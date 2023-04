ECS T10 Cyprus 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The 2023 edition of ECS T10 Cyprus will see 12 teams compete across two groups of six teams each for the trophy.

Nicosia Tigers, Amdocs, Cyprus Super Kings, Everest, Napa Royal Kings, and Limassol Qalandars are drawn in Group A of the competition. Meanwhile, Black Caps, Limassol Zalmi, Moufflons, Markhor, Nicosia Fighters and Sri Lankan Lions are pitted in Group B.

The top four teams from each group after the league-stage matches will progress to the quarter-final round, which will be followed by the semis and the final. The summit clash is scheduled to take place on Sunday, April 23.

All matches of ECS T10 Cyprus will take place at the Ypsonas Cricket Ground in Limassol.

ECS T10 Cyprus 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Monday, April 10

Nicosia Tigers vs Limassol Qalandars, 11:00 AM

Limassol Qalandars vs Everest, 1:00 PM

Nicosia Tigers vs Everest, 3:00 PM

Cyprus Super Kings vs Napa Royal Kings, 5:00 PM

Everest vs Napa Royal Kings, 7:00 PM

Tuesday, April 11

Cyprus Super Kings vs Everest, 11:00 AM

Everest vs Nicosia Tigers, 1:00 PM

Limassol Qalandars vs Nicosia Tigers, 3:00 PM

Everest vs Amdocs, 5:00 PM

Amdocs vs Limassol Qalandars, 7:00 PM

Wednesday, April 12

Napa Royal Kings vs Limassol Qalandars, 11:00 AM

Limassol Qalandars vs Cyprus Super Kings, 1:00 PM

Cyprus Super Kings vs Napa Royal Kings, 3:00 PM

Napa Royal Kings vs Amdocs, 5:00 PM

Amdocs vs Cyprus Super Kings, 7:00 PM

Thursday, April 13

Nicosia Tigers vs Napa Royal Kings, 11:00 AM

Limassol Qalandars vs Napa Royal Kings, 1:00 PM

Nicosia Tigers vs Cyprus Super Kings, 3:00 PM

Everest vs Limassol Qalandars, 5:00 PM

Everest vs Cyprus Super Kings, 7:00 PM

Friday, April 14

Amdocs vs Nicosia Tigers, 11:00 AM

Nicosia Tigers vs Cyprus Super Kings, 1:00 PM

Amdocs vs Cyprus Super Kings, 3:00 PM

Amdocs vs Limassol Qalandars, 5:00 PM

Cyprus Super Kings vs Limassol Qalandars, 7:00 PM

Saturday, April 15

Nicosia Tigers vs Napa Royal Kings, 11:00 AM

Nicosia Tigers vs Amdocs, 1:00 PM

Amdocs vs Napa Royal Kings, 3:00 PM

Everest vs Napa Royal Kings, 5:00 PM

Amdocs vs Everest, 7:00 PM

Sunday, April 16

Markhor vs Sri Lankan Lions, 11:00 AM

Black Caps vs Sri Lankan Lions, 1:00 PM

Markhor vs Nicosia Fighters, 3:00 PM

Black Caps vs Sri Lankan Lions, 5:00 PM

Black Caps vs Nicosia Fighters, 7:00 PM

Monday, April 17

Markhor vs Sri Lankan Lions, 11:00 AM

Markhor vs Nicosia Fighters, 1:00 PM

Moufflons vs Sri Lankan Lions, 3:00 PM

Limassol Zalmi vs Nicosia Fighters, 5:00 PM

Moufflons vs Limassol Zalmi, 7:00 PM

Tuesday, April 18

Markhor vs Moufflons, 11:00 AM

Markhor vs Limassol Zalmi, 1:00 PM

Moufflons vs Limassol Zalmi, 3:00 PM

Sri Lankan Lions vs Nicosia Fighters, 5:00 PM

