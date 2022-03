All cars in Gran Turismo 7's Brand Central and their cost

There are hundreds of cars in Gran Turismo 7, from the used automobiles to the Legend cars. But if a player is looking for new cars from specific manufacturers, they will likely go to Brand Central. This is where they can find new cars to purchase. Do note that some of these cars can only be bought by invitation.

In this article, we cover all cars purchasable in the Brand Central mode of the game, and how much they cost. Any car that is invite-only will also be marked as such.

Gran Turismo 7's Brand Central cars are not cheap

Cars in Brand Central are sorted by region and then again by the manufacturer. For the most part, these can be bought at will, provided the driver has the credits. Some, on the other hand, require an invitation. Invitations come from completing Daily Workout miles, or as a result of Roulette Tickets.

It should also be pointed out that many of these cars are prohibitively expensive. A large number of them will cost you around 1M credits, with some even cresting the 3M range. Players can grind for this if they’d like, but the option to buy credits also exists. This has upset many players, who feel ripped off by incredibly expensive cars and microtransactions.

Brand Central American Car List

Chapparal cars in Gran Turismo 7

Chaparral 2X VGT – 1032.71 PP – 1,000,000 Credits

Chevrolet cars in Gran Turismo 7

Chevrolet Camaro SS β€˜16 – 553.13 PP – 35,000 Credits

Chevrolet Corvette C7 β€˜14 – 571.82 PP – 51,000 Credits

Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package β€˜18 – 621.24 PP – 79,500 Credits

Chevrolet Corvette ZR1 (C6) β€˜09 – 603.61PP – 120,000 Credits

Chevrolet Corvette C7 ZR1 β€˜19 – 641.08 PP – 134,000 Credits

Chevrolet Corvette C7 Gr.3 Road Car – 570.24 PP – 300,000 Credits

Chevrolet Corvette C7 Gr.4 – Gr.4 649.98 PP – 350,000 Credits

Chevrolet Corvette C7 Gr.3 – Gr.3 728.16 PP – 450,000 Credits

Chris Holstrom Concepts cars in Gran Turismo 7

Chris Holstrom Concepts CHC 1967 Chevy Nova – 608.25 PP – 300,000 Credits

Dodge has some incredible, fast cars in this game (Image via Sony)

Dodge cars in Gran Turismo 7

Dodge Charger SRT Hellcat β€˜15 –591.34 – 591.34 PP – 76,800 Credits

Dodge Charger SRT Hellcat Safety Car – 592.56 PP – 100,000 Credits

Dodge Viper GTS β€˜02 – 554.20 PP – 120,000 Credits

Dodge Viper SRT10 Coupe β€˜06 – 571.63 PP – 130,000 Credits

Dodge Viper GTS β€˜13 – 592.16 PP – 140,000 Credits

Dodge Viper Gr.4 – Gr.4 649.97 PP – 350,000 Credits

Dodge Viper SRT GT3-R β€˜15 – Gr.3 756.21 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Dodge SRT Tomahawk X VGT – 1136.12 PP – 1,000,000 Credits

Dodge SRT Tomahawk GTS-R VGT – 1140.55 PP – 1,000,000 Credits

Dodge SRT Tomahawk S VGT – 916.71 PP – 1,000,000 Credits

Dodge SRT Tomahawk VGT (Gr.1) – Gr.1 946.69 – 1,000,000 Credits

DMC cars in Gran Turismo 7

DMC DeLorean S2 β€˜04 – 434.20 PP – 525,000 Credits*

Eckert's Rod & Custom cars in Gran Turismo 7

Eckert’s Rod & Custom Mach Forty – 626.31 PP – 300,000 Credits

Drivers can even pick up a rally car or a truck, thanks to Ford (Image via Sony)

