World Wrestling Championships 2025 Brackets ft. Wyatt Hendrickson in 125kg men's freestyle

The brackets for the men's freestyle category for the 2025 World Wrestling Championships were announced, where Team USA's Spencer Lee will enter as the No. 1 seed in the 57kg category. The World Wrestling Championships will be held from September 13 to 21, 2025, in Zagreb, Croatia.
Lee earned the bye for the 1/8 final round.PJ Duke will face China's Shuang Chen in the 70kg category, while U20 World Champion David Carr will lock horns with Rasul Shapiev in the 7kg category. 2023 World Championships bronze medalist Zahid Valencia will be seen competing against India's Mukul Dahiya, while 2025 NCAA Champion Wyatt Hendrickson will start his campaign against Abdulla Kurbanov in the qualifying round of 125kg. Let's explore the brackets of men's freestyle wrestling at the 2025 World Wrestling Championships.
Full brackets of the 2025 World Wrestling Championships
The brackets of the men's freestyle categories are given below
57kg
- Azamat Arturovic Tuskaev vs Munkh Erdene Batkhuyag
- Vladyslav Abramov vs Arsen Aarutyunyan
- Sunggwon Kim vs Yusuf Demir
- Niklas Stechele vs Roman Guillermo Bravo Young
- Darian Toi Cruz vs Chongsong Han
- Mingzhuo Li vs Guesseppe Ricardo Rea Villarroel
- Ali Hossein Momenijoujadeh vs Thomas Epp
- Garette Austin Saunders vs Bekzat Almaz Uulu
- Aman Aman vs Vladimir Egorov
- Husein Khudhur Jasim Albehadilalbors vs Peter Lewis Hammer Cude
- Ivaylo Milenov Tisov vs Rin Sakamoto
- Islam Bazarganov vs Roberti Dingashvili
- Salah Eddine Kateb vs Gulomjon Abdullaev
- Aiaal Belolyubskii vs Musa Mekhtikhanov
- Adilet Almukhamedov vs Aryan Tsiutryn
61kg men's freestyle at 2025 World Wrestling Championships:
- Besir Alili vs Georgii Okorokov
- Assylzhan Yessengeldi vs Nils Leutert
- Manvel Khndzrtsyan vs Simone Vincenzo
- Piroddu Sangboum Han vs Jaxen Patrick Forrest
- Zelimkhan Abakarov vs Emrah Ormanoglu
- Ibrahim Abdullah Guzan vs Taiyrbek Zhumashbek Uulu
- Kum Hyok Kim vs Dylan Joseph Shawver
- Joshua Alexander Kramer vs Ahmad Masoud Mohammadnezhadjavan
- Dzmitry Shamela vs Tuvshintulga Tumenbileg
- Kamil Kerymov vs Zezhong Sun
65kg men's freestyle at 2025 World Wrestling Championships:
1/16 Final
- Rahman Mousa Amouzadkhalili vs Ikromzhon Khadzhimurodov
- TBC vs Daniel Marian Sandu
- Khamzat Timourovitch Arsamerzouev vs Nico Megerle
- Andrii Biliichuk vs Mikyay Salim Naim
- Vazgen Tevanyan vs Abdulmazhid Kudiev
- Goderdzi Dzebisashvili vs Abdullah Assaf
- Ibragim Sharaputtinovich Ibragimov vs Gantulga Batbaatar
- Colin John Realbuto vs Ayub Muratovitch Musaev
- Real Marshall Ray Woods vs Maxim Sacultan
- Cavit Acar vs Sujeet Sujeet
- Peiman Bioukagha Biabani vs Krzysztof Bienkowski
- Islam Guseinov vs Ali Rahimzada
- Umidjon Jalolov vs Nino Leutert
- Chouaib Abderrahmane Sahraoui vs Sebastian C Rivera
- Wilfredo Aogusto Rodríguez Bocaney vs TBC
- Alibeg Saigidgusein Alibegov vs Kotaro Kiyooka
Qualification
- Kwang Jin Kim vs Junsik Yun
- Tao Wei vs Nachyn Kuular
70kg:
- Saiyn Kazyrk vs Oleksii Boruta
- Islam Dudaev vs Ismail Musukaev
- Arman Andreasyan vs Viktor Rassadin
- Jorge Franco Gatica Hinricksen vs Ernazar Kubatbekovich Akmataliev
- Anthony Sterling Wesley vs Shannon Geran Hanna II
- Amirmohammad Babak Yazdanicherati vs Kanan Heybatov
- Shuang Chen vs Peter John Duke
- Viktor Stiven Voinovic vs Mohammed Al Jawad Zuhair K Kareem
- Vasile Diacon vs Tulga Tumur Ochir
- Haydar Yavuz vs Austin Klee Gomez
- Rohit Rohit vs Begijon Kuldashev
- Michael David Zale vs Mihail Iliev Georgiev
- Khairiddine Ben Tlili vs Yongseok Jeong
74 kg men's freestyle at 2025 World Wrestling Championships:
