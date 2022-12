Mr. Olympia 2022 schedule for today (December 17): List of all events, results and finals

The Mr. Olympia final is around the corner. The 58th edition of the championship, which began on December 15 with a pre-judging round, will have its finale on Saturday, December 17, at the Zappos Theater of the Planet Hollywood Resort and Casino in Las Vegas, Nevada.

Big Ramy, last year's Mr. Olympia winner, said in an interview with Ronnie Coleman that he is hoping to continue his legacy and regain the trophy.

Mr. Olympia is the most prominent bodybuilding tournament in the world, and undoubtedly, people around the globe have their eyes on it. This year, the championship purse has increased to $1.6 million from $1.4 million.

The women's competition concluded with its finale on Friday, and now fans are anxiously waiting for the result of the Mr. Olympia competition.

On Friday, most of the pre-judging rounds were concluded, and most of the main tournaments are scheduled for Saturday.

Mr. Olympia 2022 schedule for December 17

Charter bus transport to the expo

8:15 am: Service begins and continues back and forth every 30 minutes

5:30 pm: The last pick-up at Venetian expo, returning to Planet Hollywood Resort

Olympia pre-judging

Seating for VIPs & insider club members (standing room only for the general public)

9:00 am: VIP & Insider Club member entry

9:00 am: Classic Physique Olympia

Men's Physique Olympia

Bikini Olympia

Wheelchair Olympia Pre-judging and Finals

Olympia World Fitness Expo

9:00 am: Early entry for VIPs, Insider Club Members, & Expo entry weekend pass holders

10:00 am: General Public Entry

Olympia Saturday Evening Finals

7:00 pm: Mr. Olympia

Men's Physique Olympia

Bikini Olympia

Classic Physique Olympia

Olympia Victory Gala

11:00 pm: VIPs only

2022 Mr. Olympia qualifiers

Nick Walker (USA)

Nathan De Asha (UK)

Mamdouh Elssbiay (Egypt)

Brandon Curry (USA)

Hadi Choopan (Iran)

Hunter Labrada (USA)

Shaun Clarida (USA)

Regan Grimes (Canada)

Samson Dauda (UK)

Rafael Brandao (Brazil)

Angel Calderon Frias (Spain)

Joel Thomas (USA)

William Bonac (Netherlands)

Blessing Awodibu (Ireland)

Charles Griffen (USA)

Mohamed Shabaan (Egypt)

Hassan Mostafa (Egypt)

Mohammad Alnsoor (Jordan)

Vitor Boff (Brazil)

Andrea Presti (Italy)

Iain Valliere (Canada)

Antoine Vaillant (Canada)

Akim Williams (USA)

Chinedu Andrew Obiekea (USA)

Vladyslav Sukhoruchko (Ukraine)

Derek Lunsford (USA)

Patrick Johnson (Denmark)

Tonio Burton (USA)

James Hollingshead (UK)

Michal Krizanek (Slovakia)

Leandro Peres (Brazil)

Theo Leguerrier (France)

Behrooz Tabani Abarghani (Iran)

2022 Bikini Olympia qualifiers

Roxana Marquez (Mexico)

Jennifer Dorie (Canada)

Elisa Pecini (Brazil)

Ashley Kaltwasser (USA)

Ottavia Mazza (Italy)

Phoebe Hagan (UK)

Lauralie Chapados (Canada)

Francesca Stoico (Italy)

Jourdanne Lee (Canada)

Wiktoria Gasior (Poland)

Ivanna Escandar (Spain)

Allison Testu (France)

Sally-Anne Kato (Japan)

Shenese Case (Canada)

Alessia Facchin (Italy)

Cristiane Silveira (Brazil)

Jennifer Ronzitti (USA)

Danielle Phelps (USA)

Yan Gao (New Zealand)

Maureen Blanquisco (Norway)

Eli Fernandez (Mexico)

Jil Meret Schmitz (Thailand)

Ashlyn Little (USA)

Hayeun Kim (South Korea)

Aleksandra Banda (Australia)

Janet Layug (USA)

Lucia Malavaze (USA)

Sierra Swann (USA)

Gabriella Mohamed (USA)

Jibin Park (South Korea)

Jordan Fisher (USA)

Kristina Brunauer (Austria)

Erin Stern (USA)

Bola Seo (South Korea)

Susana Aramayo (Argentina)

Jessica Wilson (USA)

Laura Ziv (France)

Aimee Leann Delgado (USA)

Cheuk Nam Karen Yuen (HKSAR)

Daraja Hill (USA)

Shelby Pierce (USA)

Vania Auguste (USA)

Jordan Brannon (USA)

Yurika Shigemoto (USA)

Rukiye Solak (Turkey)

India Paulino (USA)

Brittany Hamilton (USA)

Maia Gordon (Canada)

Marie-Eve Duchesneau (Canada)

Alexandria Ross (USA)

Valerya Fedorenko (Ukraine)

Reyna Perez Mecalco (Mexico)

Elizaveta Dementeva (Russia)

Romina Basualdo (Argentina)

Eszter Oczella (Hungary)

2022 Mr. Olympia Men's Physique qualifers

Riccardo Croci (Italy)

Jahvair Mullings (USA)

Bhuwan Chauhan (India)

Terrence Teo Kok Hua (Malaysia)

Yousef Al Shaban (Kuwait)

Ryan Terry (UK)

Brandon Hendrickson (USA)

Erin Banks (USA

Diogo Montenegro (Brazil)

Raymont Edmonds (USA)

Carlos DeOliveira (Brazil)

Daniel Ammons (USA)

Kyron Holden (USA)

Ahmed Shokry (Egypt)

Balint Nemeth (Hungary)

Alessandro Cavagnola (Italy)

Yukihiro Yuasa (Japan)

Zheyu Zhang (China)

Arya Saffaie (USA)

Vincius Mateus Viera Lima (Brazil)

David Mazzolari (Italy)

Mahmood Al-Maghrabi (Bahrain)

Emanual Hunter (USA)

Hossein Karimi (Iran)

Bongsuk Choi (South Korea)

Imran Khan (India)

Ponpaisan Ruangsangpen (Thailand)

Jason Huynh (USA)

Benquil Marigny (USA)

Myron Griffin (USA)

Fabrizio Dos Santos Silva (Australia)

Sadik Hadzovic (USA)

Alexander Toplyn (USA)

Mehdi Kabbadj (Morocco)

Steven Cao (USA)

Vitor Chaves (Brazil)

Clarence McSpadden (USA)

JuXian He (China)

Ali Bilal (Belgium)

Edvan Palmeira (Brazil)

Nicolas Koeu (USA)

Youcef Djoudi (Algeria)

Montae Bailey (USA)

Charjo Grant (USA)

Elton Mota (Portugal)

Corey Morris (USA)

Rodrigue Chesnier (France)

Felipe Franco (Brazil)

Shun Kaneko (Japan)

Antoine Weatherspoon (USA)

Jeffrey Darko (UK)

Chevy Phillips (Canada)

Long Wu (China)

Je Endrina (New Zealand)

Winston Sullivan (USA)

Emile Walker (UK)

Joven Sagabain (Philippines)

Peng Chao (China)

Junho Lee (South Korea)

George Brown (USA

Sidy Pouye (Spain)

Tunahan Guyler (Turkey)

Abisai Pietersz (Netherlands)

Jonas Jamena (Philippines)

Adelyemi Awoyemi (UK)

Emmanuel Costa (Brazil)

Jingbo Li (China)

Andre Ferguson (USA)

Sotirios Gkatsis (Greece)

