MLB Draft Picks 2023: Complete Results from Round 1 through 20

The MLB Draft concluded yesterday, with teams selecting a bunch of prospects to fill their farm systems with. High schoolers and college players alike found their new MLB homes, with Paul Skenes of LSU kicking things off and Pascanel Ferreras of Western Carolina finishing it out.

There was a lot of talent taken, some of which will be in the major leagues sooner than later. Here's every single prospect selected in the MLB Draft over the last few days.

All MLB Draft picks from 2023

Round 1

Pick Team Player Position School 1. Pirates Paul Skenes RHP LSU 2. Nationals Dylan Crews OF LSU 3. Tigers Max Clark OF Franklin (Ind.) Community HS 4. Rangers Wyatt Langford OF Florida 5. Twins Walker Jenkins OF South Brunswick (N.C.) HS 6. Athletics Jacob Wilson SS Grand Canyon 7. Reds Rhett Lowder RHP Wake Forest 8. Royals Blake Mitchell C Sinton (Texas) HS 9. Rockies Chase Dollander RHP Tennessee 10. Marlins Noble Meyer RHP Jesuit HS (Portland, Ore.) 11. Angels Nolan Schanuel 1B Florida Atlantic 12. Diamondbacks Tommy Troy SS Stanford 13. Cubs Matt Shaw SS Maryland 14. Red Sox Kyle Teel C Virginia 15. White Sox Jacob Gonzalez SS Ole Miss 16. Giants Bryce Eldridge RHP James Madison HS (Vienna, Va.) 17. Orioles Enrique Bradfield Jr. OF Vanderbilt 18. Brewers Brock Wilken 3B Wake Forest 19. Rays Brayden Taylor SS TCU 20. Blue Jays Arjun Nimmala SS Strawberry Crest HS (Valrico, Fla.) 21. Cardinals Chase Davis OF Arizona 22. Mariners Colt Emerson SS John Glenn HS (Cambridge, OH) 23. Guardians Ralphy Velazquez C Huntington Beach (Calif.) HS 24. Braves Hurston Waldrep RHP Florida 25. Padres Dillon Head OF Homewood Flossmoor HS (Glenwood, Ill.) 26. Yankees George Lombard Jr. SS Gulliver Prep School (Pinecrest, Fla.) 27. Phillies Aidan Miller SS J.W. Mitchell HS (Trinity, Fla.) 28. Astros Brice Matthews SS Nebraska

Wyatt Langford was an MLB Draft first round pick

The Seattle Mariners took Jonny Farmelo with the 29th pick, a prospect promotion incentive selection. The first Competitive Balance Round looked like this:

Pick Team Player Position School 30. Mariners Tai Peete SS Trinity Christian School (Tyrone, Ga.) 31. Rays Adrian Santana SS Doral Academy (Miami, Fla.) 32. Mets Colin Houck SS Parkview HS (Lilburn, Ga.) 33. Brewers Josh Knoth RHP Patchogue-Medford (N.Y.) HS 34. Twins Charlee Soto RHP Reborn Christian Academy (Kissimmee, Fla.) 35. Marlins Thomas White LHP Phillips Academy (Rowley, Mass.) 36. Dodgers Kendall George OF Atascocita HS (Humble, Texas) 37. Tigers Kevin McGonigle SS Monsignor Bonner HS (Aldan, Pa,) 38. Reds Ty Floyd RHP LSU 39. Athletics Myles Naylor 3B St. Joan of Arc (Mississauga, Ont.)

Round 2

Pick Team Player Position School 40. Nationals Yohandy Morales 3B Miami (Fla.) 41. Athletics Ryan Lasko OF Rutgers 42. Pirates Mitch Jebb SS Michigan State 43. Reds Sammy Stafura SS Walter Panas HS (Mohegan Lake, N.Y.) 44. Royals Blake Wolters RHP Mahomet (Ill.) Seymour HS 45. Tigers Max Anderson 2B Nebraska 46. Rockies Sean Sullivan LHP Wake Forest 47. Marlins Kemp Alderman OF Ole Miss 48. Diamondbacks Gino Groover 3B N.C. State 49. Twins Luke Keaschall 2B Arizona State 50. Red Sox Nazzan Zanetello SS Christian Brothers College HS (Florissant, Mo.) 51. White Sox Grant Taylor RHP LSU 52. Giants Walker Martin SS Eaton (Colo.) HS 53. Orioles Mac Horvath OF North Carolina 54. Brewers Mike Boeve 3B Nebraska-Omaha 55. Rays Colton Ledbetter OF Mississippi State 56. Mets Brandon Sproat RHP Florida 57. Mariners Ben Williamson 3B William & Mary 58. Guardians Alex Clemmey LHP Bishop Hendricken HS (Middletown, R.I.) 59. Braves Drue Hackenberg RHP Virginia Tech 60. Dodgers Jake Gelof 3B Virginia 61. Astros Alonzo Tredwell RHP UCLA

Competitive Balance Round B

Pick Team Player Position School 62. Guardians Andrew Walters RHP Miami (Fla.) 63. Orioles Jackson Baumeister RHP Florida State 64. D-backs Caden Grice LHP Clemson 65. Rockies Cole Carrigg C San Diego State 66. Royals Carson Roccaforte OF Louisiana 67. Pirates Zander Mueth RHP Belleville East HS (Swansea, Ill).

