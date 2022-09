ICC Women’s T20 World Cup Qualifiers 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The ICC is all set to host the Women's T20 World Cup qualifiers, starting on Sunday, September 18, at the Sheikh Zayed Stadium and Tolerance Oval in Abu Dhabi.

A total of eight teams will participate in the event. Group A includes Bangladesh, Ireland, Scotland, and the USA whereas Group B will have Thailand, Zimbabwe, PNG, and UAE.

The grand finale is all set to be played on Sunday, September 25. The top two teams at the end of the tournament will qualify for the main tournament that will be held in South Africa in February 2023.

ICC Women’s T20 World Cup Qualifiers 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

Sunday, September 18

Thailand vs UAE, 4.30 pm

Zimbabwe vs Papua New Guinea, 4.30 pm

Bangladesh vs Ireland, 8.30 pm

Scotland vs USA, 8.30 pm

Monday, September 19

Thailand vs Zimbabwe, 4.30 pm

Papua New Guinea vs UAE, 4.30 pm

Bangladesh vs Scotland, 8.30 pm

Ireland vs USA, 8.30 pm

Wednesday, September 21

Bangladesh vs USA, 4.30 pm

Scotland vs Ireland, 4.30 pm

Thailand vs Papua New Guinea, 8.30 pm

Zimbabwe vs UAE, 8.30 pm

Friday, September 23

B1 vs A2, 4.30 pm

A3 vs B4, 4.30 pm

A1 vs B2, 8.30 pm

B3 vs A4, 8.30 pm

Sunday, September 25

3/4 Playoff, 4.30 pm

7/8 Playoff, 4.30 pm

5/6 Playoff, 8.30 pm

Final, 8.30 pm

ICC Women’s T20 World Cup Qualifiers 2022: Live Streaming Details

The Fan Code app and website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

ICC Women’s T20 World Cup Qualifiers 2022: Squads

Group A squads

Bangladesh Women

England v Bangladesh - 2022 ICC Women's Cricket World Cup (Image: Getty)

Nigar Sultana (c), Sharmin Akter, Shamima Sultana, Fargana Hoque, Rumana Ahmed, Ritu Moni, Lata Mondal, Salma Khatun, Sobhana Mostary, Nahida Akter, Murshida Khatun, Jahanara Alam, Fahima Khatun, Sanjida Akter, Marufa Akter.

Ireland Women

Ireland Women v Australia Women - T20I Tri-Series Fixture (Image: Getty)

Laura Delany (c), Rachel Delaney, Georgina Dempsey, Amy Hunter, Shauna Kavanagh, Arlene Kelly, Gaby Lewis, Sophie MacMahon, Jane Maguire, Cara Murray, Leah Paul, Orla Prendergast, Eimear Richardson, Rebecca Stokell, Mary Waldron.

Scotland Women

Lightning v Thunder - Rachael Heyhoe Flint Trophy (Image: Getty)

Kathryn Bryce (c), Sarah Bryce, Abtaha Maqsood, Abbi Aitken-Drummond, Ailsa Lister, Katherine Fraser, Kathleen McGill, Priyanaz Chatterji, Lorna Jack, Megan McColl, Ellen Watson, Hannah Rainey, Olivia Bell, Saskia Horley, Rachel Slater.

USA Women

Image Credits: USA Cricket

Sindhu Sriharsha (c), Geetika Kodali, Anika Kolan, Bhumika Bhadriraju, Disha Dhingra, Gargi Bhogle, lsani Vaghela, Lisa Ramjit, Moksha Chaudhary, Preeti lyenger, Ritu Singh, Snigdha Paul, Suhani Thadani, Taranum Chopra, Yashaditi Teki.

Reserves: Mahika Kandanala, Sai Tanmayi Eyyunni, Uzma lfthikar.

Group B squads

Thailand Women

Pakistan v Thailand - ICC Women's T20 Cricket World Cup (Image: Getty)

Naruemol Chaiwai (c), Nannapat Khoncharoenkai (vc/wk), Nattaya Boochatham, Chanida Sutthiruang, Natthakan Chantham, Sornnarin Tippoch, Onnicha Kamchomphu, Suleeporn Laomi, Rosenanee Kanoh, Thipatcha Putthawong, Phannita Maya, Suwanan Khiaoto, Aphisara Suwanchonrathi, Sunida Chaturongrattana, Nanthita Boonsukham.

Zimbabwe Women

Mary-Anne Musonda (c), Modester Mupachikwa, Kelis Ndhlovu, Sharne Mayers, Josephine Nkomo, Precious Marange, Christabel Chatonzwa, Loreen Tshuma, Loryn Phiri, Nomvelo Sibanda, Esther Mbofana, Pellagia Mujaji, Audrey Mazvishaya, Chipo Mugeri-Tiripano, Francisca Chipare.

PNG Women

Kaia Arua (c), Melanie Ani, Vicky Araa, Hollan Doriga, Kevau Frank, Veru Frank, Sibona Jimmy, Ravina Oa, Tanya Ruma, Pauke Siaka, Brenda Tau, Henao Thomas, Mairi Tom, Isabel Toua, Naoani Vare.

UAE Women

Chaya Mughal (c), Natasha Cherriath, Samaira Dharnidharka, Kavisha Egodage, Siya Gokhale, Priyanjali Jain, Lavanya Keny, Suraksha Kotte, Vaishnave Mahesh, Indhuja Nandakumar, Esha Oza, Rinitha Rajith, Rithika Rajith, Theertha Satish, Khushi Sharma.

