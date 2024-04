Tom Jones Memorial 2024: Top entries ft. Noah Lyles, Grant Holloway

The Tom Jones Memorial 2024 is slated to be held between April 12 and April 13, 2024, at the James G. Pressly Stadium, Percy Beard Track, in Gainesville, Florida.

Conducted by the University of Florida, the Tom Jones Memorial 2024 will serve as a collegiate invitational competition and preparatory meet for track and field athletes who are gearing up for the Paris Olympics 2024, scheduled later this year from July 26 to August 11, 2024.

Both men’s and women’s Olympic development programs at the Tom Jones Memorial 2024 consist of star-studded lineups who will be competing in various disciplines like 100m, 200m, 400m, and 110m/100m hurdles events.

In the women’s field, Nia Ali, Tobi Amusan, Tamari Davis, Danielle Williams, Talitha Diggs, Melissa Jefferson, Alana Reid, Masai Russell, Abby Steiner, Anna Hall, Stacey Ann Williams, Junelle Bromfield, Rushell Clayton, Shamier Little, and Britton Wilson are a few prominent names to keep an eye on at the 2024 edition of the Tom Jones Memorial.

Meanwhile, some of the men’s athletes to watch out for at the Tom Jones Memorial 2024 are Noah Lyles, Grant Holloway, Kenny Bednarek, Alison dos Santos, Erriyon Knighton, Ronnie Baker, Matthew Boling, Jereem Richards, CJ Allen, Champion Allison, and Trevor Bassitt.

Women’s top entries at the Tom Jones Memorial 2024 (only Olympic Development programs)

Here are the top women's entries at the Tom Jones Memorial 2024:

100m

Finette Agyapong

Nia Ali

Tobi Amusan

Taylor Anderson

Kristal Awuah

Ayoola Babola

Jada Baylark

Quanesha Burkes

Kashieka Cameron

Yanique Dale

Symone Darius

Tamari Davis

Beyonce Defreitas

Talitha Diggs

Gabrielle Farquharson

Kynnedy Flannel

Divonne Franklin

Liu Guoyi

Halle Hazzard

Amber Hughes

Melissa Jefferson

Joyce Kalombo

Line Kloster

Kristina Knott

Imani Lansiquot

Gina Luckenkemper

Feng LuLu

Gu Manqi

Brittni Mason

Maia McCoy

Kemba Nelson

Favour Ofili

Javianne Oliver

Kiara Parker

Ama Pipi

Yuan Qiqi

Shannon Ray

Alana Reid

Ingrid Rismark

Masai Russell

Abby Steiner

Adaobi Tabugo

Diani Walker

Nia Wedderburn-Goodison

Bianca Williams

Liang Xiaojing

Wei Yongli

Amira Young

Li Yuting

200m

Finette Agyapong

Gina Akpe-Moses

Leah Anderson

Kristal Awuah

Ayoola Babola

Anavia Battle

Jada Baylark

Kashieka Cameron

Yanique Dale

Symone Darius

Karimaah Davis

Beyonce Defreitas

Gabrielle Farquharson

Divonne Franklin

Lauren Gale

Jessika Gbai

Liu Guoyi

Anna Hall

Halle Hazzard

Melissa Jefferson

Joyce Kalombo

Ida Karstoft

Line Kloster

Kristina Knott

Imani Lansiquot

Brittni Mason

Maia McCoy

Ackera Nugent

Victoria Ohuruogu

Kiara Parker

Ama Pipi

Shannon Ray

Arianna Sharpe

Shereen Vallabouy

Nia Wedderburn-Goodison

Bianca Williams

Jodie Williams

Stacey Ann Williams

Li Yuting

400m

Aliyah Abrams

Lily Beckford

Haisha Bisiolu

Junelle Bromfield

Rushell Clayton

Kyra Constantine

Karimaah Davis

Makenzie Dunmore

Lauren Gale

Jessika Gbai

Yanique Haye-Smith

Quanera Hayes

Alexis Holmes

Andrenette Knight

Camille Laus

Bailey Lear

Shamier Little

Alyssa Marsh

Gontse Morake

Brittany OgunMukun

Victoria Ohuruogu

Paris Peoples

NaAsha Robinson

Tierra Robinson-Jones

Gabby Scott

Arianna Sharpe

Lea Tshikaya

Shereen Vallabouy

Kaylin Whitney

Jodie Williams

Stacey Ann Williams

Britton Wilson

Gianna Woodruff

Nicole Yeargin

Charokee Young

100m Hurdles

Nia Ali

Kaila Barber

Emma Bomme

Taliyah Brooks

Christina Clemons

Justice Coutee-McCullum

Gabriele Cunningham

Anna Hall

Martine Hjornevik

Jessica Hunter

Lolo Jones

Yuwei Lin

Lai Yiu Lui

Tonea Marshall

Crystal Morrison

Ebony Morrison

Ackera Nugent

Ingrid Rismark

Kaylah Robinson

Masai Russell

Cyrena Samba-Mayela

Cindy Sember

Adaobi Tabugo

Charisma Taylor

Issy Wakefield

Danielle Williams

Men’s top entries at the Tom Jones Memorial 2024 (only Olympic Development programs)

20-year-old Erriyon Knighton will compete in the men's 400m at the Tom Jones Memorial 2024. (Photo by Stephen Pond/Getty Images)

100m

William Andoh

Ronnie Baker

Felipe Bardi

Kenneth Bednarek

Andre Bent

Rikkoi Brathwaite

Nadale Buntin

Paulo Andre Camilo

Erik Cardoso

Renan Correa

Rodrigo do Nascimento

Luke Dorrell

Jona Efoloko

Jerod Elcock

Nigel Ellis

Andre Ewers

Joe Fahnbulleh

Ryiem Forde

Gabriel Aparecido Garcia

Joshua Gbagbo

Yan Haibin

Eric Harrison Jr

Andrew Hudson

Chen Jiapeng

Ian Kerr

Kyree King

Bryan Levell

Ezekiel Lowe

Noah Lyles

Emmanuel Matadi

Jae’Len Means

Andrew Morgan-Harrison

David Morgan-Harrison

Jovanni Parkinson

Jeriel Quainoo

Julius Rivera

Hakim Sani Brown

JT Smith

Norris Spike

Brendon Stewart

Filippo Tortu

Xie Zhenye

Deng Zhijian

Wu Zhiqiang

200m

Gilles Anthony Afoumba

William Andoh

PJ Austin

Ronnie Baker

Felipe Bardi

Matthew Boling

Jamal Britt

Nadale Buntin

Paulo Andre Camilo

Erik Cardoso

Arinze Chance

Renan Correa

Bryce Deadmon

Luke Dorrell

Ricardo Dos Santos

Jona Efoloko

Jerod Elcock

Nigel Ellis

Joe Fahnbulleh

Brian Faust

Gabriel Aparecido Garcia

Joshua Gbagbo

Ian Kerr

Courtney Lindsey

Ezekiel Lowe

Emmanuel Matadi

Jae’Len Means

Nethaneel Mitchell-Blake

Andrew Morgan-Harrison

David Morgan-Harrison

Michael Ohioze

Jovanni Parkinson

Jeriel Quainoo

Jereem Richards

JT Smith

Kendal Williams

Xie Zhenye

400m

Gilles Anthony Afoumba

CJ Allen

Champion Allison

Aldrich Bailey

Chris Bailey

Nic Baker

Emmanuel Bamidele

Trevor Bassitt

Matthew Boling

Dylan Borlee

Jonathan Borlee

Joseph Brier

Arinze Chance

Anthony Cox

Bryce Deadmon

Alison dos Santos

Ricardo Dos Santos

Venelin Georgiev

Asa Guevara

Toby Harries

Matthew Hudson-Smith

Jaheel Hyde

Jonathan Jones

Thomas Jordier

Erriyon Knighton

Benjamin Lobo

Michael Ohioze

Efekemo Okoro

Jacory Patterson

Brady Perry

Khalifa Rosser

Alonzo Russell

Kristian Samwell-Nash

Michael Shonibare

Trevor Stewart

Ryan Willie

110m Hurdles

Dylan Beard

Jamal Britt

Rasheem Brown

Lafranz Campbell

Robert Dunning

Edson Gomes

Grant Holloway

Eddie Lovett

Tyler Manson

Cameron Murray

Ian Nieves

Rafael Pereira

Gino Roberts

Daniel Spejcher

Davonte Vanterpool

Vladimir Vukicevic

Jevon Williams

Joshua Zeller