Ford cars in Gran Turismo 7

Ford Focus ST β€˜15 – 491.69 PP – 29,250 CreditsFord

Focus RS β€˜18 – 514.34 PP – 41,000 Credits

Ford Mustang GT β€˜15 – 536.26 PP – 44,310 Credits

Ford F-150 SVT Raptor β€˜11 – 417.50 PP – 55,000 Credits

Ford Mustang Shelby GT350R β€˜16 – 574.53 PP – 75,000 Credits

Ford Mustang Gr.3 Road Car – 559.33 PP – 300,000 Credits

Ford Mustang Gr.4 – Gr.4 639.15 PP – 350,000 Credits

Ford Mustang Gr.3 – Gr.3 716.14 PP – 450,000 Credits

Ford Mustang Gr.B Rally Car – Gr.B 651.70 PP – 450,000 Credits

Ford Focus Gr.B Rally Car – Gr.B 651.22 PP – 450,000 Credits

Ford GT β€˜06 – 597.47 PP – 460,000 Credits

Ford GT β€˜17 – 621.11 PP – 550,000 Credits

Ford GT Race Car β€˜18 – Gr.3 734.82 PP – 1,000,000 Credits

Ford GT LM Spec II Test Car – Gr.3 760.06 PP – 1,200,000 Credits

Ford GT LM Race Car Spec II – Gr.3 752.71 PP – 1,600,000 Credits

Greddy cars in Gran Turismo 7

Greddy Fugu Z – 542.20 PP – 300,000 Credits

Infiniti cars in Gran Turismo 7

Infiniti Concept VGT – 643.75 PP – 1,000,000 Credits

Tesla cars in Gran Turismo 7

Tesla Model S Signature Performance β€˜12 – 519.49 PP – 92,000 Credits

Wicked Fabrications' GT 51 is one gorgeous ride (Image via Sony)

Wicked Fabrication cars in Gran Turismo 7

Wicked Fabrication GT 51 – 518.40 PP – 300,000 Credits

Brand Central European Car List

United Kingdom's Gran Turismo 7 cars

Aston Martin cars in Gran Turismo 7

Aston Martin V8 Vantage S β€˜15 – 552.73 PP – 180,000 Credits

Aston Martin DB11 β€˜16 – 578.52 PP – 238,000 Credits

Aston Martin V8 Vantage Gr.4 – Gr.4 644.92 PP – 350,000 Credits

Aston Martin V12 Vantage GT3 β€˜12 – Gr.3 742.20 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Aston Martin DBR9 GT1 β€˜10 – Gr.3 751.54 – 800,000 Credits

Aston Martin DP-100 VGT – 718.63 PP – 1,000,000 Credits

Aston Martin One-77 β€˜11 – 626.05 PP – 1,320,000 Credits – Invitational only

Aston Martin Vulcan β€˜16 – 756.36 PP – 3,300,000 Credits – Invitational only

BAC cars in Gran Turismo 7

BAC Mono β€˜16 – 641.37 PP – 240,000 Credits

Jaguar produces some of the greatest cars on the planet and it's not hard to see why (Image via Sony)

Jaguar cars in Gran Turismo 7

Jaguar F-type R β€˜14 – 566.18 PP – 128,600 Credits

Jaguar F-type Gr.4 – Gr.4 642.39 PP – 350,000 Credits

Jaguar F-type Gr.3 – Gr.3 727.70 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Jaguar VGT CoupΓ© – 750.81 PP – 1,000,000 Credits

Jaguar VGT SV – 1035.59 PP – 1,000,000 Credits

Jaguar VGT Roadster – 748.40 PP – 1,000,000 Credits

Lewis Hamilton cars in Gran Turismo 7

Channel and Museum only.

