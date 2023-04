Spice Isle T10 2023: Full schedule, squads, match timings and live-streaming details

The Spice Isle 2023 will see six teams compete for the trophy, with the competing sides being the Cinnamon Pacers, Clove Challengers, Bay Leaf Blasters, Saffron Strikers, Nutmeg Warriors, and Ginger Generals.

All matches of the competition will take place at the National Cricket Stadium in St George, Grenada.

Spice Isle T10 2023: Full Schedule & Match Timings (All Times in IST)

Tuesday, April 25

Cinnamon Pacers vs Clove Challengers, 9:30 PM

Wednesday, April 26

Bay Leaf Blasters vs Saffron Strikers, 12:00 AM

Clove Challengers vs Bay Leaf Blasters, 9:30 PM

Thursday, April 27

Nutmeg Warriors vs Ginger Generals, 12:00 AM

Ginger Generals vs Saffron Strikers, 9:30 PM

Friday, April 28

Nutmeg Warriors vs Cinnamon Pacers, 12:00 AM

Cinnamon Pacers vs Bay Leaf Blasters, 9:30 PM

Saturday, April 29

Saffron Strikers vs Clove Challengers, 12:00 AM

Bay Leaf Blasters vs Nutmeg Warriors, 9:30 PM

Sunday, April 30

Ginger Generals vs Clove Challengers, 12:00 AM

Ginger Generals vs Cinnamon Pacers, 9:30 PM

Monday, May 1

Saffron Strikers vs Nutmeg Warriors, 12:00 AM

Clove Challengers vs Nutmeg Warriors, 9:30 PM

Tuesday, May 2

Bay Leaf Blasters vs Ginger Generals, 12:00 AM

Nutmeg Warriors vs Ginger Generals, 9:30 PM

Wednesday, May 3

Saffron Strikers vs Cinnamon Pacers, 12:00 AM

Bay Leaf Blasters vs Saffron Strikers, 9:30 PM

Thursday, May 4

Clove Challengers vs Cinnamon Pacers, 12:00 AM

Saffron Strikers vs Ginger Generals, 9:30 PM

Friday, May 5

Cinnamon Pacers vs Bay Leaf Blasters, 12:00 AM

Cinnamon Pacers vs Saffron Strikers, 9:30 PM

Saturday, May 6

Nutmeg Warriors vs Clove Challengers, 12:00 AM

Ginger Generals vs Clove Challengers, 9:30 PM

Sunday, May 7

Nutmeg Warriors vs Bay Leaf Blasters, 12:00 AM

Eliminator, 9:30 PM

Monday, May 8

Qualifier 1, 12:00 AM

5/6th Place, 9:30 PM

Tuesday, May 9

Qualifier 2, 12:00 AM

3/4th Place, 9:30 PM

Wednesday, May 10

Final, 12:00 AM

Spice Isle T10 2023: Live-Streaming Details

All matches of the Spice Isle T10 will be live-streamed on the Fancode app & website.

Spice Isle T10 2023: Full Squads

Saffron Strikers

Matthew Anil, Nicoby John, Roland Cato, Stephen Naitram, Yusuf Jasat, Kem Charles, Ryan John, Jervin Benjamin (Wk), Darel Cyrus (C), Delaney Alexander, Jamie Buddy, Javel St.Paul, Shermon Lewis.

Bay Leaf Blasters

Benjamin Wavel, Clint Croney, Devon Smith (C), Heron Campbell, Camron Augustine, Kelshon Andrew, Shaba Noel, Denis Smith (Wk), Alvin Ramnauth, Belfon Nyron, Kharmal Hamilton, Nelon Pascal, Richard Rogers.

Clove Challengers

Darron Nedd, Kellis Andrew, Lindon Mason, Shean Andrew, Denzel Matthew, Haston Jackson, Reynold Charles, Shakim Charles, Javed Hazzard (Wk), Amikel Dubissette, Deyna George, Jeron Noel, Preston Mcsween (C).

Cinnamon Pacers

Desron Maloney, Kelton Cadoo, Mahid Lambert, Seandell Regis, St Nickozi Hillaire, Che Duncan, Jade Matthews, Larry Edwards, Micah Narine (C), Divonie Joseph (Wk), Devin Tyson, John Olive, Jonathon Taylor.

Ginger Generals

Davis Charles, George Keone, Johann Jeremiah (C), Lendon Lawrence, Denroy Charles, Johnnel Eugene, Samuel Charles (Wk), Adel Beggs, Akeem Dewar, Calvin Blache, Laurie Williams, Redhead Nicklaus, Ronel Williams.

Nutmeg Warriors

Akeem Alexis, Alex Moses, Johnson Charles, Chris Alexander, Imran Joseph, Keron Cottoy, Shadrack Descartes, Sheldon Joseph, Sunil Narayan, Wendon Charles, Andre Fletcher (C), Jevon Andrew (Wk), Josh Thomas.

