IND vs SL 2021: 2nd ODI players list and umpires

India can seal their three-match ICC Cricket World Cup Super League series against Sri Lanka when they take on the hosts in the second ODI at the R Premadasa Stadium in Colombo today.
The series opener between the two sides ended in a comprehensive seven-wicket win for the Men in Blue, taking their win tally in the Super League to four in seven matches. Sri Lanka, on the other hand, have only one win from 10 games and desperately need a turnaround in fortunes.
Sri Lanka captain Dasun Shanaka won the toss for the second game running and elected to bat first again. The Islanders have made one change - Kasun Rajitha replaces the wayward Isuru Udana. India have named an unchanged playing XI, with Manish Pandey holding onto his place in the side.
India vs Sri Lanka 2nd ODI Squads and Playing XIs
India's squad: Shikhar Dhawan (captain), Prithvi Shaw, Devdutt Padikkal, Ruturaj Gaikwad, Suryakumar Yadav, Manish Pandey, Hardik Pandya, Nitish Rana, Ishan Kishan, Sanju Samson, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, K Gowtham, Krunal Pandya, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Bhuvneshwar Kumar (vice-captain), Deepak Chahar, Navdeep Saini, Chetan Sakariya
India's playing XI: Shikhar Dhawan (c), Prithvi Shaw, Ishan Kishan (wk), Manish Pandey, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Krunal Pandya, Deepak Chahar, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal
Sri Lanka's squad: Dasun Shanaka (captain), Dhananjaya de Silva (vice-captain), Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Pathum Nissanka, Charith Asalanka, Wanindu Hasaranga, Ashen Bandara, Minod Bhanuka, Lahiru Udara, Ramesh Mendis, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera, Lakshan Sandakan, Akila Dananjaya, Shiran Fernando, Dhananjaya Lakshan, Ishan Jayaratne, Praveen Jayawickrama, Asitha Fernando, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara, Isuru Udana
Sri Lanka's playing XI: Avishka Fernando, Minod Bhanuka (wk), Bhanuka Rajapaksa, Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Kasun Rajitha, Dushmantha Chameera, Lakshan Sandakan
India vs Sri Lanka 2nd ODI Umpires and Match Facts
Venue: R Premadasa Stadium, Colombo
On-field Umpires: Kumar Dharmasena, Lyndon Hannibal
Third Umpire: Ruchira Palliyaguruge
Match Referee: Ranjan Madugalle