Sri Lankan Lions vs Nicosia Fighters, 7:00 PM

Wednesday, April 19

Black Caps vs Markhor, 11:00 AM

Black Caps vs Moufflons, 1:00 PM

Moufflons vs Markhor, 3:00 PM

Sri Lankan Lions vs Limassol Zalmi, 5:00 PM

Sri Lankan Lions vs Limassol Zalmi, 7:00 PM

Thursday, April 20

Black Caps vs Markhor, 11:00 AM

Limassol Zalmi vs Markhor, 1:00 PM

Black Caps vs Limassol Zalmi, 3:00 PM

Black Caps vs Nicosia Fighters, 5:00 PM

Nicosia Fighters vs Moufflons, 7:00 PM

Friday, April 21

Black Caps vs Limassol Zalmi, 11:00 AM

Black Caps vs Moufflons, 1:00 PM

Nicosia Fighters vs Limassol Zalmi, 3:00 PM

Nicosia Fighters vs Moufflons, 5:00 PM

Sri Lankan Lions vs Moufflons, 7:00 PM

Saturday, April 22

Quarter-final 1, 11:00 AM

Quarter-final 2, 1:00 PM

Quarter-final 3, 3:00 PM

Quarter-final 4, 5:00 PM

Sunday, April 23

Semi-final 1, 11:00 AM

Semi-final 2, 1:00 PM

Bronze Final, 4:00 PM

Final, 6:00 PM

All the matches of ECS T10 Cyprus 2023 will be live-streamed on the Fancode app & website.

Black Caps

Amir Rana, Ankit Kumar, Baljeet Singh, Bhupinder Singh, Chetan Sharma, Gurpreet Singh, Harjinder Singh, Harmanjot Gill, Kulwinder Singh, Lovedeep Singh, Mangala Gunasekara, Pawandeep, Rajesh Kumar, Rajwinder Brar, Ranjodh Singh, Saganpreet Chahal, Sukhjinder Singh, Sukhwinder Singh, Tajinder Kumar, Tejwinder Singh.

Limassol Zalmi

Abdur Rehman, Babar Ayub, Faheem Khattak, Faisal Khan, Hasher Ullah, Ishaq Khan, Jawad Shah, Muhammad Farhad, Muhammad Furqan, Muhammad Huzaifa, Murtaza Khan, Sagar Sagar, Salman Khan, Shahid Ali Jnr, Syed Zia, Umar Shah.

Cyprus Super Kings

Abbas Saqlain, Akshay Kavuri, Charan Nalluri, Gopalareddy Rayi, Kallam Jaya, Kasi Yadav, Naveen Musku, Nerella Ranjith, Qasim Muhammed, Reddy Chilukuri, Sandeep Bishnoi, Shivareddy Vonteddu, Siva Patti, Subbareddy Alavala, Teja Duggirala, Thirumal Reddy, Tirupathi Sandireddy, Venkateswara Rao, Venkatreddy Eemani, Vinay Kumar.

Limassol Qalandars

Ahmed Waleed, Amir Hussain, Ankur Gautam, Atiq Mughal, Feroz Khan, Hamid Bilal, Junaid Bhatti, Mohammad Shahid, Mughees Fiaz, Muhammad Farooq, Muhammad Fazil, Muhammad Mohsin, Naveed Ahmad, Naveed Akhtar, Numan Munir, Parminder Singh, Prashant Patel, Rana Abdul, Sajanpreet Singh, Shah Khalid, Shahbaz Ahmed, Sohail Ahmed, Varun Malhotra.

Everest

Adarsh Dev, Arjun Shahi, Bhimsen Basnet, Bhuwan Khatri, Bijaya Ghimire, Bikash Shah, Bimal Ranabhat, Candy Bohora, Hari Chhetri, Jeevan Lamsal, Kishor Basnet, Mohammad Husain, Rajesh Nepal, Ram Jaishwal, Rupesh Singh, Sahil Akthar, Shyam Pandit, Shyam Rawal.

Napa Royal Kings

Ali Khan, Amandeep Chahal, Asif Mehmood, Gundeep Singh, Gursewak Singh, Hardeep Singh, Harwinder Gill, Jasdeep Singh, Jugraj Singh, Karan Singh, Karanvir Singh, Manzoor Ali, Minhajuddin Sijan, Mohit Sharma, Muhammad Hamza, Muhammad Ikram, Rahul Behl, Ravipal Singh, Sandeep Singh, Sarabjeet Singh, Sarpreet Singh, Sehran Ahmed, Shahid Ali, Syed Tanveer.