McLaren cars in Gran Turismo 7

McLaren MP4-12C β€˜10 – 620.56 PP – 225,000 Credits

McLaren 650S β€˜14 – 629.52 PP – 340,000 Credits

McLaren 650S Gr.4 – Gr.4 638.89 PP – 350,000 Credits

McLaren 650S GT3 β€˜15 – Gr.3 728.23 PP – 450,000 Credits – Two livery options

McLaren VGT – 989.88 PP – 1,000,000 Credits

McLaren VGT (Gr.1) – Gr.1 935.52 – 1,000,000 Credits

McLaren P1 GTR β€˜16 – 797.00 – 3,600,000 Credits

Radical cars in Gran Turismo 7

Radical SR3 SL β€˜13 – 521.87 PP – 126,500 Credits

German cars in Gran Turismo 7

AMG cars in Gran Turismo 7

(Mercedes) A 45 AMG β€˜13 – 518.42 PP – 64,000 Credits

Mercedes-AMG GT S β€˜15 – 577.66 PP – 120,000 Credits

Mercedes-AMG C 63 S β€˜15 – 571.90 PP – 135,800 Credits

Mercedes-AMG GT R β€˜17 – 595.02 PP – 184,000 Credits

Mercedes-AMG GT Safety Car – 586.08 PP – 200,000 Credits

(Mercedes) SLS AMG Gr.4 – Gr.4 646.71 PP – 350,000 Credits

(Mercedes) SLS AMG β€˜10 – 587.86 PP – 360,000 Credits

Mercedes-AMG GT Black Series β€˜20 – 663.11 PP – 420,000 Credits

(Mercedes) SLS AMG GT3 β€˜11 – Gr.3 735.91 PP – 450,000 Credits

Mercedes-AMG GT3 β€˜16 – Gr.3 740.97 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Mercedes-Benz AMG VGT – 644.01 PP – 1,000,000 Credits

Mercedes-Benz AMG VGT Racing Series – 737.31 PP – 1,000,000 Credits

Audi has some incredible cars, if the drivers have deep pockets (Image via Sony)

Audi cars in Gran Turismo 7

Audi TT CoupΓ© 3.2 quattro β€˜03 – 462.75 PP – 57,800 Credits

Audi TTS CoupΓ© β€˜14 – 513.97 PP – 76,800 Credits

Audi R8 4.2 β€˜07 – 558.54 PP – 166,700 Credits

Audi TT Cup β€˜16 – Gr.4 638.80 PP – 350,000 Credits

Audi R8 LMS Evo β€˜19 – Gr.3 752.84 PP – 450,000 Credits

Audi R8 LMS β€˜15 – Gr.3 754.99 PP – 800,000 Credits

Audi VGT – Gr.1 927.88 PP – 1,000,000 Credits

Audi R18 β€˜16 – Gr.1 924.12 PP – 1,000,000 Credits

Audi e-tron VGT – 848.14 PP – 1,000,000 Credits

Audi R18 TDI β€˜11 – Gr.1 898.75 PP – 3,000,000 Credits

BMW cars in Gran Turismo 7

BMW i3 β€˜15 – 386.69 PP – 49,900 Credits

BMW M3 β€˜03 – 522.92 PP – 84,000 Credits

BMW M3 β€˜07 – 533.76 PP – 93,000 Credits

BMW M4 β€˜14 – 562.15 PP – 120,000 Credits

BMW M4 Safety Car – 563.36 PP – 150,000 Credits

BMW Z8 β€˜01 – 535.74 PP – 300,000 Credits

BMW M4 Gr.4 – Gr.4 627.11 PP – 350,000 Credits

BMW Z4 GT3 β€˜11 – Gr.3 723.46 PP – 450,000 Credits

BMW M6 GT3 Endurance Model β€˜16 – Gr.3 732.16 PP – 450,000 Credits

BMW M6 GT3 Sprint Model β€˜16 – Gr.3 732.15 PP – 450,000 Credits – Two livery options

BMW M3 GT β€˜11 – Gr.3 727.22 PP – 600,000 Credits

BMW VGT – 723.21 PP – 1,000,000 Credits

Mercedes-Benz cars in Gran Turismo 7

Mercedes-Benz SLR McLaren β€˜09 – 595.31 PP – 600,000 Credits

MINI cars in Gran Turismo 7

MINI Cooper S β€˜05 – 419.01 PP – 28,500 Credits

MINI Clubman VGT – 660.38 PP – 1,000,000 Credits

Porsche cars come with a steep price tag, but are quality vehicles (Image via Sony)

