Laugher, a multiple Olympic and World Championships medalist, the men’s synchro will be an event to watch out. Diver Andrew Capobianco from the U.S. contingent, who clinched the silver in the 3m synchro, is expected to finish on the podium in this event as well.

Athletes in action on Day 3 of the World Aquatics Championships 2024

Jack Laugher of Team Great Britain will compete on day three of the World Aquatics Championships 2024 (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Here is the list of athletes who will be in action in the finals on day 3 of the World Aquatics Championships 2024:

Men’s 10km Open Water

Theo Druenne, Daniil Androssov, Nik Peterlin, Matej Kozubek, Chin Ting Keith Sin, Kristof Rasovszky, Pedro Farias, Kaiki Furuhata, Henrique Figueirinha, Diego Vera, Cheng-Chi Cho, Lev Cherepanov, Juan Diego Nunez Barreras, Jeison Rojas, Emir Batur Albayrak, Athanasios Kynigakis, Rayven De Los Santos, Marc-Antoine Olivier, Navaphat Wongcharoen, Diego Dulieu, Hau-Li Fan, Henre Louw, Franco Ivo Cassini, Asterios Daldogiannis, Juan Manuel Morales, Marin Mogic, Jamarr Andre Bruno, Dario Verani, Aflah Fadlan Prawira, Tiago Campos, Artyom Lukasevits, Pei-Chi Cho, Christian Schreiber, David Farinango, Daniel Delgadillo, Bartosz Kapala, Logan Fontaine, Nicholas Sloman, Piotr Wozniak, Jaan Pasko, Adrian Gustavo Ywanaga Papi, Diogo Cardoso, Ivan Puskovitch, Jan Hercog, Santiago Reyes, Matan Roditi, Lucas Ezequiel Alba, Esteban Enderica Salgado, Maximiliano Paccot, Taishin Minamide, Anurag Singh, Ido Gal, Michael Brinegar, Jaehun Park, Eric Hedlin, Jinhou Zhang, William Yan Thorley, Alejandro Plaza, Sebeom Oh, Ratthawit Thammananthachote, Christian Bbayo, Hector Pardoe, Johndry Segovia, Ilias El Fallaki, Tobias Patrick Robinson, Paulo Strehlke Delgado, Guillem Pujol, Kyle Lee, Florian Wellbrock, Sheldon Jon Heng Tan, Peixin Liu, Ruan Breytenbach, Domenico Acerenza, Burhanettin Hacisagir, Oliver Klemet, Martin Straka, David Bethlehem, Phillip Seidler, Logan Vanhuys

Men 3m synchronised

Rafael Borges, Luis Felipe Bonfim dos Santos Moura, Hoi Zhang, Heung Wing He, Anthony Harding, Jack Laugher, Nikolaj Schaller, Alexander Hart, Moritz Wesemann, Alexander Lube, Yohan Dion Eskrick-Parkinson, Yona Knight-Wisdom, Kacper Lesiak, Andrzej Rzeszutek, Jonathan Ruvalcaba, Frandiel Gomez, Adrian Abadia, Nicolas Garcia Boissier, Oleg Kolodiy, Danylo Konovalov, Vyacheslav Kachanov, Igor Myalin, Adityo Restu Putra, Tri Anggoro Priambodo, Tze Liang Ooi, Muhammad Syafiq Puteh, Luis Felipe Uribe Bermudez, Daniel Restrepo Garcia, Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci, Pak Yin Curtis Yuen, Lok Pan Robben Yiu, Andrew Capobianco, Quentin Henninger, Sebastian Konecki, Martynas Lisauskas, David Ledinski, Matej Nevescanin, Kirill Novikov, Nazar Kozhanov, Kurtis Mathews, Samuel Fricker, Rodrigo Diego Lopez, Osmar Olvera Ibarra, Jaegyeong Yi, Yeongtaek Kim, Liam Stone, Frazer Tavener, Zongyuan Wang, Daoyi Long, Alexis Jandard, Jules Bouyer, Jonathan Suckow, Guillaume Dutoit

Mixed Duet Technical

Hristina Marinova Cherkezova, Dimitar Orlinov Isae, Kantinan Adisa Isiributr, Voranan Toomchay, Jelena Kontic, Ivan Martinovic, Bernardo Santos, Anna Giulia Veloso, Sandra Freund, David Martinez, Jennifer Cerquera Hatiusca, Gustavo Sanchez, Nicolas Campos, Theodora Garrido, Miranda Barrera Jimenez, Diego Villalobos Carrillo, Nargiza Bolatova, Eduard Kim, Dennis Gonzalez Boneu, Mireia Hernandez Luna, Giorgio Minisini, Susanna Pedotti, Wentao Cheng, Haoyu Shi

What is the schedule for the Day 3 of the World Aquatics Championships 2024?

The schedule for the Day 3 of the World Aquatics Championships 2024 is as follows (Local time):

9:00 AM - Water polo - Women - Kazakhstan vs Brazil (Group A)

9:30 AM - Artistic Swimming - Women - Solo Free (Prelims)

10:02 AM - Diving - Women - 10m Platform (Prelims)

10:30 AM - Open Water - Men - 10km (Finals)

10:30 AM - Water polo - Women - People's Republic of China vs Spain (Group B)

12:00 PM - Water polo - Women - Greece vs France (Group B)

1:30 PM - Water polo - Women - Australia vs Singapore (Group C)

2:00 PM - Artistic Swimming - Team - Acrobatic (Finals)

3:00 PM - Water polo - Women - Hungary vs New Zealand (Group C)

3:32 PM - Diving - Men - 3m Synchronised (Finals)

4:30 PM - Water polo - Women - Great Britain vs Italy (Group D)

7:00 PM - Water polo - Women - United States of America vs Netherlands (Group A)

8:00 PM - Artistic Swimming - Mixed - Duet Technical (Finals)

8:30 PM - Water polo - Women - South Africa vs Canada (Group D)

Where to watch the World Aquatics Championships 2024?

One can watch the World Aquatics Championships 2024 through the World Aquatics website.