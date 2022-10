Oman D10 2022: Full schedule, squads, match timings and live streaming details

The Oman Cricket Association is hosting the second edition of the Oman D10 from Saturday, October 15. A total of eight teams are taking part in the competition. The top six teams after the round-robin stage will enter the Super Six.

The eight participating teams are Amerat Royals, Azaiba XI, Bousher Busters, Darsait Titans, Ghubrah Giants, Khuwair Warriors, Ruwi Rangers, and Qurum Thunders. The Ghubrah Giants will enter the tournament as defending champions after they defeated the Darsait Titans in the previous edition's finale.

Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) will host all matches of the tournament. The grand finale will be held on Wednesday, October 26.

Oman D10 2022: Full Schedule and Match Timings (All Times in IST)

Saturday, October 15

Darsait Titans vs Azaiba XI, 6.00 pm

Ghubrah Giants vs Bousher Busters, 8.00 pm

Khuwair Warriors vs Ruwi Rangers, 10.00 pm

Sunday, October 16

Amerat Royals vs Qurum Thunders, 12.00 am

Khuwair Warriors vs Amerat Royals, 6.00 pm

Qurum Thunders vs Ruwi Rangers, 8.00 pm

Azaiba XI vs Bousher Busters, 10.00 pm

Monday, October 17

Darsait Titans vs Ghubrah Giants, 12.00 am

Amerat Royals vs Ruwi Rangers, 6.00 pm

Qurum Thunders vs Khuwair Warriors, 8.00 pm

Darsait Titans vs Bousher Busters, 10.00 pm

Tuesday, October 18

Azaiba XI vs Ghubrah Giants, 12.00 am

Ghubrah Giants vs Khuwair Warriors, 6.00 pm

Darsait Titans vs Amerat Royals, 8.00 pm

Bousher Busters vs Ruwi Rangers, 10.00 pm

Wednesday, October 19

Azaiba XI vs Qurum Thunders, 12.00 am

Ghubrah Giants vs Ruwi Rangers, 6.00 pm

Darsait Titans vs Qurum Thunders, 8.00 pm

Azaiba XI vs Amerat Royals, 10.00 pm

Thursday, October 20

Bousher Busters vs Khuwair Warriors, 12.00 am

Qurum Thunders vs Bousher Busters, 6.00 pm

Azaiba XI vs Ruwi Rangers, 8.00 pm

Ghubrah Giants vs Amerat Royals, 10.00 pm

Friday, October 21

Darsait Titans vs Khuwair Warriors, 12.00 am

Darsait Titans vs Ruwi Rangers, 6.00 pm

Azaiba XI vs Khuwair Warriors, 8.00 pm

Ghubrah Giants vs Qurum Thunders, 10.00 pm

Saturday, October 22

Bousher Busters vs Amerat Royals, 12.00 am

Super Six - TBC vs TBC, 6.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 8.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 10.00 pm

Sunday, October 23

Super Six - TBC vs TBC, 12.00 am

Super Six - TBC vs TBC, 6.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 8.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 10.00 pm

Monday, October 24

Super Six - TBC vs TBC, 12.00 am

Super Six - TBC vs TBC, 6.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 8.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 10.00 pm

Tuesday, October 25

Super Six - TBC vs TBC, 12.00 am

Super Six - TBC vs TBC, 8.00 pm

Super Six - TBC vs TBC, 10.00 pm

Wednesday, October 26

Super Six - TBC vs TBC, 12.00 am

First semi-final - TBC vs TBC, 5.30 pm

Second semi-final - TBC vs TBC, 7.30 pm

Final - TBC vs TBC, 11.00 pm

Oman D10 2022: Live Streaming Details

The Fan Code app and website will live stream all the matches of the tournament for fans in India.

Oman D10 2022: Full Squads

Amerat Royals

Akshay Patel, Twinkal Bhandari, Pratik Athavale, Karan Sonavale, Sankata Prasad, Sahim Hasan, Vinayak Shukla, Waleed Albalushi, Bilal Khan, Hemal Tandel, Adnan Haq, Utkarsh Sahu, Jay Odedara, Lakshmeesh Pai, Shakeel Ahmad, Mehran Khan, Rafiullah M, Viren Patel, Mohammad Ali Albalushi, Munthir Albalushi, Mohammad Aslam Albalushi, Gaurav Kumar.