Porsche cars in Gran Turismo 7

Porsche 911 GT3 (997) β€˜09 – 579.76 PP – 160,000 Credits

Porsche 911 GT3 (996) β€˜01 – 551.66 PP – 180,000 Credits

Porsche Taycan Turbo S β€˜19 – 601.73 PP – 230,000 Credits

Porsche 911 GT3 RS (991) β€˜16 – 633.12 – 253,000 Credits

Porsche Cayman GT4 Clubsport β€˜16 – Gr.4 649.43 PP – 350,000 Credits

Porsche 911 RSR (991) β€˜17 – Gr.3 726.54 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Porsche 917 Living Legend – 818.03 PP – 1,000,000 Credits

Porsche VGT – 809.46 PP – 1,000,000 Credits

Porsche Carrera GT – 621.72 PP – 2,300,000 Credits – Invitational only

Porsche 919 Hybrid β€˜16 – Gr.1 936.52 PP – 3,000,000 Credits

RUF cars in Gran Turismo 7

RUF CTR3 β€˜07 – 661.05 PP – 900,000 Credits

Volkswagen cars in Gran Turismo 7

Volkswagen Polo GTI β€˜14 – 422.25 PP – 28,000 Credits

Volkswagen Golf VII GTI β€˜14 – 442.87 PP – 38,330 Credits

Volkswagen Scirocco R β€˜10 – 498.07 – 51,500 Credits

Volkswagen Scirocco Gr.4 – Gr.4 656.49 – 350,000 Credits

Volkswagen GTI VGT (Gr.3) – Gr.3 713.49 PP – 450,000 Credits

Volkswagen Beetle Gr.3 – Gr.3 742.75 – 450,000 Credits – Two livery options

Volkswagen GTI Roadster VGT – 721.38 PP – 1,000,000 Credits

Volkswagen GTI Supersport VGT – 724.73 PP – 1,000,000 Credits

Italian cars in Gran Turismo 7

Abarth cars in Gran Turismo 7

Abarth 500 β€˜09 – 377.54 PP – 29,500 Credits

Alfa Romeo cars combine luxury and power in one sweet package (Image via Sony)

Alfa Romeo cars in Gran Turismo 7

Alfa Romeo MiTo β€˜09 – 396.62 PP – 28,500 Credits

Alfa Romeo 4C β€˜14 – 523.79 PP – 89,100 Credits

Alfa Romeo 4C Gr.3 Road Car – 556.70 PP – 300,000 Credits

Alfa Romeo 8C Competizione β€˜08 – 555.72 PP – 350,000 Credits

Alfa Romeo 4C Gr.4 – Gr.4 627.65 PP – 350,000 Credits

Alfa Romeo 4C Gr.3 – Gr.3 724.45 PP – 450,000 Credits

Brembo cars in Gran Turismo 7

Channel and Museum only.

Ferrari cars in Gran Turismo 7

Ferrari F430 β€˜06 – 591.70 PP – 243,200 Credits

Ferrari 458 Italia β€˜09 – 609.35 PP – 283,000 Credits

Ferrari F8 Tributo β€˜19 – 687.89 – 330,500 Credits

Ferrari 458 Italia Gr.4 – Gr.4 639.24 PP – 350,000 Credits

Ferrari F12berlinetta β€˜12 – 634.16 PP – 373,000 Credits

Ferrari 458 Italia GT3 β€˜13 – Gr.3 747.12 PP – 450,000 Credits

Ferrari LaFerrari β€˜13 – 73.46 PP – 1,600,000 Credits – Invitational Only

Ferrari Enzo Ferrari β€˜02 – 655.89 PP – 2,500,000 Credits – Invitational Only

Ferrari FXX K β€˜14 – 812.30 PP – 3,600,000 Credits – Invitational Only

Fiat cars in Gran Turismo 7

Fiat 500 1.2 8V Lounge SS β€˜08 – 267.65 PP – 17,000 Credits

Lamborghini cars in Gran Turismo 7

Lamborghini HuracΓ‘n LP 610-4 β€˜15 – 624.44 PP – 297,000 Credits

Lamborghini HuracΓ‘n Gr.4 – Gr.4 664.61 PP – 350,000 Credits

Lamborghini MurciΓ©lago LP 640 β€˜09 – 608.79 PP – 385,600 Credits

Lamborghini Aventador LP 700-4 β€˜11 – 628.15 PP – 400,000 Credits

Lamborghini HuracΓ‘n GT3 β€˜15 – Gr.3 754.41 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Lamborghini Aventador LP 750-4 SV β€˜15 – PP 665.71 PP – 500,000 Credits