Markhor

Abu Bakar Siddique, Ahsan Usman, Ali Haider, Amir Sohail, Arslan Ahmed, Asif Mehmood, Awais Sulahri, Danish Ali, Hamza Rehman, Muhammad Afaq, Muhammad Qamar, Muhammad Tajammal, Nadeem Qamar, Rasab Sher, Shahzad Ahmad, Suhrab Akbari, Tasawar Hussain, Umar Farooq, Waqas Akhtar, Waseem Abbas, Zeeshan Ahmad, Zeeshan Ali.

Nicosia Tigers

Anik Hossain, Ashish Bam, Bikash Shrestha, Fahad Mehmood, Faysal Mia, Iftekar Jaman, Jahid Hassan, Linkon Jamil, Mededi Hassan, Mehmood Zeeshan, Mofizur Rahman, Munna Rahman, Neeraj Tiwari, Rashidul Hasan, Riadul Islam, Roman Mazumder, Sabbir Ahmed, Sakhawat Hossain, Shahad Ahmed, Shakil, Sohail Adnan, Sufian Muhammad, Tomal Aminul, Yasir Mehmood.

Amdocs

Abbas Kazi, Abhay Singh, Akhilesh Karande, Aritra Chakraborty, Arnab Pandey, Ashis Nath, Avinash Rane, Chaitas Shah, Gaurav Sagwan, Hareesh kakita, Hitesh Thadani, Ketan Dhane, Pankaj Parvesh, Prashant Bhagat, Preetaj Deol, Puneet Abichandani, Rahul Shukla, Ramana Katakam, Sagar Sanap, Santosh Manda, Srikanth Komiripalepu, Vimal Khanduri, Vinod Sawant.

Sri Lankan Lions

Ajith Kumara, Akila Kalugala, Ashan Chanaka, Buddika Mahesh, Chamal Sadun, Chami Kumara, Damith Priyantha, Dharshana Olahamage, Dinesh Mendis, Hasanka Sampath, Hettiarachchige Susantha, Jeevan Wanigasekara, Kamal Raiz, Kavindu Madhuranga, Kelum Sanjaya, Nalin Gamage, Nalin Pathirana, Prasad Suranga, Roshan Siriwardana, Ruwan Manawasingha, Sajith Kavinda, Saman Kumara, Samira Akalanka, Srinath Rajith, Suresh Gedara, Suresh Janaka.

Nicosia Fighters

Abdullah Al Tasmin, Abrarul Hoque, Abul Hasnat, Alamin Sheikh Alvi Chowdhury, Anowar Hossain, Forhad Hossain, Kamran Ahmad, Kamrul Mahmud, MD Kamrujjaman, Mamun Howlader, Mehedi Hasan, Monirul Islam, Mostofa Chowdhury, Muhammad Ibrahim, Muhammad Yeamin, Naeem Khan, Omar Faruk, Parvez Miah, Rabbi Hossain, Ramjan Hossain, Rezaul Rabbi, Riaz Hossain, Rumel Ahmed, Shahjalal Talukder, Sourav Ahmed, Tasin Shah.

Moufflons

Ahil Malik, Ali Umair, Anwar Hossain, Gaganpreet Singh, Ghulam Murtaza, Gurdeep Sharma, Gurwinder Singh, Hridoy Hossain, Jowel Mia, Karan Arora, Lakhwinder Singh, Manjinder Singh, Mehtab Khan, Minas Khan, Muhammad Bilal, Muhammad Hussain, Muneeb Mughal, Murtaza Yamin, Priyantha Wellege, Raza Umair, Riyaz Kajalwala, Saad Azeem, Salman Akram, Shamim Ahmed, Sikander Ejaz, Sushil Kumar, Taranjit Singh, Waqar Ali, Zeeshan Sarwar.