Azaiba XI

Shahzad, Hammad Mirza, Arsalan Bashir, Salim Al Balushi, Jibran Yousuf, Khalid Rasheed, Azhar Syed, Mohammed Asghar Shaikh, Jahad Al Balushi, Faris Al Balushi, Imran Muhammed, Sharif Al Balushi, Waseem Akhtar, Asif Al Balushi, Haythim Bahar, Usman Haider, Basem Al Balushi, Sudep Chavan, Sami Al Balushi, Jasim Nasir Ali, Rao Waqar Ahmed, Mudassar Iqbal, Muhammad Waqas.

Bousher Busters

Aaqib Ilyas, Yash Mehta, Dushan Perera, Shubo Pal, Hammad Irfaq, Adnan Sulehri, Ahmed Shaik, Abdul Rauf, Venkateshappa Harsha, Ajay Lalcheta, Sufyan Mehmood, Bilal Shah, Syed Muzamil, Fawad Ali, Flourry George, Blaise Rosario, Siddh Mehta, Ajanthan Panchalimgam, Shahbaz Shah, Javaid Mir, Pradeep Shanmugam, Mehedi Hasan, Pruthvi Machhi, Asif Khan.

Darsait Titans

Khurram Khan, Khawar Ali, Ikram Sadaat, Uday Joshi, Chaminda Lakmal, Sameer Mohammed, Sultan Ahmed, Rahil Daniyal Habibullah, Arjun Rajesh Kumar, Nestor Dhamba, Fayaz Butt, Ubaid Ullah, Ayman Nayaz Bijli, Chaitra Thanki, Joshin Vincent, Yagnik Pandya, Austin Chaco, Adnan Merchant, Zeeshan Maqsood, Amanpreet Sirah, Sachin Kumar Jagra, Imran Mohammed, Lakpriya Mudunkothge, Nalinda Liyangassinnage.

Ghubrah Giants

Abdullah Faizan, Pranav Madaan, Rizwan Abbas, Shehbaz Nasar, Aqil Khan, Haroon Khan, Azmat Ullah Qazi, Pranav Mehta, Adeel Abbas, Mohsin Qureshi, Sanjaya Ravindra, Akshay Jathar, Malik Khan, Rashad Al Balushi, Irfan Khalid, Abid Ali, Ahmed Khan, Arbaz Qureshi, Chirag Mandaviya, Ghazanfar Iqbal, Imran Latif.

Khuwair Warriors

Azam Ali, Arjun Dhiman, Kuttiraja Shanmugrajan, Sean Nowak, Syed Amir Ali, Bilal Asim, Abdul Rehman, Muzaffar Shiralkar, Mahbub Alam, Allan Gawdya, Aditya Parag, Danish Mohammad, Rubel Abdus Satter, Sajeed Ahmed, Aqib Javeed, Zeeshan Siddiqui, Aamir Kaleem, Muzahir Raza, Muqeet Ahmed, Afzal Khan.

Qurum Thunders

Jatinder Singh, Swapnil Khadye, Ayan Khan, Suraj Kumar, Rana Anwar, Kashyapkumar Prajapati, Adeel Shafique, Aiyappa Rathan, Hashir Anwar Dafedar, Munis Ansari, Shoaib Khan, Samay Shrivastava, Pranav Athawale, Mithil Kanchan, Sandeep Goud, Siddharth Bukkapatnam, Ganesh Chandrashekhar, Ashish Odedara, Jahanzeb Asghar Ali.

Ruwi Rangers

Idrees Al Balushi, Muhammad Naseem Kushi, Khalid Kail, Rehman Ali, Shafqat Ullah, Zohiab Amanat, Waheed Al Balushi, Kaleemullah, Muhammad Nadeem, Mohit Patel, Hassnain Shah, Aditya Girish, Arif Al Balushi, Sanuth Ibrahim, Wasim Ali, Imran Ali, Jitenkumar Ramanandi, Gustav Burger.