Lamborghini Lambo V12 VGT – 820.80 PP – 1,000,000 Credits – Invitational Only

Lamborghini Veneno β€˜14 – 692.07 PP – 3,640,000 Credits

Unfortunately, Maserati only has one car in the game so far (Image via Sony)

Maserati cars in Gran Turismo 7

Maserati GranTurismo S β€˜08 – 539.40 PP – 167,000 Credits

Pagani cars in Gran Turismo 7

Pagani Huarya β€˜13 – 675.03 PP – 1,350,000 Credits – Invitational Only

Pagani Zonda R β€˜09 – 781.64 PP – 1,800,000 Credits

Zagato cars in Gran Turismo 7

IsoRivolta Zagato VGT – 649.97 PP – 1,000,000 Credits

French cars in Gran Turismo 7

If a driver is looking for a sleek racing vehicle, Alpine has them covered (Image via Sony)

Alpine cars in Gran Turismo 7

Alpine A110 β€˜17 – 522.51 PP – 80,000 Credits

Alpine VGT – 656.66 PP – 1,000,000 Credits

Alpine VGT Race – 744.71 PP – 1,000,000 Credits

Alpine VGT β€˜17 – Gr.1 906.46 PP – 1,000,000 Credits

Bugatti cars in Gran Turismo 7

Bugatti Veyron Gr.4 – Gr.4 640.27 PP – 350,000 Credits

Bugatti VGT – 906.75 PP – 1,000,000 Credits

Bugatti VGT (Gr.1) – Gr.1 940.20 PP – 1,000,000 Credits

Bugatti Veyron 16.4 β€˜14 – 664.38 PP – 2,000,000 Credits – Invitational Only

CitroΓ«n cars in Gran Turismo 7

GT by CitroΓ«n Gr.4 – Gr.4 653.85 PP – 350,000 Credits

GT by CitroΓ«n Race Car (Gr.3) – Gr.3 762.34 PP – 450,000 Credits – Two livery options

GT by CitroΓ«n Road Car – 589.03 PP – 1,000,000 Credits – Invitational Only

DS Automobiles in Gran Turismo 7

DS Automobiles DS 3 Racing – 438.34 PP – 31,000 Credits

FIA

Channel and Museum only.

MICHELIN

Channels and Museum only.

Peugot creates miracles of modern engineering in a beautiful package (Image via Sony)

PEUGEOT

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport β€˜14 – 432.91 PP – 30,000 Credits

Peugeot RCZ GT Line β€˜15 – 408.14 PP – 46,600 Credits

Peugeot RCZ Gr.3 Road Car – 544.97 PP – 300,000 Credits

Peugeot RCZ Gr.4 – Gr.4 632.59 PP – 350,000 Credits

Peugeot VGT (Gr.3) – Gr.3 714.85 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Peugeot RCZ Gr.3 – Gr.3 726.19 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Peugeot RCZ Gr.B Rally Car – Gr. B 646.18 PP – 450,000 Credits

Peugeot 908 HDi FAP β€˜10 – Gr.1 926.87 PP – 1,000,000 Credits

Peugeot VGT – 806.09 PP – 1,000,000 Credits

Peugeot L500R HYbrid VGT 2017 – 656.61 PP – 1,000,000 Credits

Peugeot L750R HYbrid VGT 2017 – Gr.1 949.83 PP – 1,000,000 Credits

RENAULT

Renault Clio R.S. 220 Trophy β€˜15 – 448.06 PP – 32,000 Credits

Renault Clio R.S. 220 Trophy β€˜16 – 446.37 PP – 32,000 Credits

Renault MΓ©gane R.S. Trophy β€˜11 – 482.38 PP – 38,500 Credits

Renault MΓ©gane R.S. Trophy Safety Car – 483.97 PP – 50,000 Credits

Renault MΓ©gane Trophy β€˜11 – Gr.4 664.16 PP – 350,000 Credits

Renault MΓ©gane Gr.4 – Gr.4 648.37 PP – 350,000 Credits

Renault R.S.01 GT3 β€˜16 – Gr.3 739.61 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Renault R.S.01 β€˜16 – 748.65 PP – 500,000 Credits