Compensation picks

Pick Team Player Position School 68. Cubs Jaxon Wiggins RHP Arkansas 69. Giants Joe Whitman LHP Kent State 70. Braves Cade Kuehler RHP Campbell

Round 3

Pick Team Player Position School 71. Nationals Travis Sykora P Round Rock HS (Tex.) 72. Athletics Steven Echavarria P Millburn HS (N.J.) 73. Pirates Garret Forrester 3B Oregon State 74. Reds Hunter Hollan P Arkansas 75. Royals Hiro Wyatt P Staples HS (Conn.) 76. Tigers Paul Wilson P Lakeridge HS (Or.) 77. Rockies Jack Mahoney P South Carolina 78. Marlins Brock Vradenburg 1B Michigan State 79. Angels Alberto Rios 3B Stanford 80. D-backs Jack Hurley OF Virginia Tech 81. Cubs Josh Rivera SS Florida 82. Twins Brandon Winkour OF Edison HS (Calif.) 83. Red Sox Antonio Anderson SS North Atlanta HS (Ga.) 84. White Sox Seth Keener P Wake Forest 85. Giants Cole Foster SS Auburn 86. Orioles Kiefer Lord P Washington 87. Brewers Eric Bitonti SS Aquinas HS (Calif.) 88. Rays Tre' Morgan 1B LSU 89. Blue Jays Juaron Watts-Brown P Oklahoma State 90. Cardinals Travis Honeyman OF Boston College 91. Mets Nolan McLean 2-Way Oklahoma State 92. Mariners Teddy McGraw P Wake Forest 93. Guardians C.J. Kayfus OF Miami 94. Braves Sabin Ceballos SS Oregon 95. Dodgers Brady Smith P Grainger HS (Tenn.) 96. Padres J.D. Gonzalez C Anita Otero Hernandez HS (P.R) 97. Yankees Kyle Carr P Palomar College 98. Phillies Devin Saltiban SS Hilo HS (Hi.) 99. Astros Jake Bloss P Georgetown 100. Orioles Tavian Josenberger OF Arkansas 101. Mets Kade Morris P Nevada

Round 4 of the MLB Draft

Pick Team Player Position School 102. Nationals Andrew Pinckney OF Alabama 103. Athletics Cole Miller P Newbury Park HS (Calif.) 104. Pirates Carlson Reed P West Virginia 105. Reds Cole Schoenwetter P San Marcos HS (Calif.) 106. Royals Hunter Owen P Vanderbilt 107. Tigers Carson Rucker 3B Goodpasture Christian (Tenn.) 108. Rangers Skylar Hales P Santa Clara 109. Rockies Isaiah Coupet P Ohio State 110. Marlins Emmett Olson P Nebraska 111. Angels Joe Redfield OF Sam Houston State 112. D-backs Grayson Hitt P Alabama 113. Cubs Will Sanders P South Carolina 114. Twins Tanner Hall P Southern Miss 115. Red Sox Matt Duffy P Canisius 116. White Sox Calvin Harris C Ole Miss 117. Giants Maui Ahuna SS Tennessee 118. Orioles Levi Wells P Texas State 119. Brewers Jason Woodward P FGCU 120. Rays Hunter Haas SS Texas A&M 121. Blue Jays Landen Maroudis P Calvary Christian HS (Fla.) 122. Cardinals Quinn Mathews P Stanford 123. Mets Wyatt Hudepohl P Charlotte 124. Mariners Aidan Smith OF Lovejoy HS (Tex.) 125. Guardians Cooper Ingle C Clemson 126. Braves Garrett Baumann P Hagerty HS (Fla.) 127. Dodgers Wyatt Crowell P Florida State 128. Padres Homer Bush Jr. OF Grand Canyon 129. Yankees Roc Riggio 2B Oklahoma State 130. Phillies TayShaun Walton OF IMG Academy (Fla.) 131. Astros Cam Fisher OF Charlotte

