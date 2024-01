Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes 2024: Athletes, schedule, where to watch and more

The Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes 2024 is scheduled to be held on January 27, 2024, at the Qazaqstan Athletics Sports Complex in Astana, Kazakhstan. This is the first World Athletics Indoor Tour Gold meeting of the year, and the first to be held in Asia.

Some of the prominent athletes participating in the Astana Indoor Meet are the World record holder in the men’s pole vault, Armand Duplantis, Tokyo Olympics champion in 200m Andre de Grasse, and three-time Diamond League champion Tobi Amusan.

The World Athletics indoor gold meeting will be offering at least USD$7000 prize money for each discipline, including USD$3000 to the winner.

Men athletes competing at the Astana Indoor Meet 2024

60m

Demek Kemp (USA)

Jan Volko (Czech Republic)

Danil Popov (Kazakhstan)

Michael Dickson (USA)

Rohan Watson (Jamaica)

Andre De Grasse (Canada)

Ildar Akhmadiev (Tajikistan)

Akihiro Higashida (Japan)

Shuhei Tada (Japan)

Richard Kilty (Great Britain)

Harlyn Perez (Cuba)

Tosin Ogunode (Qatar)

Vitaly Zems (Kazakhstan)

Almat Tulebaev (Kazakhstan)

Favoris Muzrapov (Tajikistan)

Markys Fuchs (Austria)

3000m

Nursultan Keneshbekov (Kyrgyzstan)

Zuhurshohi Najimiddin (Tajikistan)

Karl Bebendorf (Germany)

Getnet Wale (Ethiopia)

Emil Danielsson (Sweden)

Samuel Tefera (Ethiopia)

Mounier Akbache (France)

Boaz Kiprugut (Kenya)

400m

Tavares Ericsson (Portugal)

Inaki Canal (Spain)

Vyacheslaw Zems (Kazakhstan)

Elnor Mukhidinov (Kazakhstan)

Patrick Sorm (Czech Republic)

Efim Tarassov (Kazakhstan)

Andrey Sokolov (Kazakhstan)

Pavel Maslak (Czech Republic)

Rusheen McDonald (Jamaica)

60m Hurdles

Sisinho Amriz (Portugal)

Roger Iribarne (Cuba)

Milan Trajkovic (Cyprus)

Stefan Volzer (Germany)

Yaqoub Al Youha (Kuwait)

Joao Vitor De Oliveira (Portugal)

Yevgeny Prokudin (Kazakhstan)

Junxi Liu (China)

John Cabang (Philippines)

Ergash Normurodov (Uzbekistan)

Michael Dickson (USA)

Saeed Othman Al Absi (Qatar)

David Yefremov (Kazakhstan)

Chris Douglas (Australia)

Max Hrelja (Sweden)

Andrew Pozzi (Great Britain)

Shot Put

Ivan Ivanov (Kazakhstan)

Piotr Gozdziewicz (Poland)

Francisco Belo (Portugal)

Eric Favors (Ireland)

Scott Lincoln (Great Britain)

Mohamed Tolo (South Africa)

Roger Steen (USA)

Pole Vault

Armand Duplantis (Sweden)

Danil Polyanskiy (Kazakhstan)

Shingo Sawa (Japan)

Ben Broeders (Belgium)

Tao Zhong (China)

Sondre Guttormsen (Norway)

Oleg Zernikel (Germany)

Urho Kujanpaa (Finland)

Cole Walsh (USA)

Women athletes competing at the Astana Indoor Meet 2024

Tobi Amusan will be one of the top athletes competing at the first World Athletics indoor gold tour event (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

60m

Christania Williams (Jamaica)

Magdalena Lindner (Austria)

Salome Kora (Switzerland)

Natasha Morrison (Jamaica)

Valeria Safornova (Kazakhstan)

Magdalena Stefanovicz (Poland)

Mei Kodama (Japan)

Farzaneh Fashihi (Iran)

Destiny Smith-Barnett (USA)

Boglarka Takacs (Hungary)

Antonique Strachan (Bahrain)

Tina Clayton (Jamaica)

Alexandra Burghadrt (Germany)

Olga Safronova (Kazakhstan)

Mallory Leconte (France)