Austria's cars in Gran Turismo 7

KTM cars in Gran Turismo 7

KTM X-BOW R β€˜12 – 600.17 PP – 100,000 Credits

Central Asia Pacific Car List

Japanese cars in Gran Turismo 7

BBS

Channels and Museum only.

Don't be misled by the Daihatsu's petite package - it's got power (Image via Sony)

Daihatsu cars in Gran Turismo 7

Daihatsu Copen β€˜02 – 279.66 PP – 18,000 Credits

Daihatsu Copen RJ VGT – 484.37 PP – 1,000,000 Credits

Gran Turismo - The Real Driving Simulator cars

Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter – 587.15 PP – 10,000 Credits

Gran Turismo Red Bull X2014 Junior – 699.52 PP – 350,000 Credits

Gran Turismo F1500T-A – 909.02 PP – 1,000,000 Credits

Gran Turismo Red Bull X2014 Standard – 1066.29 PP – 3,000,000 Credits

Gran Turismo Red Bull X2019 Competition – 958.22 PP – 3,000,000 Credits

Honda cars in Gran Turismo 7

Honda Fit Hybrid β€˜14 – 328.06 PP – 16,800 Credits

Honda S660 β€˜15 – 331.23 PP – 19,800 Credits

Honda Civic Type R (FK2) β€˜15 – 505.28 PP – 42,800 Credits

Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) β€˜20 – 517.88 PP – 55,000 Credits

Honda NSX β€˜17 – 577.49 PP – 230,000 Credits

Honda NSX Gr.4 – Gr.4 647.51 PP – 350,000 Credits

Honda NSX Gr.3 – Gr.3 729.46 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Honda NSX Gr.B Rally Car – Gr.B 656.25 PP – 450,000 Credits

Honda NSX Type R β€˜02 – 526.83 PP – 500,000 Credits

Honda NSX GT500 β€˜08 – Gr.2 804.29 PP – 800,000 Credits

Honda NSX Concept-GT β€˜16 – Gr.2 855.95 PP – 800,000 Credits

Honda Sports VGT – 658.54 PP – 1,000,000 Credits

Honda 2&4 powered by RC213V – 555.12 PP – 1,000,000 Credits

Lexus also offers quite a few viable racing vehicles in the game (Image via Sony)

Lexus cars in Gran Turismo 7

Lexus RC F β€˜14 – 543.64 PP – 95,300 Credits

Lexus LC500 β€˜17 – 544.80 PP – 150,000 Credits

Lexus RC F Gr.4 – Gr.4 640.89 PP – 350,000 Credits

Lexus RC F GT3 Prototype β€˜16 – Gr.3 721.45 PP – 450,000 Credits

Lexus RC F GT3 β€˜17 – Gr.3 721.36 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Lexus SC430 GT500 β€˜08 – Gr.2 803.08 PP – 800,000 Credits

Lexus RC F GT500 β€˜16 – Gr.2 852.48 PP – 800,000 Credits

Lexus LF-LC GT VGT – 851.32 PP – 1,000,000 Credits

Mazda cars in Gran Turismo 7

Mazda Demio XD Touring β€˜15 – 310.94 PP – 19,500 Credits

Mazda Roadster S (ND) β€˜15 – 403.09 PP – 24,950 Credits

Mazda RX-8 Spirit R β€˜12 – 487.45 PP – 32,500 Credits

Mazda Atenza Sedan XD L Package β€˜15 – 360.69 PP – 39.690 Credits

Mazda Roadster Touring Car – 515.24 PP – 90,000 Credits

Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) – 516.40 PP – 250,000 Credits