Compensation picks

Pick Team Player Position School 132. Red Sox Kristian Campbell SS Georgia Tech 133. Red Sox Justin Riemer SS Wright State 134. Mets A.J. Ewing SS Springboro HS (Oh.) 135. Mets Austin Troesser P Missouri 136. Dodgers Dylan Campbell OF Texas 137. Dodgers Eriq Swan P Middle Tennessee

Round 5

Pick Team Player Position School 138. Nationals Marcus Brown SS Oklahoma State 139. Athletics Nathan Dettmer P Texas A&M 140. Pirates Patrick Reilly P Vanderbilt 141. Reds Connor Burns C Long Beach State 142. Royals Spencer Nivens OF Missouri State 143. Tigers Jaden Hamm P Middle Tennessee 144. Rangers Alejandro Rosario P Miami 145. Rockies Kyle Karros 3B UCLA 146. Marlins Andrew Lindsey P Tennessee 147. Angels Chris Clark P Harvard 148. D-backs Kevin Sim 3B San Diego 149. Cubs Michael Quarico C Davidson 150. Twins Dylan Questad P Waterford HS (Wisc.) 151. Red Sox Connelly Early P Virginia 152. White Sox Christian Oppor P Gulf Coast CC 153. Giants Quinn McDaniel 2B Maine 154. Orioles Jake Cunningham OF Charlotte 155. Brewers Ryan Birchard P Niagara County CC 156. Rays Trevor Harrison P JW Mitchell HS (Fla.) 157. Blue Jays Connor O'Halloran P Michigan 158. Cardinals Trevor Levenson OF Miami 159. Mets Zach Thornton P Grand Canyon 160. Mariners Brock Rodden SS Wichita State 161. Guardians Christian Knpaczyk SS Louisville 162. Braves Isaiah Drake OF North Atlanta HS 163. Dodgers Joe Vetrano 1B Boston College 164. Astros Chase Jaworsky SS Rock Canyon HS (Colo.)

Round 6

Pick Team Player Position School 165. Nationals Gavin Dugas 2B LSU 166. Athletics Jonah Cox OF Oral Roberts 167. Pirates Hunter Furtado P Alabama 168. Reds Ethan O'Donnell OF Virginia 169. Royals Coleman Picard P Bryant 170. Tigers Bennett Lee C Wake Forest 171. Rangers Caden Scarborough P Harmony HS (Ga.) 172. Rockies Cade Denton P Oral Roberts 173. Marlins Jake DeLeo OF Georgia Tech 174. Angels Camden Minacci P Wake Forest 175. D-backs Philip Abner P Florida 176. Cubs Alfonsin Rosario OF P27 Academy (S.C.) 177. Twins Jay Harry SS Penn State 178. Red Sox CJ Weins P Western Kentucky 179. White Sox Lucas Gordon P Texas 180. Giants Luke Shilger C Maryland 181. Orioles Jacob Cravey P Samford 182. Brewers Cooper Pratt SS Magnolia Heights (Miss.) 183. Rays T.J. Nichols P Arizona 184. Blue Jays Jace Bohrofen OF Arkansas 185. Cardinals Jason Savacool P Maryland 186. Mets Jack Wenninger P Illinois 187. Mariners Brody Hopkins P Winthrop 188. Guardians Tommy Hawke OF Wake Forest 189. Braves Lucas Braun P CSU Northridge 190. Dodgers Bryan Gonzalez SS Carlos Beltran Baseball Academy (P.R.) 191. Padres Jay Beshears 2B Duke 192. Yankees Cade Smith P Mississippi State 193. Phillies George Klassen P Minnesota 194. Astros Ethan Pecko P Towson

Round 7

Pick Team Player Position School 195. Nationals Ryan Snell C Lamar 196. Athletics Nate Nankil OF Cal St. Fullerton 197. Pirates Jaden Woods P Georgia 198. Reds Dominic Pitelli SS Miami 199. Royals Trevor Werner 2-Way Texas A&M 200. Tigers John Peck SS Pepperdine 201. Rangers Izack Tiger P Butler County CC 202. Rockies Seth Halvorsen P Tennessee 203. Marlins Justin Storm P Southern Miss 204. Angels Cole Fontenelle 3B TCU 205. D-backs Ryan Bruno P Stanford 206. Cubs Yahil Melendez SS B You Academy (P.R.) 207. Twins Nolan Santos P Bethune-Cookman 208. Red Sox Caden Rose OF Alabama 209. White Sox George Wolkow OF Downers Grove North HS (Ill.) 210. Giants Scott Bandura OF Princeton 211. Orioles Teddy Sharkey P Coastal Carolina 212. Brewers Tate Kuehner P Louisville 213. Rays Owen Wild P Gonzaga 214. Blue Jays Nick Goodwin SS Kansas State 215. Cardinals Charles Harrison P UCLA 216. Mets Noah Hall P South Carolina 217. Mariners Ty Cummings P Campbell 218. Guardians Alex Mooney SS Duke 219. Braves Justin Long P Rice 220. Dodgers Patrick Copen P Marshall 221. Padres Tucker Musgrove P/DH University of Mobile 222. Yankees Kiko Romero 1B Arizona 223. Phillies Jake Eddington P Missouri State 224. Astros Joey Dixon P Stanford