- Rasul Shapiev vs David Aaron Carr
- Chermen Valiev vs Tugsjargal Erdenebat
- Murad Kuramagomedov vs Alibek Abdikassymov
- Kumar Vikash vs Ibragim Ruslanovitch Veliev
- Tbc vs Ramazan Eldarovitch Ramazanov
- Cristian Bernardo Santiago Perez vs Orozobek Toktomambetov
- Yones Aliakbar Emamichoghaei vs Hrayr Alikhanyan
- Vedran Luketin vs Daegil Han
- Turan Bayramov vs Zaurbek Sidakov
- Magomedrasul Asluev vs Ivan Kusyak
- Mirzo Khayitov vs Giorgi Elbakidze
- Renato Patricio Da Silva vs Soner Demirtas
- Tbc vs Vitali Ihnatovich
- Mohammad Aliasghar Mottaghinia vs Taimuraz Salkazanov
- Ion Marcu vs Tbc
- Anthony Jose Montero Chirinos vs Egzon Xhoni
Qualification
- Kamil Rybicki vs Batuqinggele Batuqinggele
- Kota Takahashi vs Ok Chol Han
- Luca Finizio vs Adam Skene Thomson
79kg:
- Dzhabrail Gadzhiev vs Alfred Daniel
- Marko Nikolic vs Tu Erxun Aheiyou
- Georgios Kougioumtsidis vs Ryunosuke Kamiya
- Levi David Haines vs Khidir Kurban A Saipudinov
- Alans Amirovs vs Vasyl Mykhailov
- Iakub Shikhdzhamalov vs Akhmed Usmanov
- Michael Anthony Labriola vs Amit Amit
- Ibrahim Metehan Yaprak vs Bolat Sakayev
- Zelimkhan Khadjiev vs Patrik Leder
- Azymberdi Saparov vs Vlad Stratan
- Dejan Mitrov vs Bumgue Seo
86kg:
- Ibragim Kadiev vs Cezary Marek Sadowski
- Mukhammad Abdullaev vs Kamran Ghorban Ghasempour
- Hade Ayidusi vs Batbilguun Naadambat
- Fateh Benferdjallah vs Weng Luen Gary Chow
- Ivars Samusonok vs Matteo Alcidio Louis Monteiro Furtado Tresse
- Kreso Skugor vs Tariel Gaphrindashvili
- Zahid Valencia vs Mukul Dahiya
- Simon Marchl vs Ahmed Khaled Mohamed Mahmoud
- Joshua Philipp David Morodion vs Rakhim Magamadov
- Paulius Lescauskas vs Azamat Dauletbekov
- Hayato Ishiguro vs Boris Makoev
- Gyeongyeon Lee vs Ethan Adrian Ramos
- Mukhammed Aliiev vs Traian Capatina
92kg men's freestyle at 2025 World Wrestling Championships:
- Demchigdorj Tumurbataar vs Ivan Chornohuz
- Takashi Ishiguro vs Magomed Sharipov
- Samuel Scherrer vs Andrew Terry Musey Johnson
- Redjep Hajdari vs Trent Niemond Hidlay
- Lars Schaefle vs Uri Kalashnikov
- Kamil Kurugliyev vs Hua Ze
- Benjamin Greil vs Deepak Punia
- Ahmed Sultanovich Bataev vs Yaraslau Iadkouski
- Alperen Tokgoz vs Amanula Gadzhimagomedov
- Gwanuk Kim vs Andrian Grosul
97kg men's freestyle at 2025 World Wrestling Championships:
1/8 Final
- Akhmed Tazhudinov vs Tbc
- Kyle Snyder vs Tbc
- Tbc vs Givi Matcharashvili
Qualification
- Nishan Preet Singh Randhawa vs Magomedgadji Omardibirovich Nurov
- Awusayiman Habila vs Richard Vegh
- Akhmed Adamovich Magamaev vs Radu Lefter
- Vicky Vicky vs Magomedkhan Magomedov
- Arturo Silot Torres vs Resul Gune
- Arash Yoshida vs Domantas Pauliuscenko
- Shatlyk Hemelyayev vs Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov
- Amirali Hamid Azarpira vs Gankhuyag Ganbaatar
- Rizabek Aitmukhan vs Magomed Kurbanov
- Adam Jaksik vs Cristian Jose Sarco Colmenarez
- Aliaksandr Hushtyn vs Juhwan Seo
- Filip Huklek vs Ertugrul Agca
- David Mchedlidze vs Zbigniew Baranowski
125kg men's freestyle at 2025 World Wrestling Championships:
1/8 Final
- Lkhagvagerel Munkhtur vs Tbc
- Tbc vs Robert Baran
- Giorgi Meshvildishvili vs Tbc
- Dzianis Khramiankou vs Tbc
- Tbc vs Amir Hossein Abbas Zare
Qualification
- Abdulla Kurbanov vs Wyatt Avery Hendrickson
- Murazi Mchedlidze vs Khasanboy Rakhimov
- Alisher Yergali vs Alen Khubulov
- Johannes Ludescher vs Buheeerdun Buheeerdun
- Gabriel De Sousa Silva vs Mohsen Mansour Siyar
- Solomon Manashvili vs Azamat Khosonov
- Rajat Ruhal vs Vlagyiszlav Bajcajev
- Jonovan Darius Smith vs Dmitrii Duscov
- Omar Ihab Sarem vs Taiki Yamamoto
- Filip Koscic vs Shamil Magomed A Sharipov
- Hakan Buyukcingil vs Gyeongmin Kim