Mazda Atenza Gr.3 Road Car – 618.89 PP 300,000 Credits

Mazda Atenza Gr.4 – Gr.4 618.89 PP – 350,000 Credits

Mazda Atenza Gr.3 – Gr.3 727.01 PP – 450,000 Credits

Mazda RX-Vision GT3 Concept – Gr.3 740.52 PP – 450,000 Credits

Mazda LM55 VGT – 970.12 PP – 1,000,000 Credits

Mazda LM55 VGT (Gr.1) – Gr.1 926.93 PP – 1,000,000 Credits

Mazda RX-Vision β€˜15 – 626.83 PP – 1,000,000 Credits

Mitsubishi Motors cars in Gran Turismo 7

Mitsubishi Lancer Evolution Final β€˜15 – 503.36 PP – 60,000 Credits

Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Road Car – 556.88 PP – 300,000 cars

Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.4 – Gr4 628.63 PP – 350,000 Credits

Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.3 – Gr.3 731.22 PP – 450,000 Credits

Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car – Gr.B 628.46 PP – 450,000 Credits

Mitsubishi Concept XR-PHEV Evolution VGT – 699.43 PP – 1,000,000 Credits

Nissan has a blend of incredible sports vehicles, and safety vehicles (Image via Sony)

Nissan cars in Gran Turismo 7

Nissan Fairlady Z Version S (Z33) β€˜07 – 518.03 PP – 36,310 Credits

Nissan Fairlady Z (Z34) β€˜08 – 511.03 PP – 43,750 Credits

Nissan Silvia spec-R Aero (S15) β€˜02 – 485.44 PP – 68,000 Credits

Nissan Z Performance β€˜23 –536.87 PP – 69,660 Credits

Nissan GT-R β€˜17 – 587.02 PP – 94,770 Credits

Nissan GT-R Safety Car – 596.63 PP – 130,000 Credits

Nissan GT-R Nismo β€˜17 – 619.07 PP – 187,000 Credits

Nissan GT-R Gr.4 – Gr.4 638.49 PP – 350,000 Credits

Nissan Silvia spec-R Aero (S15) Touring Car – Gr.4 642.32 PP – 350,000 Credits

Nissan 34 GT-R V-spec II NΓΌr β€˜02 – 518.89 PP – 450,000 Credits

Nissan GT-R Nismo GT3 β€˜13 – Gr.3 725.06 PP – 450,000 Credits

Nissan GT-R Gr.B Rally Car – Gr.B 652.57 PP – 450,000 Credits

Nissan GT-R Nismo GT500 β€˜16 – Gr.2 PP 853.38 PP – 800,000 Credits

Nissan GT-R GT500 β€˜08 – Gr.2 804.22 PP – 1,000,000 Credits

Nissan GT-R LM Nismo β€˜15 – Gr.1 904.53 PP – 1,000,000 Credits

Nissan Concept 2020 VGT – 683.41 PP – 1,000,000 Credits

Power House Amuse cars in Gran Turismo 7

Amuse Nismo 380RS Super Leggera – 552.80 PP – 100,000 Credits

Amuse S2000 GT1 Turbo – 662.80 PP – 250,000 Credits

RE Amemiya cars in Gran Turismo 7

RE Amemiya FD3S RX-7 – 554.40 PP – 100,000 Credits

Subaru cars in Gran Turismo 7

Subaru BRZ S β€˜15 – 428.31 PP – 30,000 Credits

Subaru BRZ STI Sport β€˜18 – 451.55 PP – 36,000 Credits

Subaru WRX STI Type S β€˜14 – 495.99 PP – 41, 148 Credits

Subaru WRX Gr.B Road Car – 544.91 PP – 300,000 Credits

Subaru WRX Gr.4 – Gr.4 631.40 PP – 350,000 Credits

Subaru WRX STI Isle of Man β€˜16 – 679.84 PP – 370,000 Credits

Subaru BRZ Drift Car β€˜17 – 604.96 PP – 400,000 Credits

Subaru WRX Gr.3 – Gr.3 726.92 – 450,000 Credits – Two livery options

Subaru WRX Gr.B Rally Car – Gr.B 645.40 PP – 450,000 Credits

Subaru Viziv GT VGT – 697.10 PP – 1,000,000 Credits

Super Formula cars in Gran Turismo 7

Super Formula SF19 Super Formula – 976.09 PP – 1,000,000 Credits

Super Formula Toyota β€˜19 – 976.09 PP – 1,000,000 Credits

With only so many slots in the game, Suzuki only has a few cars in game (Image via Sony)