Round 8

Pick Team Player Position School 225. Nationals Jared Simpson P Iowa 226. Athletics Jackson Finley P Georgia Tech 227. Pirates Austin Strickland P Kentucky 228. Reds Carter Graham 1B Stanford 229. Royals Dustin Dickerson SS Southern Mississippi 230. Tigers Jatnk Diaz P Hazleton Area (Penn.) HS 231. Rangers Julian Brock C Louisiana at Lafayette 232. Rockies Braylen Wimmer SS South Carolina 233. Marlins Nick Maldonado SS Vanderbilt 234. Angels Barrett Kent P Pottsboro (Tex.) HS 235. D-backs Jackson Feltner 1B Morehead State 236. Cubs Brett Bateman OF Minnesota 237. Twins Jace Stoffal P Oregon 238. Red Sox Trennor O'Donnell P Ball State 239. White Sox Eddie Park OF Stanford 240. Giants Josh Bostick P Grayson College 241. Orioles Braxton Bragg 1B Dallas Baptist 242. Brewers Craig Yoho 3B Indiana 243. Rays Drew Dowd P Stanford 244. Blue Jays Braden Berry OF West Virginia 245. Cardinals Ixan Henderson P Fresno State 246. Mets Boston Baro SS Capistrano Valley (Cal.) HS 247. Mariners Ryan Hawks P Louisville 248. Guardians Jonah Advincula OF Washington State 249. Braves Cory Wall P William & Mary 250. Dodgers Jaron Elkins OF Goodpasture Christian School 251. Padres Kannon Kemp P Weatherford (Tex.) HS 252. Yankees Nicholas Judice P Louisiana-Monroe 253. Phillies Bryson Ware OF Auburn 254. Astros Ryan Johnson 2B Pepperdine

Round 9

Pick Team Player Position School 255. Nationals Thomas Schultz P Vanderbilt 256. Athletics Corey Avant P Wingate 257. Pirates Danny Carrion P U.C. Davis 258. Reds Logan Van Treeck P Lipscomb University 259. Royals Jacob Widener P Oral Robert 260. Tigers Hayden Minton P Missouri State 261. Rangers Quincy Scott OF Palomar College 262. Rockies Ben McCabe C Central Florida 263. Marlins Colby Shade OF Oregon 264. Angels Chase Gockel P Quincy U 265. D-backs Kyle Amendt P Dallas Baptist 266. Cubs Jonathon Long 3B Cal. State Long Beach 267. Twins Jack Dougherty P Ole Miss 268. Red Sox Blake Wehunt P Kennesaw State 269. White Sox Jake Peppers P Jacksonville State 270. Giants Charlie Szykowny 3B Illinois 271. Orioles Zach Fruit P Troy 272. Brewers Mark Manfredi P Dayton 273. Rays Dalton Fowler P University of Memphis 274. Blue Jays Sam Shaw OF Lambrick Park 275. Cardinals Christian Worley P Virginia Tech 276. Mets Nick Lorusso 3B Maryland 277. Mariners RJ Schreck OF Vanderbilt 278. Guardians Jay Driver P Harvard 279. Braves Riley Gowens P Illinois 280. Dodgers Ryan Brown P Ball State 281. Padres Ryan Wilson OF Davidson 282. Yankees Jared Wegner OF Arkansas 283. Phillies Avery Owusu-Asiedu OF Southern Illinois University Edwardsville 284. Astros Jeron Williams SS Toledo

