WPL 2024 Auction: Full list of unsold players in WPL Auction 2024 with prices

The WPL 2024 Auction has ended. It was an eventful evening for many female cricketers as the five Women's Premier League franchises spent big to get them into their squads.
Indian all-rounder Kashvee Gautam and Australian all-rounder Annabel Sutherland were the most expensive signings of the WPL 2024 Auction. Gujarat Giants spent ₹2 crore for Kashvee, while Delhi Capitals signed Annabel for the same amount.
Other players who earned above ₹1 crore at WPL 2024 Auction were Vrinda Dinesh and Shabnim Ismail. UP Warriorz signed Vrinda for ₹1.3 crore, while Mumbai Indians secured Ismail's services for ₹1.2 crore.
However, not all players were lucky like the aforementioned names. Quite a few players even remained unsold. Here is the full list.
Complete list of unsold players at WPL 2024 Auction with their base price
Deandra Dottin - ₹50 lakh
Kim Garth - ₹50 lakh
Amy Jones - ₹40 lakh
Maia Bouchier - ₹30 lakh
Bharti Fulmali - ₹30 lakh
Mona Meshram - ₹30 lakh
Priya Punia - ₹30 lakh
Naomi Stalenberg - ₹30 lakh
Chamari Atapaththu - ₹30 lakh
Nadine de Klerk - ₹30 lakh
Devika Vaidya - ₹30 lakh
Tammy Beaumont - ₹30 lakh
Bess Heath - ₹30 lakh
Nuzhat Parween - ₹30 lakh
Sushma Verma - ₹30 lakh
Shamilia Connell - ₹30 lakh
Lea Tahuhu - ₹30 lakh
Preeti Bose - ₹30 lakh
Alana King - ₹30 lakh
Inoka Ranaweera - ₹30 lakh
Amanda-Jade Wellington - ₹30 lakh
Nicola Carey - ₹30 lakh
Alice Davidson Richards - ₹30 lakh
Kirstie Gordon - ₹30 lakh
Shivali Shinde - ₹20 lakh
Aditi Chauhan - ₹20 lakh
Ridhima Aggarwal - ₹10 lakh
Jasia Akhter - ₹10 lakh
Divya Gnananda - ₹10 lakh
Arushi Goel - ₹10 lakh
Drishya I V - ₹10 lakh
Simran Shaikh - ₹10 lakh
Sarah Bryce - ₹10 lakh
Uma Chetry - ₹10 lakh
Theertha Satish - ₹10 lakh
Raghvi Bist - ₹10 lakh
Nishu Choudhary - ₹10 lakh
Hurley Gala - ₹10 lakh
Gautami Naik - ₹10 lakh
Parushi Prabhakar - ₹10 lakh
G Trisha - ₹10 lakh
Haorungbam Chanu - ₹10 lakh
Komalpreet Kour - ₹10 lakh
Tara Norris - ₹10 lakh
Rekha Kamlesh - ₹10 lakh
Komal Zanzad - ₹10 lakh
Amisha Bahukhandi - ₹10 lakh
Parunika Sisodia - ₹10 lakh
Sonam Yadav - ₹10 lakh
Sunanda Yetrekar - ₹10 lakh
Dhara Gujjar - ₹10 lakh
Nicola Hancock - ₹10 lakh
Millicent Illingworth - ₹10 lakh
Paige Schofield - ₹10 lakh
Haorungbam Chanu - ₹10 lakh
Anushka Sharma - ₹10 lakh
Iris Zwilling - ₹10 lakh
Bhavana Gopalani - ₹10 lakh
Devika K - ₹10 lakh
Priyanka Koushal - ₹10 lakh
Tanisha Singh - ₹10 lakh
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