Remoba Burchell (Jamaica)

400m

Nanako Matsumoto (Japan)

Laylo Allaberganova (Uzbekistan)

Mariya Shuvalova (Kazakhstan)

Kristina Pronzhenko (Tajikistan)

Adelina Zems (Kazakhstan)

Maja Cilic (Serbia)

Sofie Becker (Ireland)

Stefanie McPherson (Jamaica)

Kristina Kondrashova (Kazakhstan)

Katia Azevedo (Portugal)

Anna Shumilo (Kazakhstan)

Mile

Marissa Damink (Netherlands)

Daisy Jepkemei (Kazakhstan)

Fedra Luna (Argentina)

Vera Coutellier (Germany)

Weronika Lizakowska (Poland)

Axumawit Embaye (Ethiopia)

Lenuta Limiuc (Romania)

Gela Hambese (Ethiopia)

Vera Hoffman (Luxemburg)

Diribe Welteji (Ethiopia)

Josphine Chelangat (Kenya)

60m Hurdles

Megan Tapper (Jamaica)

Viktoria Schrametz (Austria)

Alina Chistyakova (Kazakhstan)

Yuliya Bashmanova (Kazakhstan)

Milica Emini (Serbia)

Amber Hughes (USA)

Evonne Britton (USA)

Binbin Wu (China)

Tobi Amusan (Nigeria)

Lidija Podsepkina (Uzbekistan)

Amoi Brown (Jamaica)

Alaysha Johnson (USA)

Anel Shulakova (Kazakhstan)

Nia Ali (USA)

Sarah Lavin (Ireland)

Courtney Jones (USA)

Long Jump

Irina Konicsheva (Kazakhstan)

Shiqi Xiong (China)

Alina Chistyakova (Kazakhstan)

Petra Banhidi-Farkas (Hungary)

Anastassiya Rypakova (Kazakhstan)

Tiffany Flynn (USA)

Ekaterina Avdeenko (Kazakhstan)

Nga Yan Yue (Hong Kong)

Diana Lesti (Hungary)

Ingeborg Grunwald (Austria)

Alina Rotaru (Romania)

Milica Gardasevic (Serbia)

High Jump

Aleksanda Sharkaeva (Uzbekistan)

Nagisa Takahashi (Japan)

Michaela Hruba (Czech Republic)

Svetlana Radzivil (Uzbekistan)

Urte Baikstyte (Lithuania)

Yelizaveta Matveyeva (Kazakhstan)

Saleta Fernandez (Spain)

Nadezhda Dubovitskya (Kazakhstan)

Arina Malyugina (Kazakhstan)

Inika Mcpherson (USA)

Kristina Ovchinnikova (Kazakhstan)

Schedule for the Astana Indoor Meet 2024

The Astana Indoor Meet 2024, featuring the likes of Duplantis, De Grasse, and Amusan, and Nia Ali is slated to begin at 3:12 PM (Local time) on January 27, 2024. The schedule for the meeting is as follows:

3:12 PM - Men's 400m (H1)

3:20 PM - Women's Long Jump (F)

3:20 PM - Women's 400m (H1)

3:25 PM - Men's Pole Vault (F)

3:28 PM - Women's High Jump (F)

3:31 PM - Women's 60m (SF)

3:38 PM - Women's 60m (SF)

3:45 PM - Men's 60m (SF)

3:52 PM - Men's 60m (SF)

4:05 PM - Men's 60m Hurdles (SF)

4:12 PM - Men's 60m Hurdles (SF)

4:22 PM - Women's 60m Hurdles (SF)

4:29 PM - Women's 60m Hurdles (SF)

4:38 PM - Men's 3000m (F)

4:51 PM - Men's Shot Put (F)

4:53 PM - Women's Mile (F)

5:07 PM - Men's 400m (H2)

5:16 PM - Women's 400m (H2)

5:23 PM - Women's 60m (F)

5:31 PM - Men's 60m (F)

5:43 PM - Men's 60m Hurdles (F)

5:51 PM - Women's 60m Hurdles (F)

Where and how to watch the Astana Indoor Meet?

The live streaming for the Astana Indoor Meet will be available on the World Athletics YouTube channel.