Round 10

Pick Team Player Position School 285. Nationals Phillip Glasser SS Indiana 286. Athletics Tom Reisinger III P East Stroudsburg U 287. Pirates Landon Tomkins P Louisiana Tech 288. Reds Graham Osman P Cal State Long Beach 289. Royals Justin Johnson SS Wake Forest 290. Tigers Andrew Sears P Connecticut 291. Rangers Case Matter P Washington 292. Rockies Jace Kaminska P Nebraska 293. Marlins Xavier Meachem P North Carolina A&T 294. Angels Chris Barraza P Arizona 295. D-backs Zane Russell P Dallas Baptist 296. Cubs Luis Martinez-Gomez P Temple Col 297. Twins Ross Dunn P Arizona State 298. Red Sox Ryan Ammons P Clemson 299. White Sox Zach Franklin P Missouri 300. Giants Ryan Vanderhei P TCU 301. Orioles Matthew Etzel OF Mississippi 302. Brewers Morris Austin P Houston Christian U 303. Rays Adam Boucher P Duke 304. Blue Jays Josh Mollerus P Oregon 305. Cardinals Caden Kendle OF U.C.-Irvine 306. Mets Christian Pregent C Stetson 307. Mariners Jared Sundstrom OF U.C. Santa Barbara 308. Guardians Matt Wilkinson P Central Arizona College 309. Braves Pier Olivier-Boucher OF Southern Illinois U-Carbondale 310. Dodgers Sam Mongelli SS Sacred Heart University 311. Padres Nik McClaughry SS Arizona 312. Yankees Brian Hendry P Oklahoma State 313. Phillies Cam Brown P TCU 314. Astros Austin Demin Util BYU

Round 11

Pick Team Player Position School 315 Nationals Gavin Adams P Indian River State 316 Athletics Drew Conover P Rutgers 317 Pirates Magdiel Cotto P Kentucky 318 Reds Jack Moss 1B Texas A&M 319 Royals Jared Dickey OF Tennessee 320 Tigers Jim Jarvis SS Alabama 321 Rangers Max Martin OF Southridge (WA) HS 322 Rockies Stu Flesland III P Washington 323 Marlins Jake Brooks P UCLA 324 Angels John Wimmer SS Rock Hill (SC) HS 325 D-backs Casey Anderson P Utah Valley 326 Cubs Zyhir Hope OF Colonial Forge (VA) HS 327 Twins Ty Langenberg P Iowa 328 Red Sox Nelly Taylor OF Polk State College 329 White Sox Rikuu Nishida 2B Oregon 330 Giants Jack Payton C Louisville 331 Orioles Nestor German P Seattle University 332 Brewers Bishop Letson P Floyd Central (IN) HS 333 Rays Garrett Edwards P LSU 334 Blue Jays Grant Rogers P McNeese State 335 Cardinals Dakota Harris SS Oklahoma 336 Mets Brett Banks P UNC Wilmington 337 Mariners Brandyn Garcia P Texas A&M 338 Guardians Johnny Tincher C Washington 339 Braves Jace Grady OF Dallas Baptist 340 Dodgers Carson Hobbs P Samford University 341 Padres Carson Montgomery P Florida State 342 Yankees Josh Grosz P East Carolina 343 Phillies Kehden Hettiger C Sierra Canyon School (CA) 344 Astros Nehomar Ochoa Jr. OF Galena Park (TX) HS

Round 12

Pick Team Player Position School 345 Nationals Travis Sthele P Texas 346 Athletics Cole Conn C UIC 347 Pirates Khristian Curtis P Arizona State 348 Reds Simon Miller P UTSA 349 Royals Logan Martin P Kentucky 350 Tigers Andrew Dunford P Houston County (TX) HS 351 Rangers Paul Bonzagni P Southern Illinois University Carbondale 352 Rockies Bryson Hammer P Dallas Baptist 353 Marlins Josh Ekness P Houston 354 Angels Sam Brown 1B Washington State 355 D-backs Sam Knowlton P South Alabama 356 Cubs Carter Trice 2B NC State 357 Twins Paulshawn Pasqualotto P California 358 Red Sox Max Carlson P North Carolina 359 White Sox Mathias LaCombe P Cochise College 360 Giants Timmy Manning P Arizona State 361 Orioles Blake Money P LSU 362 Brewers Bjorn Johnson P Lincoln (WA) HS 363 Rays Chandler Murphy P Missouri 364 Blue Jays Chay Yeager P Pasco Hernando (FL) CC 365 Cardinals Brayden Jobert OF LSU 366 Mets Brady Kirtner P Virginia Tech 367 Mariners Logan Evans P Pittsburgh 368 Guardians Keegan Zinn P Lake Minneola (FL) HS 369 Braves Brady Day 2B Kansas State 370 Dodgers Noah Ruen P Tyler (TX) JC 371 Padres Blake Dickerson P Ocean Lakes (VA) HS 372 Yankees Brady Rose P Dallas Baptist 373 Phillies Brandon Beckel P Texas Tech 374 Astros Anthony Huezo OF Etiwanda (CA) HS