Suzuki cars in Gran Turismo 7

Suzuki Swift Sport β€˜07 – 386.73 PP – 16,275 Credits

Suzuki Swift Sport β€˜17 – 410.46 PP – 18,360 Credits

Suzuki Swift Sport Gr.4 – Gr.4 664.54 PP – 350,000 Credits

Toyota cars in Gran Turismo 7

Toyota Aqua S β€˜11 – 349.25 PP – 17,900 Credits

Toyota S-FR β€˜15 – 399.83 – 19,500 Credits

Toyota Prius G β€˜09 – 369.85 PP – 24,500 Credits

Toyota 86 GT β€˜15 – 428.68 PP – 29,052 Credits

Toyota 86 GT β€œLimited” β€˜16 – 431.21 PP – 31,840 Credits

Toyota GR86 RZ β€˜21 – 482.73 PP – 33,500 Credits

Toyota GR Yaris RZ β€œHigh performance” β€˜20 – 497.94 PP – 45,600 Credits

Toyota Crown Athlete G β€˜13 – 484.89 PP – 57,500 Credits

Toyota Tundra TRD Pro β€˜19 – 400.32 PP – 62,000 Credits

Toyota 86 GRMN β€˜16 – 463.69 PP – 64,800 Credits

Toyota Crown Athlete G Safety Car – 493.06 PP – 65,000 Credits

Toyota GR Supra RZ β€˜19 – 535.74 PP – 70,000 Credits

Toyota GR Supra RZ β€˜20 – 545.61 PP – 73,000 Credits

Toyota S-FR Racing Concept β€˜16 – 543.31 PP – 200,000 Credits

Toyota 86 Gr.4 – Gr.4 639.61 PP – 350,000 Credits

Toyota GR Supra Race Car β€˜19 – Gr.4 640.47 PP – 350,000 Credits

Toyota FT-1 VGT – Gr.3 723.60 PP – 450,000 Credits

Toyota 86 Gr.B Rally Car – Gr.B 663.16 PP – 450,000 Credits

Toyota GR Supra Racing Concept β€˜18 – Gr.3 726.04 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Toyota FT-1 – 581.46 PP – 500,000 Credits

Toyota TS030 Hybrid β€˜12 – Gr.1 917.65 PP – 1,000,000 Credits

Toyota FT-1 VGT – 775.44 PP – 1,000,000 Credits

Toyota TS050 – Hybrid β€˜16 – Gr.1 927.85 PP – 1,000,000 Credits

Korean cars in Gran Turismo 7

Genesis cars in Gran Turismo 7

Genesis G70 3.3T AWD P.Package β€˜22 – 502.69 PP – 56,500 Credits

Genesis G70 GR4 – Gr.4 653.31 PP – 350,000 Credits

Genesis X GR3 – GR.3 724.40 PP – 450,000 Credits

Hyundai sure knows how to design a rally car (Image via Sony)

Hyundai cars in Gran Turismo 7

Hyundai Genesis Coupe 3.8 β€˜13 – 503.84 PP – 33,000 Credits

Hyundai Genesis Gr.4 – Gr.4 633.12 PP – 350,000 Credits

Hyundai Genesis Gr.3 – Gr.3 730.63 PP – 450,000 Credits – Two livery options

Hyundai Genesis Gr.B Rally Car – Gr.B 648.05 PP – 450,000 Credits

Hyundai N 2025 VGT – 1000.27 PP – 1,000,000 Credits

Hyundai N 2025 VGT (Gr.1) – Gr.1 929.49 PP – 1,000,000 Credits

These are all of the cars available through Brand Central at launch. This list could change in the future, as Polyphony Digital adds more cars to the game.