Round 13

Pick Team Player Position School 375 Nationals Liam Sullivan P Georgia 376 Athletics Will Johnston P Texas A&M 377 Pirates Charles McAdoo 2B San Jose State 378 Reds Cody Adcock P Arkansas 379 Royals Ethan Bosacker P Xavier 380 Tigers Brett Callahan OF Saint Joseph's (PA) 381 Rangers William Privette P College of Charleston 382 Rockies Caleb Hobson OF Tenn-Martin 383 Marlins Colson Lawrence P South Alabama 384 Angels Riley Bauman P Abilene Christian 385 D-backs Hayden Durke P Rice 386 Cubs Sam Armstrong P Old Dominion 387 Twins Jeremy Lee P South Alabama 388 Red Sox Cade Feeney P North Dakota State 389 White Sox Ryan Galanie 3B Wofford 390 Giants Jose Ortiz OF Leadership Christian Academy (PR) 391 Orioles Riley Cooper P LSU 392 Brewers Brett Wichrowski P Bryant 393 Rays Bryan Broecker C Michigan State 394 Blue Jays Brennan Orf OF SIU-Edwardsville 395 Cardinals William Sullivan 1B Troy 396 Mets Ben Simon P Elon 397 Mariners Elijah Dale P Illinois State 398 Guardians Jacob Bresnahan P Sumner (WA) HS 399 Braves Will Verdung 3B Itawamba (MS) JC 400 Dodgers Alex Makarewich P Northwestern State 401 Padres Dane Lais P Oregon City (OR) HS 402 Yankees Josh Tiedemann 2-Way Hamilton (AZ) HS 403 Phillies Marty Gair P Florida SW State College 404 Astros James Hicks P South Carolina

Round 14

Pick Team Player Position School 405 Nationals Elijah Nunez OF TCU 406 Athletics Luke Mann 3B Missouri 407 Pirates Garrett McMillan P Alabama 408 Reds Kyle Henley OF Denmark (GA) HS 409 Royals Mason Miller P Florida Gulf Coast 410 Tigers David Smith 2B UConn 411 Rangers Josh Trentadue P Coll. of Southern Idaho 412 Rockies Hunter Mann P Tennessee Tech 413 Marlins Jack Selinger P UNLV 414 Angels Zach Joyce P Tennessee 415 D-backs Jake Fitzgibbons P Tennessee 416 Cubs Grayson Moore P Vanderbilt 417 Twins Xander Hamilton P Appalachian State 418 Red Sox Jojo Ingrassia P Cal State Fullerton 419 White Sox Edrick Felix 2B Florida Gulf Coast 420 Giants Cale Lansville P San Jacinto College North 421 Orioles Michael Forret P Manatee-Sarasota College 422 Brewers Hayden Robinson P Berwick (LA) HS 423 Rays T.J. Fondtain P San Diego State 424 Blue Jays Joe Vogatsky P James Madison 425 Cardinals Jacob Odle P Orange Coast College 426 Mets John Valle P Jefferson (FL) HS 427 Mariners Ernie Day P Campbell 428 Guardians Zane Morehouse P Texas 429 Braves Mitch Farris P Wingate 430 Dodgers Jaxon Jelkin P South Mountain (AZ) CC 431 Padres Tyler Morgan P Abilene Christian 432 Yankees Danny Flatt P P27 Academy (SC) 433 Phillies Zach Arnold SS Houston 434 Astros Jackson Nezuh P Louisiana-Lafayette

Round 15

Pick Team Player Position School 435 Nationals Mikey Tepper P Liberty 436 Athletics Will Simpson OF Washington 437 Pirates John Lopez C Puerto Rico Baseball Academy 438 Reds Dylan Simmons P Pittsburgh 439 Royals Chase Isbell P Auburn 440 Tigers Brady Cerkownyk C Connors State (OK) 441 Rangers Michael Trausch P Central Arizona College 442 Rockies Darius Perry C UCLA 443 Marlins Nigel Belgrave P Maryland 444 Angels Caleb Ketchup SS Lipscomb 445 D-backs Rio Britton P NC State 446 Cubs Ty Johnson P Ball State 447 Twins Spencer Bengard P Cal Baptist 448 Red Sox Phoenix Call SS Calabasas (CA) HS 449 White Sox Carlton Perkins P Cowley County (KS) CC 450 Giants Dylan Carmouche P Tulane 451 Orioles Qrey Lott OF Lowndes (GA) HS 452 Brewers Josh Adamczewski SS Lake Central (IN) HS 453 Rays Will Stevens P Tarleton State 454 Blue Jays Kelena Sauer P San Diego State 455 Cardinals Tre Richardson SS TCU 456 Mets Justin Lawson P NC State 457 Mariners Carson Jones OF Virginia Tech 458 Guardians Kyle Scott P Lackawanna College (PA) 459 Braves David Rodriguez P San Joaquin Delta College (CA) 460 Dodgers Jordan Thompson SS LSU 461 Padres Zac Addkison P Marshall 462 Yankees Tomas Frick C North Carolina 463 Phillies Jared Thomas C Loyola Marymount 464 Astros Garret Guillemette C Texas

Round 16

Pick Team Player Position School 465 Nationals Austin Amaral P Stetson 466 Athletics Ryan Brown P Oregon State 467 Pirates Justin Miknis C Kent State 468 Reds Bernard Moon SS Redan (GA) HS 469 Royals Josh Hansell P Arizona State 470 Tigers Donye Evans P UNC Charlotte 471 Rangers Jake Brown P Sulphur (LA) HS 472 Rockies Austin Emender P East Tennessee State 473 Marlins Kevin Vaupel P Seton Hill Univ. 474 Angels Rio Foster OF Florence-Darlington Tech (SC) 475 D-backs Matthew Linskey P Rice 476 Cubs Daniel Brown P Campbell 477 Twins Anthony Silvas P Riverside CC (CA) 478 Red Sox Isaac Stebens P Oklahoma State 479 White Sox Weston Eberly C Columbia 480 Giants Justin Wishkoski 3B Sam Houston 481 Orioles Cole Urman C Cal State Fullerton 482 Brewers Josh Timmerman P Ohio State 483 Rays Wooyeoul Shin 1B Miami Dade College 484 Blue Jays Jackson Hornung C Skidmore College 485 Cardinals Tyler Bradt P East Carolina 486 Mets Jake Zitella 3B St. Charles East (IL) HS 487 Mariners Caleb Cali 3B Arkansas 488 Guardians Mac Heuer P Home school (GA) 489 Braves Isaac Gallegos P New Mexico 490 Dodgers Javen Coleman P LSU 491 Padres Sam Whiting P UC Santa Barbara 492 Yankees Andrew Landry P SE Louisiana 493 Phillies Luke Russo P Eastern Michigan 494 Astros Will Bush C Tyler JC (TX)

Round 17

Pick Team Player Position School 495 Nationals Merrick Baldo P Loyola Marymount 496 Athletics Colby Halter 2B Florida 497 Pirates Daniel Cuvet 3B Florida Virtual School 498 Reds JeanPierre Ortiz 2-Way Chipola College (FL) 499 Royals Connor Oliver P Miami (OH) 500 Tigers Bradley Stewart P Cooper City (FL) HS 501 Rangers Kamdyn Perry P Bishop Gorman (NV) HS 502 Rockies Aidan Longwell 1B Kent State 503 Marlins Mark Coley II OF Rhode Island 504 Angels Logan Britt P Abilene Christian 505 D-backs Carlos Rey P Nova Southeastern (FL) 506 Cubs Ethan Flanagan P UCLA 507 Twins Kade Bragg P Angelo State 508 Red Sox Dylan Schlaegel OF Legacy (TX) HS 509 White Sox Mikey Kane IF Oregon State 510 Giants Drew Cavanaugh C Florida Southern 511 Orioles Zane Barnhart P Hillsdale College (MI) 512 Brewers Jacob Gholston P Flower Mound (TX) HS 513 Rays Hayden Snelsire P Randolph-Macon College 514 Blue Jays Sam Kulasingam 1B Air Force 515 Cardinals Trey Paige 3B Delaware State 516 Mets Bryce Jenkins P Tennessee 517 Mariners Jacob Sharp C UNLV 518 Guardians Barrett Riebock OF Paris JC (TX) 519 Braves Kade Kern OF Ohio State 520 Dodgers Luke Fox P Duke 521 Padres Eric Yost P Northeastern 522 Yankees Wilson Rodriguez OF Academia Presbiteriana (PR) HS 523 Phillies A.J. Shaver OF Florida SouthWestern State College 524 Astros Colby Langford P Murray State College

Round 18

Pick Team Player Position School 525 Nationals Nate Rombach C Dallas Baptist 526 Athletics Derrick Tarpley Jr. OF Brownsville Area (PA) HS 527 Pirates Kalae Harrison SS NC State 528 Reds Drew Pestka P John A. Logan College (IL) 529 Royals Stone Russell C IMG Academy (FL) 530 Tigers Ethan Farris 3B Cypress Woods (TX) 531 Rangers Brendan Morse P Niagara County CC (NY) 532 Rockies Yanzel Correa P International Baseball Academy (PR) 533 Marlins Tristan Dietrich P Owen J. Roberts (PA) HS 534 Angels Dalton Kendrick P Memphis 535 D-backs Alec Baker P Dallas Baptist 536 Cubs Brian Kalmer 3B Brian Kalmer 537 Twins Hector Garcia Jr. P Hope International (CA) 538 Red Sox Zach Fogell P UConn 539 White Sox Anthony Imhoff P Pima CC (AZ) 540 Giants Michael Rodriguez P North Greenville (SC) 541 Orioles Tanner Witt P Texas 542 Brewers Dylan Watts P Tacoma CC (WA) 543 Rays Jeremy Pilon P Ecole Secondaire du Chene-Bleu (CAN) 544 Blue Jays Chase Brunson OF San Clemente (CA) HS 545 Cardinals Hunter Kublick P Umpqua CC (OR) 546 Mets Gavyn Jones P White Oak (TX) HS 547 Mariners Daniel Ouderkirk P Penn State 548 Guardians Matt Jachec P Indiana State 549 Braves Cam Magee SS Washington State 550 Dodgers Sterling Patick P South Hills (CA) HS 551 Padres Harry Gustin P Hawaii 552 Yankees Coby Morales OF Washington 553 Phillies Ethan Chenault P UNC Wilmington 554 Astros Derek True P Cal Poly

Round 19

Pick Team Player Position School 555 Nationals James Ellwanger P Magnolia West (TX) HS 556 Athletics Derek Salata P Illinois State 557 Pirates Tyler Kennedy P Florida SouthWestern State 558 Reds Herick Hernandez P Miami Dade College 559 Royals Donovan LaSalle OF Barbe (LA) HS 560 Tigers Blake Pivaroff P Arizona State 561 Rangers Elijah Ickes OF Kamehameha (HI) HS 562 Rockies Kannon Handy P Colorado Mesa 563 Marlins Johnny Olmstead 3B USC 564 Angels Raudi Rodriguez OF Georgia Premier Academy 565 D-backs Wyatt Crenshaw 2B Arizona State 566 Cubs Nick Dean P Maryland 567 Twins Sam Parker 1B Kennesaw Mountain (GA) HS 568 Red Sox Stanley Tucker OF Texas A&M 569 White Sox Caden Connor OF Cal State Fullerton 570 Giants Tommy Kane P Maryland 571 Orioles Kollin Ritchie SS Atoka (OK) HS 572 Brewers Isaac Morton P Spring Lake Park (MN) HS 573 Rays Owen Stevenson P Arizona State 574 Blue Jays Aaron Munson P Angelo State 575 Cardinals Graysen Tarlow C Cal State Northridge 576 Mets Christian Little P LSU 577 Mariners Charlie Pagliarini 3B Fairfield 578 Guardians Josh Harlow P Mercer 579 Braves Riley Frey P Milwaukee 580 Dodgers Spencer Green P Richland (WA) HS 581 Padres Adler Cecil P Temecula Valley (CA) HS 582 Yankees Cade Austin P South Carolina 583 Phillies Casey Steward P Washburn Kentucky 584 Astros Andrew Duncan OF A3 Academy (FL)

The final round of the MLB Draft

Pick Team Player Position School 585 Nationals Isaac Ayon P Oregon 586 Athletics Diego Barrera P Loyola Marymount 587 Pirates Peyton Stumbo P Nevada 588 Reds Gabe Gaeckle P Aptos (CA) HS 589 Royals Blake Wilson SS Santa Margarita Catholic (CA) 590 Tigers Johnathan Rogers P Tupelo (MS) HS 591 Rangers Laif Palmer P Golden (CO) HS 592 Rockies Troy Butler P Herkimer County CC (NY) 593 Marlins Ryan Ignoffo TWP Eastern Illinois 594 Angels Mac McCroskey SS Oral Roberts 595 D-backs Dominic Voegele P Columbia (IL) HS 596 Cubs Drew Bowser 3B Stanford 597 Twins Ashton Larson 3B Saint Thomas Aquinas (KS) HS 598 Red Sox Robert Orloski P Middleton (ID) HS 599 White Sox Garrett Wright P TCU 600 Giants Nadir Lewis OF Princeton 601 Orioles Jalen Vasquez SS North Greenville 602 Brewers Justin Chambers P Basha (AZ) HS 603 Rays Max Stanley P Douglas County (CO) HS 604 Blue Jays Kai Peterson P Sierra JC (CA) 605 Cardinals Cameron Johnson P IMG Academy (FL) 606 Mets Kellum Clark OF Mississippi State 607 Mariners Will Watson P San Joaquin Delta College 608 Guardians Ryan Marohn P Freedom (VA) HS 609 Braves Will King C Eastern Kentucky 610 Dodgers D.J. Uiagelelei P Oregon State 611 Padres B.Y. Choi SS New Mexico Military Institute 612 Yankees Bryce Warrecker P Cal Poly 613 Phillies Pierce Bennett 2B Wake Forest 614 Astros Pascanel Ferreras SS Western Carolina

In total, 614 prospects were selected in the 20 rounds of the MLB Draft.

